DHA YURT BÜLTENİ - 15

Liseli kızı minibüste alıkoyan şoför cinsel taciz suçundan da yargılanacak

MERSİN'de, lise öğrencisi 15 yaşındaki N.B.Y.'yi minibüste alıkoydukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan şoför M.G. ile arkadaşı S.B., hakkında cinsel istismar suçundan da ek iddianame hazırlanmasına karar verildi.

Okul çıkışında eve gitmek için minibüse binen lisesi N.B.Y.'yi alıkoydukları iddiasıyla haklarında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan dava açılan tutuksuz şoför M.G. ile arkadaşı S.B.'nin Mersin 8'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanıklar, liseli N.B.Y.'nin ailesi, avukatları, Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Kadın Hakları Merkezi'nin avukatlarının ile CHP Kadın Kolları üyeleri hazır bulundu. Genç kızın avukatı Sema Tokgöz, sanıklarla ilgili ortaya atılan 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' iddiasının cinsel saldırı amacıyla işlendiğini ileri sürerek, sanıklar hakkında ayrıca cinsel istismar suçlamasıyla da ek iddianame hazırlanmasını ve soruşturmanın bu yönde genişletilmesini talep etti. Av. Tokgöz, bu olayın çocuğun psikolojisini bozduğunu ifade ederek durumun dosyaya eklenmesini edilmesini istedi. Sanıklar ise iddialarla ilgili savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme, sanıklar hakkında 'cinsel istismar' suçlamasıyla ek iddianame hazırlanmasına karar vererek duruşmaya erteledi.

Duruşma çıkışı açıklama yapan genç kızın annesi E.Y. ise, "Ceza almalarını umuyorum, istiyorum. İnşallah karşılıksız kalmayacak bunların yaptıkları. Kızımın o an yaşadıklarını düşündüm. Bu beni daha çok yaraladı. Çok şükür ki yine sağ salim yanıma geldi. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Gerçekten zor bir olay" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: İbrahim MAŞE/ MERSİN, () -

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İstanbul'da ölen Kübra, Düzce'de toprağa verildi

İSTANBUL Büyükçekmece'de hastane önüne bırakılan ve doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Düzceli 20 yaşındaki Kübra Hıracı, toprağa verildi.

Geçen Cuma günü Büyükçekmece'de özel bir hastanenin önüne bir araçla getirilerek bırakılan Kübra Hıracı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Vücudunda yara izine rastlanmayan Kübra Hıracı'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülürken, cenazesi ailesine teslim edildi. Kübra Hıracı'nın cenazesi, ailesiyle birlikte yaşadığı Düzce Çamköy Mahallesi'ne getirildi. Çamköy Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Diyabet hastası olduğu öğrenilen Kübra Hıracı'nın cenazesine Düzce Genç Diyabetliler Derneği yöneticileri, yakınları ve arkadaşları katıldı. Hıracı'nın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenaze namazından görüntü

-Kızın fotoğrafı

-Cenazenin mezarlığa götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı

BARTIN'da, son 3 ayda 13 büyükbaş hayvan çalan 5 kişilik şebeke, son olarak çaldıkları 4 büyükbaş hayvan ile kaçarken jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte büyükbaş hayvanları çalan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Jandarmanın teknik ve fiziki takibi aldığı 5 kişinin içinde bulunduğu 37 PH 839 plakalı minibüs, sabah erken saatlerde Kozcağız Beldesi Akıncılar Köyü girişinde durduruldu. Minibüs kasasında 4 büyükbaş bulundu. Araçtan indirilen 41 yaşındaki H.Ç, kardeşi 36 yaşındaki E.Ç, 43 yaşındaki E.S, 53 yaşındaki M.Ç. ve 32 yaşındaki İ.A., üzerleri arandıktan sonra gözaltına alındı. Hırsızlıktan sabıkaları bulunan şüphelilerin, daha önce kentte 13 büyükbaş hayvanı daha çalıp sattıkları belirlendi. Minibüsteki hayvanların gece saatlerinde Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Saltukova Beldesi'nde oturan Halise Temel ve Ekrem Çelik'e ait ahırlardan çalındığı belirlendi. Hayvanlarının çalındığını jandarmanın kendilerini aramasıyla öğrenen Halise Temel ve Ekrem Çelik, büyük şok yaşadı. Halise Temel ve Ekrem Çelik, Bartın İl Jandarma Komutanlığı'ndan hayvanlarını teslim alırken çok sevindiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Jandarma baskın anı

-Hayvanlardan görüntü

-Sahiplerinin sevinmesi

-Detay görüntü

-Hayvan sahipleri ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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Mersin'de lüks villada hint keneviri yetiştiriyorlarmış

MERSİN'de lüks villada özel sistemle hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı. Villayı kiralayan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri merkez Mezitli İlçesi Kuyluk Mahallesi'ndeki bir villaya operasyon düzenledi. Lüks binanın her yerinde hint keneviri yetiştirmek için özel sistem kurulduğu belirlendi. Villanın salon kısmına güneş panelleri ile ve havalandırma sistemlerinin yapıldığı, böylece hint keneviri yetiştirildiği anlaşıldı. Yapılan aramada 500 gram hint keneviri tohumu, 10 gram esrar, 67 adet kenevir bitkisi ile hint keneviri ele geçirildi. Havalandırma, filtreleme ve ısı sistemine ait teknik donanımlar, kimyasal maddeler kaçak elektrik panosu ve termostatlar da el konuldu. Villayı kiraladığı belirlenen Mehmet K., tutuklandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Mustafa İNSAN/MERSİN, ()-

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Babasından kalan hurda otomobili yeniden yaptı

ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'nde oto tamircisi 43 yaşındaki Mustafa Sekmen, babasından kalan 1973 model hurda otomobili, yaklaşık 40 bin lira harcayarak orijinaline uygun şekilde yeniden yaptı.

Kilimli Sanayi Sitesi'nde otomobil motor tamircisi Mustafa Sekmen, 2 yıl önce ölen babası İbrahim Sekmen'den kalan Ford'un 1973 model hurda otomobili yenilemeye karar verdi. Parçalarının bir çoğunu İsviçre ve Almanya'dan getiren Sekmen, yaklaşık 40 bin lira harcadı. Sekmen, otomobilin motor ve kaporta bölümleri, döşemesi ve diğer tüm bölümleri orjinaline uygun şekilde yeniledi. Kısa sürede tamamlanan otomobil çevrede ilgi gördü.

Otomobilin babasından kaldığını ve eskiyince revizyona soktuğunu anlatan Sekmen, şöyle konuştu:

"Böyle bir arabaya binmeyen bu duyguyu anlayamaz. Çok farklı klasik araç kullanmak. Baba yadigarıydı. Otomobili yaşatmak istedik. Toparlamak istedik. Ticaret olarak hiç düşünmedik. Kendimiz kullanıyoruz. Onunla aramızda bir bağ var. Konuşuyoruz onunla. Eğer bir bağ kurmazsanız, onun dilinden anlamazsınız onu yürütme şansımız olmaz. Görenler otomobili beğeniyor, inceliyor."

Görüntü Dökümü:

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-Otomobilin eski halinin fotosu

-Mustafa Sekmen’in otomobille ilgilenmesi

-Mustafa Sekmen’in otomobille dolaşması

-Mustafa Sekmen’le otomobil içinde röp.

-Sekmen’le dışarıda röp.

-Otomobili incelemesi

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN- Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, ()