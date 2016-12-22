DHA YURT BÜLTENİ-15



Şehit Binbaşı, Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacak (3)

ŞEHİTLERİN CENAZELERİ BURSA'YA GELDİ

Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit olan Binbaşı Bülent Albayrak ile Uzman Çavuş Ferhat Demir’in cenazeleri akşam saatlerine askeri uçak ile Bursa'nın Yenişehir Havaalanı'na getirildi. Cenazeler burada şehitlerin yakınları, Yenişehir, Orhangazi kaymakam ve belediye başkanları, İznik Kaymakamı ve Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgenelar Ahmet Hacıoğlu ile bürokratlar tarafından karşılandı. Duaların okunmasından sonra Şehit Binbaşı Bülent Albayrak'ın cenazesi Orhangazi İlçesine götürülürken, Uzman Çavuş Ferhat Demir'in cenazesi ise Bursa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehit Binbaşı Bülent Albayrak yarın cuma namazının ardından Orhangazi ilçesi'nde Gazi Orhanbey Camii'nde, Şehit Uzman Çavuş Ferhat Demir ise Bursa'da yine cuma namazından sonra Merkez Osmangazi İlçesi'nde bulunan Mihraplı Camii'nde düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuklarına uğurlanacaklar.

Haber: BURSA ()

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Edirne'de emekli polis beylik tabancasıyla intihar etti

EDİRNE'de Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olan 41 yaşındaki Mehmet Erol, çamlık alanda beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti.

Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken bir süre önce emekli olan polis memuru Mehmet Erol, Şükrüpaşa Mahallesi Şerif Bilgen Caddesi üzerindeki ağaçlık alanda beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen polis ekipleri Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Erol'un bir süre önce annesini kaybettiği, eşiyle de boşanması nedeniyle girdiği bunalım sonucu intihar ettiği tahmin ediliyor.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Erol'un cesedi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi moruna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Ağaçlık alan ve güvenlik şeridi

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Cesedin taşınması

-Cesedi cenaze aracına konması

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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Gaziantep'te şüpheli ölüm

GAZİANTEP'te, 30 yaşındaki Hasan Demir, evinde ölü bulundu. Demir'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, akşam saatlerinde Onat Kutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Demir'in annesi evine döndüğünde bekar ve işsiz olan oğlu Hasan Demir'in hareketsiz yattığını gördü ve durumu sağlık ekipleri ile polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Demir'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri de Hasan Demir'in ailesinin ve komşularının ifadesine başvurdu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Demir'in cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Demir'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri ve ambulans

- Sağlık ve polis ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-)

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DBP'li belediye meclis üyesine 7.5 yıl hapis

AĞRI’nın Doğubayazıt İlçesi Belediyesinin tutuklu DBP’li meclis üyesi Halis Gültekin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DBP’li meclis üyesi Halis Gültekin, geçen yıl, terör operasyonu kapsamında tutuklandı. Doğubayazıt Kaymakamlığınca yerine kayyum atanan Halis Gültekin hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasında Halis Gültekin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Haber: Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), ()-

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Rize'de Atatürk anıtının kaldırılmasına tepki (3)

ADD TRABZON ŞUBE BAŞKANI : "RİZE BELEDİYESİ DERHAL BU BOZGUNCU GİRİŞİMİNDEN DÖNMELİDİR"

Atatürkçü Düşünce Derneği Trabzon Şube Başkanı Cemal Verep, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanın'daki Atatürk heykelinin valilik önündeki tören alanına taşınması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Rize Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtını Meydanı yenileme projesi kapsamında diyerek kaldırmıştır. Atatürk heykelini Valilik önündeki tören alanına taşıyacağını söylemektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı, en zor günlerini yaşamaktadır. Bugün yan yana, omuz omuza dayanışma içerisinde ülkemiz üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtmak, oynanan kirli oyunları bozmamız gerekirken, Atatürk'e , O'nun kurumlarına ve değerlerine saldırmak en büyük bozgunculuk, aymazlık ve zavallılıktır. Atatürk , sadece tarihimizdeki önemli bir şahsiyetin adı değildir. Atatürk'ü yıkmak demek farklı etnik , inanç ve mezheplerden insanları Türk Milleti adı altında birleştiren, özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve barış içinde yaşayacağı bir modeli yıkmak demektir. Yaşadığımız sıkıntıların Atatürk'ün o aydınlık yolundan saptığımız, O'nun ilkelerinden uzaklaştığımız için yaşandığını görmemek için artık kör olmamız gerekir. Rize Belediye'sinin bu uygulamasını kınıyor. Atatürkçü Düşüncenin bu tür zavallı girişimlerle asla yenilemeyeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Rize belediyesi derhal bu bozguncu girişiminden dönmelidir"

Haber: ()

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Aksaray'da eğitime kar engeli

AKSARAY'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ve Eskil İlçesinde okulların yarın tatil edilmesi kararı alındı.

Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aksaray Valiliği tarafından, kar yağışı nedeniyle Aksaray merkez ve Eskil ilçesinde eğitime yarın (Cuma) ara verilecek. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da yarın idari izinli olacağı açıklandı.

Haber: AKSARAY, ()-

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