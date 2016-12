DHA YURT BÜLTENİ - 15

Down sendromlu gençlerin 'mühendislik' mutluluğu

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde İSTE İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencilerinin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Down sendromlu gençler, bir günlük eğitim görerek üniversiteden mezun olma sevincini yaşadı.

İSTE İnşaat Mühendisliği bölüm 4. sınıf öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdikleri projede Down sendromlu çocuklar üniversitede bir günlük eğitime tabi tutuldu. Proje koordinatör Cem Çetin başkanlığında, Onur Serkan Kaya, Kaan Erdinç, Zafer Oğuz İsal, Barış Memiş, Zafer Karaboğa tarafından hazırlanan projeye psikolog Güliz Güngör de destek verdi.

Down sendromlu öğrencilere önce inşaat mühendislerinin neler yaptıkları hazırlanmış olan maketler üzerinde anlatıldı. Proje Koordinatörü Cem Çetin'in inşaat mühendisliği konularında bilgileri sinevizyon eşliğinde sundu. Down sendromlu öğrenciler, mühendislerin çalışma alanlarını gösteren çizgi filmde izledikten sonra baretlerini taktı, temsili diploma töreni yapıldı. Cübbelerini giyen öğrenciler daha sonra belgelerini alarak okuldan mühendis olarak mezun oldular.

Görüntü Dökümü

- Down sendromlu öğrencilerin bir arada üniversite içerisinde görüntüsü

- Maketlerin arasında bilgi verilirken

- Sınıfta ders dinlemeleri ve konuşmaları

- Kafalarına baret takmaları

- Maket yapmaları

- Çevreden görüntüler

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

Turgutlu'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza büründü

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde sabah başlayan yılın ilk kar yağışı, kentin yüksek yerlerini beyaza bürüdü.

Turgutlu'da sabaha karşı başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerdeki Çaldağı, 1250-1500 metre rakıma sahip Dağmarmara, Kabaçınar, Güney, Karaoluk, Osmancık ve Ovacık Yaylası gibi noktalarda etkili oldu. Bazı yerlerde kar kalınlığı, 15 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekip, kartopu oynadı. Vatandaşlar ve araç sürücüleri yoldaki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda güvenlik güçlerince uyarıldı. Dağmara Bölgesi'ndeki Dağmarmara, Kabaçınar, Güney, Karaoluk, Osmancık ve Ovacık mahallerinde yüksek gerilim hatlarındaki kopmalara nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı. Bölgede, 2 saat elektrikler kesildi.

Güney Mahallesi'ndeki vatandaşlardan Süleyman Turgut, "Kar yağışı sabaha karşı başladı. Dolasıyla arazimize, bahçemize gidemedik. Yollar karla kaplandı. Evden çıkamıyoruz" diye konuştu.

Turgutlu Belediye Başkanı MHP'li Turgay Şirin, yüksek kesimlerde kar yağışı için önlemlerin alındığına dikkati çekerek, "Şimdilik eğitimi ve ulaşımı etkileyecek bir durum söz konusu değil. Herhangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerimiz hazır durumda. Kaymakamlık ve emniyet güçleri 'de İzmir Ankara Karayolu Turgutlu giriş ve çıkış yönleri sürekli kontrol ediyor" dedi. Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ise yüksek kesimlerde sis beklendiğini belirtip, uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Dağlık sekimdeki mahallelerden görüntü

- Ovacık Yaylası'ndan görüntü

- Buzlu yollardan görüntü

- Kar ve tipi görnütü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

Sponsor ev kadını

ANTALYA'da tenis tutkunu ev kadını 45 yaşındaki Hatice Yaveri, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Antalya Tenis ve İhtisas Kulübü'nün (ATİK) düzenlediği turnuvalara sponsorluk desteği veriyor.

Antalya'da oturan 4 çocuk annesi Hatice Yaveri, 5 yıl önce arkadaşlarının önerisiyle tenise başladı. ATİK başta olmak üzere, Antalya'daki spor kulüplerine giderek tenis oynamayı sürdüren Hatice Yaveri, yarıştığı Türkiye şampiyonalarında çok sayıda derece elde etti. Son olarak çiftler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Hatice Yaveri, Milli Takım Teknik Heyeti'nin de dikkatini çekti.

Milli takım seçmelerine çağrılan Hatice Yaveri, TTF'nin bu yıl yaptığı tüm klasman maçlarına da katıldı. Klasman maçlarında birincilikler kazanan Hatice Yaveri hemşire, ancak çalışmıyor. Eşi kalp damar cerrahı olan Hatice Yaveri, soyadlarını taşıyan Özel Sağlık Hizmetleri adlı işyerinin de ortağı. Şirkete gitmeyerek evde çocuklarına bakan Yaveri, ortağı olduğu şirketten gelen parayla da turnuvalara sponsorluk desteği veriyor.

Eşinin 'Reklam olur' düşüncesiyle sponsorluk yaptığı organizasyonlara şirket adını vermediğini belirten Hatice Yaveri, “Tanıtım afişlerinde sadece adım ve soyadım yazıyor. Bundan da keyif alıyorum. Neticede amacı sadece spor olan organizasyonlara maddi katkı sağlamak beni de mutlu ediyor. Turnuvaların bazen top, bazen kupa, bazen de sporculara vaat edilen maddi giderlerini karşılıyorum. Her turnuvanın da ciddi maliyeti var" dedi.

Bugüne kadar, Geleneksel Altın Portakal Tenis Turnuvası, Geleneksel Haşmet Tur Tenis Turnuvası, Geleneksel Hürriyet Akdeniz Tenis Turnuvası, Falez Bahara Merhaba Tenis Turnuvası, TTT Akademisi Bahar Turnuvası gibi organizasyonlara sponsorluk yaptığını belirten Hatice Yaveri, “Benim sayemde birçok şirket ve firma da son dönemlerde sponsor olmaya başladı. Böyle bir olaya öncülük ettiğim için de mutluyum" dedi. Hatice Yaveri'nin, uluslararası atletizm yarışmalarında da dereceleri bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hatice Yaverinin mutfakta yemek yaparken görüntüsü

- Televizyon seyrederken görüntü

- Gitar çalması

- Aldığı ödülleri düzeltmesi

- RÖP: Hatice Yaveri

HABER: Süleyman EKİN-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

Nevşehir’den, Halep’e 5 TIR un gönderildi



NEVŞEHİR İl Milli Eğitim camiasından ve vatandaşların desteği ile Halep'te acil ihtiyaç olan un dolu 5 TIR, düzenlenen törenle yola çıktı.

Diriliş meydanında İHH Nevşehir Temsilcisi Baki Öncel, "Bu soykırıma seyirci kalmamaya ve en azından insani ihtiyaçların karşılanması için elimizden geleni Nevşehir halkı olarak yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonrada yapacağız. Temennimiz ve dileğimiz odur ki, dünyadaki bütün savaşlar en kısa sürede sonlansın. Bugünkü göndereceğimiz TIR’larımızla acil ihtiyaç olan unları 5 TIR'la, Halep’e insani yardım için Cilvegözü sınırlarına dualarla yola çıkaracağız" dedi. Milli Eğitim Müdürü Murat Demir de törende yaptığı açıklamada, ö2011 yılında enperyalislerin, siyonistlerin küresel güçlerin, zalimlerin Ortadoğu coğrafyası üzerinde başlattıkları bu savaşta önce Irak’ı sonra Suriye’yi perişan vaziyete getirdiler. Milyonlarca insanı katlettiler, milyonlarcasını da kendi vatanlarından göçe zorladılar. Burada çok büyük bir katliam var. Bu katliama duyarsız kalmamız mümkün değildi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

- İHH Nevşehir Temsilcisi Baki Öncel’in konuşması

- Milli eğitim Müdürü Murat Demir,Törende yaptığı konuşmadan genel görüntü

-İl müftüsü Yakup Öztürk’ün dua etmesi

-Yardım TIR larının uğurlanmasından genel görüntü

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,)

Konya'da eğitime kar engeli

KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile 7 ilçede eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildi.

Konya'da dün gece başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Konya Valiliği tarafından, kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler Meram, Selçuklu ve Karatay başta olmak üzere Akören, Çumra, Derbent, Ereğli, Hadim, Halkapınar ve Taşkent ilçelerinde eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da yarın idari izinli olacağı açıklandı. Tuzlukçu İlçesi'nde de taşımalı sistemle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Haber: KONYA, ()

Gaziantep'te, okullara kar tatili (2)

PERŞEMBE GÜNÜ DE TATİL

Gaziantep'te, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar Perşembe günü de tatil edildi. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada hamile ve kronik hastalıkları bulunan kamu çaloyanlarının da izinli sayılacağı belirtilerek, şöyle denildi:

"Alınan meteorolojik uyarılar, bölgemizde görülen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle, ulaşımda da yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak ilimiz merkez Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde 22 Aralık 2016 Perşembe günü resmi ve özel, ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca taşımalı eğitim kapsamında olan il genelindeki bütün resmi ve özel öğretim kurumlarında da eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Söz konusu karar ve 3.12.2002 tarih ve 58 sayılı Başbakanlık genelgeleri uyarınca, olumsuz hava şartları nedeniyle, kamu görevlisi malul ve engelliler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince izinli sayılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır."

Haber: Mücahit YOLCU / Gaziantep, ()