DHA YURT BÜLTENİ-15

Düzce'de selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor(5)

ÇOCUĞUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde cesedi bulunan çocuğun kimliği belirlendi. Ölen kişinin ikiz kardeşlerden Sanem Kaplan (7) olduğu belirlendi.

DÜZCE ()

==================

Bingöl'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı

BİNGÖL'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karlıova- Bingöl karayolunda meydana geldi. Karlıova'dan Bingöl'e yolcu taşıyan Abdullah Kaval (50) yönetimindeki 12 D 0078 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen sürücüsü belirlenemeyen 35 FM 135 plakalı otomobil, Ilıcalar Beldesi yakınlarında çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Kaval ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 16 kişi ise yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince Bingöl'deki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

-----------

Kaza yeri

Kaza yapan araçlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/BİNGÖL,()

==============================

Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ergeni'nin Velimeşe Mahallesi'nde Hasan Kiremitçi'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın sırasında evlerin bahçesinde bulunan aile üyeleri, dumanların yüksekliğini görünce, kendi imkanları ile müdahale edip, itfaiyeye haber verdi. Havanın da rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede çatıyı sardı. Uzun süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mahalle sakinleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Velimeşe Mahallesi'ndeki itfaiye merkezini kaldırdığını ve Çorlu ilçesinden itfaiye ekibinin geç geldiğini iddia etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangından detaylar

İtfaiyenin çalışması

Ev sahibi itfaiyeciler ile arasında tartışma

Söndürme çalışması

Genel ve detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),()

=======================

Futbolcu Sural'in ölümüne ilişkin sürücünün 15 yıl hapsi istendi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde takım arkadaşlarıyla geçirdiği trafik kazasında Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'in ölümüne ilişkin, minibüs sürücüsü Esat Altıntaş hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'ın 29 Nisan gecesi deplasman dönüşü takım arkadaşlarıyla bindikleri VIP minibüsle Alanya'ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından tutuklanan minibüs sürücüsü Esat Altıntaş (39) hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan hazırlanan iddianame, Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

BAZI FUTBOLCULAR ŞİKAYETÇİ OLDU

İddianamede, kazada yaralanan oyunculardan İsaac Sackey ve Djilma Campos'un minibüs sürücüsü Esat Altıntaş'dan şikayetçi oldukları belirtildi. 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Esat Altıntaş'ın, aracın hızını, aracın yük ve teknik özellikleriyle görüş, yol ve hava durumu şartlarına uyarak sürüş yapmadığı ve hızlı gittiği kaza tespit tutanağında yer aldı. İddianamede, kazanın tek taraflı olduğu, başka bir kişinin kazada etkisinin bulunmadığı vurgulanarak, tek kusurun araç sürücüsünde olduğu belirtildi. Ayrıca Sackey ve Campos'un da basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek şekilde yaralandığı kaydedildi. Kaza sırasında araçta bulunan Steven Caulker, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse ve Welinton Souza ise şikayetçi olmadı.

'HIZ YAPMADIM'

Esat Altıntaş iddianamede geçen ifadesinde, "Saat 18.30'da Kayseri'den yola çıktık. Kaza ise saat 02.00'de meydana geldi. Caulker'in 'hızlan' uyarısına karşın hız yapmadım" dedi. İddianamede, "Yolcuların ifadelerinde, araç şoförünün kaza öncesi veya sırasında uykulu ve dalgın vaziyette olduğuna yönelik herhangi bir beyana rastlanılmadı" bilgisine yer verildi.

İlk duruşma, Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki ay içersinde görülecek.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () -

================

Görüntülü görüşme yaparken fenalaştı, yakını 112'ye haber verdi

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, epilepsi hastası kadın evinde bir yakını ile görüntülü görüşme yaparken fenalık geçirdi. Telefonla görüştüğü yakınının haber vermesi üzerine eve giden 112 Acil ekibi kadına müdahalede bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, Gölcük Şehitler Mahallesi 321 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre epilepsi hastası Türkan D. bir yakını ile görüntülü görüşme yaparken ilaçlarını içmemesi nedeniyle rahatsızlandı. Telefonda görüştüğü yakını, 112 Acile haber verdi. 112 Acil ekibi kapıyı açan olmayınca itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından içeri giren sağlık ekibi, baygın haldeki Türkan D.’ye müdahalede bulundu. Sağlık görevlisi, evde bulunan 2 çocuktan ağlayan küçük çocuğu kucağına alarak sakinleştirdi. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Türkan D. tedavi altına alındı. Türkan D.’nin ise mesaiden gelen eşinin uyuduğu, yorgun olması nedeniyle sesleri duymadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ekiplerin evin önünde görüntüsü

Eve girmeleri

Kadının ambulansa götürülmesi ve detaylar

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), ()

==========================

AK Partili Turan'dan, CHP'li Ülgür Gökhan'a ziyaret

ÇANAKKALE Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan'ı makamında ziyaret eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Önümüzdeki 5 yılda yatırımların öne çıktığı, muhabbetin, sohbetin, ilişkinin daha çok öne çıktığı bir dönem olsun" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, geçtiğimiz günlerde kendisini TBMM'de ziyarete gelen Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan'a iade-i ziyarette bulundu. Turan'a ziyaretinde AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve Çanakkale Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel eşlik de etti. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve beraberindekileri hizmet binası önünde karşıladı. Ardından başkanlık makamına geçildi.

'5 YIL, YATIRIMLARIN ÖNE ÇIKTIĞI BİR DÖNEM OLSUN'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız demiştik. Başkanımız ziyaretimize geldikten hemen sonra biz kendisini ziyaret etmeyi bir görev bildik. Önümüzde 4-5 yıl gibi uzun bir seçimsiz bir dönem var. Hem yerel iktidar bu konuda seçimi bitirdi, hem genel iktidar seçimini bitirdi. Önümüzde çok temiz bir hizmet dönemi var. Bu dönemde polemiklerden uzak, siyasi kavgalardan uzak, ülkenin temel meselelerini iyi değerlendiren bir zamanı kullanalım istiyoruz. Tüm kurumlarıyla bunun belediyesi, valisi, müdürü, teşkilatları, siyaseti, hepsini beraber söylemek istiyorum. Uyum içerisinde, daha iyi iletişim içerisinde birbirini anlayan, dinleyen, sorunları değil de çözümleri öne çıkaran bir anlayışla beraber bu 5 yılı geçirmek istiyoruz. Biz 5 yıl artık milletvekiliyiz, ben Grup Başkanvekiliyim. Sayın başkanımız da burada 5 yıl belediye başkanı. Dolayısıyla merkez ilçemizin dertleri başta olmak üzere tüm ilçelerimizin sorunlarını, dertlerini masaya yatırmak hepimizin görevi. Çanakkale’miz zaman zaman belki hiçbirimizin hak etmediği gündemlerle Türkiye’nin gündeminde yer aldı. Bu tarz turizmi olumsuz etkileyen, siyaseti olumsuz etkileyen gündemleri doğru bulmadığımızı ifade etmiştim. İsteriz ki bundan sonraki 5 yılda yatırımların öne çıktığı, muhabbetin, sohbetin, ilişkinin daha çok öne çıktığı bir dönem olsun. Biz bu konuda bundan sonraki süreçlerde görüşmeye, konuşmaya, sorunların çözümü için irade ortaya koymaya hazırız. Yeterki iyi niyet olsun, yeterki samimiyet olsun, yeterki Çanakkale’mize katkı sağlayan adımlar olsun" dedi.

BAŞKAN GÖKHAN: 'TOPLUMUN TAMAMINA HİZMET ETMEKLE SORUMLUYUZ'

Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan ise ziyaret için, "Bize, Çanakkale’ye yakışan da budur. Hepimiz burada Çanakkale halkının temsilcisiyiz. Seçimle, halkın oylarıyla geldik. Dolayısıyla burada bize oy verenler olduğu gibi, başka adaylara da oy verenler var. Ama artık seçildikten sonra hepimiz toplumun tamamına hizmet etmekle görevliyiz. Biz partili, partisiz ayrımı yapacak durumda değiliz. Bu ayın başında Ankara’da sayın milletvekilimizi parlamentondaki Grup Başkanvekilliği odasında ziyaret ettim. Sağ olsun çok samimi bir ortamda görüşmemiz oldu. 1.5 saate yakın görüştük. Konumuz Çanakkale idi. Bütün konuları ortaya döktük. Bugün kamu kaynaklarında da çok büyük bolluk yok. Ama sonuçta bölüşeceğiz, bütün Türkiye’de kaynaklarını bölüşeceğiz. Tabi burada milletvekillerimizin katkıları çok önemli. Bu bütünlük buradaki sivil toplum kuruluşlarını ve diğer kurulları da elbetteki bir diyalog içerisine sokacak. Burada çatışmalardan beslenenler de var. Özellikle, ‘çatışmalar devam etse de biz de buradan nemalansak’ diye düşünenler oldu. Bu niye oldu onu da söylemek istiyorum. Son 5 yılda 8 tane seçim geçirdik. Maalesef bir de o hain darbe teşebbüsünü yaşadık. Yani oturup da belediye başkanları, milletvekilleri siyasetin dışında kendi temel konularıyla ilgili bir diyalog kurabilme fırsatlarını yakalama imkanı bulamadılar. Çünkü seçim demek, bir yerde muhalefet demek, bir yerde karşılıklı mücadele demek, demokrasinin gereği. Ama oturup da şu konular var diye görüşme fırsatı olamadı. Daha önce Bülent bey sağ olsun bir kredi onay konusu vardı, onu çözmüştü. Ama sonrasında böyle diyaloglar siyasete kurban gitti. O günler geldi geçti. Sayın vekilimiz de söyledi, artık önümüzde 4-5 yıllık bir süre var. Seçimin bahsedilmeyeceği, bahsedilmemesi gerektiği hatta. Çünkü siyaset bu her an her şey olabilir ama bence artık ülkenin bir konsensüs içerisinde, anlayış birliği içerisinde bir yol alması lazım. Bir şeyler yapmamız lazım hem kentte hem ülkede. Onun için bu diyaloglar, Çanakkale’de böyle görüntüler çok önemli. Buradan bütün Türkiye’ye yansımalı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ziyaret, karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı ziyaret etmesinden görüntü.

-Bülent Turan açıklama görüntüsü.

-Ülgür Gökhan açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, ()

===========================

YTB Başkanı Eren, Kapıkule'de gurbetçileri karşıladı

EDİRNE Valisi Ekrem Canalp ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanı Abdullah Eren Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurda giriş yapan gurbetçileri karşılayıp, lokum ikram etti. Eren, sınır kapısında yapılan çalışmalara destek vermeye devam ettiklerini belirterek, "Yıldan yıla karayoluyla gelen vatandaşlarımıza hizmetlerimiz artıyor" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Akademi Rumeli- 5 etkinliği için kentte bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren ile birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'na gidip yurda giriş yapan gurbetçilerle sohbet etti. Gümrükte giriş için sıra bekleyenlere lokum ikram eden ikili aynı zamanda gümrük sahası dışına, gurbetçiler ve TIR sürücülerinin sıcakta beklememesi için yapılan yeni otoparkı gezerek incelemede bulundu.

'KUYRUKTA BEKLEMEDEN TESİSLERDEN FAYDALANABİLECEKLER'

Kapıkule Gümrük Sahası'ndaki YTB'nin standında ziyaretle ilgili açıklama yapan Edirne Valisi Ekrem Canalp, gurbetçilerin bu yıl geçtiğimiz yıllardan daha fazla geldiğini ifade etti. Tüm gişelerin tam kapasiteli çalıştığını kaydeden Canalp, "Bütün gişelerimizi tam kapasiteli çalıştırıyoruz. Gerek polis gişeleri, gerekse gümrük gişeleri tam kapasiteyle çalışıyor. Bununla beraber kısmi kuyruklar oluşuyor. Bu yurt dışından Türkiye'ye giriş kısmı. Tabi 15 gün sonra yurt dışına geri dönüşler başlayacak. Kapıkule'deki devasa otopark alanına gurbetçilerimiz geldikleri zaman kendilerine bir giriş numarası, araçlarına ait ve plakalarıyla tanımlanmış olan bir giriş numarası verilecek. Vermiş olduğumuz bu giriş numarasıyla kendileri araçlarını otoparka park edecekler ve tesislerin imkanlarından faydalanarak zamanlarını o şekilde geçirecekler" dedi.

'DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORUZ'

YTB Başkanı Abdullah Eren, Kapıkule'de yapılan çalışmalara her zaman destek verdiklerini dile getirdi. Eren, "Biz de bu çalışmalara destek veriyoruz. Kendi anavatanlarına hasret gidermeye gelen vatandaşlarımız sınırda uzun kuyruklarda beklemeyecekler ve bekleseler dahi bu beklemeyi minimuma indirmeye yönelik çalışmalar yapılıyor. Bekleme sürelerinde en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mekanizmalar üretiliyor. Bunun dışında fiş ve barkomat sistemi çok çok önemli, bu sene faaliyete geçecek. Diğer taraftan TIR'lara yönelik de Edirne Valiliği'nin il özel idaresiyle bir çalışması oldu" diye konuştu.

YTB olarak karayoluyla gelenlere hizmetlerinin arttığını söyleyen Eren, "Biz de yurt dışından gelen vatandaşlarımızı karşılamaya geldik onlara 'hoş geldiniz' dedik, lokum uzattık. Vatandaşlarımız verilen hizmetten dolayı memnun. İçişleri Bakanlığı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan ve Bulgaristan sınır kapılarında Türk polisleri bekliyor. Göğsünde ay yıldız ve üniformasıyla, yanlarında Sırpça bilen YTB personeli, vatandaşlarımıza Sırbistan sınırında hizmet veriyorlar. Dolayısıyla yıldan yıla karayoluyla gelen vatandaşlarımıza hizmetlerimiz artıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

Kapıkule'den giriş yapan gurbetçiler

Vali ve Eren'in karşılaması

Gurbetçilerle sohbet

Gümrük sahasının incelenmesi

Vali Canalp'ın açıklaması

YTB Başkanı Abdullah Eren'in açıklaması

Yeni otopark alanında incelemi

Gümrük sahasından detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE, ()-

=============================