DHA YURT BÜLTENİ - 15

Akseki'de yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya- Antalya karayolu Akseki ilçesi Murtiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'dan Konya yönüne seyreden 42 ADF 220 plakalı yolcu otobüsünün yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak devrildiği kazada, 25 kişinin yaralandı. Kaza sonrasına olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yola savrulan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Konya 112 Acil Sağlık Merkezi ekipleri yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ve çevredekiler, açtıkları branda ve naylonlarla yaralıları yağmurdan korumaya çalıştı. Yaralılar olay yerindeki müdahaleden sonra ambulanslarla Akseki, Manavgat ve Seydişehir'deki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

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Haber-Kamera: Adem ÇETİN/AKSEKİ(Antalya), () -

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Dilucu'ndaki PKK saldırısı drone savar sistemiyle önlenmiş

Türkiye- Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Müdürlüğü sahasında bulunan PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü 'drone'un, Aselsan Milkar 5S drone savar sistemi ile tespit edilerek etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında, Aralık ilçesi Şehit Bülent Aydın Hudut Takım Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Dilucu Sınır Kapısı'nda meydana geldi. Dilucu Gümrük Müdürlüğü sahasında, EYP yüklü drone ele geçirildi. Drone'un bulunduğu bölge boşaltılıp, güvenlik şeridi çekildi. Sınır kapısı, giriş ve çıkışlara kapatılırken, İl Emiyet Müdürlüğü'ne bağlı patlayıcı imha timi, bölgeye sevk edildi. EYP yüklü drone, imha edildi. Dilucu Sınır Kapısı, 7 saat sonrası yeniden giriş ve çıkışlara açıldı.

PKK'lı teröristler tarafından gönderildiği belirlenen patlayıcı yüklü 'drone'un, 5’inci Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanındaki Dilucu bölgesinde bulunan Aselsan Milkar 5S drone savar sistemiyle tespit eidilerek, etkisiz hale getirildi belirtildi. Sistemin, 15 kilometreye kadar etkili olduğu öğrenildi.

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-Dilucu Gümrük Kapısı'ndan ARŞİV görüntü

Haber: Özkan AYDIN/IĞDIR, ()-

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Şehit ailesi, 10 yıl içinde 3’üncü kez evlat acısı yaşadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosiklette yaşamını yitiren Barış Erdoğan (20) toprağa verildi. Erdoğan'ın 8 yıl önce Hakkari'de şehit olan Jandarma Er Abdülkadir Erdoğan'ın kardeşi olduğu ortaya çıkarken, ailenin, diğer çocukları Kerim'in de, 10 yıl önce yüzmek için girdiği gölette boğulduğu öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hamzabey Caddesi'nde meydana geldi. Barış Erdoğan yönetimindeki 16 KNN 75 plakalı motosiklet, iddiaya göre cadde üzerinden ara sokağa dönüş yapan Şahin O. (33) yönetimindeki 16 PE 929 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşerek kamyonetin tekerine başını çarpan motosiklet sürücüsü Barış Erdoğan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Erdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Barış Erdoğan'ın ölüm haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Barış Erdoğan'ın ölümünün ardından kamyonet sürücüsü Şahin O., polis ekiplerince gözaltına alındı.

AĞABEYLERİNDEN BİRİ ŞEHİT OLDU, DİĞERİ BOĞULDU

Öte yandan, Barış Erdoğan'ın ağabeyi Abdülkadir Erdoğan'ın, 8 yıl önce vatani görevini yaptığı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, askeri konvoyun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayının infilak etmesi sonucu şehit olduğu belirlendi. Ayrıca diğer kardeşi Kerim'in ise 2009'da serinlemek için girdiği götte boğulduğu, Erdoğan ailesinin 10 yıl arayla 3 kez evlat acısı yaşadığı öğrenildi.

Adli tıptan alınan Barış Erdoğan'ın cenazesi, kırsal Gedikpınar Mahallesi'ne getirildi. Cenazeye Kaymakam Şükrü Görücü, Jandarma Komutanı Ferruh Mağden, Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilincan ile cemaat katıldı. Cenazede baba Gıyasettin Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı. Barış Erdoğan'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()-

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30 ülkeden turizm acentası yetkilileri Tokat'ı gezdi

Tokat’ta 30 ülkeden 60 yabancı tur operatörünün katılımı ile ‘Eko-Turizm İnfo’ programı başlatıldı. Program kapsamında yabancı tur operatörleri kentin turistik mekanlarını gezerek kiraz topladı.

Kent merkezine dün itibari ile gelen 30 ülken 60 yabancı tur operatörü Tokat Turizm İl Müdürlüğünün organizasyonuyla Tokat’taki tarihi, turistik yerleri gezdi. Tokat’ta turizmin gelişmesi amacıyla tur operatörleri ile ikili görüşmeler yapıldı. Yabancı turizm operatörleri şehri de yakından tanımak için organize edilen gezi etkinliğinde kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde, 1085 rakımlı tepede bulunan mağara, dünyanın en büyük ve görkemli mağaraları arasında gösterilen Ballıca Mağarasını ziyaret etti. Grup Ballıca Mağarası gezisinin ardından ilçede bulunan 1170 hektar toplam koruma alanına sahip olan ve 73 hektar kuru, 201 hektar sulu olmak üzere 274 hektar olan, göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunan ve 108 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasını gezerek fotoğrafladı. Ayrıca katılımcılar Kazova bölgesinde dalından kiraz topladı.

Tur operatörü Hakan Türkol, "Türkiye'de ekonomi ve gastoromani anlamında bir proje oluşturmak anlamında Tokat odaklı geziler ve iş görüşmeleri organize ediyoruz. Yaklaşık 30 ülkeden acentaler buraya davet edilerek sayın valimizde katkılarıyla Türkiye'nin tanımını yapıyoruz" dedi.

6 aylık bir çalışma sonrasında projenin hayata geçirildiğini belirten Tokat Kültür Turizm İl Müdürü Adem Çakır "Ülkemizde turizm desterasyonlarının çeşitlendirilmesi amacıyla, ilimizdeki güçlü tarım sektörünün turizm ile destekleyerek, hem turizm hem de tarımın birbirini besleyecek bir alan olarak gördükö dedi.

Yabancı ziyaretçiler de Tokat'ta olmaktan dolay mutlu olduklarını, tarihi ve doğal güzellikleri ile güzel bir şehir olduğunu dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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-Programdan görüntüler

-Turistik alanların gezilip fotoğraflanması

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()