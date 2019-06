DHA YURT BÜLTENİ-15

Siirt'te 40 kaçak göçmen yakalandı

SİİRT'in Baykan ilçesinde, güvenlik güçlerinin yol kontrolünde durdurulan araçta, 40 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü Ö.E. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bitlis'ten Diyarbakır'a göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine Baykan'da kontrol noktası oluşturuldu. Saat 01.00 sıralarında durdurulan araçta, güvenlik güçlerince yapılan aramada, 40 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör olduğu tespit edilen sürücü Ö.E. ise gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT

Ayağına inşaat demiri saplanan çocuk, yaralandı

SAMSUN’da sokakta oyun oynarken ayağına inşaat demirinin saplanması sonucu yaralanan Mehmet Murat Ergin (10), hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında İlkadım ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla iddiaya göre oyun oynayan Mehmet Murat Ergin’in, sağ bacağına inşaat demiri saplandı. Ergin’in yaralandığını gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Ergin, ambulasla kaldırıldığı Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Küçük çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera:Hüseyin KALAY/SAMSUN

Çınar için kök hücre bağışı kampanyasına destek cağrısı

SİNOP'ta, Türk Kızılay ile 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle Ankara'da tedavi gören Sinoplu Çınar Kuşüzümü'ne (6) uygun ilik bulunması amacıyla başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına, destek çağrısında bulundu.

Yakalandığı lösemi hastalığı sebebiyle Ankara'da tedavi gören Sinoplu Çınar Kuşüzümü'ne uygun ilik bulunması amacıyla Türk Kızılay ile 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Sinop Belediyesi ve kentteki tüm sivil toplum kuruluşlarınca da desteklenen kampanyaya destek çağırısı için İskele Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

KAMPYAYA DESTEK ÇAĞRISI

Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Çınar gibi ülke genelinde binlerce hastanın kök hücre nakli beklediğini belirtti.

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel de, Çınar Kuşüzümü'nün ailesinin Ankara'da kampanyadan gelecek güzel bir haberi beklediğini söyleyerek, herkese kampanyaya destek olmaya davet etti. Demirel, "Burada hepimiz Çınar için toplandık. 250'ye kadar sivil toplum kuruluşu, meslek odası, siyaset ve sendikacılarımızla bir araya geldik. Onlar aracılığı ile üyelerine ulaşıp, süreyi kısaltmayı hedefledik. Başarılı bir çalışma olduğuna inanıyorum. Tüm Sinop halkını, bir nedenle Sinop'ta bulunan, tüm yurttaşlarımızı ve Türkiye genelini, bu kampanyaya destek vermelerini, Çınar ve Çınar gibilerini yeniden hayata kazandırmalarını diliyorum" dedi.

'KANSERLE MÜCADELE GERÇEĞİ VAR'

Etkinliğe katılan küçük kızın teyzesi Özlem Keserci Öztürk ise, kanserle mücadelede birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapıp, kampanyadan olumlu sonuçlar beklediklerini kaydetti. Öztürk, "Bu mücadele ailenin nezninde 2 yıldır sürmekte. Biz yakınları olarak da, aileye psikolojik destek vermek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Toplumsal duyarlılılığımızın yükselerek, bu tür ailelere destek vermek, hepimizin vatandaşlık görevidir. Bugün bu sorunu Kuşüzümü ailesi yaşıyor olabilir ama yarın hepimiz için böyle birşey olması, kanserle mücadele gerçeği var. Bu yüzden, bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmayı bekliyoruz" diye konuştu.

Bu arada kök hücre bağışı kampanyası kapsamında Kızılay Samsun Bölge Müdürlüğü'nce görevlendirilen mobil araç kentte hazır bekletilip bağışları kabul edecek.

HABER KAMERA: Deniz ÖZEN/SİNOP

Çaya düşen eşeği itfaiye kurtardı

ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, köpeklerden kaçarken Alaplı Çayı’na düşerek kayalıklara sıkışan eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan eşek sedye ile yaklaşık 300 metre taşındıktan sonra araca konulup hayvan barınağına götürüldü.

Öğle saatlerinde Mollabey Köyünde yaşayan vatandaşlar, köpeklerin saldırısından kaçan eşeğin Alaplı Çayı’na düştüğünü görünce itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çayda kayalıklara sıkışmış eşeği kurtarmak için çalışma başlattı. Akıntının olduğu suya giren itfaiye ekipleri, eşeği kurtarmak için büyük mücadele verdi. 30 dakikalık bir çalışmanın ardından eşek, sıkıştığı kayalıklardan kurtarılarak çıkartıldı.

Ayağından yaralanan eşeğe ilk müdahaleyi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın yaptı. Üniformasını eşeğin ayağına saran Taşkın, daha sonra sedyeye koyarak araca kadar taşınmasına yardımcı oldu. Olay yerine gelen Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri eşeği hayvan barınağına götürerek tedavi altına aldı.

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ALAPLI(Sakarya)

Beyşehir'de 'Tarım Kütüphanesi'

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, anaokulunun bahçesine 'Tarım Kütüphanesi' kuruldu. Kütüphanede, bugüne ve 2000 yıl öncesine ait tohumlar bulunuyor.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Alaeddin Keykubat Anaokulu'nun bahçesine 'Tarım Kütüphanesi' kuruldu. Kütüphanede, bugüne ve 2000 yıl öncesine ait tohumlar yer aldı. Bahçenin duvarına kutular içinde asılan tohumların, ne tohumu ve ne zamana ait olduğu da yanlarına bilgi notu olarak yazıldı. Anaokulu Müdürü Esra Eryılmaz, 8 aylık proje sonunda kütüphaneyi oluşturabildiklerini söyledi. Tohumda yabancı ülkelerin esiri olmamak için projeyi geliştirdiklerini kaydeden Eryılmaz, "Beyşehir genelinden başlayıp, Türkiye genelinde kendi öz tohumumuzu, 2000 yıllık tohumumuzdan tutun da 200 yıllık tohumlara kadar hakiki, orijinal, dedelerimizden, ninelerimizden kalan tohumları birleştirip okulumuzun kütüphanesini oluşturduk. Çok ücra yerlerden bulduk. Bazılarını mağaralardan çıkardık" diye konuştu.

'Tarım Kütüphanesi'ni daha da geliştirmek istediklerini belirten Eryılmaz, "Yabancı tohumların esiri altında kalmadan, kendi öz benliğimizle ekmeğimizi, unumuzu, domatesimizi, biberimizi oluşturabilmek istiyoruz. Ayrıca her sene, okulumuza yeni gelen öğrencilerimizin, bizlere getirdikleri tohumlardan, her çocuğun burada bir tane tohum bankası olacak. Her çocuk buraya geldiği zaman tohum bankasını oluşturacak ve burada yüzlerce, binlerce tohum oluşturacağız" dedi

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL - BEYŞEHİR KONYA

