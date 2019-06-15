DHA YURT BÜLTENİ - 15

Darıca’da sağanak sele yol açtı; mahsur kalan kadın kurtarıldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sağanak sele dönüştü. Ev ve iş yerlerinin bodrum katları su altında kalırken, bir marketin deposunda mahsur kalan kadın kurtarılıp, hastaneye götürüldü. Denizde bir sandalın battığı iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle birçok yerde ev ve işyerlerinin bodrum katlarını su bastı. Bir markete ait bodrum kattaki depo da su altında kaldı. Marketin deposunda mahsur kalan 1 kadın itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, sağlık ekipleri kalp masajı yaptıkları kadını hastaneye götürdü. Belediye ekipleri birçok yerde su baskını ihbarı üzerine harekete geçerek, su tahliye çalışmaları yapıyor. Bir sandalın denizde battığı iddiası üzerine de arama çalışması başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Erol POLAT-Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/DARICA(Kocaeli), () -

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Mantardan zehirlenen yaşlı çiftten biri öldü

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen yaşlı çiftten biri öldü, diğeri hastanede yaşam savaşı veriyor.

Safranbolu Emek Mahallesi’nde oturan Satılmış Doğan ve eşi Satı Doğan(76), dün ormanda topladıkları mantarı evlerine getirdi. Pişirdikleri mantarı yiyen çift daha sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri nedeniyle Safranbolu Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada ilk tedavilerinin ardından Karabük’te özel bir hastaneye sevk edilen çiftten Satı Doğan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken eşinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Satı Doğan’ın cenazesi hastane morgundan alınarak Safranbolu Merkez Camiine getirildi. Doğan’ın çocukları annelerinin tabutu başında taziyeleri kabul etti. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası 5 çocuk annesi Satı Doğan’ın cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazı

-Satı Doğan’ın cenazesi cenaze aracına götürülürken

Süre:(01.29) Boyutu:(164 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),()

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Erciş'te sokak köpekleri 2 buzağıya saldırdı

Van'ın Erciş İlçesi'ne bağlı Kasımbağı Mahallesi'nde, 2 buzağı sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kasımbağı Mahallesi'nde, Seyfullah Kasımoğlu'na ait 2 buzağı sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Gelen sesler üzerine evinden çıkan Kasımoğlu, köpekleri kovaladıktan sonra yaralı buzağılar için veteriner hekim çağırdı. Eve gelen Veteriner Seçkin Ceylan, kuyrukları köpekler tarafından kopartılan ve ağır darbeler alan buzağıların durumlarının ağır olduğunu belirtti. Özellikle bir buzağının yaşama şansının olmadığını belirten Ceylan, ağır yaralanan diğer buzağının ise tedavisini yaptığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Saldırıya uğrayan buzağılar

-Veteriner Hekim ile röportaj

-Seyfullah Kasımoğlu ile röportaj

-Detaylar

-2 Dakika 25 Saniye -128 MB

Haber-Kamera: Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),()-

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Kaş Yemekleri Yarışması yapıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Likya- Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Kaş Yemekleri Yarışması yapıldı.

Kaş Belediyesi Çay Bahçesi'nde düzenlenen 5. Kaş Yemekleri Yarışması'nı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, belediye meclisi üyeleri, yerli ve yabancı turistler ve Kaşlılar izledi. Yarışma etlilerde 11 kişi, zeytinyağlılarda 19 kişinin katılımıyla iki dalda yapıldı. Yarışmaya katılan yemekleri ve tatlıları oluşan üç kişilik jüri değerlendirdi. Jüride Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Ali Aksoy, Didem Arıkan ve Mehmet Ali Ümit görev aldı.

Jürinin değerlerdirmesi sonucunda etli yemeklerde birinciliği Şükran Maviş, ikinciliği Fatma Yıldırım, üçüncülüğü İrem Aydoğdu aldı. Zeytinyağlılarda birinciliği Zehra Gümüş, ikinciliği Leyla Mutlu ve üçüncülüğü de Şükran Maviş elde etti. Yarışmada ilk üç dereceye girenlere ödüllerini Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş verdi. Yarışmada birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülülere de çeyrek altın ve değişik hediyeler verildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "22. Likya- Kaş Festivali kapsamında çok güzel bir etkinlik yapıyoruz Kaş'ta. Geleneksel halk mutfağını, Kaş'ımızın mutfağını burada sergiledik. Gelecek nesillere aktarılabilmesi, burada sergilenmesi, burada misafirlerimize bu lezzetlerin tattırıldığını düşünüyorum. Yeni nesillerin bu lezzetleri tadabilmesi için bu yarışmaları devam ettireceğiz. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu lezzetleri arıyoruz" dedi.

Zeytinyağlılarda birinci olan Şükran Maviş, "Zeytinyağlılarda ve et yemeklerinde yarışmaya katıldım. Daha önce de katılmıştım. Zeytinyağlılarda birinci oldum. Bu yarışmanın çıtasının yükselmesini istiyorum. Yarışmaya katılma amacım da bu güzel tatları gelecek kuşaklara aktarmaktır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yarışma afişi

- Yarışmaya katılanlar

- Yemeklerden detay

- Jürinin değerlendirmesi

- Dereceye girenler

- Konuşmalar

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ, ()

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Otobüste kadın yolcuya sarkıntılık iddiasıyla gözaltına alındı (2)

TUTUKLANDI

Eskişehir’den yola çıkan yolcu otobüsünde cep telefonunda cinsel içerikli video izleyip, kadın yolcuya sarkıntılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.Ö. (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR,()

