DHA YURT BÜLTENİ-15

1)TURİSTLERİN BULUNDUĞU HAMAMDA YANGIN ÇIKTI

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde içerisinde yerli ve yabancı turistlerin bulunduğu hamamın sauna kısmında yangın çıktı. Turistlerin hemen tahliye edildiği yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Kemer'e bağlı Yeni Mahalle Akdeniz Caddesi'ndeki bir hamamın sauna kısmında saat 12.30 sularında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın sonrası içeri dumanla kaplandı. Hamam çalışanları içerideki yerli ve yabancı turistleri hemen tahliye ederek, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler müşterileri hamamın havuz kısmına güvenli şekilde tahliye etti. İçerideki dumanı da tahliye eden itfaiye ekipleri müşteri bulunup bulunmadığını kontrol etti.

Yangın sırasında oluşan duman kısa süreli paniğe yol açarken, yerli ve yabancı müşteriler de meraklı gözlerle olup bitenleri izledi. Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Öte yandan Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de çevrede alınan güvenlik önlemlerine destek verdi. Yangın nedeniyle hamamda maddi hasar oluştu.

Görüntü Dökümü

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- Hamamdan genel detay

- Hamamdan çıkan personel kısa detay

- Büyükşehir Belediyesi itfaiye logo detay

- İtfaiye ekipleri detay

- Havuz başındaki turistler detay

- İtfaiye erleri detaylar

208 MB /// 01.53"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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2)AKIN BEBEĞİN ÖLÜMÜ DAVASINDA DOKTORLAR 'İHMAL' İDDİASINI KABUL ETMEDİ

İZMİR’de özel bir hastanede doğduktan bir gün sonra yaşamını yitiren Akın bebeğin ölümünde ihmalleri olduğu iddiasıyla haklarında dava açılan 3 doktorun yargılanmasına başlandı. Sanık doktorlar bebeğin ölümünde suçlarının bulunmadığını öne sürdü.

İzmir'de özel bir hastanede 10 Temmuz 2017'de meydana gelen olayda Emine İpek ve Erdal Akıncı çiftinin ikinci çocukları olarak doğan Akın bebek, iddiaya göre doğumundan bir gün sonra hayatını kaybetti. Olayda hastanenin ihmali olduğunu ileri süren Akıncı ailesi, bebeğe otopsi yaptırırken, görevli doktorlar hakkında da suç duyurusunda bulundu. Doktorlar Serdar A., Salih A. ve Mustafa O. hakkında ‘taksirle ölüme sebebiyet’ suçlamasıyla dava açıldı. İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık doktorlar Serdar A., Salih A. ve Mustafa O. ile Akıncı çifti ve tarafların avukatları katıldı. Doktorlardan şikâyetçi olduğunu belirten anne Emine İpek Akıncı, "Doğumdan sonra bir terslik olduğunu anladım. Çünkü bebekte ses yoktu. Bir kez ağladı ama bebek soğuktu. Herhangi bir sorun olmadığını söylediler. Çocuk bana getirildiğinde vücudundaki morlukları gördüm ve ebeye söyledim. Normal olduğunu söyledilerö dedi. Baba Erdal Akıncı ise bir günlük bebeklerinin ölümünde doktorların kusurları bulunduğunu iddia ederek sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Özel hastanede kadın doğum uzmanı olarak görev yapan sanık Serdar A., bebeğin ölüm nedeni olarak belirtilen 'Hyalen membran' hastalığının erken doğum halinde akciğerin gelişmemesinden dolayı rastlandığını söyledi. Hamilelik sürecinde Emine İpek Akıncı'nın kontrollerini kendisinin yaptığını, ancak bebeğin ölümünde suçunun olmadığını savunan sanık, şöyle dedi:

"Olay tarihinde çocuğun doğumunu sezaryen ile ben yaptırdım. İlk doğumu sezaryen olduğu için bu doğumun da sezaryen olması gerekiyordu. Doğumda annede ve bebekte bir problem olmadı. Doğumdan sonra gelişen olaylardan haberim var ancak bebeğin solunumunda daha sonra problem olduğu için bunu çocuk doktoru değerlendirir. Benim bu olayda herhangi bir kusurum yok. Bu doğum 38'inci hafta bitip 39'uncu haftada sonlandırıldığı için böyle bir durum söz konusu değildir. Meslek hayatım boyunca 39'uncu haftaya giren gebeliklerde akciğerin gelişmemesi gibi bir durumla karşılaşmadım."

'EMZİRME SIRASINDA SORUN YAŞADIĞINI GÖRÜNCE KUVÖZE ALDIK'

Doğumun gerçekleştiği özel hastanede çocuk hastalıkları uzmanı olarak görev yapan sanık Mustafa O. bebeğin solunum sıkıntısı çektiğini söyleyerek, "Emzirme sırasında solunum sıkıntısı yaşadığını fark ettik. Bebek kuvöze alındı. Daha sonra anne emzirmesi esnasında aynı sorun tekrar yaşanınca yeni doğan yoğun bakım ünitesi olan bir hastane aradık ve yer bulduğumuz özel bir hastaneye sevk ettik" dedi.

Akın bebeğin doğumdan sonra sevk edildiği hastanede görev yapan sanık doktor Salih A. da olayda suçunun bulunmadığını iddia ederek, "Bebek bize geldiğinde solunumunda ciddi sıkıntılar ve vücudunda morluklar vardı. Acil bir şekilde tedaviye aldık ancak saat 18.48'de bize gelen bebek 19 saat sonra vefat etti" dedi.

Hâkim, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümkü

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-ARŞİV görüntüler

İZMİR/

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3)YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI'NIN KALDIRILMASINA PROTESTO

ZABIT katiplerine kurum içi yükselme olanağı sağlayan Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı'nın kaldırılması, tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da eş zamanlı protesto edildi.

Antalya Adliyesi önünde toplanan Büro Memur Sen Antalya Şubesi çalışanları, Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı'nın kaldırılmasıyla birlikte adliye içinde iş deneyimi konusunda tecrübe eksikliği oluşacağını, bunun da çeşitli aksamalara neden olabileceğini öne sürdü. Sendika adına açıklama yapan Büro Memur Sen Antalya Başkan Yardımcısı Nasuh Üzülmez, “Ülkemiz için hayati öneme sahip bir paket hazırlanırken, çalışmanın paydaşı olan biz adliye çalışanlarının ve Adalet Bakanlığımızda yetkili sendika olan büro memurları sendikamızın görüşünün alınmaması asla kabul edilemez" dedi. Açıklanan Yargı Reformu Stratejisi paketinin birçok açıdan yenilik getirdiğine dikkat çeken Nasuh Üzülmez, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hakkımız olan görevde yükselme sınavının elimizden alınmak istenmesi ya da yazı işleri müdürlüğüne kurum dışından atama ile bugüne kadar hakkımız olan yazı işleri müdürlüğüne ortakçı yapılmak istenmesi Yargı Reformu Stratejisi'ne çalınan kara bir lekedir. Yargı Reformu paketi hazırlanırken Adalet Bakanlığımız ile birlikte baroların ortak bir çalışma yürüttüğü kamuoyuna yansıyan açıklamalarla netlik kazanmıştır. Ülkemiz için hayati öneme sahip bir paket hazırlanırken, çalışmanın paydaşı olan biz adliye çalışanlarının ve Adalet Bakanlığımızda yetkili sendika olan büro memurları sendikamızın görüşünün alınmaması asla kabul edilemez."

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu da eleştiren Üzülmez, “Barolar Birliği Başkanı, avukatların adliyeye yazı işleri müdürü olarak atanması için göstereceği çabayı, avukatların maaş, özgürlük ve mesleki eğitimleri için harcarsa hem başkanı olduğu Barolar Birliği'nin müktesebatına uygun hareket etmiş olur, hem de meslektaşlarına karşı samimi olduğunu göstermiş olur" diye konuştu.

Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı ile ilgili güncelleme yapılıncaya kadar basın açıklamalarının ve eylemlerinin devam edeceğini sözlerine ekleyen Üzülmez, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Yargı Reformu Paketi'ne; Adalet hizmetlerinin devamlılığı esas olduğundan bakanlığımızda sözleşmeli istihdamına son verilerek aynı işi yaptığımız sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya alınmasını istiyoruz. Bakanlığımızda hizmetler sınıfının kaldırılarak arkadaşlarımızın tamamının 4/A kadrosuna alınmasını, tüm çalışanlarımıza 3600 ek göstergenin uygulanmasını, sağlığımızı tehdit eden çalışma ortam koşullarımızın iyileştirilmesini talep ediyoruz. Adalet hizmeti sınıfının oluşturulmasını, adalet hizmeti tazminat oranının yükseltilmesini, büyükşehir tazminatı ödenmesini, servis hizmetinden yararlanmamızı istiyoruz."

Görüntü Dökümü

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- Adliye önünde toplanan sendika üyelerinden görüntü

- Nasuh Üzülmez'in açıklamaları

- Basın açıklaması sırasında detay görüntüler

- Adliye dış plan

415 MB /// 03.43"

HABER-KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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4)MALATYA'DA 4 BİN 687 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

MALATYA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 4 bin 687 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkez ilçe Yeşilyurt'ta uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda evde, bin 500 kilo kubar esrar, 1 kilo kenevir tohumu ile 4 bin 687 kök kenevir bitkisi ve toprağa gömülü 70 uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Bulunan uyuşturucu

- Ekilen esrar bitkileri

- Havadna drone görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB

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5)İSPİYONLA SUÇLADIĞI ARKADAŞININ KULAĞINI KESEN ZANLI YAKALANDI

ANTALYA'da, kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla eski ev arkadaşı işçi emeklisi Muhittin Y.'yi (53) dövdükten sonra "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek, sol kulağını maket bıçağıyla kesen Murat Güldüren, polis ekiplerince yakalandı.

Muratpaşa ilçesindeki olay, 24 Mayıs Cuma günü meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir suçtan aranan ve turizm sektöründe çalışan Murat Güldüren'i Konuksever Mahallesi'ndeki adresinde bulamayınca telefonla aynı adreste oturan Muhittin Y.'ye ulaştı. Polis merkezine giden Muhittin Y., Murat Güldüren'in eski ev arkadaşı olduğunu, artık birlikte oturmadığını beyan ederek, adres kayıtlarından çıkarılmasını istedi. Polis merkezindeki işlemlerin ardından telefonla Murat Güldüren'e ulaşan Muhitten Y., polisin kendisini aradığını belirterek, "Başım senin yüzünden belaya girecek. Üstelik seni adres kaydımdan sildirdim. Polis merkezine git" diye bilgi verdi.

ÖNCE YUMRUK ATTI SONRA KULAĞINI KESTİ

Sinirlenen Murat Güldüren, bir süre alkol aldıktan sonra telefonla aradığı Muhitten Y. ile buluştu. Güldüren, otomobiline bindirdiği Muhittin Y.'yi Konuksever Mahallesi'nde bir iş yerine götürdü. Burada Muhittin Y.'nin yüzüne yumruk atan Güldüren, daha sonra maket bıçağıyla tehdit ederek koltuğa oturttu. Koltuğun arkasına geçerek, Muhittin Y.'yi başından tutan Murat Güldüren, iddiaya göre, "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek, sol kulağının büyük bölümünü maket bıçağıyla kestikten sonra kaçtı.

50 DİKİŞ ATILDI

Kanlar içinde dışarı çıkan Muhittin Y.'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülen Muhittin Y.'nin kopmak üzere olan kulağı ameliyatla yerine dikildi. Kulağına 50 dikiş atılan Muhittin Y., hastanede polise ifade verip, eski ev arkadaşından şikayetçi oldu.

Polisin Murat Güldüren'i aradığını, ulaşamayınca kendisini aynı adreste oturduğu için ifadeye çağırdıklarını belirten Muhittin Y., "Polis merkezindeki ifademde artık birlikte oturmadığımız söyledim. İşlemlerin ardından kendisine telefon açık bilgi verdim. Ancak kendisi beni dövdü, bıçakla tehdit etti ve sonra kulağımı kesip kaçtı" dedi.

İŞ MERKEZİNDE YAKALANDI

Olay gününden bu yana firari olan Murat Güldüren, saat 10.00 sıralarında, Tahılpazarı Mahallesi'ndeki iş merkezinde yakalanıp, gözaltına alındı. Suçlamayı kabul eden Güldüren, olayda kullandığı maket bıçağını da polise teslim etti. Murat Güldüren, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Görüntü Dökümü

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- İlçe emniyet müdürlüğü dış plan görüntü

- Şahsın polisler arasında müdürlükten çıkışı

- Polis aracına binmeleri

- Aracın adliyeye gidişi

70 MB /// 00.38"



HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()