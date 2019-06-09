DHA YURT BÜLTENİ - 15

Tel Rıfat'ta TSK üssüne saldırı: 1 şehit, 5 yaralı (5)

CENAZE HATAY’A GÖNDERİLDİ

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin, TSK üssüne yaptıkları tanksavar saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Kurt’un (23), Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapıldı. Şehadet haberini alan baba Mevlüt ve ağabey Aziz Kurt ise Gaziantep’e geldi. Şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ardından götürüldüğü 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenle memleketi Hatay’ın Dörtyol ilçesine gönderildi. Piyade Komando Uzman Çavuş Halil Kurt'un göreve 8 ay önce başladığı ve 2 ay sonra evlenmek için düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Halil Kurt'un fotografı

- Adli Tıp Kurumu

- Şehidin yakınları

- Canazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-)

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Motosiklet hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DÜZCE'de, hafif ticari araçla çarpışan plakasız motosikletin sürücüsü Hüseyin Yıldırım (40) hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Yıldırım idaresindeki plakasız motosiklet karşı istikametten gelen Mustafa Kocaman idaresindeki 81 AT 618 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Aracın ön camına vuran Hüseyin Yıldırım daha sonra aracın altında kaldı. Araç ise bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri motosiklet sürücüsü Hüseyin Yıldırım'ı hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yaptı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Yıldırım, hayata döndürülemedi. Yaralanan Mustafa Kocaman ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yapan araç ve motosikletin görüntüsü

112 Acil sağlık ekiplerinin kalp masajı görüntüsü

Kaza yerinden görüntü

Jandarma ekiplerinin görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Kırıkkale'de bayram dönüşünde yoğunluk devam ediyor

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,()- KIRIKKALE’de Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanlar, tatilin son günü olan Pazar günü yollara düştü. 43 ilin geçiş noktasında "kilit kavşak" konumunda yer alan Kırıkkale'de trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Ramazan bayramının sona ermesi ile birlikte Kayseri-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara kara yollarında yoğunluk yaşanıyor. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri 3 ayrı yolda önlem alarak trafik yoğunluğu oluşmasını engellemeye çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Trafik yoğunluğu

-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()

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Malatya'da düğün salonunda çıkan yangın korkuttu

Malatya'da, çıkan yangında düğün salonu ve bahçesinde zarar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Yakınca Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda çıktı. Düğün salonunun mutfağında dumanların yükseldiğini gören çalışanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mutfakta çıkan yangın kısa sürede tüm salona yayılırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, düğün salonu yanında bulunan araçlara sıçramadan söndürüldü. Çevrede herhangi bir duruma karşı sağlık ve polis ekipleri hazır bulundu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dumanların yükselmesi

- Kalabalık

- İtfaiye ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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Bilecik'te orman yangını (2)

VALİ ŞENTÜRK: EKİPLER SEFERLER OLDU

Bilecik Osmaneli karayolu üzerindeki ormanda çıkan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle hala kontrol altına alınamadı. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilen yangını söndürmek için tüm ekipler çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Tüm ekiplerin yangını söndürmek için seferber olduğunu ifade eden Bilecik Valisi Şentürk, “Bütün ekiplerimizle seferber olmuş vaziyetteyiz. Bu mevsimde maalesef karşılaştığımız durumlar bunlar. Alana giriş zor ama kontrol edilebilecek bir bölge. Araçlarımızla alana gireceğiz ve söndüreceğiz inşallah” dedi.

KEPÇELERLE YOL AÇILIYOR

Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın ise arazi şartlarının yangını kontrol almayı zorlaştırdığını belirterek şunları söyledi:

“Şiddetli rüzgar ve sarp ve engebeli arazi olduğu için biraz müdahalede zorlanıyoruz. Rüzgar akşamüzeri gibi herhalde kesilecek. Helikopterlerle tam anlamıyla müdahale ettikten sonra, çeşitli yollar açarak yangının arka tarafından kepçeler ile yollar açacağız. Oradan müdahaleye yoğun bir şekilde müdahale edeceğiz”

Orman yangınına 4 helikopterin yanı sıra 7 arazöz, 50 itfaiye ekibi ve 100’e yakın personel müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Görüntü Dökümü:

-Karayolundan yangın görüntüsü

-İtfaiye araçları

-Havadan ve yerden yangına müdahale

-Ekiplerin çalışması

-Vali Şentürk’ün gelişi

-Orman Müdürü ve Vali Şentürk’ün konuşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,()-

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Turgutlu’da arazi yangını korkuttu



MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, arazide bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Arazide bulunan yaklaşık 30 kovan arı, sahibinin çabalarıyla yanmaktan son anda kurtuldu.

Selvilitepe Mahallesi Irlamaz Yolu Irlamaz Çayı mevkiinde bulunan arazide, bugün saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Arazide arı yetiştiren Erdem Çakırca, alevlerin ve dumanların yükseldiği görünce hemen durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ve Manisa Orman İşletme ekipleri yangına müdahale etti. Arıların sahibi Erdem Çakırca, alevlerin kovanlara yaklaşmaması büyük bir çaba sarf etti. Çakırca kovalarla su dökerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Yaklaşık 30 kovan arı yanmaktan son anda kurtuldu. İtfaiye ve orman ekiplerinin yaklaşık 2.5 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Arazi yangınından genel görüntü

-İtfaiye ve orman ekiplerinin yangına müdahalesi

-Arazide arı yetiştiriciliği yapan Erdem Çakırca'nın yangınla mücadelesi

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / Turgutlu, ()

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BUDO'da feribot iskelesinde bayram dönüşü yoğunluğu

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki BUDO (Bursa Deniz Otobüsleri) İskelesi'nde 9 günlük bayram tatilin bitmesiyle dönüş yoğunluğu yaşandı.

Mudanya ilçesindeki BUDO feribot iskelesinde 9 günlük bayram tatili nedeniyle başlayan yoğunluk, yerini geri dönüş yolundaki yoğunluğa bıraktı. Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanlar, bayram tatili dönüşünde karayollarına takılmamak ve istedikleri yere daha hızlı ulaşabilmek için, BUDO'ya ait feribotları tercih ederken, Mudanya İskele Meydanı'nda da yoğunluk oluştu. Öte yandan İskele Meydanı’nda karayolu trafiği ise zaman zaman durma noktasına geldi.

Görüntü Bilgisi:

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-kalabalıktan görüntüler

-Feribottan detaylar

-İskeleden ve yoğunluktan detaylar

Haber-Kamera: Merve KIZILKAYA/Mudanya-