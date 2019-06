DHA YURT BÜLTENİ - 15

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Kazalarda yüzde 30 düşüş var

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "2018 yılı Ramazan Bayramı'na göre bu yılki bayramda 4 günlük tatil sürecinde ölümlü kaza ve ölü sayılarında yüzde 30 civarında bir düşüş var. İnşallah bayram dönüşü trafiğinde de en azından bu çizgiyi koruyabiliriz" dedi.

Samsun'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Törene, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile protokol üyeleri katıldı.

Tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, bayramda yaşanan yoğunluk nedeniyle oluşan trafik kazalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yürüttükleri kampanyalar ile yaya ölümlerinin büyük oranda düşmesini amaçladıklarını dile getiren Uzunkaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında ilan ettiği trafik ile ilgili 2020 yılına kadar devam edecek olan bir eylem planı vardı. Bu eylem planı kapsamında 2020 yılına kadar trafik kazası sonucu ölümleri yüzde 50 azaltmayı hedefleyen bir süreçti. Biz 2019 yılında ölüm sayılarını yüzde 15 oranında düşürebilirsek bahsettiğimiz hedefi büyük oranda yakalamış olacağız. Şuan itibari ile 2019 ayının ilk 5 ayını, 2018 yılının ilk 5 ayı ile kıyasladığımızda bir önceki yıla göre tüm kazalarda yüzde 13 oranında bir azalma var. Bu bizim için son derece önemli. Yaralı sayısında ise bir önceki yıla göre yüzde 14 azalma var. Ölümlü kaza sayılarında yüzde 31 azalma var ve ölü sayısında da yüzde 37,5 oranında bir azalma var. Yılsonu itibari ile yüzde 15-20 oranında bir başarı sağlarsak bu, 'İstenirse Başarılır' sloganının da içini dolduracak bir uygulama olmuş olacak. İnşallah yıl sonu itibari ile çok daha olumlu şeyleri konuşacağımız bir süreci yakalamış olacağız" dedi.

'4 GÜNDE ÖLÜMLÜ KAZALARDA YÜZDE 30 DÜŞÜŞ VAR'

Trafik kazası sonucu ölümlerin ülkede değişmeyen bir kadermiş gibi yıllardır devam ettiğini söyleyen Uzunkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her yıl ortalama 7 bin ila 7 bin 500 insanımızın trafik kazasında hayatını kaybetmesi, her yıl 300- 350 bin civarında insanımızın yaralanması ve sakat kalması, her yıl 50 milyar lira civarında milli servet kaybının olması sürdürülebilir bir tablo değil. 2018 Ramazan Bayramı'na göre bu yılki Ramazan Bayramı'nın 4 günlük tatil sürecinde ölümlü kaza ve ölü sayılarında yüzde 30 civarında ortalama her gün bir düşüş var. İnşallah bayram dönüşü trafiğinde de en azından bu çizgiyi koruyabiliriz. Şunun da bilinmesi lazım. Türkiye’de yılda 7 bin civarında vatandaşın trafik kazasında ölmesi bayram veya bayram harici ortalama her gün 20 kişinin ölümünün anlamını taşıyor. İster bayram olsun, ister kış olsun, ister yaz olsun Türkiye’de ortalama 20 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Biz bunu bayramda 20’nin üzerinde bir rakam olursa olumsuz olarak alırız, 20’nin altına düşen bir ortalamayı da bayram yoğunluğuna rağmen başarılı bir düşüş ve rakam olarak alabiliriz. İnşallah bu tür ölüm rakamları üzerinden düştü, yükseldi diye bir memnuniyetten ziyade hiç ölümlerin konuşulmadığı, insanların sakatlanıp yaralanmadığı günleri konuşacağımız bayramları da biz göremezsek de çocuklarımız, torunlarımız görürö

Kozlu'da İYİ Parti yöneticisini kömür parası için öldüren zanlı tutuklandı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde, sattığı kömürün parasını vermediğini iddia ettiği İYİ Parti Kozlu İlçe Yönetim Kurulu üyesi Metin Alagözoğulları’nı (56) boğazını keserek öldüren Sebahattin K. tutuklandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde İYİ Parti Kozlu İlçe Başkanlığı'nda meydana geldi. Sebahattin K., iddiaya göre sattığı kömürün ücretini ödemeyen İYİ Parti Kozlu İlçe Yönetim Kurulu üyesi Metin Alagözoğulları’nın bulunduğu ilçe başkanlığına gitti. Parasını isteyen Sebahattin K. ile Metin Alagözoğulları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Sebahattin K. yanındaki bıçakla Alagözoğulları’nı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Alagözoğulları sokağa çıkıp kaçmaya çalıştı. Sebahattin K., Alagözoğulları’nı takip ederek yakaladı ve bıçakla boğazını kesti. Alagözoğulları, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Sebahattin K. sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Sebahattin K., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Gölcük'te, Suriyeliler ile mahalle sakinleri birbirine girdi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dün gece geç saatlerde Suriye vatandaşları ile bölgede yaşayan gençler arasında kavga çıktı. Gözaltına alınan 8 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, bekar olan 31 Suriyeli genç İl Göç İdaresi'ne götürüldü.

1 Haziran gecesi Gölcük Yeni Mahalle'de, Suriyeli vatandaşlar ile mahalle sakinleri arasında yan bakma sebebiyle tartışma çıktı. Olay yerine giden polis tarafından tartışma sonlandırılırken, iki taraf da birbirinden şikayetçi olmadı. Mahallede başlayan gerginlik, dün gece Suriye vatandaşları ile mahalle sakinlerinin birbirine girmesine sebep oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir olay yerine gelerek vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Olayların ardından kamu düzenini tehdit etme ihtimaline karşı bölgede kavgaya destek verdikleri düşünülen bekar olan 31 Suriyeli gencin evleri boşaltılarak Kocaeli İl Göç İdaresi'ne götürüldü. Olayla ilgili olarak 8 kişi ise gözaltına alınarak karakola götürülürken, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Arife akşamı 3 Suriye vatandaşı ve 3 genç arasında yaşanan kavga, 1 Haziran günü Suriye vatandaşı olan kişilerle yaşanan, ancak tarafların şikayetçi olmamaları nedeniyle adli takibata konu olmayan yan bakmadan kaynaklı sözlü tartışma sonucu başlayan başka bir kavgadan kaynaklanmıştır. Tarafların, Suriyelilerin evlerine yakın ve kahvelerin de bulunduğu kalabalık bir alanda tekrar karşılaşmaları sonrası çıkan kavga, evlerde kalan Suriyelilerin ve mahalle sakinlerinin de kavgaya müdahil olmaları nedeniyle büyümüş. Suriyeli vatandaşlarının evleri etrafında toplanan kalabalığın dağıtılabilmesi ve istenmeyen muhtemel başka hadiselerin önüne geçilebilmesi için, olayın kamu düzenini tehdit etme ihtimaline binaen, Gölcük Kaymakamı ve İlçe Emniyet Müdürü ile kavganın yaşandığı mahalde bulunan kavgaya destek verdikleri düşünülen Suriye vatandaşlarının ikamet ettikleri evlerin boşaltılmasının uygun olacağını değerlendirildi. Konuyla ilgili olarak Kocaeli İl Göç İdaresi Başkanı ile irtibat kuruldu ve evlerde yaşayan 31 bekar Suriye vatandaşının idari işlem yapılmak ve Kocaeli İl Göç İdaresi’ne sevk edilmek üzere polis merkezine getirildiler. Kavgaya karışan 5 Suriye vatandaşı ile 3 kişi hakkında ayrıca adli işlem başlatılmıştır. İfadeleri alınan vatandaşlarımız sabah 6’ya doğru serbest bırakılarak polis merkezinden ayrılmışlardır. Olayın ilk anından itibaren kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri tam anlamıyla almıştır. Bu noktada vatandaşlarımızın da sükûnet, itidal içinde davranmaları büyük önem arz etmektedir. Adli bir olaydan kaynaklı yaşanan hadiseye bahsi geçen konu bu şekliyle yaşanmıştır." dedi.

Eski Bakan İşgüzar, vasiyeti üzerine Edremit'te defnedildi

Ankara'da 90 yaşında hayatını kaybeden eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar, vaziyeti üzerine Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşinin yanına defnedildi. İşgüzar'ın cenaze törenine TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç da katıldı.

Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar'ın cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Edremit ilçesine getirildi. İşgüzar için bugün Edremit Bekirefendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Edremit eski belediye başkanları Kamil Saka ve Tuncay Kılıç ile Hilmi İşgüzar'ın ailesi ve yakınları katıldı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından İşgüzar'ın cenazesi, Eski Edremit Mezarlığı'nda eşinin yanına defnedildi.

Hilmi İşgüzar'ın oğlu, Ankara Üniversitesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan İşgüzar, "Babam, Orman Yüksek Mühendisi olarak Edremit'e bağlı Güre ve Zeytinli'de Orman Bölge Şefliği yaptı. Burada görev yaparken annemle tanışıp, evleniyor. Ben de Edremit'te doğdum. Rahmetli annem burada defnedildi. Babamın da vasiyeti vardı, annemin yanına defnettik" dedi.

HİLMİ İŞGÜZAR KİMDİR?

1929 yılında Kozaklı/Büyükyağlı köyünde doğan Hilmi İşgüzar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Nancy Üniversitesi Milli Orman ve Su Yüksekokullarını bitirdi. Orman Yüksek Mühendisi olan İşgüzar, çeşitli Orman Bölge Müdürlüklerinde yönetici olarak görev aldı. Öğretmenlik ve serbest avukatlık da yapan İşgüzar, Dünya Gazetesi yazarlığının yanı sıra şair ve yazarlıklarıyla da biliniyor. 13, 14 ve 16'ncı Dönem Sinop Milletvekili olarak parlamentoda bulunan İşgüzar, 42'nci Hükümet döneminde Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı. Hilmi İşgüzar, evli ve Handan İşgüzar ile Hasan İşgüzar'ın babasıydı.

Jandarmadan şekerli ve oyuncaklı yol kontrolü

Elazığ'da karayolunda yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan vatandaşların bayramını kutlayıp şeker, çocuklara da oyuncak verdi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Elazığ-Pertek karayolundaki Meşeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında Ramazan Bayramı nedeniyle denetim yaptı. Jandarma ekipleri, uygulama sırasında durdurdukları araç sürücüleri ve yolcularının bayramını kutladı. Jandarmalar, araçlarda bulunanlara kolonya ve şeker ikram edip, çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Jandarma ekipleri, ayrıca sürücüleri cep telefonu ve emniyet kemeri kullanımı ile ilgili uyarılarda bulunup, hız yapmamalarını ve yorgun araç kullanmamalarını istedi.

Jandarmadan drone ile trafik uygulaması

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri drone ile havadan denetimli trafik uygulaması yaptı.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ramazan Bayramı dolayısıyla sorumluluk bölgesi olan Gebiz yolunda insansız hava aracı olan ve hareketli hedefleri takip eden gece termal kameralarla çekim yapabilen drone ile havadan uygulama yaptı. Kural ihlali yaptığı belirlenen araç sürücüleri durdurularak yasal işlem yapıldı.

Çorlu'da polis, sürücülerin bayramını kutlayıp, uyardı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle ilçe giriş ve çıkışlarında polis ekipleri huzur uygulaması yaptı. Uygulama polis ekipleri vatandaşları ile bayramlaşarak trafik konusunda da uyarılarda bulundu.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe girişinde trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada araçlar aranırken sürücüler ve araç içinde bulunanları da Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. Yolcularla bayramlaşan polis ekipleri, trafik kurallarına uyulması konusunda da uyarılarda bulundu. Uygulamanda durdurulan ve İstanbul’dan Edirne’nin Uzunköprü ilçesine giden Ercan Gelen, yapılan uyarılara teşekkür ederek, "Güzel bir uygulama. Burada yapılan uyarılar son derece önemli . Kurallara uydukça kazalar olmaz. Uygulamaların sık sık olması gerekiyor. Polis memurunun uyarısına teşekkür ediyorum. Bizim hem bayramımızı kutladı hem de bize uyarılarda bulundu" dedi.

