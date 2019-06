DHA YURT BÜLTENİ - 15

Hendek’te 4.6 büyüklüğünde deprem

SAKARYA’nın Hendek ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Sakarya’nın ilçelerinin yanı sıra Düzce’de de hissedildi.

AFAD’ın verilerine göre, saat 16.08’de merkez üssü Sakarya’nın Hendek ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Sakarya’nın ilçeleri ve Düzce’de hissedildi. Deprem ile sarsılan vatandaşlar ev ve işyerlerinden sokaklara dökülürken, kısa süreli panik yaşandı. Kandilli verilerine göre ise deprem 4.7 büyüklüğünde hissedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya), ()

============

Şırnak'ta 'PKK kampı', 3 katlı mağara kullanılamaz hale getirildi

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandıkları 'Beritan Koçer kış kampı' olarak adlandıkları 3 katlı mağara kullanılamaz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışma kapsamında Beytüşşebap ilçesinde bulunan Faraşin bölgesi Versimaylık mevkiinde, bölücü terör örgütü mensuplarına ait büyük çaplı barınma alanları olduğu bilgisine ulaşıldı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla bugün 'Şehit Jandarma Astsubay Kademeli Çavuş Hayati Bilgin 2019-1 Operasyonu' düzenlendi.

Operasyonda güvenlik güçlerince 3 katlı mağara tespit edildi. Tespit edilen mağaranın bölücü terör örgütü mensupları tarafından 'Beritan Koçer kış kampı' olarak adlandırıldığı, girişten ilk kata 70 metrelik bir tünel ile ulaşıldığı, her bir katının tavan yüksekliğinin 8 metre, genişliğinde olduğu belirlendi. Güvenlik güçlerine mağarada yapılan aramada, 100 kitaptan oluşan kütüphane, uyku tulumu, 7 çadır, sanayi tipi fırın ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Teröristlerin kullandığı mağara kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.

Görüntü Dökümü

------------

- Mağara ve ele geçirilen malzemeler

- Mağaranın içinden detaylar

- Ele geçirilen malzemelerin imha edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,() Kamera: ŞIRNAK,()

===================

Kırmızıda geçerken drone ile yakalanan sürücü: Havadan yedik cezayı

KAHRAMANMARAŞ'ta Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında trafik polisleri tarafından drone ile yapılan denetimlerde, kamyonetiyle kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen Recep Gökkaya'ya 235 lira para cezası kesildi. Gökkaya, "Havadan yedik bu sefer cezayı" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirgemek için denetimlerini artırdı. Denetimlerde teknolojiden de yararlanan ekipler, kırmızı ışık, seyir halinde cep telefonuyla konuşma gibi kural ihlallerini drone ile denetliyor. Yapılan denetimler sırasında Andırın Kavşağı'nda kırmızı ışıkta geçen sürücülere 235'er lira para cezası kesildi. Bu sürücülerden biri olan kamyonet sürücüsü Recep Gökkaya, drone tarafından yakalandığını belirterek, "Kırmızı ışıktan geçerken drone yakaladı. Havadan yedik bu sefer cezayı" dedi.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN ÇOCUKLARA KIRMIZI DÜDÜK

Kentteki denetimleri İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de yerinde inceledi. İnci, bu sırada durdurulan araçlardaki çocuklara şeker ikram edip kırmızı düdük ve karne verdi. İnci, çocuklardan anne ve babalarının kuralları ihlal etmeleri durumunda onları düdükle uyarmalarını ve yolculuk sonunda da verilen trafik karnesini doldurmalarını istedi.

Trafik kazalarında birçok insanın hayatını kaybettiğine dikkat çeken Doğan İnci, bayram nedeniyle olası kazaları en aza indirmek adına denetimlerini artırdıklarını, içerideki personeli de dışarıya çekerek trafik hizmetlerini iki katına çıkardıklarını söyledi. İnci, "Yılda 7 bin civarında vatandaşımızı trafik teröründen kaybetmekteyiz. Bunun yanında binlerce yaralı ve maddi hasar var. Kazalar ülkemizi hem insan hem de maddi kayıplara uğratmakta. Amacımız bu 9 günlük bayram tatili boyunca trafik kazalarını asgariye indirmek. Bunda da araçlarda bulunan çocuklarımızla anne ve babalarının dikkatini çekmek. Onları kurallara uymaya zorlamak için karne ve kırmızı düdük dağıtımı yapıyoruz" diye konuştu.

DRONE İLE DENETİME DEVAM

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Çeribaş ise bayram tatili süresince denetimlerde drone kullanılacağını belirterek, "Drone denetiminde özellikle emniyet kemeri, hatalı sollama, cep telefonu kullanımı gibi kurallar üzerinde duruyoruz" dedi.

Bölge Trafik Müdürlüğü'nde görevli Emniyet Amiri Mehmet Çimen de denetimlerin cuma günü başladığını belirterek, "Bayram tedbirleriyle alakalı Bölge Trafik Denetleme olarak tedbirlerimiz sabit ve seyir halinde uygulamalarımız mevcut. Tedbirlerimizi diğer birimlerden aldığımız takviyelerle yüzde 100 artırmış durumdayız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Drone ile denetim yapılması

- Recep Gökkaya'nın durdurulması

- Polisin ışık ihlalini söylemesi

- Gökkaya ile röp.

- Gökkaya'ya ceza yazılması

- Işık ihlali yapan sürücünün durdurulması

- Sürücü ile röp.

- Mehmet Çeribaş ile röp.

- Mehmet Çimen ile röp.

- Doğan inci'nin çocuklara şeker ikram etmesi

- İnci ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

====================

Elazığ'da drone ile yapılan denetimde 7 araç trafikten men edildi

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince drone ile yapılan denetimlerde kural ihlali yaptıkları belirlenen 27 sürücüye para cezası kesildi, 7 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında trafikte drone ile denetim yaptı. Denetim sırasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları, sürücülerin seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Ayrıca, araçtakiler genel trafik kuralları hakkında bilgilendirilerek el broşürleri dağıtıldı.

Kentte 12 ekip ve 30 personelin katıldığı drone destekli uygulamada 213 araç kontrol edildi. Denetimler sonucu kural ihlali yaptıkları belirlenen 27 sürücüye para cezası kesildi, 7 araç trafikten men edildi.

Görüntü Dökümü

----------

- Drone görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Erkan BAY -Kamera: ELAZIĞ,()

====================

Nazilli'nin 2 mahallesinde muhtarlık seçimi için oy kullanıldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki 2 mahallede yenilenmesine karar verilen muhtarlık seçimleri için vatandaşlar bu sabahtan itibaren sandığa gitti.

Kırsal Bozyurt Mahallesi'nde muhtarlık seçiminde mevcut muhtar Ali Eşsiz ile rakibi Mehmet Güler, 505'er oy aldı. İlçe Seçim Kurulu, eşitlik olması nedeniyle kura çekimi yaptı. Kura sonucu adaylardan Mehmet Güler, Bozyurt Mahallesi Muhtarı oldu. İlçe Seçim Kurulu, tutanaktaki geçersiz oylar ile torbadaki geçersiz oyların sayısı farklı çıkınca, seçimin tekrarına karar verdi. Kırsal Derebaşı Mahallesi'ndeki seçimde ise mevcut muhtar Mehmet Yetim 130, rakibi Mesut Tuncer 131 oy aldı. Yapılan itiraz sonucu bu seçimin de yenilenmesine karar verildi. Her iki mahallede muhtarlık seçimi için bugün saat 08.00'den itibaren vatandaşlar sandığa gitti. Derebaşı Mahallesi'nde 2 sandıkta 378 seçmen oy kullanırken, Bozyurt Mahallesi'nde ise 5 sandıkta 1410 seçmen oy kullanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Oy kullanılan sandıklardan görüntü

- Oy kullanan vatandaşlardan görüntü

- Eski Muhtar Ali Eşsiz'in konuşmaları

- Diğer aday Mehmet Yücel'in konuşmaları

- Vatandaşların konuşmalarından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

=============

Öykü Arin iyileşince Disneyland'a gidecek

ANTALYA'da, löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan Öykü Arin (4) için annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu ilik tutmayınca baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil işlemi başlatıldı. Babasının paylaştığı Öykü Arin'in yapılacaklar listesinde ise Disneyland'a gitmek var.

Geçen yıl İzmir'de lösemi teşhisi koyulan Öykü Arin'in tedavisi, Medical Park Antalya Hastanesi'nde sürdürülüyor. Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çifti, kızlarının sağlığına kavuşması için 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyası başlattı. Binlerce kişi, minik Öykü Arin için bağışta bulundu ancak yüzde 100 uyumlu donör bulunamadı. Bu zorlu süreçte doktorlar, Öykü Arin'in organlarının zarar görmemesi için anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil kararı aldı. Bunun üzerine 11 Nisan'da nakil süreci başlatılırken, 18 Nisan'da ise anne Eylem Şen Yazıcı'dan 2 saat süren işlemle kök hücre alındı ve Öykü Arin için uygun hale getirilip nakledildi. Doktorları, 27 Mayıs'ta yaptıkları testlerde, Öykü Arin'e nakledilen iliğin tutmadığını, yeniden nakil sürecinin başladığını açıkladı.

BABADAN NAKİL BUGÜN YAPILACAK

Öykü Arin'e yüzde 100 uyumlu kök hücre bulunamadığı için baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil kararı alındı. Çağdaş Yazıcı'dan hücre toplama işleminin ilki dün gerçekleştirildi. Yazıcı'dan bugün de hücre toplama yapılacak. Toplanan hücrelerin bugün Öykü Arin'e nakledilmesi bekleniyor. Naklin ardından 10 gün boyunca süreç takip edilecek.

Öykü Arin'in nakil süreci hakkında bilgi veren Çağdaş Yazıcı, "Kök hücre toplama işlemi halen devam ediyor. Kök hücreler toplanınca işlem görecek, ardından Öykü Arin'e nakledilecek. Sonra da bekleyeceğiz" dedi.

ÖYKÜ'NÜN YAPILACAKLAR LİSTESİ

Baba Çağdaş Yazıcı, Öykü Arin'in yapılacaklar listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Listede yer alan maddeler şöyle:

"Babamdan kök hücre toplanacak. Ben fazla inat etmeyeceğim, onları iliklerime yerleştirip çalıştıracağım. Babamın pasaportu geri alınacak. Önce Disneyland'a, sonra Legoland'a gidilecek."

'BU SEFER BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil işlemi başlatılan Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabından son durumla ilgili açıklamada bulundu. Öykü'nün ikinci nakil sürecinin başladığını, babadan yarı uyumlu nakil olacağını aktaran Eylem Şen Yazıcı, şöyle dedi:

"Yaklaşık 55 gündür hastanede steril bir odada kaldık. Birinci nakil süreci başarıya ulaşmadı. Hâlâ uygun donör bulunamadığı için yine yarı uyumlu olmak zorunda kaldı. Bu sefer başarılı olacağını düşünüyorum. Eğer başarılı olmazsa üçüncü yabancı biri olması şart. Bizim uyumlu yabancı birinden donör bulma ihtimali daha da güçlü bir şey olarak karşımıza çıkmış durumda. O yüzden herkese donör olun, umut olun ve asla vazgeçmeyin. Aynı zamanda biz iki ayda 150 bin donöre ulaştık. Bunların 100 bine yakını henüz çalışılmadı. Sağlık Bakanlığı'nın bunları bir an önce çalışmasını bekliyoruz. Aslına bakarsanız bu sistemin çoktan kurulmuş olması gerekirdi. Almanya'da 7 milyon kök hücre donörü var. Türkiye'de bu sayı 350 bin. Bu rakam çok düşük. Kim bilir kaç çocuk bu yüzden hayatını sürdüremedi. O yüzden aslında bizim talebimiz bir lütuf değil, mecburiyettir. Çok sayıda bekleyen anne-çocuk olduğunu biliyorum. Sadece çocuklar değil her yaştan herkesin başına gelebilen bir şey lösemi ve çok yaygın. Sizin de başınıza gelebilir. Buna hepimizin ihtiyacı var. O yüzden her yıl 100-150 bin kişiye ulaşmak değil, bir an önce 80 milyonluk ihtiyacı olan bu ülkenin 4 milyon sayısına bir an önce ulaşmak üzere çalışma yürütülmeli. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalı. Bütün yetkilileri görevini yapmaya davet ediyorum. Umut olun, donör olun, asla vazgeçmeyin. Belki de bu sisten çoktan kurulmuş olsaydı biz bütün bunları yaşamamış olacaktık. Daha ilk baştan uyumlu birini bulacaktık ve çoktan sağlığına kavuşmuş olacaktı."

HALUK LEVENT'TEN ZİYARET

Yazıcı Ailesi'ni, ilik nakli öncesinde sanatçı Haluk Levent ziyaret etti. Daha önce de birkaç kez ziyarete gelen Levent, odaya girişinde ise 'Deniz Üstü Köpürür' adlı türküyü seslendirdi. Sanatçı daha sonra sosyal medya hesabından, ziyaretinin fotoğrafıyla birlikte, "Öykü Arin yavrumuza söz vermiştik, hastanede yanında olacağız diye. Bugün önemli bir gün onun için. Bugün babadan kök hücre alınacak. Umudumuzsun Öykü" notunu paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (CEP TELEFONU)

--------------

- Anne Eylem Şen Yazıcı’nın açıklamaları

- Haluk Levent’in Öykü’yü ziyareti ve şarkı söylemesi

HABER: Aslı DURAN- KAMERA: ANTALYA, ()