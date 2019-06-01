DHA YURT BÜLTENİ - 15

TEM'in Bolu Dağı geçişinde akıcı tatil yoğunluğu (2)

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Bolu'nun TEM Otoyolu geçişinde dün gece başlayan trafik yoğunluğu arttı. Sabah saatlerinde İstanbul'dan yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik Gerede-Karadeniz bağlantı yolu ve Avşar köyü mevkiinde zaman zaman durdu. Bölgede etkili olan sağanak yağmur da sürücüleri zorladı. Bolu Dağı geçişinde ise trafik diğer bölgelere göre rahat şekilde ilerlerken, D-100 Karayolu'nun Bolu geçişinde herhangi bir yoğunluk yaşanmıyor.

Görüntü Dökümü

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-Yollardan görüntüler

Süre: 01.10-Boyut: 134 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Molozların parkın yanına dökülmesine tepki

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, çocuk parkının yanındaki alana dökülen moloz yığınları mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi eski Başkanı Sait Ağdacı atık yığınlarının hem görsel kirlilik yarattığını hem de çevre kirliliğine neden olduğunu belirterek, "Belirli zamanlar içerisinde kamyonlarla buraya moloz ve evsel atıklar döküldüğünü tespit ettik. Mahalle sakinleri de bu durumdan çok şikayetçi. Bir an önce parkın bulunduğu alanın temizlenmesini istiyoruz" dedi.

Gölcük Yukarı Değirmendere Kalıcı Konutlar bölgesindeki hafriyat sahası tepki çekiyor. Gölcük Belediyesi tarafından yaptırılan Koray Aydın Parkı ile arasında istinat duvarı bulunan hafriyat sahasına molozların yanı sıra evsel atıklar da dökülüyor. Durumdan rahatsız olan mahalle sakinleri, hafriyat ve çöplerin dökülmesine engel olunmasını ve sahanın yeşil alana çevrilmesini istedi.

'ATIKLARIN AYRIŞTIRILMASI GEREKİYOR'

Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi eski Başkanı Sait Ağdacı, alanın hafriyat atıkları ile ilgili yönetmeliklere aykırı olduğunu söyledi. Sahaya atıkların ayrıştırılmadan döküldüğünü belirten Ağdacı, şöyle dedi:

"Parkın üzerinde bir atık sahası var. Burası yeni bir yer değil. Burası yıllardır atık sahası olarak kullanılıyor. Buraya hafriyat ve inşaat atığı atıldığı söylendi. Şimdi baktığımızda, burada hafriyat atığı da var, inşaat atığı da var, ancak evsel atıklar da var. Kaldı ki, hafriyat ve inşaat atıkları ile yıkıntıların depolanması ile ilgili bir yönetmelik var. Bu yönetmeliğe göre yapılması gereken bazı şeyler var. Belediyelerin birinci öncelikteki görevi, hafriyat atıkları ve inşaat atıkları için yönetmelik ilk başta bunların yerinde ayrıştırılması gerektiğini söylüyor. Yani, 'Hafriyat atığı ile inşaat atığını karıştırmayacaksın, bunları ayıracaksın' diyor. Daha sonra hafriyat atığını da tekrardan ayrıştıracaksın, dolgu yapımında kullanılabilecek hafriyat atığını diğerlerinden ayırarak dolgu olarak değerlendireceksin. Geri kalanları da, geri dönüşüme gidebilecek olanları da geri dönüşüme göndereceksin. Olmadı, o zaman da 'Gömeceksin' diyor yönetmelik. Bunların depolama, dolgu yapım veya bertaraf yeri olarak da meskun mahallerden uzakta, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde depolanması, bertaraf edilmesi veya kullanılması öngörülüyor yönetmeliğe göre."

'BÖYLE DOLGU OLMAZ'

Bölgede yaşayan ailelerin hafriyat sahasından rahatsız olduğunu vurgulayan Ağdacı, "Hafriyat atığı, inşaat atığı ve evsel atık buraya ayrıştırılmadan dökülüyor. Sıkıştırılıyor, dolgu yapılıyor gibi oluyor. Ama böyle dolgu olmaz. Mevzuat gayet açık. Hafriyat maddesinin dolgu olarak kullanılabileceği maddesi 'Dolgu olarak kullanılacak' diyor. Burada plastik atıklar var, kağıtlar var, bir sürü çöp var, her şey var. Organik atık yok ama netice itibarıyla evsel atıklar var burada. Dolayısıyla birinci işlem olan ayrıştırma yapılmamış ve meskun mahal olması sorun oluşturuyor. Burası bir parkın ortası ve konutların bulunduğu bir yer" diye konuştu.

'İSTİNAT DUVARI BU DOLGUYU NE KADAR TAŞIYACAK?'

Sait Ağdacı istinat duvarının dolguyu taşıyamaz duruma gelebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni yapılan bir yer değil burası, burası yıllardır bu şekilde kullanılıyor. Önüne bir istinat duvarı yapılmış ama o istinat duvarı bu dolguyu ne kadar taşıyacak ve ne kadar kaldıracak? Burası usulüne uygun yapılan bir yer değil ve bu dolgunun üzerine acaba ne yapılacak? Burası usulüne uygun yapılmış bir yer değil. Buraya bir bina yapılması düşünülüyorsa o da yanlış. İleride onun da tehlikeleri olacaktır."

Görüntü Dökümü

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- Bölgenin drone görüntüsü

- Çocuk parkından görüntü

- Sait Ağdacı ile röp.

- Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),()

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Evde ölü bulunan yerleşik Hollandalı Gazipaşa'da defnedildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evinde ölü bulunan Hollandalı Ansgar Driessen (53), Gazipaşa'daki yabancılar mezarlığında defnedildi. Driessen'in ağabeyi Patrick Driessen, "Kardeşim Türkiye ve Gazipaşa'yı çok seviyordu. Burada çok mutlu oluyordu. Biz de böyle düşünerek, defin işlemini burada yerine getirdik" dedi.

Gazipaşa'ya bağlı Ekmel Mahallesi'nde kendisine ait tek katlı evde yalnız yaşayan yerleşik Hollandalı Ansgar Driessen'den haber alamayan arkadaşı, 25 Mayıs'ta durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Ansgar Driessen'i masadaki bilgisayar başında otururken hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde burnundan kan geldiği belirlenen Driessen'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Beyin kanaması geçirmiş olabileceği düşünülen Ansgar Driessen'in cansız bedeni savcının incelemesi ve otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ansgar Driessen'in cenazesi bugün saat 11.00'de Çamlı Mezarlık'taki yabancılar mezarlığına defnedildi. Cenazeye Hollanda'dan Driessen'in ağabeyi, eşi, çocukları, yakın arkadaşları ve Gazipaşa'daki tanıdıkları katıldı.

Cenaze Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçla mezarlığa getirildi. Cenaze başında ağabeyi Patrick Driessen, Ansgar Driessen'in yaşamını ve kendi duygularını anlatan metin okudu. Metin cenazede Türk vatandaşlarının da bulunmasından dolayı Türkçeye de çevrildi. Konuşma sonrası hazırlanan mezara götürülen Driessen'in Rusya ve Hollanda'dan gelen yakınları kabir başında mum yaktı. Ansgar Driessen'in cenazesi kendi inançlarına göre yüzüstü yatırılarak, üzeri beton bloklarla kapatıldıktan sonra üzeri toprakla örtülerek defnedildi. Kabire kürekle toprak atan yakınları daha sonra kabrin üzerine kırmızı gül bıraktı.

AĞABEYİ SEVDİĞİ ŞARKIYI AÇTI

Defin işlemi sonrası bir imam törene katılan Türk vatandaşlarından Driessen için usulen helallik istedi. Daha sonra Driessen'in ağabeyi Patrick Driessen cep telefonundan kardeşinin en çok sevdiği şarkıyı açıp başucuna bıraktı. Driessen'in yakınları gözyaşları içerisinde sessizce şarkıyı dinledi. Şarkının bitmesinin ardından Driessen'in yakınların mezarlıkta taziyeleri kabul etti.

'TÜRKİYE VE GAZİPAŞA'YI ÇOK SEVİYORDU'

Driessen'in ağabeyi Patrick Driessen, "Kardeşim Türkiye ve Gazipaşa'yı çok seviyordu. Burada çok mutlu oluyordu. Biz de böyle düşünerek, defin işlemini burada yerine getirdik. Türklere samimiyetleri ve yardımseverliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin mezarlık içine getirilişi

- Abisinin cenaze başında yaptığı konuşma ve tercümesi

- Cenazeye katılan yabancı ve Türk vatandaşlardan görüntü

- Mum yakmaları

- Mezara toprak atımı

- Güllerin konulması

- Gelenlerin başsağlığı dileklerinin kabul edilişi

- RÖP: Patrick Driessen (Ağabey)

336 MB // 05.31"

Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), ()

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Yoksullara yiyecek ulaştırmak için her gün 100 kilometre dolaşıyor

Antalya'da bir okulda müdür yardımcılığı yapan sınıf öğretmeni Tuncer Günay (55), otomobilinin üstüne yerleştirdiği raftaki temel gıdaları ihtiyaç sahiplerinin alabilmesi için günde 100 kilometre şehir içinde dolaşıyor. Günay, duyarlı vatandaşların desteğiyle otomobilin üstündeki gıda ürünlerini günde 3-4 kez yeniliyor.

Kepez ilçesinde bir okulda müdür yardımcılığı yapan Tuncer Günay, kendisine ait 2002 model otomobilin üstüne tahta bir raf yerleştirdi. Bu rafa temel gıda malzemelerini yerleştiren Günay, okul çıkışında mahallelerde dolaşarak, ihtiyaç sahibi vatandaşların bu ürünleri ücretsiz almasını sağlıyor. Her gün yaklaşık 100-150 kilometre aracıyla dolaşan Günay, otomobilinde bulundurduğu kuru mamayla da sokak hayvanlarını besliyor. Günay, vatandaşların sormadan ürünleri alabilmesi için rafın üstüne 'İhtiyacınız varsa alabilirsiniz, ücretsizdir' yazısı yapıştırdı. Günde 3-4 defa boşalan rafı çevresindeki yardımseverlerin desteğiyle yenileyen Günay, otomobilindeki yazılar ve süslemeler de dikkati çekiyor.

'IŞIKTA BEKLERKEN BİLE ÜRÜNLERİ ALANLAR VAR'

Işıkta beklerken bile bazı vatandaşların ihtiyacı olduğu ürünleri aldığını belirten Tuncer Günay, hiç kimseye ürünleri alırken soru sormadığını söyledi. Amacının paylaşmak olduğunu belirten Günay, "Önemli olan ihtiyacından fazlasını paylaşmak. Çok zor günlerden geçiyoruz. Ekonomik saldırılardan vatandaşlar etkileniyor. Yoksullar size gelmez, biz onları arayacağız. Rol model olalım istedik. Gittiği yere kadar bunu sürdüreceğiz. Durumundan yoksul olduğunu düşündüğüm insanlara ihtiyaçları olup olmadığını soruyorum, kağıt toplayıcılarına soruyorum" dedi.

GÜZELLİK VE İYİLİK İNSANI MUTLU EDİYOR

İnsanların otomobilinin üstündekileri ve 'ücretsiz' yazısını görünce önce bocaladığını belirten Günay, "İnsanlardaki hayreti ve şaşkınlığı görüyorum. Günlük 100-150 kilometre yapıyorum. Arabada sürekli ramazan paketleri de oluyor. Lütfen ihtiyacınızdan fazlasını dağıtınız. Güzellik ve iyilik insanı mutlu ediyor. Zengin biri değilim ama yardıma ihtiyacı olanlarla yardımseverleri buluşturuyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Tuncer Günay Kedilere mama verirken görüntüsü

Yiyeceklerin görüntüsü

Yiyeceklerin araç üzerindeki bölüme yerleştirilmesi

Yiyeceklerin görüntüsü

RÖP: Tuncer Günay

Tuncer Günay'ın aracı ile giderken görüntüsü

Detaylar

466 MB -- 04.13 /// HD

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Adana polisinden okul önü ve çevresinde denetim

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin daha güvenli bir ortamda okullarını tamamlaması için okul önleri ve çevresinde denetimler gerçekleştirdi. Bin 61 şahsın sorgusu yapıldığı uygulamalarda, 71 işyeri, 306 sivil araç, 13 okul servis aracı, 9 park ve bahçe kontrol edildi.

2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi tatilinin yaklaşmasıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde; Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Trafik Denetleme şube müdürlükleri ve Merkez İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin katılımlarıyla çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul önü ve çevresinde denetimler yapıldı. Çocuk ve gençlerin dönemi, daha güvenli bir ortamda tamamlamaları ve okullar bölgesinde herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için okul çıkış saatleri göz önünde bulundurularak 13.00-18.00 saatleri arasında 20 noktada toplam 67 okul önü ve çevresinde yapılan denetimlerde toplam 217 polis görev aldı. Yapılan uygulama sonucunda; bin 61 şahıs sorgusu yapıldı, 71 işyeri, 306 sivil araç, 13 okul servis aracı ve 9 park ve bahçe kontrol edildi. Kontrollerin ardından, dilenen küçük yaşta 6 çocuk, gerekli işlemler yapıldıktan sonra ailelerine teslim edildi. Mühür bozma suçundan aranması olan 1 şahıs gözaltına alındı. 2 işyerine tek sigara satışı yaptığı gerekçesiyle, 8 işyerine de eksik evraktan işlem yapıldı. Trafik ekiplerince 2 araca 3 bin 255 TL cezai işlem uygulanarak araçlar trafikten men edildi. 1 işyerine de gümrük kaçağı sigara sattığı tespit edilerek 41 paket sigara alınarak adli işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-Okul önünde bir aracın aranması

-Şahısların üzerinin aranması

-Okul çevresindeki iş yerlerinde arama yapılması

-Tek sigara ve kaçak sigaralardan görüntüler

-Genel ve detay

SÜRE:01'26" BOYUT:160 MB

Haber-Kamera: ADANA,()

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Kocaeli’de kaçak sigara ve tütün operasyonu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 4 ve Gölcük ilçesinde 5 olmak üzere 9 işyeri ve depoya yapılan baskınlarda 757 paket kaçak sigara, 1300 kilo kaçak nargile tütünü, elektronik sigara ve sigara likiti ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, İzmit’te 2 işyeri ve 2 depo, Gölcük’te 5 işyeri olmak üzere 9 yerde arama yaptı. Polis, 757 paket kaçak sigara, 1300 kilo kaçak nargile tütünü, 73 şişe elektronik sigara likiti, 44 adet elektronik sigara, 11 bin 200 adet içi doldurulmuş makaron ve 375 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi. 4 kişi hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ kapsamında adli işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Polisin depoda yaptığı arama ve kutuyu açıp tütünleri göstermesi

HABER: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), ()

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Adana'da şehirlerarası otobüslere 'bayram' denetimi

Adana'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı tatili önlemleri kapsamında, Merkez Otogar'dan çıkış yapan otobüsleri denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde olası kazaların önüne geçmek için önlemlerini artırdı. Ekipler, Adana Merkez Otogar'da denetim yaptı. Otobüs sürücülerini hız kurallarına uymaları, seyir halinde cep telefonu ile görüşme yapmamaları konusunda uyaran polisler, ayrıca, yorgun olarak araç kullanılmaması gerektiğine de dikkat çekti. Sürücü ve yolcular emniyet kemeri takmaları yönünde de uyarıldı.

Ekipler, Öğretmenler Bulvarı ile Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı kavşağında da kurallara uyulup uyulmadığını denetledi. Uyarılara rağmen kurallara uymayan sürücü ve yolculara, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı. Denetimlerin süreceği belirtildi.



Görüntü Dökümü

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-Otogarda yapılan denetim

-Polisin yolcularla konuşması

-Şoförün alkol kontrolü yapılması

-Kimlik kontrolü

-Otobüsün gidişi

-Anonslardan görüntüler

-Aynı otobüsün kavşakta tekrar durdurulması

-Trafik polisinin konuşması

SÜRE:02'47" BOYUT:308 mb

Haber-Kamera: ADANA,()

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Cesedi bulunan belediye işçisini ilişki yaşadığı kadın ve eşi öldürmüş (2)

TUTUKLANDILAR

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 3 çocuk babası Halit Yılmaz'ı iftar iftar bahanesiyle çağırdıkları evde öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana atan Lütfiye Yavuz, eşi Muhamet Yavuz ve arkadaşı Şükrullah Taş, savcılık sorgularının ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Yargılama sonunda 3 şüpheli, 'Tasarlayarak insan öldürme' suçundan tutuklandı.

ANTALYA,()