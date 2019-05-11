DHA YURT BÜLTENİ -15

Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu (3)

ARAMA ÇALIŞMALARI BUGÜN DE SONUÇ VERMEDİ

BAYBURT-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları bugünde devam etti. Dik ve engebeli yamaçta zor şartlarda sürdürülen arama çalışmaları sırasında dün gazeteci Nişancı'ya ait tripod ve kameranın bulunduğu alan tarandı. Ankara'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi bölgede arama çalışmalarına katıldı. Erzurum'dan gelen askeri bir helikopterde arama çalışmalarına havadan destek verdi. Drone ile taranan vadide ekiplerin yürüttüğü çalışmada bir sonuç alınamadı. Vadi içerisindeki derenin debisinin artması ve hava koşulları nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Ekipler, Abdülkadir Nişancı'nın düştüğü belirlenen nokta ile yaklaşık 150 metre uzaklıktaki hidroelektrik santral arasındaki dere yatağında yarın aramalarını sürdürecek.

Arama çalışmalarını takip eden Anadolu Ajansı Yurt Haberler Müdürü Zekeriya Kaya, şu açıklamalarda bulundu:

"Bayburt muhabirimiz Abdülkadir Nişancı maalesef yol açma çalışmalarını takip ederken talihsiz bir kaza geçirdi dün. Olayın ilk olduğu andan itibaren devletimiz var olsun bütün imkanlarını seferber etti, arkadaşımızı arıyoruz. Maalesef dik bir yamaçtaki kar kütlesi üzerinden kayarak aşağıya inmiş. Suya kapıldığı öngörülüyor. Şu anda kar zeminde veya toprak zeminde herhangi bir bulguya rastlanılamadı maalesef. Kamerası, çalışma aletleri ve birkaç özel eşyasına ulaşıldı. Arkadaşımızla ilgili şu an için bir bulgu yok. Ümidimizi kaybetmedik, biz hala sağ salim ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu noktada tüm ekiplerde çalışmalarını yapıyor. Hem JAK, AFAD ve UMKE farklı illerden Ankara’dan tüm imkanlarını seferber ettiler, onlara da Anadolu Ajansı olarak teşekkür ediyoruz. Dün akşam saatlerinde İHA’lar bölgede uçarak bir tarama yaptı. Oradaki bulgulara göre de aramalar bugün su içerisinde yürütüldü. Şu anda da çalışmalar sürüyor. İnşallah en kısa zamanda olumlu bir sonuç bekliyoruz. Tüm meslektaşlarımızdan, tüm insanlardan, konuya duyarlı olan herkesten dualarını bekliyoruz. İnşallah güzel bir sonuç alacağızö dedi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA ADLİ SORUŞTURMA

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı’nın uçuruma düşmesi olayı ile ilgili sosyal medya üzerinden yapılan ve suç unsuru taşıyan paylaşımlar hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada olayın meydana gelmesinin ardından, olaya ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, “ Suç unsuru taşıdığı değerlendirilen paylaşımları yapan kişiler hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Arama çalışmaları

AA Yurt Haberler Müdürü açıklaması

Vatandaşlarla röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ BAYBURT

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İskeleye yüzmek isteyen genç boğuldu



MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, yüzmek için girdiği Dalyan Kanalı’nda, yaklaşık 40 metre mesafedeki Çandır Mahallesi İskelesi’ne ulaşmak isteyen Ali Demirtaş (27), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Köyceğiz Gölü’nü İztuzu Plajı’na bağlayan 12 kilometre uzunluğundaki Dalyan Kanalı’nda meydana geldi. Kavaklıdere ilçesinde oturan ve fırıncılık yaptığı öğrenilen Ali Demirtaş, iddiaya göre arkadaşıyla birlikte günübirlik gezmek için Dalyan’a geldi. İki arkadaş, Dalyan Kanalı’ndaki iskelede oturduktan sonra, Demirtaş, suyun yaklaşık 40 metre ilerisindeki, Çandır Mahallesi İskelesi’ne yüzmek istedi. Bir süre yüzen Demirtaş, daha sonra çırpınmaya başladı. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi’nden dalgıç istedi. Olay yerine sevk edilen 3 kişilik dalgıç ekibi, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından, Demirtaş’ın cansız bedenine ulaştı.

Talihsiz gencin cesedi, Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kanaldan çıkarılması

- Genel ve detay

Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), ()-

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Şehit Bedirhan'ın asker babası: Ateşimiz bir nebze de olsa serinlemiş oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda eşi Nurcan (25) ve 10 aylık bebeği Bedirhan şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, teröristlerin yakalanmasıyla ilgili, "284 gün sonra ateşimiz bir nebze de olsa serinlemiş oldu" dedi.

Kayseri'de görev yapan Jandarma Astsubay Çavuşa Serkan Karakaya, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalandığını sosyal medyadan öğrendiğini söyledi. Karakaya "Hakkari Yüksekova'da yapılan operasyonda gece 04.00 sıralarında Metin Taşdemir denilen bir örgüt üyesi yakalanmış. Sonrasında bu örgüt üyesinin vermiş olduğu ifadede Diyarbakır'da Evin Sevim diye örgütün bir kadın üyesi daha yakalanmış. Onu da biraz önce öğrendik. Emeği geçen güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. 284 gün sonra ateşimiz bir nebze de olsa serinlemiş oldu. Hiçbir şehidin kanı yerde kalmadı. Benim de şehitlerimin kanı yerde kalmadı. Bu bayrağı indirmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Bütün teröristlerin sonunun geleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu

Karakaya, teröristlerin yakalanması ardından kendisine mesaj gönderen arkadaşları olduğunu söyleyerek, "Hakkari'de çalışan arkadaşlarımızdan haberi verenler de oldu. Siyasilerden ya da devlet büyüklerinden henüz beni arayan olmadı. Onların da bizleri tebrik için bizleri aramalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Serkan Karakaya ile röportaj

-Genel detay

Süre:3.00-399 MB

Haber:Olcay DÜZGÜN - Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ, ()

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Siverek’te silahlı kavgada otomobiller zarar gördü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Bölgede bulunan 2 otomobilin hasar gördüğü kavga sonrası kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Abdulkadir Odabaşı caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 aile fertleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar yanlarında bulunan tabancalar ile birbirlerine ateş açarak kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, tabancalardan çıkan kurşunlar cadde üzerinde park halinde olan 2 otomobile isabet etti. İhbarla geldiği cadde üzerinde çok sayıda boş kovan bulan polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan ve ardından kaçan 2 aile fertlerinin kimliklerini belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İnceleme yapan polis

-Zarar gören otomobiller

-Güvenlik şeridi

-Yerde bulunan boş fişekler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

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Kadın komutanlardan 70 yaşındaki kadına tekerlekli sandalye

VAN İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın komutanlar, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, yürüme güçlüğü çeken Şeker Tarhan'ı (70) Edremit İlçesi'ndeki evinde ziyaret edip, tekerlekli sandalye hediye etti.

İl Jandarma Komutanlığı ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın komutanlar, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, ilçenin Köprüler Mahallesi'nde oturan ve yürüme güçlüğü çeken Şeker Tarhan'ı evinde ziyaret ederek, tekerlekli sandalye hediye etti. Tarhan'ın elini öpüp, sohbet eden kadın komutanlar, Tarhan'a büyük bir mutluluk yaşattı.

Şeker Tarhan, kendisini unutmayıp tekerlekli sandalye hediye eden kadın komutanlara teşekkür etti. Ramazan dolayısıyla komutanlara ikramda bulunamamanın üzüntüsünü yaşadığını belirten Tarhan, "Allah devletimize zeval vermesin ve tüm askerlerimizi korusun. Siz bu ramazanda beni sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin." dedi.

Tarhan'ın oğlu Ayhan Tarhan ise, annesinin rahatsızlığı nedeniyle evden dışarı çıkamadığını, bu hediye sayesinde artık güzel havaları dışarıda geçireceğini belirtti. Ziyarete katılan Mahalle Muhtarı Yusuf Bilgin de, jandarma ekiplerine duyarlı davranışları nedeniyle teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şeker Tarhan'ı evinde ziyaret eden kadın komutanlar

-Tarhan'a tekerlekli sahdalyeyi teslim etmeleri

-Yaşlı kadının elini tutup sohbet eden kadın komutanlar

-Kadın komutanlara teşekkür eden yaşlı kadın

SÜRE:49 SN

Behçet DALMAZ/VAN ()-

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Derecik'teki askere 'Anneler Günü' sürprizi

GENELKURMAY Başkanlığı, İstanbul'da oturan anne Lale Oğuzhan'ı, uzun süredir göremedikleri oğulları Abdullah Oğuzhan'ı, Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesi Ketine Üs bölgesinde bir araya getirerek, 'Anneler Günü' sürprizi yaptı. Buluşmada, anne Oğuzhan oğluna sarılırken, gözyaşlarına hakim olamadı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından İstanbul'da yaşayan anne Lale Oğuzhan, uçak ile Yüksekova ilçesine getirildi. Daha sonra 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda helikopterle Irak sınırındaki Derecik ilçesine gelen Oğuzhan'ı, Derecik Kaymakamı İdris Aslan ve askeri yetkililer karşıladı. Anne daha sonra oğlu Abdullah Oğuzhan'ın görev yaptığı Ketina Üs Bölgesi'ne götürüldü. Asker Abdullah Oğuzhan nöbet tuttuğu üs bölgesindeki nöbet kulübesinde Kaymakam Aslan ve komutanlarına hudut tekmili verdi. Kaymakam Aslan, nöbet tutan Oğuzhan ile bir süre sohbet etti. Ardından annesini karşısında gören asker büyük sevinç yaşadı. Oğluna sarılan anne Lale Oğuzhan gözyaşlarına hakim olamazken, buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.

Anne Oğuzhan, oğluyla kendilerini bir araya getiren Genelkurmay Başkanlığı'na ve kendilerine eşlik eden ilçe Kaymakamı Aslan ile görevli komutanlara teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaymakam ve komutanlara nöbet tuttuğu kulübede hudut tekmili veren asker Abdullah Oğuzhan

-Kaymakam İdris Aslan'ın askerle sohbet etmesi

-Sırtını dönerken annesini karşısında gören asker

-Oğluna sarılıp gözyaşı döken anne Lale Oğuzhan

-Buluşmaya katılanlar

-Detaylar

Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari)- ()-

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Bulgaristan'da 4'üncü fabrikasını açan Türk şirketi, 2 bin 550 kişiye istihdam sağlıyor



BULGARİSTAN'da, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinde, Türk firması Teklas'ın ülkedeki 4'üncü fabrikası Başbakan Boyko Borisov'un da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Otomotiv alanında faaliyet yürüten firma, Bulgaristan'da soydaşların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinde ülkedeki 4'üncü fabrikasını bugün törenle açtı. Fabrikanın açılışına Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev, Maliye Bakanı Vladislav Goranov, Meclis Başkanı Tsveta Karayançeva, Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Kırcaali Valisi Nikola Çanev, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis ile bölgedeki belediye başkanları, iş insanları ile vatandaşlar katıldı.

Firmanın sahibi Raul Danon, Bulgaristan'da 13 yıl önce ilk yatırımlarını 50 işçi ile yaptıklarını belirterek, bugün 2 bin 550 kişiye ulaştıklarını söyledi. Danon, "Kırcaali dışında Momchilgrad ve Krumovgrad'a yatırım yapıyoruz. İki hafta önce, Vratsa'ya yaklaşık 1000 kişinin çalışacağı yeni bir fabrika yapmaya karar verdik. Amacımız, Bulgaristan'daki ciromuzun yakın gelecekte 400 milyon Leva'dan 1 milyar Leva'ya çıkmasını sağlamak. Bulgaristan ve Bulgar hükümetine büyük destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, iş insanı Raul Danon'ın Bulgar hükümetine teşekkür etmesine değinerek, "Hükümete teşekkür etmeye gerek yok, çünkü bu bizim işimiz ve inanıyorum ki bunu iyi yapıyoruz. Burada boş çayırlar vardı. Şimdi yüksek teknoloji parkları ve fabrikalar var. Bugün açılışını yaptığımız yatırım gerek Bulgaristan ile Türkiye arasında, gerekse ülkemizdeki Müslüman ve Hıristiyan toplumu arasındaki en güzel dostluk köprüsü örneğini oluşturur" diye konuştu.

Başbakan Boisov, 2 bin 550 kişiye istihdam sağlayan Türk firmasının Kırcaali'nin yanı sıra Krumovgrad, Momçilgrad ve Vratza kentlerinde üretim tesislerinin bulunduğunu, çalışanlarına aylık 1500 leva (750 euro) maaş verdiğini kaydetti.

Elektrikli ve hibrit otomobil sanayinin ihtiyaçları için parça üreten Türk firmasının, Bulgaristan'daki üretiminin tamamını ihraç ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tesisin açılışına katılanlar

Başbakan Borisov ile Raul Danon birlikte

Başbakan Borisov'un konuşması

İş insanı Danon'un konuşması

Açılış kurdelesinin kesilmesi

Tesisin gezilmesi

Haber-Kamera: Sevda DÜKKANCI/KIRCAALİ(Bulgaristan),()-