DHA YURT BÜLTENİ -15

Evinin önünden oynarken kaybolan Ecrin, 4'üncü günde de aranıyor (4)

ÜVEY AMCA ECRİN’İN KAYBOLDUĞU GÜNÜ ANLATTI

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'nde kayıp olarak aranan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bölgede etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle arama çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Ecrin Kurnaz’ın üvey amcası Özkan Kurnaz, minik kızın kaybolduğu salı günü yaşananları anlattı. Kurnaz, şunları söyledi:

"Ağabeyim ile yengem hastaneye gittikten sonra ben de Karatepe dediğimiz, ekin ektiğimiz tarlaların olduğu bir bölge var, oralara bakmak için çıkarken Ecrin peşimden ağladı. Onu da götürdüm ben. Kucağımda giderken uyudu. Onu başka bir yere bırakma şansım olmadığı için geri dönmek zorunda kaldım. Traktörden inerken uyandı. Eve girdik mamasını verdim, ikimiz yattık, o uyudu. Ondan sonra saate baktım, hayvanlara bakmak için gidecektim. Saat 14.00- 14.30 sıralarında ben giderken annem de Ecrin’i oyun oynaması için kapının önüne çıkarmamı söyledi. Evin önüne bıraktım, ben gittim. Arkama baktım, göremedim. O zamandan beri çocuk yok."

Görüntü Dökümü:

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-Üvey amca Özkan Kurnaz ile röportaj

-Kadavra köpeği Abrek'den detaylar

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/VEZİRKÖPRÜ(Samsun), ()

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Deniz Kurdu-2019 tatbikatı 3 denizde gerçekleşecek

DENİZ Kuvvetler Komutanlığı'nın en büyük tatbikatlarından olan 13-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek 'Deniz Kurdu-2019' tatbikatı 13-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, Ege, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek tatbikata 131 gemi, 57 uçak, 33 helikopterle yaklaşık 25 bin 900 personelin katılacağını söyledi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki, Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda 'Deniz Kurdu-2019' tatbikatı öncesi brifing verildi. Brifinge Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Berker Emre Tok, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu ve üst rütbeli subaylar katıldı.

'YERLİ VE MİLLİ SİLAH SİSTEMLERİ KULLANILACAK'

Deniz Kurdu-2019 tatbikatıyla ilgili bilgi veren Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, "Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı Genelkurmay Başkanlığı yıllık tatbikat programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca planlanarak Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen ve Karadeniz, Ege, Doğu Akdeniz'de olmak üzere aynı anda 3 denizde icra edilecek fiili bir tatbikattır. Tatbikatın amacı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesini arttırmaktadır. Türk Deniz Kuvvetleri’nin son dönemdeki en büyük tatbikatlarından biri olacak Deniz Kurdu'nda yerli ve milli silah sistemleri ile yüksek süratli su üstü ve hava dronları atışları yapılacak. Gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu insansız hava aracı atışları, silahlı insansız hava aracı ile atışlar, UMTAS ve L-UMTAS güdümlü mermi atışları başta olmak üzere birçok atış ve eğitim icra edilecek." dedi.

131 GEMİ, 57 UÇAK, 33 HELİKOPTER, 25 BİN 900 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Tatbikat kapsamında liman ziyaretlerinin de yapılacağını söyleyen Bağcıoğlu, "21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında Hopa'dan İskenderun'a kadar Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz sahillerinin tamamını kapsayacak şekilde tatbikata iştirak eden 85 gemi tarafından 31 yurtiçi ve 2 yurtdışı liman ziyareti yapılacak. Tatbikatta 131 gemi, 57 uçak, 33 helikopter ile 25 bin 900 personel görev yapacak. Tatbikatın özellikle kriz yönetimi ve doğal afetlerle mücadele safhalarında devletin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile kurumlar arası eşgüdüm usul ve esasları denenecektir." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Türkiye'nin Akdeniz’deki doğalgaz çalışmaları farklı ülkeler tarafından sonlandırılması isteniyor?" sorusu üzerine Bağcıoğlu, "Zaten Türk Deniz Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Doğu Akdeniz'de Akdeniz Kalkanı Harekatı adını verdiğimiz faaliyetle sürekli varlık göstermektedir. Doğu Akdeniz'de en etkili deniz kuvveti gerek nitelik ve nicelik açısından bölgede faaliyet gösteren Türk Deniz Kuvvetleri'dir. Türk Deniz Kuvvetleri mavi vatanda verilecek her türlü direktifi hak ve menfaatleri koruması kapsamda kararlılıkla yerine getirme kudret ve kararlılığa sahiptir." diyerek cevapladı.

Görüntü Dökümü

-Donanma Komutanı'nın salona gelmesi

-Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu konuşması

-Salondaki subaylardan detaylar

-Haber-Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-Kamera:Dinçer AKBİR-Gölcük-

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Bakan Kurum, öğrencilere: ''Sizin kamuya girmek amacınız olmasın, ne olacak kamuya girince''

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Teknik Üniversitesi'nde katıldığı söyleşi de, bir öğrencinin, kamuda çevre mühendisi kadrosu açık olmasına rağmen az alım yapıldığını söylemesi üzerine, ''Sizin illa, kamuya girmek gibi bir amacınız, düşünceniz olmasın. Ne olacak kamuya girince. Sabah 8, akşam 5 çalışacaksın. Daha dur. Daha kaç yaşındasın.''dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Konuşmasında kentsel dönüşüme değinen Bakan Kurum, ''Tespitlerimize göre, Türkiye’de 6.7 milyon riskli konut bulunuyor. Bu konutların tamamını 2023 yılına kadar dönüştürmeyi planlıyoruz. İnşallah Kentsel Dönüşüm çalışmaları ile yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu tamamlamış olacağız.''dedi.



İnşaat sektörüne de değinen Bakan Kurum,Türkiye’de yaklaşık 440 bin müteahhittin bulunduğunu ve inşaat ve bağlı sektörlerin, yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağladığını kaydetti.

Kurum, şunları söyledi: ''Türk müteahhitlerinin üstlendiği proje büyüklüğü 10,6 milyar dolar düzeyine ulaştı. 30 ülkedeki 96 proje Türk firmaları tarafından yapılıyor. Müteahhitlik firmalarımızca 1972'den 2018 Haziran sonuna kadar 120 ülkede üstlenilen 9375 projenin toplam bedeli 367 milyar dolar oldu.''

Sıfır atık projesine de değinen Bakan Kurum, ''Dünya Baknası raporlarına göre yılda 1.3 milyar ton evsel atık şu an atılıyor. 2025 yılında bu 2.2 milyar ton olacak. Ülkemizde 1995 yılında evsel atık 17 milyon ton iken 2017'de 31 milyon tona ulaştığın görüyoruz. 2023 yılında 38 milyon tona ulaşması bekleniyor. Bu atıkları bir şekilde toplayıp geri dönüşüme kandırıyoruz. Ülkemizdeki atıkların yüzde 52 organik atıktır. Sıfır atık projemizle geri dönüşüm oranımızı gelişmiş ülkelerdeki gibi yüzde 46'a çıkartacağız. Şu an da yüzde 13 'dür'' diye konuştu.

Bakan Kurum'un konuşmalarının ardından soru- cevap bölümüne geçildi. Çevre Mühendisliği Bölümü bir öğrencisi, ''2023- 2071 vizyonunu daha ileri taşımak için genç, azimli, hırslı, çevre mühendisleri adaylarının kamudaki istihdamını talep ediyoruz. Kamu da açık var, ama yeterli düzeyde istihdam olmuyor.'' şeklinde soru yöneltti.

Bakan Kurum da, öğrencilere kamu kurumda çalışmaları yönünde düşüncelerinin olmaması gerektiğini belirtti. Kurum, şöyle konuştu:

''Gerek bizim bakanlığımız, gerekse diğer bakanlık istihdam ediyor. Sizin illa, kamuya girmek bir amacınız düşünceniz olmasın. Ne olacak kamuya girince. Sabah 8, akşam 5 çalışacaksın. Daha dur. Daha kaç yaşındasın. Bunları daha düşünmeyin daha.''

Kendi hayatında da örnek veren Bakan Kurum, ''İlk mezun olduğumda iş aradım. Konya'da bulamadım. Ankara'ya gittik. O dönemde sıkıntılıydı. 2001 krizinin olduğu dönemdi. Babamızda inşaat mühendisiydi, onun vasıtasıyla bir yere gittik, işe başladık. Ben inşaat kalfasından daha az ücret alıyordum. Evliydim. Aldığım para yemek ve otobüs parasına anca yetiyordu. Ancak takılmadım. Eşim de çalışıyordu. O şantiye tozunu ve pratikliği öğrenmek adına gittim çalıştım. Sen iyi olursan, Allah önünü açıyor.''

Bakan Kurum, bakanlığındaki atamaları da liyakat esasına göre yapmaya çalıştığını belirterek, ''O yüzden burada sizin, aklınızda şu olmasın; bir kamu kuruluşunda sabah 8, akşam 5'te evde olayım diye aklınızda olmasın. Siz ülkemiz için şehriniz için daha faydalı ne yapabilirim onları düşünün, projeler üretin.'' dedi.



Bakan Kurum, söyleşinin ardından öğrencilerle selfie çekti. Üniversitedeki programının ardında da Sancak Ortaokulu'nu ziyaret ederek, büyükşehir belediyesiyle yürütülen sıfır atık projesini inceledi.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Kurum'dan detay

- Bakan Kurum'un konuşması

- Öğrencilerden detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA ))

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2 bin yıllık Örükaya barajında kurtarma kazısı tamamlandı

ÇORUM'un Alaca ilçesindeki 2 bin yıllık Örükaya Barajı'nda 2 yıl önce başlatılan kurtarma kazı çalışmaları tamamlandı. Roma döneminde bölgenin iskânına ve su yönetimine ışık tutan bulgular elde edilen kazılarda, o dönemi temsil eden önemli bir mimari yapı gün yüzüne çıkarılmış oldu.

Türkiye'de Roma dönemine ait dört antik barajdan biri olan Çorum'un Alaca ilçesindeki 2 bin yıllık Örükaya barajında, 2 yıl önce kurtarma kazı çalışması başlatıldı. Çorum Müze Müdürlüğü başkanlığında Hitit Üniversitesi Arkeoloji bölümünün bilimsel desteği ile yürütülen Örükaya Arkeolojik Araştırma Projesi kapsamında gerçekleştirilen kazılarda, Orta Karadeniz Bölgesi'nde Helenistik kültürü benimsemiş yerel bir krallık olan Mithradatlar'ın hâkimiyet dönemi ile sonrasında Roma dönemine ait araştırmalar yapıldı. Kazılarda, Milattan Sonra (M.S.) 1 ve 2'inci yüzyılda yapıldığı belirlenen Örükaya Barajı yapısı ve Roma döneminde bölgenin iskan ve su yönetimine ışık tutan bulgular elde edildi. Roma dönemini temsil eden önemli bir mimari yapının günyüzüne çıkarıldığı kazıların ardından Örükaya barajı ziyarete açıldı.

'ROMA DÖNEMİNİ TEMSİL EDEN MÜHİM BİR MİMARİ ÖN PLANA ÇIKTI'

Örükaya Arkeolojik Araştırma Projesi bilimsel danışmanı Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emine Sökmen, Örükaya Arkeolojik Araştırma Projesi'nin tarihsel süreçte Çorum Kenti’nin Roma Dönemi’ni temsil eden mühim bir mimarinin ön plana çıkmasını sağladığını söyledi. Sökmen, "Örükaya’da yaklaşık olarak milattan sonra 1 ve 2'inci yüzyılda tarihlendirdiğimiz bir baraj yapısını anlamaya çalışıyoruz. Romalı mimar ve mühendisler topografik koşulların gereklerine uygun olarak bir tasarım geliştirerek barajın inşasını sağlamışlardır. Kuşkusuz, Roma’nın etki alanının genişlemesindeki anahtar konulardan biri de suyun iletilmesine dönük altyapıların oluşturulmasındaki ustalık idi. Suyun yönetimine dair geliştirmiş oldukları teknolojinin bir tezahürü olarak Örükaya Barajı’nı anlamak Anadolu arkeolojisine önemli bir katkı sağlayacaktır" dedi.

Roma, barajların inşasında dayanıklılık ve geçirimsizliği sağlamak ve daha iyisini inşa etmek amacıyla imparatorluk topraklarında pek çok denemeler yaptığını söyleyen Sökmen, "Roma’nın Asya eyaletinde ise korunagelmiş sayılı barajlardan biri de Örükaya’dır. Önümüzdeki çalışma döneminde baraj hakkında daha detaylı bilgi elde etmek için çalışmaları sürdürmek istiyoruz. Ayrıca barajın hizmet vermiş olduğu arazilerin kullanımına ve arazi potansiyeline ışık tutmak ve yerleşim alanının tespitini sağlamak amaçlarımız arasındadır" diye konuştu.

'MUHTEŞEM BİR MANZARA VAR'

Çorum Müze Müdürü Arkeolog Metin Çakar da Örükaya barajında çalışmaların tamamen bittiğini söyledi. Çakar, "Örükaya barajı, önündeki erozyon ve bitki örtüsünün önünü kapatmasıyla sadece biz müzeciler tarafından bilinir ve ziyaret ediliyordu. Turizm açısından o bölgeyi görmek isteyen ve barajı ziyaret etmek isteyen ziyaretçilerimiz tabi gerek yol imkanı gerek etrafındaki doğal yapıdan dolayı gelemiyorlardı. Biz birinci etap çalışmalarımızı tamamladıktan sonra, şimdi barajımızı Alaca-Yozgat yoluna tabelamızı taktık. Yola da son derece yakın, ziyaretçilerimiz arabalarıyla Alaca-Yozgat yol ayrımından Örükaya köyü yol ayrımına saptıklarında barajımıza gelip, 2 bin yıl önceden kalan o muhteşem barajı ve mimarı yapısını görebileceklerdir. Yapılacak restorasyon çalışması sonrası burası daha muhteşem alacaktır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Drone ile baraj detayları

Röportajlar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR ÇORUM-

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Panelvan içinde bozulmuş 450 kilo horoz eti bulundu

ADANA'da, polis ekipleri, şüphelendiği panelvan aracın içinde satışa hazır halde 450 kilogram bozulmuş horoz eti ele geçirdi.

Olay, öğlen saatlerinde Seyhan ilçesi Meydan Caddesi üzerinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorlu ekipler, şüphelendikleri Suriye uyruklu Muhammet El Mohommed yönetimindeki panelvan aracı durdurdu. Polis ekipleri araçta arama yaparken, sürücü ise olay yerinden kaçtı. Aramada araç içinde poşetlenmiş halde satışa hazırlandığı iddia edilen 450 kilogram bozuk olduğu belirlenen horoz eti ele geçirildi. Etler imha edilirken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Araç içindeki bozuk etlerden görüntü

- Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur'un etleri göstermesi

- Yağmur'un konuşması

SÜRE:01'08" BOYUT:125 MB

Haber-Kamera: ADANA,()

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Samsun’dan ABD'ye Türk bayrağı gönderildi

MUSTAFA Kemal Atatürk’ün, kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100’üncü yılında, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) etkinliklerde gezdirilmek için bu ülkeye dev Türk bayrağı gönderildi.

100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında İlkadım ilçesinde bulunan Tütün İskelesi’nde bir araya gelen çok sayıda öğrenci, Samsun Valisi Osman Kaymak ve Türk Amerikan Dernekler Federasyonu 2'inci Başkanı Aydın Işık ile birlikte bayrak yürüyüşü yaptı. Yürüyüşün ardından katlanan bayrak, 18 Mayıs'ta New York'ta 38'inci Türk yürüyüşü etkinliklerinde gezdirilmek üzere Türk Amerikan Dernekler Federasyonu 2'inci Başkanı Aydın Işık'a teslim edildi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Buradan Amerika'daki dostlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. 100. yıl çerçevesinde bir çok etkinlik yapıyoruz. Bu da onlardan birisiydi. İnşallah bu bayrak oradaki dostlarımızla Türkiye arasında kardeşliğin birliğin pekişmesine vesile olacaktır." dedi.

Türk Amerikan Dernekler Federasyonu 2'inci Başkanı Aydın Işık da kendileri için bayrak, toprak, vatan ve ezanın kutsal olduğunu ifade ederek desteklerinden dolayı Vali Kaymak'a teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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- Bayraktan detaylar

- Vali Osman Kaymak'ın açıklaması

- Bayrak yürüyüşü

(SURE: 01.20 DK) (BOYUT: 150 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,()

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Özel çocuklar çevreyi temizledi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kendilerine 'Çevre' ve 'Eko Timi' adını veren 16 özel öğrenci, okullarının çevresinde ve ormanlık alanda çöp topladı.

Beldibi Mahallesi'ndeki Beldibi Sıtkı Zaralı İlk ve Ortaokulu özel sınıf öğrencileri, çevre temizliği yaptı. Kendilerine 'Çevre ' veya 'Eko Timi' olarak adlandıran özel çocuklar, öğretmenleri ve belediye temizlik personeli ile birlikte okulların çevresi ile 50 metre mesafedeki ormanlık alanda çöp topladı. Bir saat süren etkinlikte toplanan bir traktör römorku çöp, imha edilmek üzere katı atık tesisine götürüldü. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, çocuklara meyve suyu ve bisküvi hediye etti. Özel çocuklar, ayrıca topladıkları çiçekleri belediye personeline teşekkür ederek verdi. Beraber hatıra fotoğrafı çektiren özel çocuklar, öğretmenleri ile birlikte okullarına geri döndü. Beldibi Sıtkı Zaralı İlk ve Ortaokulu Müdürü Ali İhsan Damkacı, "Özel çocuklarımıza çevre bilincini uygulamalı olarak aşılamak güzel" dedi. Özel Eğitim Öğretmeni Kübra Çavuş ise amaçlarının özel çocukların çevre bilincini aşılamak ve doğayı korumayı öğretmek olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Özel çocukların öğretmenleri eşliğinde ormanlık alana yürümesi

- Özel çocuklara eldiven giydirilmesi genel-ayrıntılı görüntü

- Özel çocukların belediye personeli ve öğretmenleriyle çöp toplamaları genel-ayrıntılı

- Özel çocukların çöp toplama sonrası toplu görüntüleri

- Özel Eğitim Öğretmeni Kübra Çavuş röp.

- Beldibi Sıtkı Zaralı İlk ve Ortaokulu Müdürü Ali İhsan Damkacı röp.

(Toplam: 5 dakika 7 saniye-369 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()



