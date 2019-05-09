DHA YURT BÜLTENİ-15

SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANI, KIZ KARDEŞİNİ VURDUĞU SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI (EK GÖRÜNTÜYLE)

MERSİN'in Silifke ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Mücahit Aktan, kız kardeşi Meryem Aktan'ı başından silahla vurarak, yaraladığı iddiasıyla tutuklandı.

Olay, gece yarısı Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde meydana geldi. 31 Mart seçimlerinde Silifke Belediye Başkanı seçilen Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, evinde tabanca ile başından vurularak, yaralandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Meryem Aktan'ı Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Meryem Aktan, Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Meryem Aktan yaşam savaşı verirken, kız kardeşini silahla yaraladığı iddiasıyla Belediye Başkanı Mücahit Aktan gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Başkan Aktan, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mücahit Aktan, nöbetçi mahkemece 'silahla yaralama' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Adliye görüntüleri

- Meryem Aktan'ın evinin görüntüleri

- Aktan kardeşlerin fotoğrafları

SÜRE: 00'51" BOYUT: 80.1 MB

Haber-Kamera: SİLİFKE(Mersin), ()

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YEREL SANATÇI, MARKETTE DÖVDÜĞÜ ÇOCUK VE AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde önceki gün annesiyle markete giden Muhammed Üveys K. (5), "Kadın mısın, yoksa erkek mi?" diye sorduğu yerel sanatçı Mesude Eser (39), tarafından dövüldü. Olayla ilgil görüntülerin ortaya çıkmasınını ardından Eser, kendisinden şikayetçi olan çocuğun ailesini ziyaret ederek özür diledi.

Karakoçan ilçesinde yaşayan yerel sanatçı Mesude Eser, markette alışveriş yaptığı sırada annesiyle birlikte markette bulunan Muhammed Üveys K., kendisine "Kadın mısın, yoksa erkek mi?" diye sorması üzerine öfkelendi. Eser, Muhammed'i dövmeye başladı. Çocuğa uyguladığı şiddet anının görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Eser, oluşan tepkilerden dolayı aileyi ziyaret ederek, özür diledi.

Muhammed'in babası Kadir K. ile görüşen Mesude Eser, olaydan büyük üzüntü duyduğunu ve pişman olduğunu söyledi. Eser, "Bütün çocuklara karşı şefkatliyim. Onları şefkatle seviyorum. O anlık bir hatama yenik düştüm. Yapmamam gerekiyordu. Pişmanım. Yanlış ve bana yakışmayan bir harekette bulundum. Benim de manevi sorumlarım vardı, bir yakınımızı kaybettik. Annem ameliyat olmuştu, rahatsızdı. Ramazan ayının ilk günüydü, stresli ve üzüntülüydük. O anlık halime yenik düştüm, çok üzgünüm. Üzüntümü nasıl dile getireceğimi bilemiyorum. Küçük Muhammed'den ve bütün çocuklardan, kamuoyundan, halkımızdan böyle bir üzüntüye sebep olduğum için çok özür diliyorum" dedi. Kadir K., Eser'in özrünü kabul ederek, olayın ardından bulundukları suç duyurusu dilekçesini geri çekti.

Görüntü Dökümü

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- Ses sanatçısının konuşması

- Ses Sanatçısı ile çocuğun babasının el sıkışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ),

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ÖLDÜRÜLEN ÇEVRECİ ÇİFTİN KIZLARINDAN 'TEHDİT EDİLİYORUZ' İDDİASI



ANTALYA'nın Finike ilçesinde cinayete kurban giden, bölgede mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi (61) ve Aysin Büyüknohutçu (61) çifti, mezarları başında anıldı. Çiftin kızlarından Emine Büyüknohutçu, kendisinin ve kardeşlerinin ölümle tehdit edildiğini iddia etti.

Finike ilçesi Gökçeyaka Mahallesi Kızılcık Yaylası Adala mevkisinde bir dağ evinde yaşayan Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyüknohutçu, 9 Mayıs 2017 tarihinde evlerinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Çift, öldürülmelerinin ikinci yıl dönümünde kızları ve aile yakınları tarafından Andızlı Mezarlığı'ndaki kabirleri başında anıldı. Kabir ziyaretinde çiftin kızlarından Emine Büyüknohutçu, tehdit aldıklarını iddia ederek, cinayetin aydınlatılması için bugünden itibaren yeni bir süreç başlattıklarını açıkladı.

'KANDIRILDIK, KORKUTULDUK'

Twitter, Facebook ve Instagram'da 'Aliaysin Buyuknohutcu' ismiyle sosyal medya hesapları oluşturduklarını belirten Emine Büyüknohutçu, "İki senedir yaşadığımız bütün süreci, bize yaşatılan bütün kötü, trajik ve korku dolu süreçleri anlatacağımız, paylaşacağımız, henüz isim veremesek bile önemli noktalara değineceğimiz bir sosyal medya hesabı oluşturduk. Şu an bizim için bu çok önemli ve en sağlıklı bilgiyi kamuoyu bizden bu hesaplardan alacak. İstediğimiz tek şey bu hesapların yayılması, takibi ve yeniden bir kamuoyu oluşturulması. Çünkü bu davanın üstü kapatılmak isteniyor, iki sene boyunca biz de kandırıldık ve birçok yalana inandırıldık, korkutulduk, tehditler aldık, dünya kadar şey yaşadık ve hiçbirini açıklayamadık. Çünkü her açıklamak istediğimizde yeni sıkıntılar yaşatıldı bize. Dolayısıyla artık korkularımız yok ve sosyal medya hesaplarından yaşadığımız süreci, davanın gelişimini aktaracağız" diye konuştu.

EVİN ÖNÜNDE PLAKASIZ ARAÇLAR

Tehditlerle ilgili gerekli suç duyurularını yapacaklarını da açıklayan Büyüknohutçu, şunları söyledi:

"Dünya kadar tehdit alıyoruz. Hatta, 'kardeşlerini paçavra gibi önüne sereriz' diye tehdit telefonları geliyor. Dava her gündeme geldiğinde evimizin önüne plakasız araçlar yanaşıyor ve birtakım insanlar fotoğraflarımızı çekiyor. Bunlar en basitleri. Tabi ki belgelediğimiz tehditleri savcılık aracılığıyla suç duyurusunda bulunacağız ve açıklayacağız. Artık zamanı geldi."

'ACIMIZI YAŞAMAYAMADIK'

Cinayetin henüz aydınlatılamamış olması nedeniyle üç kız kardeş olarak hala acılarını tam anlamıyla yaşayamadıklarını dile getiren Emine Büyüknohutçu, “Çünkü henüz bir gerçekliğe ulaşabilmiş değiliz. İki senedir inandığımız yalanlar, masallar var. İnanmak zorunda bırakıldığımız şeyler var. Bu yüzden henüz acımızı da yaşamadık. Bu davanın çözümüyle inşallah acımızı da en derin bir şekilde yaşayacağız" dedi.

'BİZE SUSMAMIZ SÖYLENDİ'

Mahkeme süreçlerinin de çok sağlıklı geçmediğini belirten Büyüknohutçu, “Kamuoyuna mal olan birçok olay mahkeme süreçlerinde çok farklı aksettirildi. Çok farklı kayıtlara geçildi. 11 avukatın itirazına rağmen farklı yargılar geliştirildi. Biz konuşturulmadık mahkemede, herhangi bir görüşümüze de başvurulmadı. Üç kız kardeş olarak hiç ifade vermedik. İfadesi alınmasını istediğimiz insanların da ifadesinin alınmadığını biliyoruz. Bize susmamız söylendi, tehdit edildik, konuşturulmadık" dedi.

CİNAYET VE SONRASINDAKİ SÜREÇ

Finike ilçesi Gökçeyaka Mahallesi Kızılcık Yaylası Adala mevkisinde bir dağ evinde yaşayan Ali Ulvi ve eşi Aysin Büyüknohutçu, 9 Mayıs 2017 tarihinde evlerinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Sedir ve kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanlarda faaliyet gösteren mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan çiftin katil zanlısı Ali Yamuç, olaydan bir gün sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elmalı Cezaevi'nde bir süre yattıktan sonra Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Ali Yamuç, 20 Eylül 2017 tarihinde intihar etti. Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava sürecinde, olaydan bir hafta sonra tutuklanan Ali Yamuç'un eşi Fatma Yamuç bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YAMUÇ'UN MEKTUBU GÜNDEM OLMUŞTU

Katil zanlısı Ali Yamuç'un, Elmalı Cezaevi'ndeyken ziyarete gelen eşine verdiği bir mektup ise büyük ses getirmişti. Yamuç, savcılık ve mahkeme ifadelerinde, kapatılan mermer ocağında çalışan 'Çirkin' lakaplı kişinin cinayetler için 50 bin TL teklif ettiğini, 3 bin TL'sini ödediğini söylemişti. Savcılık ve mahkemedeki bu ifadesinden sonra cezaevinde yazdığı iddia edilen ve daha sonra tutuklanan eşi Fatma Yamuç'un üzerinde ele geçirilen bir mektupta ise katil zanlısı, başka bir mermer ocağının sahibini suçlamıştı. Soruşturma dosyasında da yer alan bu mektupta "Anlaşıp konuştuğumuz gibi eğer 10 gün içerisinde 100 bin TL parayı eşim olan (Fatma Yamuç'a) vermez iseniz Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyünohutçu cinayetinden en az benim kadar sorumlu olursunuz. Bana vaat ettiğiniz ödemeyi yapın. Aksi takdirde mahkeme gününde isminizi savcılığa altın harflerle yazdırmaktan zevk duyarım. Benim başımı yaktınız, 'Öldür paranı hemen vereceğiz' diye vaatlerde bulunup, neyi bekliyorsunuz. 10 gün içerisinde param gelmez ise görüşürüz. İpleriniz cebinizde haberiniz olsun. O kadar yakarım" ifadeleri yer alıyordu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mezardan görüntü

Mezarlıktan görüntü

Çiftin kızlarının mezarlara çiçek dikmeleri

Mezarları sulamaları

RÖP: Emine Büyüknohutçu

585 MB -- 05.17 /// HD

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ARŞİV

- Ali Yumaç tatbikat ve olay yeri görüntü

Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir evin çatısında güneş enerjisi paneli montajı sırasında kaynak yaparken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 35 yaşındaki Ahmet Terzioğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bugün 13.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi, 268. Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın çatısında güneş enerjisi paneli montajı için kaynak yapan Ahmet Terzioğlu, elektrik akımına kapıldı. Terzioğlu, birlikte çalıştığı arkadaşları tarafından elektrik akımdan kurtarıldı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri, Terzioğlu'nu çatıdan indirdi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Terzioğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Terzioğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ölen Ahmet Terzioğlu'nun fotoğrafı

-Olay yerinden detay görüntüler.

-Polis ekiplerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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5'İNCİ KATTAN DÜŞEN MERYEM NUR YARALANDI

ÇORUM’da, 5'inci kattaki evinin penceresinden dengesini kaybederek düştüğü öne sürülen Meryem Nur Y. (16) ağır yaralandı. Meryem Nur Y. hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Mimarsinan Mahallesi 7'inci Cadde’de meydana geldi. Meryem Nur Y. iddiaya göre 5'inci kattaki evinin penceresinden dengesini kaybederek, çimle kaplı bahçeye düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Nur Y. tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bina önünde olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Düşen kız öğrencinin babasının polislere bilgi vermesi

-Detaylar

(SÜRE:2.15 sn) (BOYUT 198 MB )

Haber-Kamera: Serkan BARIŞ- /ÇORUM, ()

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ŞADIRVANIN MUSLUKLARINI SÖKERKEN YAKALANIP KAÇTI, O ANLAR KAMERADA

KONYA'da bir caminin şadırvanından muslukları sökmeye çalışan 1 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Vatandaşların elinden kurtulup, motosikletiyle olay yerinden kaçan şüphelinin o onları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, bugün sabah saat 07.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi. İddiaya göre motosikletiyle caminin yanına gelen 1 kişi, bir süre sonra şadırvana girdi. Çevredekiler, hareketlerinden şüphelenip şadırvana gittiğinde, muslukları sökmeye çalıştığını gördü. Suçüstü yakalanan şüpheli, vatandaşlar tarafından apar topar dışarıya çıkartıldı. O sırada yanındaki kaskıyla kendisini yakalayanlara vurmaya kalkışan şüpheli, motosikletine binip kaçtı. O anlar caminin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İhbar üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Şüpheliyle, vatandaşın arbedesi

- Şüphelinin kaçması

- Musluklardan detay

Haber: Tolga YANIK KONYA ))

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AÇIK CEZAEVİ FİRARİSİ, SAKLANDIĞI KÖY EVİNDE YAKALANDI

KARAMAN'da 'yağma ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 6 yıl hapis cezası nedeniyle bulunduğu açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri gelmeyen Ali Parmaksız, jandarma tarafından saklandığı köy evinde yakalandı.

Antalya'da 'yağma', Karaman'da ise 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarına karıştığı için aldığı 6 yıl hapis cezasının bir kısmını kapalı cezaevinde geçiren Ali Parmaksız, geçen nisan ayında bulunduğu açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmedi. Bunun üzerine Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma, firari Parmaksız'ın Göztepe köyünde saklandığı tespit etti. Ardından bugün düzenlenen operasyonla Parmaksız, saklandığı evde yakalandı. Parmaksız, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))

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ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ, ŞEHİT ANNELERİNİ DUYGULANDIRDI

BOLU'da, Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi'nde Anneler Günü için hazırlanan ve şehit annelerinin de katıldığı programda öğrencilerin seslendirdiği duygusal şarkı ve şiirler duygusal anlar yaşattı. Programı izleyen şehit anneleri gözyaşlarına boğuldu.

Sağlık Mahallesi'nde bulunan Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler Anneler Günü programı hazırladı. Okulun salonunda düzenlenen programa AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, şehit anneleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından okulun müzik öğretmeni Fatih Acar'ın bağlamasıyla seslendirdiği parçalar duygusal anlar yaşattı. Acar'ın ardından bir öğrencinin babasıyla birlikte 'Sol yanım acıyor' şiirini seslendirdiği sırada salonda bulunan şehit anneleri ve öğrenci velileri gözyaşlarına boğuldu. Duygusal anların yaşandığı programda öğrencilerden oluşan koronun seslendirdiği parçalarda AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, şehit aileleri ve salondakiler ağladı.

Programın sonunda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda şehit düşen askerler ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan polislerin annelerine ve okulda eğitim gören engelli çocukların annelerine plaket verildi. Protokol üyelerinin elinden plaketlerini alan şehit anneleri gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Programdan görüntüler

-Ağlayanlar

-Plaket takdimi

-Arzu Aydın'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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POLİS MİNİBÜSÜ ÖNCE AĞACI SONRA DİREĞE ÇARPTI

KİLİS'te kontrolden çıkan polis minibüsü, önce refüjdeki ağaca, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, öğleden sonra Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 79 A 7254 plakalı polis minibüsü, Karababa Caddesi'nde kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ağaç devrildi, hava yastıkları açılan minibüs ise kullanılamaz hale geldi. İhbarla olay yerine gelen çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı. Araç otoparka çekilirken, belediye işçileri devrilen ağacı kaldırıp, temizlik yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kaza yapan minibüs

- Polislerin incelemesi

- Kırılan ağaç

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,()

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