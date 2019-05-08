DHA YURT BÜLTENİ -15

Şehit polis için Bayburt'ta hazin tören (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul Beşiktaş'ta, 2016 yılında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Muammer Ateş için memleketi Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Çatıksu İlk ve Orta Okulu bahçesinde düzenlenen törene Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Garnizon Komutanı Albay Davut Balibaşa ile şehidin yakınları, çok sayıda asker, polis ve vatandaş katıldı. Törende gözyaşlarına hakim olamayan şehidin babası Orhan Ateş, taziyeleri kabul etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit polis memuru Muammer Ateş, köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenazeden görüntüler

-Namaz kılınışı

-Şehit yakınları görüntüleri

-Dua edilmesi

HABER KAMERA: SELCUK BASAR/ BAYBURT-

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Bakan Soylu: 3 bin sürücüye eğitim verilecek



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Trafikte çok kazaya karışan vatandaşlarımıza güvenli sürüş kuralları eğitimleri verdik. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde 2 bin 701 sürücüye eğitim verildi. İnşallah 2019 yılı sonuna kadar da 3 bin sürücüye bu konuda eğitimler verilecek" dedi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce 15 dönümlük alana, 'Çocuk Trafik Eğitim Parkı' kuruldu. Parkın açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ile birlikte öğrenci ve davetliler katıldı.

'STRATEJİK ADIMLAR ATTIK'

Açılışta konuşan Bakan Soylu, trafik güvenliği sorununun sadece Türkiye değil dünyada da acil çözülmesi gereken bir mesele olduğunu söyleyedi. Bakan Soylu, "Ülke olarak uzun yıllardır bu sorunu çözmek için çaba içerisindeyiz. Özellikle son yıllarda pek çok yeni tedbir, uygulama ve projeler ortaya koyduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında ortaya koyduğu vizyonu takip eden, onu destekleyen ve uygulama alanında hayata geçirmeye çalışan bu projelerle birlikte geçtiğimiz ekim ayında adım attığımız ve bu yılın trafik teması olarak da belirlediğimiz 'yaya öncelikli trafik' gibi reform mahiyetinde stratejik adımlar attık. Hem bu stratejik adımları attık hem de kapasitemizi artırdık. Personel sayısından tutun motosiklet sayısına, İHA'larla denetimden, fahri trafik müfettişlerine kadar pek çok noktada özellikle Cumhurbaşkanımızın destekleriyle kullandığımız teknik ve başarı kapasitemizi ciddi oranlarda artırdık."

'BAŞKA BİR ÜLKEDE GÖREBİLMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Bakan Süleyman Soylu, ortalama hız koridoru uygulamasının olduğu otoyollarda yapılan ölçümlere göre, Türkiye'deki araç sayısının 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 26 oranında artış gösterdiğini kaydetti. Bu artışa rağmen, otoyollarda 2018 yılında bir önceki yıla göre trafik kazası sayısında yüzde 11, ölümlü trafik kazası sayısında yüzde 28 ve can kaybı sayısında yüzde 37 oranında azalış sağlandığı kaydeden Bakan Soylu, "İddialı bir şey söyleyeyim, bu kadar kısa bir zamanda bu azalış oranlarını başka bir ülkede görebilmek mümkün değildir. Bilakis çok çalışmamız gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda doğru istikamette olduğumuzu da ifade ediyor" diye konuştu.

'GÜVENLİ SÜRÜŞ KURALLARI EĞİTİMİ VERDİK'

Bakan Soylu, ülke genelinde 39 ilde 79 çocuk trafik eğitim parkının bulunduğu ifade ederek, şunları söyledi: "2018 yılında çocuk trafik eğitim parklarında 132 bin 963 öğrenciye, 2019 yılında 3 aylık dönemde de 2 bin 816 öğrenciye eğitim verildi. Tabi ki trafik eğitimlerini sadece bu parklarda gerçekleştiriyor değiliz. Bu konuda ulaşabileceğimiz herkese bir şeyler anlatmaya gayret ediyoruz. Trafikte çok kazaya karışan vatandaşlarımıza güvenli sürüş kuralları eğitimleri verdik. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde 2 bin 701 sürücüye eğitim verildi. İnşallah 2019 yılı sonuna kadar da 3 bin sürücüye bu konuda eğitimler verilecek."

'ETKİLİ KAMPANYALAR GERÇEKLEŞTİRDİK'

Bakan Soylu, 'trafik dedektifleri' projesi kapsamında şimdiye kadar 4 milyon öğrenciye ulaştıklarını aktardı. Hedeflerinin 2019 yılında 1 milyon 500 bin çocuğa eğitim vermek olduğunu belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Bu eğitimlerimizin yanı sıra çok etkili kampanyalar da gerçekleştirdik. Kurban Bayramı döneminde, 'Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim' ve 'Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' kampanyalarını hayata geçirdik. Bu çalışmalar ile ailelerle birlikte seyahat eden çocuklarımızın trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunmasını sağladık. İnanıyorum ki, bu parklar bütün illerimizde tamamlanarak çocuklarımıza güzel bir eğitim verecektir." Konuşmanın ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Parktan görüntü

-Bakan Soylu'nun açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, () -

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Öğrenciler, okul müdürlerinin değişmemesi için eylem yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Naire Çikayeva Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, Müdür Cavit Yakşi’nin yerinin değiştirileceği iddiasıyla eylem yaptı. Öğrenciler 'İNÇAL yuvamız, Cavit babamız' sloganı atarak, okul müdürlerinin yerinin değiştirilmemesini istedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Naire Çikayeva Anadolu Lisesi Müdürü Cavit Yakşi’nin yerine başka görevlendirme olacağını öne süren öğrenciler, okul önünde eylem yaptı. Ellerindeki pankartlarla, Cavit Yakşi'nin görevine devam etmesini isteyen öğrenciler 'İNÇAL yuvamız, Cavit babamız' sloganı attı. Öğrenciler adına açıklama yapan Meryem Nur Bahadır, "Bugün burada Naire Çikayeva Anadolu Lisesi öğrencileri olarak sayın müdürümüz Cavit Yakşi’nin görev süresi dolacak olmasından dolayı okulumuzdan ayrılacak haberiyle toplandık. Yıllarca okulumuzda canla başla emek vermiş, bizleri kendi evlatları gibi sevmiş müdürümüz hakkında memnuniyetimizi dile getirmek istiyorum. Cavit hoca herkesin zihninde oluşturduğu müdür tipinden çok farklıdır. Sert, soğuk, ulaşılmaz değildir. Okulca bildiğimiz bir gerçek vardır ki Cavit Hoca kalıplardan son derece uzak, öğrenci öğretmen ilişkisini en iyi hale getirmiş olan müdürlüğünü samimiyetle yapan bir insandır. Kimi zaman bir baba şefkati ile yaklaşmış bir baba gibi bize rehberlik etmiştir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- genel görüntü

- açıklama

- sloganlar

Süre: 3.45 Boyut: 420 MB

HABER-KAMERA:Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,()

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Öğrencilerden karanfilli trafik denetimi

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, öğrenciler uygulama noktasında durdurdukları sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirerek karanfil hediye etti.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, 'Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında öğrenciler ile beraber trafik uygulaması yaptı. Polis yelekli ve şapkalı ortaokul öğrencileri, ekipler tarafından durdurulan araçların sürücülerine hız, emniyet kemeri ve yaya önceliği gibi konularda bilgilendirerek karanfil hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uygulama noktası

- Öğrenciler sürücüleri bilgilendiriken

- Öğrencilerin sürücülere broşür ve karanfil verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kadir ÇELİK- Kamera: Ramazan TUNCER- GAZİANTEP-)

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Hakan Bilgin: Tiyatro ve sinemaya burnumun büyüklüğü sayesinde başladım



SİNEMA ve tiyatro oyuncusu Hakan Bilgin, küçük yaşlarda burnunun büyüklüğünden rahatsız olurken, oyunculuğa burnunun büyüklüğü dolayısıyla adım attığını söyledi. Bilgin, "Dizi seçmelerine katıldım. Yönetmen beni görünce 'Seni aldık' dedi. 'Hocam benden iyi olan oyuncular var, neden beni aldınız?' dedim. 'Oğlum iyi oyunculuk ile alakası yok, senin burnun büyük ondan' dedi" diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu'nca düzenlenen Kariyerde Sanat Günleri'ne; sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Hakan Bilgin ile sinema ve reklam oyuncusu Coşkun Kemer konuşmacı olarak katıldı. Okulun konferans salonunda düzenlenen söyleşide Hakan Bilgin, küçük yaşlarda burnunun büyüklüğünden rahatsız olurken, tiyatro ve sinemaya burnunun büyüklüğü dolayısıyla adım attığını söyledi. Hakan Bilgin, "Küçükken diğerlerine bakar, hep burnumun büyüklüğü ve yandan görünüşü için acizlik hissederdim. 'Aşkım Aşkım' dizisi seçmelerine katıldım. O günün yönetmeni beni görünce 'Seni aldık' dedi. Daha sonra tekrar sordum. 'Hocam benden iyi olan oyuncular var neden beni aldınız' dedim. Yönetmen bana 'Oğlum iyi oyunculuk ile alakası yok senin burnun büyük ondan' dedi. 'Burun ile ne alakası var' deyince 'Oğlum Karadeniz tiplemesi yapıyoruz, onun için seni seçtik' dedi. İşte o günden bu günlere geldim" dedi.

'KENDİ KENDİNİZE GÜLÜMSEYİN'

Öğrencilere sürekli pozitif davranmaları ve kendileriyle barışık yaşamalarını öneren Bilgin, "Hayatınız boyunca başkasının mutsuzluğu yüzünden mutlu yaşamayın. Çünkü o zaman kendinizi yetiştirmeyi engellemiş olursunuz. Falanca şunu yaşamış, bunu yaşamış hiç önemli değil, siz size ait olan hayatı yaşayın, gülümseyin, gülümsemeyi öğrenin hatta sabah kalkınca gerekirse kendi kendinize gülümseyin; çünkü güne nasıl başlarsanız öyle sürer. Her zaman olaylara pozitif bakın" diye konuştu.

Hayatta hastalık ve ölüm haricinde her şeyin çözümü olduğunu vurgulayan Bilgin, "Yeter ki insanlar iyi şeyler yapsın, iyi niyetli olsun, konuşarak, iyi anlatarak her türlü sorun çözülebilir. Hatta savaşlar bile durdurulabilir. İnsanın konuşarak çözemeyeceği bir şey yoktur" dedi.

'ÖĞRENMENİN YAŞI YOK'

Daha sonra sahneye çıkan oyuncu Coşkun Kemer de 75 yaşına geldiğini, bugüne kadar tiyatro ve sinemayla ilgili hiçbir eğitim almadığını anlattı. Kemer, "Aydın'da doğdum. Ege şivesini çok iyi konuşurum. İlk oyunculuk yıllarım 1965 yılında, lise günlerinde Ege şivesiyle oynadığım bir oyunla başladı. Oynadığım oyunların hemen hemen hepsinde Ege şivesi konuşarak bu günlere geldim. Tiyatronun ve sinemanın hiç okulunu okumadım. Ama öğrenmenin yaşı yok. Tiyatronun, sinemanın okulunu okumasam da öğrenmeyi, kendimi geliştirmeyi sürdürüyorum" diye konuştu.

Söyleşilerin ardından MAKÜ Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Adnan Kalkan günün anısına Hakan Bilgin ve Coşkun Kemer'e, Mehmet Akif Ersoy resmi hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konferans salonundan genel görüntüler

- Hakan Bilgin'in konuşması

- Hakan Bilgin'e hediye verilmesi

- Coşkun Kemer'in konuşması

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK (Burdur), ()

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Marmaris'te 'Trafik Haftası' yürüyüşle kutlandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Karayolu Trafik Güvenliği ve Karayolu Trafik Haftası gerçekleştirilen yürüyüşle kutlandı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü, Karayolu Trafik Güvenliği ve Karayolu Trafik Haftası için farkındalık yaratmak istedi. Bunun için gerçekleştirilen yürüyüşe Kaymakam Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan ile Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, kamu kurum kuruluş daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Atatürk Caddesi'ndeki Ketenci Kavşağı'nda toplanan topluluktaki öğrenciler 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' yazı pankart açtı. Trafik duyarlılığı yaratmak amacıyla hazırlanan çeşitli dövizleri taşıyan topluluk, 4.5 kilometre yürüdü. Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde yürüyüş son bulurken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Konuşma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği Komiseri Bahadır Türkyaşa, her yıl birçok insanın kazalarda ya öldüğünü ya da yaralandığını belirterek, "Denetimler ve bilgilendirme ilanlarıyla trafik güvenliğini artırmak için çalışmalarımız devam edecektir" dedi. Kaymakam Yüksel ise, herkesi trafikte duyarlı ve dikkatli olmaya davet etti. İlçe Trafik ve Jandarma ekipleri, kurdukları stantlarda yaptıkları denetimlerde kullandıkları elektronik ve mekanik cihazları tanıttı. Trafik ve jandarma personeli, trafikte uyulması gereken kurallar başlıklı el ilanlarını öğrencilere ve vatandaşlara dağıttı. Hafta kapsamında ilk ve orta öğretim kurumları arasında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere plaket hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yürüyüşten görüntü

- Atatürk Anıtı kutlama görüntü

- Komiser ve Kaymakam kürsüde konuşma

- Trafik ve jandarma açtıkları stantlardan genel-ayrıntılı görüntü

(Toplam: 4 dakika 53 saniye-352 MB HD görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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Öğrencilerden tiyatrolu bağımlılık uyarısı

MERSİN'in Anamur ilçesinde, Özel Uğur Okulları'nda eğitim gören ögrenciler, sergiledikleri tiyatro oyunu ile madde bağımlılığına dikkat çekti.

İlçedeki bir düğün salonunda sergilenen oyunu Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, öğretmenler, aileler ve vatandaşlar izledi. Özel Uğur Okulları edebiyat öğretmeni Yüksel Taşkölgesi ile Adil Kurtulgan'ın kaleme aldığı oyunda, alkol bağımlısı bir baba, teknoloji bağımlısı bir anne ile bu çiftin kızı ve oğlunun uyuşturucu nedeni ile ölümünü anlatıldı.

Tek perdelik oyunu izleyenler öğrencilerin performansını ayakta alkışlandı.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerin sahne performansı

- Tiyatro sahnesinden genel ve detay görüntüler

- Salondan genel görüntü ve röportajlar

SÜRE: 05'46" BOYUT: 336 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()