DHA YURT BÜLTENİ-15

Aydın'a şehit ateşi düştü

AYDIN’ın Germencik ilçesinde, Akkuş ailesinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Sözleşmeli Piyade Er 25 yaşındaki Görkem Akkuş, Şırnak’ta çıkan çatışma sonucu şehit oldu.

Bugün akşam saatlerinde Şırnak Gabar Dağı bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden birisi olan Görkem Akkuş, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akkuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehidin acı haberi Aydın'ın Germencik ilçesindeki Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Akkuş'un evine dev Türk Bayrağı asılırken, Akkuş'un şehadet haberi duyanları yasa boğdu. Öte yandan, bekar olduğu ve 5 kardeşten en büyüğü olduğu belirtilen Akkuş'un 2 yıl önce babasının vefat ettiği öğrenildi. Ayrıca, Akkuş'un 2017 yılında Sözleşmeli Piyade Er olarak göreve başladığı öğrenildi.

CENAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Görkem Akkuş’un cenazesi uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanına oradan da Ortaklar Mahallesindeki ailesinin yaşadığı eve getirilecek. Helallik alındıktan sonra Ortaklar Merkez Camiinde kılınan ilkindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Ortaklar mahalle Mezarlığında toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehit Görkem Akkuş’un baba ocağından genel ve detay görüntü

-Asılan Türk Bayrağı ve kardeşlerinin taziyeleri kabul etmesi

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN, ()

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Şehit aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası Beratı'

MERSİN'de, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna şehit olan askerlerin aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası Beratı' verildi.

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen törene başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere; Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Turhan, milletvekilleri ve daire müdürleri katıldı.

Yaptığı selamlama konuşmasında şehitlik ve gazilik kavramlarının önemini vurgulayan Vali Su, "Hep birlikte güven içinde yaşıyorsak, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin verdiği mücadelenin sonucundadır. Şehitlerimiz ve gazilerimiz; vatanımız uğrunda, bayrağımız uğrunda, millet yolunda canını hiçe saymış, seve seve bu uğurda kanını feda etmiştir. O yüzden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnet borçluyuz. Onlara ne yapsak, haklarınızı asla ödeyemeyiz" dedi.

Konuşmanın ardından şehit Polis Memuru Burak Yıldız, Jandarma Üsteğmen Emrah Şahin, Yüzbaşı Halil Özdemir, Uzman Çavuş Halis Uysal, Uzman Çavuş Şükrü Ünlü, Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş, Sözleşmeli Piyade Er Halil İbrahim Şık, Uzman Çavuş Mehmet İlker Şahin, Üsteğmen Ozan Olgu Köreke, Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer ve Sözleşmeli Piyade Er Hacı Mustafa Can'ın aileleri ile gaziler Bekir Ordu, Mesut Kasırga, Serhat Aytekin, Ramazan Kılıçlı ve Ergün Bal'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 'Devlet Övünç Madalyası Beratı' Vali Su tarafından teslim edildi.

Bazı şehitlerin beratları çocukları tarafından teslim alınırken, şehit anne ve eşleri duygusal anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü

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- Şehit aileleri ve çocuklarından genel-detay görüntüler

- Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması

- Vali Su'nun konuşması

- Beratların teslimi

- Beratın detay görüntüsü

- Beratları alan şehit çocuklarının detay görüntüsü

- Hatıra fotoğrafı çekilmesi

SÜRE: 02'30" BOYUT: 272 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ile Beratı verildi

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, düzenlenen iftar programında 13 şehit ailesi ile 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Berat Belgelerini takdim etti.

Ramazan ayının ilk iftarında bir restoranda gerçekleştirilen törene Vali Davut Gül'ün yanı sıra, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hali Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, şehit alileri ve gaziler katıldı.

Törende konuşan Vali Gül, şehit yakınlarının devlete emanet olduğunu söyleyerek, “Bu vesile ile bütün şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Bizler şehitlerin ölmediğine ve ölmeyeceğine inanan insanlarız. Sizlerin bu vatan için ödediği bedelleri biliyoruz. Şehitlerimizin yakınları bu millete bu devlete emanettir. Sizlerin uğrunda canını feda ettikleri değerler bu millet tarafından bu millet tarafından sonsuza kadar muhafaza edilecektir” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verilmesi

- Vali Davut Gül’ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-)

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Kilis'te şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Berat

KİLİS'te, Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Vali Recep Soytürk tarafından 2 şehit ailesine takdim edildi.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Hasan Ufuk Arıcan, , İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Alay Komutanı Hakan Başaklıgil ile şehit aileleri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasına müteakip Kuran-ı kerim tilaveti yapıldı. Şehitler için İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından dua okundu.

Vali Recep Soytürk, yaptığı konuşmada, “2,5 yıl önce Kilisli genç bir kardeşimiz, Ali Osman Şahin, Beşiktaş’ta şahadete yürüdü. Yaklaşık bir yıl öncede Yunus Emre Doğan kardeşimiz Afrin’de şahadete yürüdü. Makamların ene büyüğüne yürüdüler. Bugün Bakanlar Kurulu kararıyla Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Devlet Övünç Madalyası takdim ediyoruz. Şahadet haberleri hepimizi çok üzüyor. Başta aileler olmak üzere, tüm vatandaşlarımızı, milletimizi, çok derinden üzüyor” dedi.

Konuşmaların ardından şehit yakınlarına madalya ve beratları takdim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

- Kuran-ı keri tilaveti ile dua okunması

- Kilis Valisi Recep Soytürk’ün konuşması

- Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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Şehit ailelerine ve gazilere devlet övünç madalyası ve beratı verildi

İZMİR Valiliği’nin Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlediği “Devlet Övünç Madalyası Rozet ve Beratı" tevcih töreni ile 13 şehit ailesine ve 8 malul gaziye devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi. Şehit ailelerinin gururlandırıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

İzmir Valiliği Sabancı Kültür Merkezi’nde “Devlet Övünç Madalyası Rozet ve Beratıö tevcih töreni düzenledi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın isimleri tek tek okunan, Şehit Fethi Sekin’in ailesinin de içinde bulunduğu 13 şehit ailesi ve 8 malul gaziye devlet övünç madalyası ve beratı takdim ettiği törende gurur ve hüzün bir arada yaşandı. Şehit ve gazilerin özgeçmişleri ile Bakanlar Kurulu kararının okuduğu törene; Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, CHP Milletvekili Atilla Sertel, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran katıldı. Ailelerin madalya ve beratları alırken göz yaşlarına hakim olamadığı törenin açılış konuşmasını yapan Ayyıldız, “Huzurlarınızda bir kez daha vurgulamak isterim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak vatan ve millet uğruna şehitlik ve gazilik mertebesine yükselmiş evlatlarımızı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Canlarının bir parçası olan evlatlarını kaybetmiş olmalarına rağmen ‘Vatan sağ olsun’ diyen şehit ve gazilerimizin aileleri her zaman bu milletin baş tacı olacaktırö dedi.

"YAVRUMUZU VATANIN BEKASI İÇİN VERDİK"

Törene katılan şehit babası Uğur Salim Karaman ise duygularını dile getirerek, “Bir Mehmet gider, bir tanesi geri gelir. Yavrumuzu vatanın bekası için verdik. Gururluyuz, buruk bir gurur. Şehadet yüce bir mertebe. Devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz böyle bir madalya ile bizi teselli edip, onurlandırdılar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Törenden genel ve detay görüntüler

-Erol Ayyıldız’ın konuşması

-Madalyaların verilmesi

-Ağlayan ailelerden detay görüntüler

-Uğur Salim Karaman ile röp

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, ()

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Temizlik yaparken pencereden düşen kadın öldü

ANTALYA'da, temizlik yaparken pencereden düşen Fulya Bölek (40), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu 6 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede temizlik yapan 2 çocuk annesi Fulya Bölek, mutfak bölümüne geldiğinde pencerenin camlarını silmeye başladı. Pencereden sarktığı anda dengesini kaybeden Bölek, dördüncü kattan apartmanın bahçesine düştü. Akşam saatlerinde eve gelen Ali Bölek, dairenin zilini çaldı. Uzun süre kapıda bekleyen ve sürekli zile basan Ali Bölek'i gören komşuları, eşinin balkonda olabileceğini söyledi. Apartmanın havalandırma penceresinde oturduğu dairenin balkona doğru bakan Ali Bölek, bu sırada bahçede hareketsiz şekilde yatan eşini fark etti. Bölek'in haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Fulya Bölek'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Durumu haber alarak gelen kadının yakınları gözyaşlarını tutamadı. Fulya Bölek'in cesedi incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bölek'in düştüğü pencerenin yanında ise temizlik yaparken kullandığı bez bulundu.

Diğer yandan Fulya Bölek'in dün 40'ıncı yaş gününü kutladığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden görüntüler

-Kadının düştüğü yerden görüntüler

-Ölen kadının temizlik yaparken kullandığı bezden görüntüler

-Ölen kadının yakınlarından detaylar

01.12’’/ 137 MB

Haber-Kamera:Semih ERSÖZLER/ANTALYA,()

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Depremzedeler oruçlarını çadır ve konteynırlarda açtı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından evleri zarar gören vatandaşlar, Ramazan ayının ilk gününde oruçlarını çadır ve konteynırlarda açtı.

Acıpayam ilçesinde, 20 Mart tarihinde 5.5 şiddetinde yaşanan depremin ardından, 300'ü aşkın evin zarar gördüğü Acıpayam ilçesinde evlerine giremeyen vatandaşlar, Ramazan ayının ilk gününde iftar sofralarına evlerinde oturamadı. Geçtiğimiz 5 Nisan'da afet bölgesi ilan edilen Acıpayam'da, depremin en çok zararı verdiği Apa, Karahöyük, Uçarı ve Oğuz mahallelerinde evleri hasar gören vatandaşlar, iftarlarını çadırlarda ve konteynırlarda açtı.

Apa Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve depremde evi yıkılan 79 yaşındaki Baki Kaya, bu yıl Ramazan ayının ilk iftarını AFAD tarafından kendisine verilen konteynırda yaptı. Kaya, depremde evinin yerle bir olduğunu belirterek, “Depremden geriye hiçbir şeyim kalmadı. Dağıtılan çadırda kaldım. Kızılayın verdiği yemeklerden yedim. Şimdi ise konteynırda kalıyorum. Burada yalnız başıma yaşıyorum. Ramazan ayının ilk gününde iftarımı, yaptığım menemen yemeğiyle açıyorum. Konteynır verdiler ancak, elektrik bağlanmadığı için karanlıkta yaşamak zor oluyor" dedi.

Ramazan ayının ilk orucunu tutan ve evi yıkıldığı için eşi Raziye Ünlü (62) ile çadırda iftar yapan 65 yaşındaki Ramazan Ünlü, kendilerine konteynır verilmediğini belirterek, “Ramazan ayının ilk gününde orucumuzu ateş yakıp yaptığımız tarhana çorbası ve közlenmiş patlıcan ile açıyoruz. Bulaşıklarımızı dışarda yıkamak zorunda kalıyoruz. Üzerime tapulu ev olduğu için bize konteynır vermediler. Tapulu evimde de çocuklarım kalıyor. Bizim burada bakmak zorunda olduğumuz hayvanlarımız var. Yaşam bizim için çok zor. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Depremde evi zarar gören belediye işçisi 52 yaşındaki Mehmet Yılmaz ise kendilerine konteynır verilmemesine tepki göstererek, “Sigortalı bir işte çalıştığım gerekçesiyle bana konteynır verilmedi. Asgari ücretle çalışıyorum. 10 yaşında bir çocuğum var. 3 parmağım sakat. Çadırda yaşamak çok zor. Temel ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Biz de konteynır istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çadırlar ve konteynırlardan detaylar

-Akşam ezanının okunması

- Konteynırda oruç açan Baki Kaya ile röp.

-İftar yapan Ramazan Ünlü ile röp.

-Çadırda yaşayan Mehmet Yılmaz ile röp.

Haber : Ramazan ÇETİN - Kamera:Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Malatya'da ilk iftar

Malatya'da, on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutanlar, akşam ezanının okunmasıyla ilk iftarını açtı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Millet Meydan'ına kurulan çadırlarda 2 bin 500 kişiye yemek ikram edildi. Okunan ezanın ardından vatandaşlar oruçlarını açtı. Ramazan ayı boyunca kurulan çadırlarda yemek dağıtılacak. Yemeğin ardından her akşam Hacivat- Karagöz gösterisi, mehteran takımı, ilahiler ve dualar okunacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kurulan çadırlar

- İftara katılanlar

- Dağıtılan yemekler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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Sivas'ta 2 bin 500 kişi iftar çadırında buluştu

SİVAS'ta, belediye tarafından kurulan 2 bin 500 kişilik iftar çadırında, il protokolü ile vatandaşlar Ramazan ayının ilk iftarını yaptı.

Sivas Belediyesi'nin Buruciye Medresesi yanına kurduğu 2 bin 500 kişilik iftar çadırı, Ramazan ayının ilk gününde yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar çadır önünde uzun kuyruklar oluştururken, kentte yaşayan mülteciler de çadırda iftar yaptı. Ramazan ayının ilk iftar menüsünde çorba, pirinç pilavı, kavurma ve tulumba tatlısı yer aldı. Masalara belediye görevlileri tarafından konulan yemeklerin başında bekleyenler topun atılması ve ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı. Ramazanın ilk gününde Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve bazı kurum müdürleri de vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Ramazan ayı boyunca iftar çadırı, bağış sistemi ile ihtiyaç sahiplerine yemek verecek.

Görüntü Dökümü

-İftar çadırından görüntüler

-Vatandaşların oruçlarını açması

-Genel Detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()-

(212 MB HD Görüntü)

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Papa'dan Bulgaristan'da mülteci mesajı: Onların yolu bir acı, kader yoludur

KATOLİK dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Bulgaristan'da, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci'nin de aralarında bulunduğu farklı dinlere mensup ruhani liderlerle barış duası okudu. Mülteci kampını ziyaret eden Papa, "Umut her zaman var. Bugün dünya mültecilerle dolu. Onların yolu bir acı, kader yoludur" dedi.

Papa Franciscus, Bulgaristan ziyaretinin ikinci gününde başkent Sofya'da Vrajdebna semtinde özellikle Iraklı mültecilerin bulunduğu kampı ziyaret etti. Kendisine özel program sunan mülteci çocuklara teşekkür eden Papa, Bulgaristan'ın kapılarını sığınmacılara açık bırakması mesajını ileterek, "Mültecilerin yolu acıyla dolu. Onlar kendi yurtlarını bırakıp, başka vatan arayışına geçti. Umut her zaman var. Bugün dünya mültecilerle dolu. Onların yolu bir acı, kader yoludur" dedi. Katoliklerin yoğun yaşadığı Rakovski kentini ziyaret eden Papa, 250 çocuğu vaftiz etti.

Papa Franciscus, daha sonra Sofya'nın Bağımsızlık Meydanı'nda barış ayini töreni katıldı. Birkaç yüz metre arayla Katoliklerin katedrali, Müslümanların camisi, Ortodoksların kilisesi, Yahudilerin Sinagogu bulunduğu ve 'Hoşgörü dörtgeni' olarak adlandırılan meydanda Papa Franciscus, ülkede temsil edilen dinlerin ruhani liderleri ile birlikte barış duası okudu. Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci'nin de katıldığı toplu duaya, Bulgar Ortodoks Kilisesi temsilcileri katılmadı. Vatikan'ın dini üstünlük ilkesini kabul etmeyen Bulgar Ortodoks Kilisesi Sinodu (önderi) Patrik Neofit bu töreni boykot etti ve meydana gelmedi.

Papa Franciscus, "Sevgi ateşini taşıyan meşalemizle savaşların buzlarını eritmek istiyoruz" mesajını iletti. Sofya'nın meydanında bütün dini ibadetlerin kesiştiğine dikkat çeken Papa, farklı dinlerin temsilcilerinin bu mekanda yüzyıllar boyunca buluştuklarına vurgu yaptı. Papa Franciscus, "Her birimiz, nerede olursak olalım, Tanrım, bizi senin barışına alet et diye dua edelim" çağrısında bulundu.

Bulgaristan'da Papa ziyareti dolayısıyla olağanüstü geniş güvenlik önlemleri alındı. İçişleri Bakanlığı ziyaretin olaysız geçtiğine dikkat çekerken, Sofya'da Papa'yı tehdit ihbarı yapan 2 kişi tutuklandığı açıklandı.

Papa Franciscus, yarın Kuzey Makedonya'yı ziyaret edecek.

GÜRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Papa'nın mülteci kampındaki ziyareti

Papa, Rakovski Katolik Kilise vaftiz töreni

Papa Sofya'da barış duasında

Duadan detaylar

Haber-Kamera: Sevda DÜKKANCI/SOFYA(Bulgaristan),()-



