DHA YURT BÜLTENİ -15

Kayseri'de sahte para operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri ve İzmir'de düzenlenen sahte para operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte 60 bin 500 TL'lik sahte para ele geçirildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'den getirdikleri sahte paraları, Kayseri'de piyasaya sürmeye çalışan çeteye yönelik çalışma başlattı.

3 aylık çalışmanın ardından Kayseri ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.D., F.H. ve E.Y. Kayseri'de, S.T. ise İzmir'de gözaltına alındı. Şüphelilerin üzeri ile evlerinde yapılan aramalarda 60 bin 500 TL'lik sahte para ele geçirildi. Şüphelilerden M.D.'nin, işe girmek isteyen, eşleriye tartışma yaşayan ve çocuğu olmayan kişilere para karşılığında muska yazdığı da belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğünde çıkarılışı

-Muska yazan sahte para dolandırıcısının sorularını yanıtsız bırakması

-Diğer detaylar

Süre:0.53 Boyut:100 MB

Haber-Kamera: : Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ,()

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Aniden yola çıkınca otomobil çarptı

Düzce'de, otomobil aniden yola çıkan bisikletli kişiye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yere savrulan kişi yerde kıvrandı.

Olay, Düzce Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. D-100 Karayolu'na aniden çıkan bisiklet sürücüsüne otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü, yerden kalktıktan sonra acı ile yeniden yere düştü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü ve çevrede bulunanlar yardıma koştu. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Otomobilin bisiklete çarpma anı

Çevredekilerin yardıma koşması

Haber : Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Kuyumcu katili trafik polisine ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet

Mersin'de bir kuyumcuyu soyup işyeri sahibi ile çalışanı öldüren trafik polisi Vedat Çöl, yargılandığı davanın ilk celsesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Zanlı, "Altınları ve silahı bir evin bahçesine sakladım ve 4 sokak ilerideki evime gittim. Daha sonra üniformamı giydim ve hem altınları hem de silahı sakladığım yerden aldım. Altınları satıp borçlarımı ödedim, çok pişmanım" dedi.

Mesudiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde bulunan Üçel Kuyumculuk'a 26 Şubat akşamı giren yüzü maskeli bir kişi, işyeri sahibi Mustafa Serpin ile çalışan Yasin Tazegül'e tabanca doğrultarak, altınları vermelerini söyledi. Ancak ikili soyguncuya müdahale etti. Çıkan yaşanan arbede sırasında tabancayı ateşleyen soyguncu, Mustafa Serpin ve Yasin Tazegül'ü vurararak öldürdü. Ardından da kaçtı.

Çifte cinayetle sonuçlanan soygun girişimin ardından çok yönlü araştırma başlatan polis ekipleri, zanlının trafik polisi Vedat Çöl olduğunu belirledi. Çöl, olaydan 2 gün sonra yani 28 Şubat'ta kuyumcu dükkanına yakın bir adreste evinde gözaltına alındı.

Tutuklanarak Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulan. Vedat Çöl, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanığın SEGBİS aracılığı ile katıldığı duruşmada, ölen Mustafa Serpin ve Yasin Tazegül'ün yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

"ÇOK PİŞMANIM"

Mahkemedeki ifadesinde soygunu borçları nedeni ile gerçekleştirdiğini söyleyen Çöl, "Psikolojim iyi değildi. Altınları alıp, borçlarımı ödeyecektim. Öldürmek istemedim. Görevden sonra karar verdim. Eve gidip üzerimi değiştirdim. Dükkan önünde kar maskesi ve eldivenlerimi giyip, kuyumcuya girdim. Altınları vermeyince ikisine de ateş edip kaçtım. Altınları ve silahı bir evin bahçesine sakladım. Dört sokak ilerideki evime gittim. Üniformamı giydim ve hem altınları hem de silahı sakladığım yerden aldım. Altınları satıp borçlarımı ödedim, çok pişmanım" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, kısa sürede sonlandırdığı ilk duruşmada tutuklu sanık polis memurunu 'adam öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Görüntü Dökümü

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**ARŞİV**

-Olay yerinden genel görüntü

-Cenaze aracının gelişi

-Cesetlerin cenaze aracına konulması

-Ölen kişilerin yakınları

-Emniyet Müdürlüğü ve adliye görüntüleri

-Ölen Mustafa Serpin ile Yasin Tazegül'ün fotoğrafları

SÜRE: 03'10" BOYUT: 335 MB

Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: MERSİN, ()

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Kars'ta 'çocuğa şiddet' sosyal deneyi

Kars'ta bir grup ortaokul öğrencisi tarafından çocuğa şiddet sosyal deneyi gerçekleştirildi. Kent merkezinde, deney gereği rol yapan bir anne, kızını saçından tutarak yere attı, tokat attı ve bağırdı. Ancak Karslılar şiddet olayına tepkisiz kalmayarak anneye tepki göstermeye başladı. Tepkilerin artmasının ardından ise bunun sosyal bir deney olduğu vatandaşlara açıklandı.

Kars Kocabahçe Ortaokulu, TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Sevim Ayaz ve öğrencileri bir sosyal deney hazırladı. Halkın yoğunlukta olduğu Faikbey Caddesi üzerindeki parkta 13 yaşındaki Ceylan Irmak'a annesi Birsen Irmak tarafından evden izinsiz ayrılarak arkadaşıyla buluştuğu gerekçesiyle psikolojik ve fiziksel şiddet uygulandı. Önce kızına yaklaşarak bağıran anne Birsen Irmak çevreden tepki gelmesini bekledi, ancak annenin gösterdiği psikolojik şiddete tepki gelmeyince bu kez fiziksel olarak kızına şiddet uygulamaya başladı. Şiddetin artması üzerine vatandaşlar annenin yanına giderek tepki gösterdi ve küçük kızı annesinin elinden almaya çalıştı. Anne bu defa vatandaşların koruduğu Ceylan'ı kolundan tutarak kenara çekti ve saçlarından tutarak yere fırlattı. Bunu gören vatandaşlarda önce tatlı şekilde uyardıkları anneyi sakinleşmediğini görünce sert bir dille uyarmaya başladılar. Anne sakinleşmeyince ise polis arandı ve olay yerine gelen polis ne olup bittiğini anlamaya çalışırken Okul Müdürü Oğuz Fırat, olayın gerçek olmadığını bunun bir sosyal deney olduğunu açıkladı. Rahat bir nefes alan vatandaşlar her türlü şiddete karşı olduklarını belirterek Kocabahçe Ortaokulu'nu bu anlamlı ve önemli konuya dikkat çektikleri için teşekkür etti.

'KARS HALKININ DUYARLILIĞI BİZİ GURURLANDIRDI'

Proje kapsamında hazırlanan sosyal deneyi anlatan öğretmen Sevim Ayaz konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu projede amacımız; toplumsal duyarlılığı artırmaktır. Çocuklara uygulanan şiddeti toplumun bilmesini ve farkındalık oluşmasını sağlamak istedik. İlk izlenimimiz projede başarıya ulaştığımız yönündedir. Çünkü halkın tepkisi fazla oldu. Polise haber verenler, araya girenler, anneyi çocuğundan ayırmaya çalışanlar, çocuğu sahiplenenler oldu. Bu bizim için oldukça olumluydu. İşin açıkçası Kars halkının bu duyarlılığı bizi gururlandırdı. Bu projede emeği geçen başta basın emekçileri olmak üzere valiliğimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ederim. Asıl başarı öğrencimizin ve annesinin. Bu projeyi başarıyla gerçekçi şekilde yaparak halkın dikkatini çekmeleri oldu."

'ÇOCUKLARIN SEVGİYE İHTİYACI VAR'

Parka gelip sözlü ve fiziksel şiddet uygulayan Ceylan'ın annesi Birsen Irmak, "Ben diyorum ki bu şiddet kalksın. Çocuklar küçüktür ve onların sevgiye ihtiyaçları var. Çocuklara şiddet uygulamak ayıptır, günahtır. Bende bu projede gönüllü anne oldum. Bana bu proje gelince dedim ki 'Ben bunu başaracağım.' 3 kızım, 2 oğlum var. Kızımı bugün rol gereği dövdüm ama gerçekte asla dövmen. Şiddete karşı olduğum için bu projede yer aldım" dedi.

'KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİN FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK'

Rol gereği evden izinsiz kaçıp parkta arkadaşıyla buluştuğu annesinden şiddet gören 6'ıncı sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ceylan Irmak da "Korunmaya muhtaç olan çocuklar için farkındalık yaratmaya karar verdik. Buradaki toplumun tepkisini ölçmek istedik. Rolümü yaparken biraz korktum çünkü toplum beklenenden fazla tepki gösterdi. Anneme zarar verecekler diye korktum. Gerçekmiş gibi hissettim. Empati yapmak istedik ve başarılı olduk" diye konuştu.

Tepki gösteren vatandaşlardan Sevda Irmak ise "Artık şiddet olmasın. Sürekli şiddet haberleri okuyoruz. Ben bunları duyunca çok üzülüyorum. Arkadaşıyla parka gelmiş bir kız çocuğunun bu şekilde şiddet görmesi beni çok üzdü" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Deneyin başlaması ve annenin kızını dövmesi

-Vatandaşların ayırma çabası

-Bir gencin aşırı tepki göstermesi

-Annenin bağırması

-Anneye tepkiler

-Vatandaşların tepkili konuşmaları

-Polisin gelmesi

-Vatandaşın ayırma çabası

-Okul Müdürünün bunun bir sosyal deney olduğunu söylemesi

-Vatandaşların konuşmaları

-Çok tepki gösteren gencin konuşması

-Rol gereği tepki gösteren vatandaşlardan Sevda Irmak'ın konuşması

-Annenin konuşması

-Kızı Ceylan'ın konuşması

-Okul müdürünün konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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4 gün sonra aynı köprüde intihara kalkıştı

İzmit'te, 4 gün önce yaya köprüsüne çıkarak intihar etmek isteyen I.Ç.C. (30), aynı köprüye tekrar çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. I.Ç.C. polis tarafından bulunduğu yerden alındı.

Olay öğle saatlerinde İzmit'te D-100 Karayolu üzerinde bulunan Turgut Özal Köprüsü'nde yaşandı. Pazartesi günü, AMATEM'de tedavi görmek istediğini söyleyerek intihar teşebbüsünde bulunan I.Ç.C., bugün tekrar intihar teşebbüsünde bulundu. Bu kez sabıkalı olduğunu ve işe giremediğini bu yüzden intihar etmek istediğini söyleyen I.Ç.C., polislerin zamanında müdahalesiyle bulunduğu yerden indirildi. İntihar teşebbüsü nedeniyle D-100 Karayolu Ankara yönünde bir şerit kapatılırken, ulaşım aksadı. I.Ç.C. polis tarafından kendisine zarar vermemesi için kelepçelenerek karakola götürüldü.

1 SAAT SONRA TEKRAR DENEDİ

Karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan I.Ç.C., yaklaşık 1 saat sonra aynı yere gelerek tekrar intihar teşebbüsünde bulundu. 1 saat boyunca polislerle görüşen I.Ç.C.'yi ikna etmek için bazı vatandaşlar da dil döktü. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden gelen görevlilerin ikna çalışmaları sonrasında I.Ç.C. bulunduğu yerden indi. Görevlilerin neye ihtiyacı olduğunu sorması üzerine I.Ç.C., Sakarya’ya gitmek için 50 TL’ye ihtiyacı olduğunu söyledi. Görevlilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını söylemesi üzerine I.Ç.C., polis eşliğinde yeniden karakola götürüldü. Köprüde toplananlar yaşananları izleyerek, cep telefonu ile görüntüledi.

Görüntü Dökümü

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-I.Ç.C.'nin köprünün korkuluklarından sarkması

- İtfaiyenin önlemleri

- Polisin I.Ç.C.'yi bulunduğu yerden müdahale ederek alması

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- Vatandaşın ikna çalışması

- Polislerin ikna çalışmaları

- İtfaiyenin çalışmaları

- Meraklı vatandaşlar

- I.Ç.C.'nin sosyal hizmetler görevlisiyle konuşmaları

- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KOCAELİ, ()

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Bayındır Çiçek Festivali başladı (2)

HER ÇEŞİT ÇİÇEK VAR

İzmir’de bu yıl 22’incisi düzenlenen Bayındır Çiçek Festivali’nde stant açan üreticiler, bütün yılın emeğini görücüye çıkardı. Rengarenk çiçekler ile süslenen festival alanı, katılımcıları büyüledi. Petunya, mine, Bodrum papatyası, fesleğen, melisa, ortanca gibi çeşit çeşit çiçeklerin yer aldığı festivale katılan üreticilerden Neşe Kırbaş, 10 yıldır bu işi yaptığını ve severek çiçek ürettiğini söyledi. Çeşit çeşit renklerin içerisinde olmanın mutluluk verici olduğunu söyleyen Kırbaş, ağaç türü, gül çeşitleri ve mevsimlik çiçek sattıklarını belirterek, gül çeşitlerinin 5 liradan, ağaç türlerinin ise 10 ve 15 liradan satışa sunduklarını söyledi.

PARA ÇİÇEĞİ İLGİ GÖRÜYOR

9 ay boyunca emek verip yetiştirdikleri çiçeklerin satışını yapmak için festivale katıldığını söyleyen Yılmaz Çalışkan, bazı çiçeklerin tohumlarını ithal ettiklerini, bunun da fiyatlara yansıdığını belirtti. Çalışkan, "İthal ettiğimiz ortancayı 40 liradan, yerli olanı ise 10 liradan satıyoruz. Tohumlarımız ithal. Bu yıl döviz arttığı için çok fazla tohum alıp ekemedik" dedi. Tezgahında para çiçeği bulunan Çalışkan, "Rivayete göre bu çiçeğin saksısına para koyuyorsunuz ve dilek tutuyorsunuz, dileğiniz gerçekleşiyor. Bu çiçeğin küçüğünü 5 liradan, büyüğünü ise 20 liradan satıyoruz" dedi. Çalışkan en çok bahçe türü çiçeklerin satıldığını da anlattı. İstiridye mantarı üreticisi Müberra Türkkan da festivale katıldı. Ürettiği mantarları satan Türkkan, “İstiridye mantarı üreticisiyim. Ürünlerimi kurumsal yerlere veriyorum. Festivalde de taze taze olan mantarların satışını yapıyorum" dedi.

‘YERLİ ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ’

İzmir’den festival için Bayındır’a geldiğini söyleyen Osman Kurtça, "İzmir’den geldik ve kokusunu beğendiğimiz için bahçe çiçekleri aldık. 30 yıldır İzmir’de yaşıyorum, ilk defa Çiçek Festivali’ne geldim. Emekli olduktan sonra geldim. Burada her şey çok güzel" diye konuştu. Süheyla Nergiz de "Çeşit çeşit çiçekler aldık. Çok güzel çiçekler var. Üreticiye teşekkür ediyoruz. Yerli üreticiyi desteklemek gerekiyor" dedi. Festival için İstanbul’dan geldiğini söyleyen Serpil Çetin ise, "Aşkın gözyaşları' isimli çiçeği aldım. Çiçek Festivali çok güzel" diye konuştu.

MİDİLLİ VE DEVE İLE TUR ATTILAR

Öte yandan festivale katılanlar, deve ve midilli ile tur attı. Festival için Denizli’deki çiftliklerinde bulunan deve ve midilli ile İzmir’e geldiklerini söyleyen Fatma Akça, "Alt çiftliğine gidemeyenler için ve bizim öz kültürümüzde olan hayvanları tanıtmak için festivale geldik. Çocuklarımıza binip tur attırıyoruz. Deveye yetişkinler biniyor, çocuklar da Midilli ile tur atıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bayındır festival alanından görüntü

-Çiçeklerden görüntü

-Üreticiler ve katılımcılar ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

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