DHA YURT BÜLTENİ-15

Hazro'da araç parkı kavgası: 3 ölü, 2 yaralı (2)

KAVGADA BABA VE 2 OĞLU ÖLDÜ

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, Eski PTT Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında bakkal ve kahve işleten iki esnaf arasında çıkan kavganın, bakkala malzeme getiren aracın yolu kapatması nedeniyle çıktığı belirlendi. Kavgada ölenlerin ise Recep Çiçek ile oğulları Sercan (29) ve Selçuk Çiçek (31) olduğu tespit edildi. Kavgada Gökmen ve Mehmet Eyüpoğlu ise yaralandı.

Çıkan kavganın ardından olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıları Hazro Devlet Hastanesi'ne götürerek, tedaviye alındı. Hastanenin acil servisinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı caddeyi şeritle kapatarak, delil araması yaptı. Olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Hastaneden detay görüntüler

- Olay yeri

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Numaratörler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 389 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,()

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PKK operasyonunda gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi

Adana'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve örgüte eleman temin ettiği iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si Suriyeli, 24 kişi adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 26 kişi ile örgüte eleman temin ettiği ileri sürülen 2 Suriyelinin yakalanması için 30 Nisan sabahı operasyon düzenledi. Özel Harekat, Güvenlik, Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla Adana'da 27, Şanlıurfa'da da bir adrese baskın yapıldı. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak giren ekipler, 2'si Suriyeli 24 kişiyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, silahlara ait mühimmat, 25 cep telefonu, 1 laptop, 1 harddisk ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınarak sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis aracı

- Zanlıların araçtan indirilmesi

- Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi tabelası

SÜRE:01'56" BOYUT:215 mb

Haber:Nuri PİR-Kamera: Gülşah ÖZGEN/ADANA,()

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İzmir'de renkli 1 Mayıs kutlaması (2)

ZURNAYLA İZMİR MARŞI

İzmir'de, 1 Mayıs kutlamalarına katılan Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) kortejinin önünde, davul ve zurnayla çalınan İzmir Marşı ilgi çekti. Kendine has yorumuyla, İzmir Marşı'nı zurnayla alışılmışın dışında çalan zurnacı, alandakilerin ilgisini çekti.

KUTLAMALAR SONA ERDİ

İzmir'de, Gündoğdu Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Kardeş Türküler'in konseriyle sona erdi. Kutlamalardan geriye, alanda bırakılan çöpler kaldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalar boyunca, meydan, polis helikopteriyle de kontrol edildi. Arama ve giriş noktalarında herhangi bir sorun yaşanmadı. Katılımcılar kutlamaların ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Marşın çalınmasından görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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Trakya'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı(2)

ÇORLU'DA KUTLAMA

Tekirdağ'da sendikalar ve sivil toplum örgütleri 1 Mayıs'ı Çorlu ilçesinde kutladı. Omurtak Caddesi üzerinde toplanan aralarında CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın da bulunduğu kalabalık, Atatürk Meydanı'na davul, zurna eşliğinde yürüdü. Meydanda halaylar çekilip, 1 Mayıs coşkuyla kutlandı. Kutlamalar sendika temsicilerinin yaptığı konuşmanın ardından olaysız şekilde sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüşten görüntü

-Polisin katılanların üzerini araması

-Özel hareket timlerinin görev alması

-Konuşmalardan görüntü

-Genel ve Detay görüntüler

Haber- Kamera:Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

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Emeğin başkentinde 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

ZONGULDAK'ta, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' coşkuyla kutlandı.

Emeğin başkenti olarak bilinen Zonguldak’ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle İstasyon Caddesi'ne toplanan gruplar, polisin geniş güvenlik önlemleri altında üzerleri aranarak korteje alındı. Yürüyüşe CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası(GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 3 bin kişi, sloganlar atarak Madenci Anıtı'na yürüdü. Türkiye Taşkömürü Kurumu ve özel maden ocaklarında çalışan madenciler, aileleriyle yürüyüşe katıldı. 'Maden işçisi yalnız değildir', 'Maden işçisi, demokrasi bekçisi', ‘Kıdem tazminatıma dokunma’ sloganlarıyla Madenci Anıtı'na gelen kalabalık, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

GMİS'TEN KIDEM TAZMİNATI UYARISI

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, emeğin kenti Zonguldak’tan Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinde meydanlarda olan işçileri selamladıklarını söyledi. İşçiler ve emekçiler olarak hak, hukuk, adalet ve demokrasi mücadelesi için meydanlarda olduklarını ifade eden Yeşil, şöyle konuştu:

"Kıdem tazminatına dokunulduğu an üst örgütümüz Türk-İş’in kararına uyacağımızın ve cevabımızın ‘grev’ olacağını bir kez daha buradan ilan ediyoruz. Kıdem tazminatı, örgütlü örgütsüz herkesin hakkıdır ve alamayanlar için mevcut yasada yapılacak küçük bir değişiklik yeterlidir. Bunun için fon kurmak gibi başka hesaplar içine girilmemelidir. Bireysel emekliliği zorunlu hale getirmek istiyorlar. Zorla tasarruf olmaz. Asgari ücretle çalışanın tasarrufu mu olur? İmkanı olan zaten tasarrufunu yapıyor. Bu tasarruf değil, zorunlu vergi getirmektir. Biz zorla maaşlarımızdan kesinti yapılmasını istemiyoruz. Krizin çözümü kıdem tazminatı fonu, zorunlu bireysel emeklilik ve yeni vergiler dayatmak değildir. Krizin çözümü üretmek, üretim ekonomisini savunmak, yerli kaynaklarımızı değerlendirmektir."

SAADET PARTİSİ'NDEN AYETLİ PANKART

Saadet Partisi Zonguldak İl Başkanlığı, geçen yılki kutlamaların ardından bu yılki 1 Mayıs kutlamalarına da katıldı. Saadet Partisi üyeleri kortejde açtığı Şu’ara Süresi’nden ‘İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın’ yazan ayetli pankartı dikkat çekti. Saadet Partililer alana girerken büyük alkış aldı. Kutlamalar, İlkay Akkaya konserinin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-1 Mayıs’dan detay

-Yürüyüşe katılan kadınla röp.

-Ekmek taşıyan madenciyle röp.

-GMİS Genel Başkanı konuşması

Süre: (6:43) Boyut: (751 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,()

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Tekirdağ'da 25 yerinden bıçaklanan kadının cinayet şüphelisi yakalandı

Tekirdağ'da, dün akşam oturduğu apartmanın girişinde 25 bıçak darbesiyle öldürülen Naciye Saygın'ın (72) katil zanlısı F.K., suç aletiyle birlikte yakalandı.

Merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Kuzey Ege Sokak'taki Umut Apartmanı'nda oturan Naciye Saygın, dün alışveriş yaptıktan sonra akşam saatlerinde evine doğru yürümeye başladı. Saygın, evinin bulunduğu apatmanının giriş katında 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Naciye Saygın'ın cansız bedeni, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İFADE VERMEDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, katil zanlısının yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Olay yerinde delil toplayan polis, bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Polis, yaptığı çalışmada şüpheli F.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, polise olayda kullandığı bıçağı ve cinayetten sonra üzerindeki kanlı elbiseleri bıraktığı yeri gösterdi. Poliste susma hakkını kullandığı belirtilen F.K., sağlık kontrolünden geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Naciye Saygın'ın cenazesi ise yakınları tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Karabeyli köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, ()-