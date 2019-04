DHA YURT BÜLTENİ -15

Saldırı sonrası yüzü tanınmaz hale gelen Berfin için kampanya

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşı Ozan Çeltik'in yüzüne asit benzeri sıvı atarak ağır yaralanmasına neden olduğu Berfin Özek'e(19) yapılacak ameliyatların masrafının karşılanmasına katkı verebilmek için İskenderun Kadın Platformu, 'Berfin'in yarım kalan gülüşü solmasın' adlı yardım kampanyası düzenledi.

Olay, 15 Ocak'ta İskenderun'a bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta meydana geldi. Dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu iddiaya göre eski erkek arkadaşı Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp, kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin Özek'e saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan Ozan Çeltik tutuklandı. Gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu olan ancak yüzünde ağır yanık izleri kalan Berfin Özek için İskenderun Cemevi'nde gerçekleştirilen yardım amaçlı etkinliğine Berfin Özek, ailesi, avukatı Mehtap Sert, Cemevi Başkanı İbrahim Ayaz, Kadın Platformu üyeleri ve çok sayıda arkadaşı katıldı.

'AMELİYAT İÇİN MADDİ YARDIMA İHTİYACI VAR'

Etkinlikte konuşan İskenderun Kadın Platformu Dönem Sözcüsü ve Berfin'in avukatı olan Avukat Mehtap Sert, platform olarak kadına yapılan şiddet konusunda bugüne kadar bir çok olaya sahip çıktıklarını şimdi Berfin için çalışma yürüttüklerini söyledi. 15 Ocak tarihinde Berfin’in dershaneden çıkarak evine giderken yaşadığı olayla ilgili Sert Şunları söyledi:

"Kızımız her zaman olduğu gibi dershaneden çıktıktan sonra evine giderken çok aydınlanmayan karanlık bir sokakta evleri kör olduğunu düşündüğü bir noktada şüpheli yüzüne kezzap dökmüş. Yüzü boynu ve elleri bundan zarar görmüş durumda. Gözlerden bir tanesi görmüyor diğeri de yüzde 50 görüyor. Yapan şüpheli tutuklandı. Pantolonunda sülfürik asit çıktı. Kendisinin bilmediği olay ile ilgili kameraya görüntüleri yansıdı. Ciddi bir hazırlık soruşturması sürdürüldü. Gerçekten tüm hazırlık soruşturmasını yürüten ve büyük emek veren cumhuriyet savcısı Ebru hanıma teşekkür etmek istiyorum. Hiç bir ayrıntıyı atlamadan çocuğun ben o saatte orada değildim şuradaydım dediği her yerin kamera MOBESE kayıtlarını eşleştirerek hazırlık dosyası mükemmel bir şekilde tamamlandı. Berfin şu anda kati rapor almaya gönderildi. İki gündür Adana’da sıkıntılı ve ağır bir süreç geçiriyor. Kati rapor geldikten sonra duruşma günüde belli olur."

DAHA ÖNCE TANIŞIYORLARDI

Berfin’in nişanlı olmadığını şüpheli ile kısa bir süre sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptıklarını belirten Avukat Sert şöyle devam etti:

"Bir yıl önce ayrılmışlar. Bu dönemde çocuk askere gitmiş döndüğünde Berfin ile yeniden birlikte olmak istemiş ama kız bunu kabul etmemiş. Günlerce kızı takip etmeye başlamış Berfin’i takip ettiğine dair Berfin in dershaneye gelen arkadaşlarının şahitlikleri de var. Ölümle tehdit etmiş daha öncede yumruk atma gibi şeylerde yaşanmış aralarında. Nişanlılık gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Daha çok kadın cinayetleri ve kadına şiddet gibi vakalarda bu işi biraz yasal zemine oturtmak meşrulaştırmak toplumun gözünde meşruluk kazandırmak adına söyleniyor. Kimin ne yaşadığı kiminle ne yaptığı nerde olduğu Berfin’in yüzüne kezzap atılmasıyla ilgili bir şey değildir. TCK’da değerlendirilmesi gereken şey olayın olduğu andır. Ancak toplumda böyle bir meşruluk olduğu için buna yönelik savunmalarla haksız tahrikten yararlanmak. Biz kadın platformu olarak buna izin vermeyeceğiz. Adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmasını umuyoruz. Kadına karşı bir hassasiyetin oluşması için açılması için elimizden geleni yapacağız."

AMELİYATININ YAPILMASINI İSTİYORUZ

Sert , Berfin ile ilgili Kaymakamlığa müracaat ettiklerini, Türkiye geneli bir bağış kampanyası yaparak ameliyatını yaptırmayı hedeflediklerini sözlerine ekleyerek şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığını müdahil edip estetik ameliyatını ücretsiz yaptırmayı düşünüyoruz. Bunun için milletvekillerine ulaştık. Berfin estetiği kendi zevki için yaptırmak istemiyor. Başına gelen şiddet sonucu oluşan bir olay. Ameliyat süreci bir yıla yakın sürecek. Bu konuda çok başarılı olan iki doktor ile temas kuruldu. İlk ameliyatını ardından yüzü belli bir seviyeye ve hormonları değerleri belli bir noktaya geldiğinde ikinci bir ameliyatı olacak. Dört aşamalı ameliyatlarla tedavi olacak. Kök hücre tedavisi ile yapılacak. Göğsünün üzerine konulacak bir parça ile oluşacak deri yüzüne aktarılacak. Adana’da anlına öyle bir ameliyat yapıldı ve kaynaştı. Psikolojik olarak destek veren arkadaşımızda var aynı zamanda platform olarak da sürekli kendisiyle ilgileniyoruz.

Sivas'ta aynı bölgede peş peşe kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta aynı bölgede peş peşe meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlk kaza 11.00 sıralarında Sivas Kayseri karayolu üzerinde Hanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Umut Valacık (50) idaresindeki 58 HJ 586 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole savruldu. Savrulan araç kazanın etkisiyle alev aldı. Olayı görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine kaza yerine gelen Şarkışla İtfaiye Müdürlüğü ekipleri aracı söndürdü. Kazada ağır yaralanan sürücü Valacık, ambulansla kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İlk kazanın hemen ardından aynı bölgenin yaklaşık 50 metre yakınlarında ise Hüseyin Durunesil yönetimindeki 58 HB 811 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole savruldu. Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Hüsniye Durunesil yaralandı. Sürücü ve kızı Aysel Durunesil ise olayı yara almadan atlattı. Yaralanan Hüsniye Durunesil ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolda bulduğu yakut işlemeli künyeyi torununa oynaması için verdi

Bartın’da, bir kadın, gözleri yakut işlemeli kaplan şeklinde künyesini düşürürken, güvenlik kameralarından künyeyi yolda bulan N.B.’nin (59) aldığı belirlendi. N.B.’nin 15 bin TL değerindeki künyeyi oynaması için torununa verdiği tespit edildi.

Bartın’da S.U.(34) isimli kadın 15 bin TL değerindeki gözleri yakut işlemeli kaplan şeklinde künyesini Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde düşürdü. Eve gidince künyeyi düşürdüğü fark eden S.U durumu polise bildirdi. Polis, kadının künyeyi düşürdüğü yerde bulunan işyeri güvenlik kameralarını izleyerek, N.B.’nin yolda bulduğu künyeyi aldığını belirledi. N.B.’nin evine giden polis, künyeyi istedi. N.B. kaplan şeklindeki künyeyi oyuncak sandığını ve 3 yaşındaki torununa verdiğini söyledi. Polis, 3 yaşındaki çocuğun dedesinin verdiği künyeyi oyuncak kutusuna koyduğu görülürken, künye sahibi S.U’ya teslim edildi. Künyesini teslim alan kadın N.B.’den şikayetçi olmadı.

Bitlis'te üniversitelilerden istismar tepkisi

Bitlis’te bir grup üniversite öğrencisi; çocuk, kadın ve hayvan istismarına dikkat çekmek için yürüyüş yapıp, basın açıklamasında bulundu.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik öğrenci grubu, çocuk, kadın ve hayvan istismarlarına tepki göstermek için yürüyüş düzenledi. Nur Caddesi üzerinde toplanan öğrenciler yaklaşık 1 kilometre yürüyerek, Ulu Cami Meydanı'na kadar geldi. Öğrenciler yürüyüş boyunca ve meydanda, 'Çocuk bedenime dokunma', 'Kadına uzanan eller kırılsın', 'Çocuğa şiddet değil, sevgi yakışır' dövizleri taşıyıp slogan attı.

Öğrenci grubu adına basın açıklamasını Sağlık Meslek Yüksekokulu Patoloji Bölümü öğrencisi Nalin Akgül okudu. Ülkenin dört bir yanının taciz, tecavüz, şiddet ve ölüm haberleriyle sarsıldığını belirten Akgül, şunları söyledi:

"Yılda en az 8 bin çocuk istismara uğramakta. 2018 yılında bin 217 çocuk istismarı basına yansıdı. 26 çocuk istismar sonucu öldürüldü. Tabii bu işin bilinen tarafı. En son Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun istismarı basına yansıdı. Öfkemiz büyük, acımız derin. Çocuklarımızın yüzüne baktığımızda Ankara'daki Eylül'ü, Ağrı'daki Leyla'nın yüzünü görüyoruz. Bu utanç tabloları karşısında susmayacağımızı buradan bildiriyoruz. İstismarın üzeri gereksiz nedenlerle örtülemez. Acil tedbirlerin alınması, önleyici ve koruyucu niteliklerde politikaların belirlenmesini buradan arz ediyoruz."

Bilinen verilere göre 2018 yılının ilk 10 ayında en az 203 kadının erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirdiğini de ifade eden Akgül, 317 kadına da cinsel şiddet uygulandığını belirtti. Akgül, bu vakaların son bulmasını istediklerini belirterek, "Başka aileler, çocuklar ve kadınlar acı çekmesin. Aynı şey evlatlarımızın başına gelmesin. Bu vesileyle bu menfur olayı kınıyor. Evlatlarımızın ve kadınlarımızın kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yargı ve yasal sürecin yakın takipçisi olacağımızı buradan bildiriyoruz" dedi.

Ulu Cami Meydanı'nda toplanan kalabalık basın açıklamasının ardından attıkları sloganların ardından dağıldı.

PTT aracının motoruna giren kediyi çalışanlar çıkardı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, PTT aracının motor bölümüne giren yavru kedi, çalışanlar tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kargo dağıtımına çıkmak için hazırlık yapan PTT aracının sürücüsü, motor bölümünden kedi sesi duydu. Araçtan inen sürücü, motor bölümüne sıkışmış yavru kediyi fark etti. Kediyi çıkarmaya çalışan PTT çalışanları, aracı kiriko ile kaldırdı. Bir çalışan, aracın altına girerek yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Bir anda sıkıştığı yerden kurtulan yavru kedi kaçarak, başka bir aracın motor bölümüne girdi. Burada bir süre bekleyen kedi, daha sonra aracın motorundan çıkarak gözden kayboldu.

3 ATM’ye kart kopyalama cihazı yerleştiren 3 şüpheli adliyede

Karabük’te, bir ay içerisinde 3 farklı mahallede 3 bankanın ATM cihazına kart kopyalama düzeneği ve gizli kamera yerleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Dün 100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM'ye para çekmeye gelen Karabük Üniversitesi öğrencisi Volkan Yıldız (23), kart yuvasında düzenek olduğunu fark etti. Yıldız'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ATM'nin kart yuvasında kart kopyalama düzeneği ile şifrelerin tespit edilmesi için gizli kamera bulundu. Polis ekipleri, ATM’yi gören 30 metre mesafede park halindeki otomobilin içinde bekleyen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Güvenlik kameralarını inceleyip parmak izi tespiti yapan polis ekipleri, düzenekler ile çekiciye konularak emniyet müdürlüğüne götürülen otomobili incelemeye aldı. Yapılan soruşturma kapsamında bir şüpheli daha gözaltına alındı. Son bir ay içerisinde Şirinevler, 75. Yıl ve 100. Yıl Mahallelerinde de 3 ATM’ye kart kopyalama ve gizli kamera yerleştirdiği belirlenen şüpheliler M.U., A.I. ve S.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Denizli'de tepeye çakılarak ölen paraşüt pilotu memleketine gönderildi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Denizli'nin Pamukkale travertenlerinde yamaç paraşütü yaparken, Hiarapolis Antik Kenti'nin üzerinde bulunan tepeye düşerek ölen 45 yaşındaki Aşkın Bakır'ın cenazesi, memleketi Tokat'a götürüldü.

Olay, dün (pazartesi) saat 16.00 sıralarında, Pamukkale'deki Dinamit Tepesi Mevkisi'nde meydana geldi. Tek kişilik yamaç paraşütü ile atlayış yapan evli ve 3 çocuk babası Aşkın Bakır (45), havalandıktan yaklaşık 3 dakika sonra ters akıma kapılıp, paraşütün kanadının kapanması sonucu Hierapolis Antik Kenti'nin üzerindeki tepeye çakıldı. Kazayı gören pilotun arkadaşları, olay yerine koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, antik kentte düşen paraşüt pilotu Aşkın Bakır'ın öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Pilotun arkadaşları ise Bakır'a ait paraşütü topladı. Kaza yerindeki incelemenin sona ermesinin ardından jandarma ve AFAD ekipleri, zorlu arazi koşullarında Aşkın Bakır'ın cesedini tepeden indirdi.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Profesyonel pilotluğun yanı sıra cep telefonu satışı yapan Aşkın Bakır'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bugün otopsi işlemleri tamamlanan Bakır'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Tokat'a götürüldü. Bakır'ın yarın (çarşamba) toprağa verileceği belirtildi. Bakır'ın uçuşunu gerçekleştirmesine öncülük eden dernek üyeleri ise cenazenin morgdan alınması sırasında basın mensuplarının görüntü çekmesine tepki göstererek, cenazeyi normal çıkış kapısı yerine acil servisten çıkarması dikkat çekti.

Uyuşturucu çetesine operasyon: 7 gözaltı

Yalova'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, Kazakistan uyruklu çete lideri Yelena K. ve beraberindeki 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, Yalova'da bir çetenin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Sabah saatlerinde Çiftlikköy ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 2 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, Kazakistan uyruklu çete lideri Yelana K. ve beraberindeki K.U. , M.K. , Y.B. ,S.Ç., İ.K. ve S.Ö.'yü gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, 100 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda dolu fişek ele geçirildi.Yelena K.'nın, geçen yıl Kazakistan'dan Yalova'ya yerleştiği ve oturma izninin bulunduğu öğrenilirken, 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Okulun 35 yıllık misafir leylekleri için pilav günü etkinliği

SİVAS'TA Şehit Erdal Çetin İlkokulu, çatısında 35 yıldır misafirleri olan leylekler için pilav günü etkinliği düzenledi. 'Leylek Pilavı' adı verilen etkinlik ilgi çekti.

Kent merkezinde Kardeşler Mahallesi'nde 1983 yılında yapılan Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulunun çatısındaki leylek yuvası, çatıdan düşen parçaların öğrenciler için tehlike oluşturması nedeniyle dönemin Sivas Valisi Davut Gül'ün talimatıyla geçen yıl ortaokulun çatısından aynı bahçe içerisindeki Şehit Erdal Çetin İlkokulunun çatısına vinçle taşındı. Yuva çatıda oluşturulan özel bir platform üzerine yerleştirildi. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından metal profilden yapılan yuvalara leylekler bu sene de geldi. 35 yıldır her yıl aynı yuvaya gelen leylekler için okul yönetimi de etkinlik düzenlemeye karar verdi. Pu kapsamda 'Leylek Pilavı' etkinliği gerçekleştirildi. Okulda unutulmaya yüz tutmuş geleneği yeniden canlandırmak için düzenlenen etkinlikte öğrenciler tekerlemeler söyleyerek, oyunlar oynadı.Etkinlikte baharın müjdecisi leyleklerin 35 yıllık yuvalarına tekrar gelmesi kutlandı.

Şehit Erdal Çetin İlkokulu Müdürü Ömer Doğan, leylekli okul olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Doğan "Kadim Sivas kültüründe çok uzun zamandır var olan ve kırsal nüfusun azalmasıyla köye dair geleneklerin, ritüellerin azalması sonucu son zamanlarda unutulmaya yüz tutmuş olan leylek pilavı geleneğini tekrar hatırlatmak ve okulumuzun çatısında 35 yıldır bulunan doğal yaşam figürleri leyleklerimiz vesilesi ile geleneksel leylek pilavı etkinliği düzenledik. Leylek pilavı aslında bir nevi bahar şenliğidir. Baharın gelişiyle çocuklar bir araya gelirler, komşularını ziyaret ederler, ziyaret etikleri evlerden bulgur, tereyağ ve yumurta toplarlar. Topladıkları bu malzemelerle pilav pişirerek yerlermiş. Sivas kültürü hakkında engin bilgilere sahip olan Müjgan Üçer Hanımefendinin yazdığına göre bu pilav pişirme işi leyleklerin geldiği günlerde yapılırsa leylek pilavı adını alırmış. Bizler de uzun zamandır okulumuzun çatısında bulunan ve geçtiğimiz yıl İl Özel İdare ekiplerimizce metal profilden bir alan yapılarak özenle taşınan yuvalarına bu yıl leyleklerimizin tekrar gelmesiyle leylek pilavı pişirmeye karar verdik. 35 yıldan fazla zamandır çatısında leylekleri misafir eden bir okul olmaktan ve leylekli okul olarak anılmaktan çok mutluyuz. Sadece öğrencilerimizi değil her yıl leyleklerimizi de bir anlamda mezun ediyoruz ve hacı leyleklerimizi güz aylarında güneye sıcak beldelere uğurluyoruz. Düşünenler için leyleklerin sadece 1 kez gittikleri binlerce kilometre uzunluktaki yolu bir yıl sonra nasıl buldukları anlamlı ve şaşırtıcıdır" dedi. Etkinlik sonunda katılımcılara leylek pilavı ikram edildi.

