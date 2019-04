DHA YURT BÜLTENİ - 15

Diyarbakır'da şehit yakını ve gazilere övünç madalyası

DİYARBAKIR'da düzenlenen törenle terör örgütü PKK tarafından şehit edilenlerin yakınlarına ve 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan gazilere, 'Devlet Övünç Madalyası' verildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Toplantı Salonunda, terör örgütü PKK tarafından şehit edilenlerin yakınlarına ve 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan gaziler için 'Devlet Ödünç Madalyası' tevcih töreni düzenlendi. Törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, 2'nci Ordu Komutan Vekili ve 7'nci Kolordu Komutanı ve Korgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8'inci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ersin Eser, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Vali Güzeloğlu, "Bugün Türkiye bölgesinde ve küresel ölçekte yaşanılan bütün tehditlere, bu ülkenin varlığına kasteden bütün niyet ve emellere karşı bu kararlılıkla yoluna her geçen gün güçlü olarak devam etmektedir. Devleti ve milleti ile bir ve beraber olarak büyük hedeflere, önce 2023, 2053 ve 2071 olarak şanlı tarihimizin dönüm noktalarını referans alarak bir büyük iddiayı ortaya koymuştur. Her alanda devraldığından daha iyiye doğru giderken şüphesiz şehitlerimiz, şehitler tepesinin ölmez kahramanları sürekli bizlerle birliktedir. O kahramanların emaneti olarak onlara sonsuza kadar sahip çıkacağımızı ve her birisi için tüm ömrü boyunca yaşanacak o büyük onurun takipçisi olacağız" dedi.

Konuşmanın ardından şehit yakınları ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası' beraatı verildi.

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,()

Suriye sınırına komando ve askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen ZPT, komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Reyhanlı ilçesine gitti. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), ()

Sokakta oynayan çocukları yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST

Kütahya'da sokakta top oynayan 2 çocuğu gürültü yaptıkları gerekçesiyle av tüfeğiyle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Kemal D., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece adi kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA ()

Eşini uyurken boğarak öldürdü (2)

KATİL ZANLISI KOCA TUTUKLANDI

İzmir'in Tire ilçesinde, eşi Hatice Ü.'yü (Ülker) (24) uykusunda eliyle boğarak öldüren Suat Ü. (Ülker) (31), emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ÖLDÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Eşinin öldürdüğü Hatice Ü.'nün cenazesi, morgtaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Hatice Ü. için kırsal Dağdere Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Hatice Ü., Dağdere Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde gözyaşını tutamayan babası Mehmet Gezgin, annesi Şükran Gezgin ve kardeşi Hüseyin Gezgin, taziyeleri kabul etti.

Haber- Kamera: Yiğit SOYLU / TİRE (İzmir), ()

Kontrolden çıkan otomobil, demir yoluna uçtu

BİLECİK'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil korkulukları aşarak demir yoluna düştü. Kazada raylar üzerinde ters dönen otomobilin sürücüsü Deniz Özcan (52) yaralanırken, tren seferleri durduruldu.

Kaza, Bilecik Soğuksuz mevkiinde meydana geldi. Deniz Özcan kullandığı 11 AG 501 plakalı otomobilin kontrolünü yitirdi. Yol kenarındaki korkulukları aşan otomobil daha sonra demir yoluna düştü. Raylarda ters dönen otomobilden yaralı çıkarılan Özcan, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Raylardaki araç nedeniyle durdurulan tren seferleri, otomobilin vinçle kaldırılmasının ardından yeniden başlatıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,()-

Afganların 'umut' yolculuğu; bazıları öldü, 200'den fazlası Diyarbakır'da

AFGANİSTAN'dan yola çıkarak yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçen göçmenlerden 200'den fazlası, geldikleri Diyarbakır'da cami inşaatında yaşıyor. Bazı Afganların, İran sınırından geçerken zorlu yürüyüş sırasında karda donarak öldüğü belirtildi.

Ülkelerindeki yoksulluk ve iç savaş nedeniyle yasa dışı yollarla İran'a, oradan da Türkiye'ye geçen Afganlardan 200'den fazlası, Diyarbakır'a geldi. Paraları olmadığı için batı illerine gidemeyen Afganlar, Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınındaki cami inşaatında barınıyor, yiyecek ihtiyaçları Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi tarafından karşılanıyor. Umut yolculuğuna çıkan Afganlardan bazılarının, İran sınırını geçerken karlı havada donarak öldüğü belirtildi. Zorlu yürüyüş sırasında çekilen görüntüde, donan göçmenlerin cesetleri ve grup halinde yürüyen diğer Afganların soğuk hava nedeniyle vatandaşlarının cenazeleriyle ilgilenemeden ilerledikleri görülüyor.

'KİMİNİN AYAĞINDA AYAKKABI VE ÇORABI YOK'

Göçmenlerin yiyecek ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Kızılay gönüllüsü Zülküf Çetin, "10 gündür göçmenlere yemek veriyoruz. Van ve bölgesinden geliyorlar. Kiminin ayağında ayakkabı ve çorap da yok. Yolculukta ölenlerin cenazelerini gördüm. Göçmenlerimize sabah ve akşam olmak üzere 2 öğün yemek gönderiyoruz. Su yok, yıkanacak durumları yok. Çoğunun ayakkabı ve montları yok, dışarda yaşıyorlar. Genelde İstanbul gibi büyük kentlere gidip çalışmak istiyorlar. Neredeyse tamamı kaçak geliyor. Buraya gelenlerin de hepsi kaçak. Ülkelerinde savaş ve işsizlik nedeniyle çalışmak için geliyorlar" dedi.

'ÇOĞU ARKADAŞIMIZ YOLDA ÖLDÜ'

Çoğu arkadaşının zorlu yolculuk sırasında soğuk havada donarak hayatını kaybettiğini anlatan Afgan Sahı Nazar ise "Türkiye'ye İran sınırından kaçak geldik. Buraya gelmek için para ödedik, bizi buraya kadar getirdiler. Bize bilet vermiyorlar. Çoğu arkadaşımız yolda öldü. Geçenlerde Van'da 80 kişiyi minibüse yüklemişler; 9'u sağ kalmış, 20 kişi ölmüş, 51'i yaralanmış. Yollarda soğuktan ölüyorlar. Karlı yollardan yürüyerek geldik. Yolda da arkadaşlarımız öldü. Bizim ülkemizde savaş var. Savaş olmasa buraya neden gelelim? Karlı yoldan yürüyerek geldiğimizde, ceset gördük. Büyük yerlere gidip çalışmak istiyoruz. Ekmek parası kazanalım, evimize gönderelim istiyoruz. Bizde 150 kişi vardı, bizden kimse ölmedi. Ama diğer gruplardan ölenlerin olduğunu gördük" diye konuştu.

Haber-kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()

Nişanlısının yüzünü tanınmaz hale getirdiği Berfin için kampanya

HATAY'ın İskenderun ilçesinde ayrıldığı nişanlısı Ozan Çeltik'in yüzüne asit benzeri sıvı atarak ağır yaralanmasına neden olduğu Berfin Özek'e(19) yapılacak ameliyatların masrafının karşılanmasına katkı verebilmek için İskenderun Kadın Platformu, "Berfin'in yarım kalan gülüşü solmasın" adlı yardım kampanyası düzenledi.

Olay, 15 Ocak'ta İskenderun'a bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta meydana geldi. Dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu iddiaya göre eski nişanlısı Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp, kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin Özek'e saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan ayrıldığı nişanlısı Ozan Çeltik, tutuklandı. Gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu olan ancak yüzünde ağır yanık izleri kalan Berfin Özek için İskenderun Cemevi'nde gerçekleştirilen yardım amaçlı etkinliğine Berfin Özek, ailesi, avukatı Mehtap Sert, Cemevi Başkanı İbrahim Ayaz, Kadın Platformu üyeleri ve çok sayıda arkadaşı katıldı.

'AMELİYAT İÇİN MADDİ YARDIMA İHTİYACI VAR'

Etkinlikte konuşan İskenderun Kadın Platformu Dönem Sözcüsü Fatoş Çınar, Berfin Özek'in ailesinin yapılacak ameliyatları karşılayacak gücünün olmadığını söyledi. Bu nedenle yardım kampanyası başlattıklarını belirten Çınar şöyle konuştu:

"Berfin'in bir dizi ameliyat geçirmesi gerekiyor. İstanbul da ilk doktor görüşmesinden döndü. Bu ameliyatlar için gereken parayı bir an önce toparlamamız lazım. Berfin'imizi koruyamadık ama onun yeniden hayal kurmasına kocaman gülümsemesine hep birlikte yardım edebiliriz. Maddi imkânı olmayan ailenin, Berfin'in ameliyat ücretlerini karşılayamayacağını ilk günden beri yanlarında olduğumuz için biliyoruz. Buradan herkese sesleniyoruz. Berfin'imizin gülüşü solmasın. Berfin'e yardım edin."

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()