DHA YURT BÜLTENİ -15

Bursa'da fabrikadaki patlamada ölen işçi toprağa verildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, dün iplik boyama ve üretim fabrikasında meydana gelen patlamada iş yeri sahibiyle birlikte yaşamını yitiren işçi Ferhat Göral (30), İnegöl'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Yıldırım ilçesindeki Otosansit Sanayi Sitesi'ndeki iplik boyama ve üretim fabrikasına, dün saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada fabrikanın sahibi İsmail Kasap (34) ile işçiler Ferhat Göral, Şura Şensoy, Bilal Özden ve Serdar Özden yaralandı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail Kasap ve Ferhat Göral kurtarılamadı.

Fabrikadaki patlamada yaşamını yitiren Ferhat Göral'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alınarak İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi. Göral'ın cenazesine çok sayıda kişi katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ferhat Göral'ın cenazesi, Yeniceköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü dökümü

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-Cenazeden detaylar

Süre: 2.03, Boyut: 270 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),()

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Gelini almaya giderken kaza yapan damadın bacağı kırıldı

ÇANAKKALE'de, bu akşam yapılacak düğün için gelin Ceren Yılmaz’ı (20) almaya giden damat İbrahim Öz'ün (23) kullandığı gelin otomobili hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada damadın sol bacağı kırılırken, yanındaki sağdıcı Hüseyin Erdem (20) de yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ezine-Bayramiç karayolunun Yağcılaraltı mevkisinde meydana geldi. Dün akşam Bayramiç ilçesinde kına gecesi olan ve Batman'da uzman çavuş olarak görev yapan damat İbrahim Öz, bu akşam memleketi Ayvacık ilçesindeki düğün için gelin Ceren Yılmaz’ı almak üzere gelin aracı ile Bayramiç'e doğru yola çıktı. Yanında sağdıç arkadaşı Hüseyin Erdem de bulunan Öz, kullandığı 17 GL 135 plakalı gelin aracı ile Bayramiç’e 5 kilometre kala tali yoldan önüne çıktığı iddia edilen Adnan Saygın (55) yönetimindeki 17 KK 365 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluşurken yaranan damat ve sağdıç Ezine ve Bayramiç devlet hastanelerine kaldırıldı. Damat Öz'ün sol bacağının kırık olduğu belirtilirken, kazayı duyup gelen yakınları gözyaşı döktü.

Ayvacık ilçesindeki belediye düğün salonunda bu akşam düğünleri olacak çiftin, düğünlerinin yapılıp yapılmayacağına henüz karar verilmedği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yapan gelin arabasından genel ve detay görüntüler.

Gelin ve damadın ağlayan yakınlarından görüntü.

Jandarmanın olay yerinde inceleme yapmasından görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale), ()

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Assos sahilinde tedirgin eden görüntü

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Assos sahilinde deniz yüzeyinde oluşan sarı tabaka, tedirginlik yarattı. Bölgede inceleme yapan yetkililer, olaya alg patlamasının neden olduğu üzerinde duruyor. Sudan alınan numunenin laboratuvarda inceleneceği belirtildi.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden Assos'a giderken, Arıklıaltı mevkisinde denizin kıyıya yakın bölümünün sarıya büründüğünü görenler tedirginlik yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri ve Balıkçılık Şube Müdürlüğü yetkilileri, bölgeye giderek inceleme yaptı. Yetkililer, havaların ısınmasıyla birlikte alg patlaması nedeniyle deniz içindeki canlıların çoğaldığını, bu nedenle suyun renginin sarıya dönüştüğünü belirtti. Bölgede yoğun olarak görülen sarı tabakanın açıktan kıyıya doğru geldiği ifade edildi. Yetkililer, sudan alınan numunenin Çanakkale Onsezi Mart Üniversitesi'nde ilgili bölüme gönderildiğini ve laboratuvarda yapılacak inceleme sonrasında olayın nedeninin kesinlik kazanacağını belirtti.

'İLK DEFA BÖYLE BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTIM'

Assos sahil yolunda kamp yeri işleten Ayşe Coşaran, "4 yıldır böyle bir manzarayla karşılaşmadım. Bu sabah sahil kenarını boydan boya kaplamış olan bu sarı renk beni ürküttü. Yetkililerin bu olayla ilgilenmesini istiyoruz. Burası sahil kenarı. Çocuklar, insanlar denize girecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Assos sahilinde denizdeki sarı renkten genel ve detay görüntü.

-Ayşe Coşaran açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/AYVACIK(Çanakkale), ()

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Düzce'de 'ot' festivali

Düzce Belediyesi ve Kent Kadın Meclisi’nce düzenlenen Düzce Otları Festivali'nde doğada yetişen otlarla yapılan yemekler sunuldu.

Düzce Belediyesi ve Kent Kadın Meclisi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Düzce Otları Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Düzce Belediyesi ile Anıtpark arasında düzenlenen kortej renkli görüntülere sahne oldu. Halk oyunları grupları oyun havaları ile korteji renkli hale getirdi. Düzceli kadınlar meydanda kurulan stantlarda doğada yetişen otlarla yaptıkları börek, yemek ve tatlıları ve el emeği ürünlerini satma imkanı buldu. 3 gün boyunca sürecek olan festivalde kurulan stantlar gezilebilecek.

Düzce Kadın Meclisi Başkanı Ulviye Dikmen, "Şu anda tarihten gelen bereketin bugünkü bereketle buluştuğu 5’inci festivalimizi düzenliyoruz. Hem tarihimize sahip çıkıyoruz hem bereketimize. 1001 çeşit otumuz var. En az 50 çeşit ottan 150 çeşit yemek üretildi. Tatlısı, tuzlusu, böreği, baklavası aklınıza ne gelirse yapıldı." dedi.

Görüntü Dökümü

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Kortejden görüntü

Kortejde oynayanların görüntüsü

Kortejde renkli kıyafetleri giyen kadınların görüntüsü

Düzce Kadın Meclisi Başkanı ile röp ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Bu kez de kendisini yılana ısırttı

Adana'da birçok kez borç verdiği arkadaşından alacaklarını tahsil edemediği için ilginç eylemlere imza atan zeytinyağı satıcısı Osman Aslan, bu kez de kendisini bir yılana ısırtıp, baygınlık geçirdi.

Seyhan ilçesindeki Adana Merkez Otogarı'nda çevredekilerin meraklı bakışları arasında eline aldığı uzun bir yılanla şov yapmaya başlayan Osman Aslan'ın parmağını ısırttı. Çevredekilerin gülerek cep telefonlarıyla görüntüye aldığı Aslan, yılana "Oğlum bırak, benden ne istiyorsun" diye bağırmaya başladı. Bir süre sonra baygınlık geçirip, kendisini yere bıraktığı görülen Aslan için ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BİRÇOK EYLEME İMZA ATMIŞTI

Daha önce kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiyi protoste etmek için, kamyonetinin üzerine çıkarak sattığı ürünleri etrafa saçan Osman Aslan, kış aylarında ise tenekeden yapılma küçük odun sobasını sırtına bağlayıp otogarda tur atmıştı.

Görüntü Dökümü

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- Osman Aslan'ın parmağı ısıran yılanla görüntüsü

- Osman Aslan'ın bayılması

***ARŞİV***

- Osman Aslan'ın araca çıkarak ürünleri etrafa saçması

- Osman Aslan'ın sırtında soba ile nohut satması

- Kendisini dolandırdığını iddia ettiği şahsın kimliğini astığı araçta görüntüsü

SÜRE:29" BOYUT:3,7 MB

SÜRE: 02'55" BOYUT:324 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: ADANA,()

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Ukrayna'nın yeni cumhurbaşkanı tatilde sporu bırakmadı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine tatil için gelen Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, kaldığı otelde spor yaparken görüntülendi.

Seçimleri kazanmasının ardından Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde bulunan Lujo Otel'e dün (cuma) gelerek tatiline başlayan Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, bugün, gün boyu otelde vakit geçirdi. Öğleden sonra otelin sahile yakın kısmındaki yürüyüş yolunda spor yapan Zelenskiy, tesiste kalan bir tatilci tarafından fotoğraflandı. Yanında devamlı korumasıyla gezen Zelenskiy'nin, uzun süre telefonla görüştüğü de dikkatlerden kaçmadı.

Zelenskiy'nin yarın (pazar) günübirlik mavi yolculuğa çıkıp, ardından ülkesine dönmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

BODRUM (Muğla), ()

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Kadınlar domates kasası taşıdı, halat çekip yarıştı



ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında kadınlar domates kasası taşıma, halat çekme ve domates yeme yarışmasında kıyasıya yarıştı. Çocuklar arası domates bulma yarışması da renkli görüntüler oluşturdu.

Kumluca'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Kadınlar Günü etkinliği yapıldı. Kadınlar arasında domates kasası taşıma, halat çekme ve domates yeme yarışmasının düzenlendiği yarışmalarda kadınlar bireysel ve takım halinde mücadele etti. Kadınların çabaları izleyiciden de büyük alkış aldı.

Domates kasası taşıma yarışmasında kadınlar 01.30 dakikada 50 metre mesafeye en fazla domatesi taşımak için mücadele etti. Ortalama ağırlığı 12 kilogram olan kasaları taşımaya çalışan kadınlardan bazıları düşerek yarışmayı tamamlayamadı. Yarışma sonunda toplam ağırlığı yaklaşık 180 kilogram olan 15 kasa domatesi taşımayı başaran Emine Yılmaz birinci, 14 kasa taşıyan Ayşe Akman ikinci, 12 kasa taşıyan Güldeniz Eryılmaz üçüncü oldu.

Halat çekme yarışmasında ise 8'er yarışmacıdan oluşan 8 takım mücadele etti. Yarışmanın finalinde Köyre Tahini takımıyla Kaşlılar takımı karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadeleyi kazanan taraf Kaşlılar takımı oldu.

14 yarışmacının katıldığı domates yeme yarışmasında ise kadınlar 3 dakikada en fazla domatesi yemek için kıyasıya yarıştı. 1 kilo 409 gram domates yiyen Mefaret Önal birinciliği elde ederken, Emine Demiren 1 kilo 351 gram domates yiyerek ikinci, Emine Uysal da 1 kilo 206 gram domates yiyerek üçüncü oldu.

Yarışmalarda dereceye giren takım ve bireysel yarışmacılara Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun eşi Nurgül Köleoğlu ve Meclis Üyesi Rabia Demir tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Bu yıl ilk kez çocuklar arası domates bulma yarışması da düzenlendi. Yoğurt tepsisinin içerisine yerleştirilen domatesi bulmaya çalışan çocukların eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu. Domatesi bulunlar sevinirken, bulamayan bazıları ise üzüldü. Yarışmaya katılan çocuklara madalya ve annelerine hediye verildi.

Yarışmaların ardından sahneye çıkan Ümmü Erbil seslendirdiği parçalarla etkinliğe katılan kadınları coşturdu. Konserde şarkıcıya Başkan Mustafa Köleoğlu ve eşi Nurgül Köleoğlu tarafından çiçek ve kahve fincan takımı hediye edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Her zaman kadınlarımıza sahip çıkarak Kumluca'nın baş tacı yapmaktan bahsediyorduk. 5 yıllık belediye başkanlığı sürecimizde yarıdan fazla projeye kadınlarımız ve çocuklarımızla ilgili projelere ayırdık. 2020 yılından sonraki dönem kadınlarımız ve çocuklarımızın dönemi olacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kasa çeken kadınlar

- Halat çekme yarışmaları

- Domates yeme yarışları

- Çocukların yoğurt içinde domates bulma yarışı

- Oynayan kadınlar

- Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu konuşma

- Yarışmacı kadınlarla röportaj

- Nurgül Köleoğlu ile röportaj

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), ()