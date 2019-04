DHA YURT BÜLTENİ -15

Şehit Astsubayı, çocukları asker selamıyla uğurladı

İZMİR’de SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında, meydana gelen kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut’un (40), cenazesi eşi Sultan Bulut'un memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi. Çocukları Zeynep Doğa (10) ve Ahmet Bulut (5), şehit babalarının cenazesini, asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı.

19 yıllık astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut, dün İzmir'in Urla ilçesinde Uzunada Üs Komutanlığı atış alanında SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında, meydana gelen kaza sonucu şehit düştü. Eşi Sultan Bulut, şehit eşinin cenazesinin kendi memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine defnedilmesini istedi. Bunun üzerine şehit Bulut'un cenazesi, bugün İzmir'de düzenlenen törenin ardın askeri uçakla Konya'ya oradan da karayoluyla Seydişehir'e götürüldü.



MESAİ ARKADAŞLARI TABUTUTUNUN BAŞINDA NÖBET TUTTU

Muallimhane Camiinde düzenlene törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, ailesi, yakınları, birliğindeki mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Törende, mesai arkadaşları da şehit Bulut'un naaşı başında sırayla nöbet tuttu.

ACILI EŞİ: CENNETTE BULUŞURUZ

Törene katılan eşi Sultan Bulut, tabuta sarılıp ağladı. Bulut, gözyaşları içinde "Seninle gurur duyuyorum. Cennete buluşuruz inşallah. Seni çok seviyoruz." dedi.

Çocukları Zeynep doğa ve Ahmet Bulut ise, şehit babalarını asker selamı vererek son yolculuğuna uğurladı. Şehit Bulut'un cenazesi dini ve askeri törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Seydişehir Şehitliği'ne defnedildi.

Bursa'da fabrikada patlama; 2 ölü, 3 yaralı (3)

FABRİKA SAHİBİ VE 1 İŞÇİ KURTARILAMADI

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki sentetik iplik boyama fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaralıdan iş yeri sahibi İsmail Kasap ve işçi Ferhat Göral (30), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Şura Şensoy'un hayati tehlikeyi atlatamadığı, Bilal Özden ve Serdar Özden'in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Patlamada yaşamını yitiren fabrika sahibi İsmail Kasap'ın gönüllü olarak arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı ve AKUT üyesi olduğu öğrenildi.

Bursa'da fabrikada patlama; 2 ölü, 3 yaralı (3 EK)

PATLAMA ANI VE SONRASI KAMERALARDA

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren sentetik iplik boyama fabrikasında meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı patlama anı ve sonrası kameralar tarafından görüntülendi. Başka bir fabirkanın güvenlik kameraların yansıyan görüntülerde, patlama anı, dumanların yükselmesi ve vatandaşların telaşı görüldü. Patlamanın ardından amatör kameralara yansıyan görüntülerde ise yaralıların fabrikadan çıkarıldığı, ekiplerin müdahale etmesi ve yaşanan korku dolu anlar an be an görüntülendi.

Temelli: Muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ediyoruz



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı ziyartte, ülkenin acil ihtiyaç duyduğu şeyin 'demokrasi ittifakı' olduğunu ifade ederek, "Bugün tüm demokrasi güçlerini, tüm sivil toplum örgütlerini, sendikaları, toplumsal muhalefetin bütün dinamiklerini, hatta tüm muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ediyoruz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, milletvekilleriyle birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Ziyaret öncesi belediye binası önünde açıklamada bulunan Sezai Temelli, ülkenin acil ihtiyaç duyduğu şeyin demokrasi ittifakı olduğunu söyledi. Türkiye'deki tüm muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ettiklerini söyleyen Temelli, "Bugün tüm demokrasi güçlerini, tüm sivil toplum örgütlerini, sendikaları, toplumsal muhalefetin bütün dinamiklerini, hatta tüm muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ediyoruz. Evet, Türkiye'nin acil sorunlarına acil çözümler üretmek istiyorsak demokrasi ittifakında buluşarak demokratik adımları atmalıyız" diye konuştu.

Temelli'nin ardından söz alan Pervin Buldan ise "Bizler barışın ve demokrasinin bu ülkeye bir an önce gelebilmesi için her türlü mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Ancak bunu belediyeleri kazandığımız yerlerde, halkımızla, sizlerle başlatmanın önemli olduğunu belirtmek isteriz" dedi.

AÇIKLAMAYA İZİN VERİLMEDİ

Ziyaretin ardından HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekilleri, cezaevlerinde sürdürülen açlık grevlerine ilişkin Diyarbakır E Tipi Cezaevi önünde açıklama yapmak istedi. Diyarbakır Valiliği tarafından, açıklamanın hukuksuz olduğu gerekçesiyle grubun cezaevi önüne gitmesine izin verilmedi.

Memur-Sen'den 'sendika değiştirme' tepkisi



MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yerel seçimler sonrası el değiştiren belediyelerde 4 bin 910 üyenin zorla sendikalardan istifa ettirildiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Memur-Sen çatısı altındaki çalışanlar, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra el değiştiren belediyelerde çalışanların sendikalarının zorla değiştirildiği iddiasıyla Antalya'da yürüyüş düzenledi. Sendika üyeleri 100. Yıl Bulvarı'ndan sloganlarla ve 'Zorla istifaya hayır', 'Zorla üyeliğe hayır' ve 'Bahar gelecek dediler karakış getirdiler' dövizleriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne kadar kadar yürüdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 31 Mart yerel seçimlerinde el değiştiren belediyeleride sendikalarına bağlı çalışanların, zorla istifa ettirildiğini açıkladı. Belediyelerin gücünü arkasına alarak, belediye emekçilerinin sendikalarından istifa ettirildiğini belirten Ali Yalçın, "Üyelerimiz yandaş sendikalara geçmeleri için tehdit edildi, bu baskılar adeta bir kıyıma dönüştürüldü" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinden sonraki 15 günde 2 bin 950 üyenin baskı ve tehditle sendikalarından istifa ettirildiğini vurgulayan Yalçın, bugün itibarıyla toplam 4 bin 910 üyeye ulaştığını söyledi. Sadece Antalya'da 1350 üyenin istifa ettirildiğini belirten Ali Yalçın, “Baskı ve psikolojik şiddet, tehdit ve yıldırma devam ediyor. Üyelerimize ekmekleri üzerinden şantaj yapılıyor. Açık ve net bir şekilde görüldü ki kendilerine emek örgütü diyenlerin ne emeğe ne de ekmeğe saygıları var. Tablo nettir. Biz bu zulüm, baskı ve şiddeti sadece emekçilerimiz ve emek örgütlerimize değil, millet iradesine, ülkenin huzur ve barışına yönelmiş bir tehdit, Türkiye'nin altına konulmuş bir dinamit olarak görüyoruz" dedi.

'MARTIN SONU BAHAR DİYENLERİN İLK İCRAATI YAZI KIŞA ÇEVİRMEK OLDU'

Yerel seçimler öncesi meydanlarda demokrasi, eşitlik, insan hak ve özgürlüklerinden bahsedenlerin görevlere geldikleri andan itibaren yüzlerindeki maskelerin düştüğünü belirten Ali Yalçın, “Meydanlarda 'Martın sonu bahar' diyenlerin ilk icraatı emekçinin yazını kışa çevirmek oldu. Barış güvercini görüntüsü altında meğer kan emici yarasalar varmış. Kendilerine adalet havarisi diyenler meğer emek ve adalet katiliymiş. Hümanizm makyajı aktı ve fabrika ayarlarına geri döndüler. 1 ay geçmeden dün ne ve nasıl idilerse bugün de öyle olduklarını gösterdiler. Sağımızdaki ve solumuzdakiler farklı fikirlerde olsalar da bir noktada birleşiyorlar. 'Emek hırsızlığı' ve 'sahtekarlık'tır" diye konuştu.

'BU HUKUKSUZLUK DERHAL SON BULMALI'

Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"Memur-Sen emek hırsızlarına, baskılara, şantajlara yargıda ve meydanlarda hesap soracak. Eski Türkiye'nin alışkanlıklarına dönmek isteyenlere müsaade etmeyecek ve tahammül göstermeyeceğiz. Üyelere verilen gözdağını direnişe çağrı olarak okuyoruz. Biz yetkimizi üyemizden, gücümüzü haklılığımızdan alıyoruz. Sendikal örgütleme özgürlüğü temel bir haktır. Bu hakkın ricacısı değil sahibiyiz. Bu hukuksuzluk derhal son bulmalı, belediye başkanları meydanlardaki vaatlerinin gereğini yerine getirmelidir. Başta üyelerimize baskı yapan sendikalar, belediye başkanları ve bağlı oldukları siyasi partiler ile hak ve hukuku korumakla mükellef yetkililer olmak üzere tüm kesimleri sorumlu davranmaya ve sorumluluk almaya çağırıyoruz."

Eylem sırasında bir vatandaş Memur-Sen başkanına ve üyelerine tepki gösterdi. Bu kişi daha sonra olay yerinden uzaklaştırıldı. Açıklama sonrasında ise Memur-Sen üyeleri ellerindeki dövizleri yakarak 'Dur de dur de baskılara dur de', 'Memur-sen üyesi yalnız değildir' ve 'Bahar dediniz karakış getirdiniz' sloganlarıyla tepki gösterdi.

Gastro Festivali'nde 200 kiloluk dana çevirme

AFYONKARAHİSAR'da, geçen yıl 200 kiloluk dana çevirmenin yanmasıyla gündem olan Gastro Afyon Lezzet Festivali'nin 2'ncisi düzenlendi. Yine 200 kiloluk dananın çevrildiği festivalde bu kez olası yanmaya karşı önlem alındı.

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği (AFPAD) tarafından düzenlen 2. Gastro Afyon Lezzet Festivali başladı. 18 ülkeden 40 şef aşçının katıldığı festivale Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanvekili Ali Ertan Ercan, TAFED Başkanı Zeki Açıköz ve vatandaşlar katıldı.

DANA ÇEVİRME İLE SELFİE

Kent merkezindeki festival yoğun ilgi gördü. Festivalin en ilgi çeken kısmı ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çevirme yöntemiyle pişirilen 200 kiloluk dana oldu. Geçen yıl pişirme esnasında bir anda alev alarak yanan dana çevirmenin aynı akıbete uğramaması için görevliler tarafından özel bir düzenekle önlem alındı. Festivale katılanlar şişte dönen 200 kilogramlık dana çevirme önünde selfie çekti, aşçılardan nasıl pişirildiğine dair bilgi aldı. 3 ton aşurenin dağıtıldığı festivalde sema gösterisi yapıldı, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı yapıldı, çeşitli görsel şovlar düzenlendi.

'DANAMIZ BAŞROLDE'

Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, geçen yıl pişirme sırasında dananın yandığını hatırlatarak, bu olayın festivalin tanıtımına katkı sağladığını söyledi. 200 kilogramlık dana çevirmenin bulunduğu yere gelen Vali Tutulmaz, "Kahramanımız burada. Dana pişirme sırasında alev alınca bir anda Türkiye'nin gündemine oturduk ve meşhur olduk. Bu yıl danamız başrolde. Bu yıl yanacak mı yanmayacak mı hep beraber göreceğiz. Biz sadece dana çevirme ile değil bütün lezzetlerimizle vatandaşlarımızın beğenisine çıktık. Afyonkarahisar turizmin merkezidir. Turizm denince akla lezzet gelir. Afyon'un lezzetleriyle herkesi bekliyoruz" dedi.

Festivalde 200 kilogramlık dana çevirmenin sponsoru olan Nazmi Şahin ise geçen yıl yaşanan talihsizliğin bu yıl tekrarlanmaması için önlem aldıkları kaydetti.

REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ

200 kilogramlık danayı çevirerek pişiren AFPAD Başkanvekili Murat Başer ise dananın hazırlanmasından pişirilmesine kadar geçen süreci anlattı. Başer, "Bir gün önce hazırlamaya başladık danayı. Saat 05.00'te şişlere takılarak pişirilecek alana getirdik. Geçen yıl tecrübesizliğimizden yandı. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bu talihsizlik sayesinde dünyaya sesimizi duyurduk. Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Dana çevirmenin başına gelerek selfie yapıyorlar" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Tutulmaz ve beraberindekiler stantları gezerek aşure ve diğer lezzetlerin tadına baktı. Pişirilen dananın eti, vatandaşlara ikram edildi.

