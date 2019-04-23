DHA YURT BÜLTENİ -15

Kaymakamın çelenk koyma programına katılmamasına tepki gösterdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yapılan çelenk koyma programı sırasında Mustafa Mustafaoğulları, Kaymakam Ali Sakar'ın törene katılmadığını belirterek tepki gösterdi. Mustafaoğulları alandan uzaklaştırılırken, çelenk sunma töreni sonrası bir okulda düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam Sakar, milli eğitim müdürlükleri tarafından çelenk sunumu yapıldığını belirterek, tepki gösteren kişinin yanlış yaptığını söyledi.

Gazipaşa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında kaymakamlık binası önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Esra Aksoy, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

'NEREDE KAYMAKAM BEY?'

Protokol yerini aldıktan sonra tören alanında bulunan Mustafa Mustafaoğulları adlı kişi, Kaymakam Ali Sakar'ın tören alanında bulunmamasına tepki göstermek amacıyla Cumhuriyet Savcısı Esra Aksoy'a seslenerek, "Sayın savcım, nerede Kaymakam Bey? Böyle bir şey olabilir mi? Kaymakamlık çelengi de olacak, Kaymakam Bey de olacak" dedi. Törene katılan vatandaşların da alkışla destek verdiği Mustafa Mustafaoğulları, tören alanında hazır bulunan emniyet güçlerince uzaklaştırıldı. Vatandaşın uzaklaştırılmasının ardından tören tamamlandı.

'ÜZÜLDÜM, KINIYORUM'

Mustafa Mustafaoğulları, kaymakamın daha önce yapılan Polis Haftası etkinliklerine de katılmadığını belirterek, "Şurada İstiklal Marşı, saygı duruşu vardı ama makamından inip de törene katılmadı. Bu ilçede yaşayan bir vatandaş olarak Türkiye Cumhuriyeti temsilcisi, İçişleri Bakanlığı'nın temsilcisini törende görmek isterdim. Emniyetin kuruluş yıl dönümünde göremedim. Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun 'Gazipaşa' ismini verdiği ilçemizin mülki idare amirini çelenk koyma töreninde göremedik. Üzüldüm. Bir vatandaş olarak ilçemizin temsilcisinin burada olması gerekiyordu. Ama tören esnasında bağırdım, çağırdım. Herhalde bir okulda törene katılacakmış, buradaki törene katılmadı. Bunu kınıyorum. Bir vatandaş olarak İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum. Gerekli işlemleri yapar diye düşünüyorum" dedi.

KAYMAKAM OKULDAKİ TÖRENE KATILDI

İlçedeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, çelenk sunma töreninin ardından İstiklal Şehit Süleyman Gür İlkokulu'nda devam etti. Bu programa Kaymakam Ali Sakar, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve Cumhuriyet Savcısı Esra Aksoy ile diğer protokol üyeleri katıldı.

'YÖNETMELİK 2015 YILINDA DEĞİŞTİ'

Kaymakam Ali Sakar, kendisine yönelik tepki ile ilgili olarak, büyütülecek bir durum olmadığını belirterek, şöyle dedi:

"Arkadaşımız büyütmüş, halkı galeyana getirmeye çalışmış. Yanlış yapmış. 2015 yılında değişti yönetmelik. 2015 yılına kadar mülki idare amirleri çelenk koyuyordu, kaymakamlar çelenk törenlerine katılıyordu. 2015'ten sonra il ve ilçe milli eğitim teşkilatlarına verildi. Ondan dolayı da milli eğitim müdürlükleri çelenk koyuyor. Ondan sonra biz törenlere katılıyoruz. Arkadaşımız tabii bilmeden milleti de galeyana getirmeye çalışmış ama yanlış yapmış. Araştırsaydı biraz. Oradaki insanlar da bilmiyor, anladığım kadarıyla onlar da tepki göstermiş. Aynı arkadaşımız daha önce de yaptı bunu Polis Haftası nedeniyle. Mülki idare amirinin çelenk koyacağı yerler belli. Onun dışında teşkilat mensuplarının çelenk koyduğu yerde amir olarak onların çelenginin üstünde bizim çelenk koyma hakkımız var. Mevzuatta yazılı olmadığı için katılamayız."

Görüntü Dökümü:

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- Tepki gösteren vatandaşın uzaklaştırılması

- Protokolden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), ()

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Elektrik direklerine yapıştırılan o çıkartmalara inceleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, elektrik direklerine, '5816 sayılı kanuna göre Atatürk'e hakaret etmek vardır' ve 'Biz andımızı geri istiyoruz. Varlığım varlığına armağan olsun' yazılı çıkartmalar yapıştırıldı. Çıkartmaları söken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Manavgat'ın Yukarı Hisar Mahallesi'ndeki bazı elektrik direklerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, üzerinde '5816 sayılı kanuna göre Atatürk'e hakaret etmek vardır' ve 'Biz andımızı geri istiyoruz. Varlığım varlığına armağan olsun' yazılarının bulunduğu, A5 ölçülerinde çıkartmalar yapıştırıldı. Çıkartmaları görenlerin haber verilmesiyle 7001 Sokak'a polis ekipleri sevk edildi. Elektrik direklerindeki çıkartmaları inceleyen ve parmak izi aldıktan sonra söken polis ekipleri, sokakta bulunan iş yerlerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

5816 SAYILI KANUN

5816 sayılı 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun', 25 Temmuz 1951 tarihinde kabul edildi, 31 Temmuz 1951 tarih ve 7872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunun maddeleri ise şöyle:

'Madde 1 - Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2 - Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3 - Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.

Madde 4 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 - Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.'

Görüntü Dökümü

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- Sokaktan genel görünüm

- Direklerdeki üzeri yırtılan çıkartmalar

- Direkte bulunan çıkartma fotosu

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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Gaziantep'te, 'Tropik Kelebek Bahçesi' açıldı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kurulan 'Tropik Kelebek Bahçesi', 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açıldı.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen açılışa; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ve ziyaretçiler katıldı.

Filipinler'den getirilen ve 1,5 dönümde kurulu bahçede 50 türden 1500'e yakın kelebek yer alacak. Türkiye'nin ikinci kelebek bahçesini açtıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Dünya'nın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Tropik Kelebek Bahçesi'ni açıyoruz. Konya'dan sonra ikinci kelebek bahçesini açıyoruz. İçinde kelebeklerin sevdiği bitki çeşitliliği var, Dünyadaki tüm kelebek çeşitleriyle birlikte çok güzel bir bahçeyi açıyoruz" dedi.

Kelebek bahçesiyle şehre önemli bir mekan kazandırıldığını ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül ise "Büyükşehir belediyemiz sadece insanı değil canlıları da merkeze alan anlayışını bir kez daha ortaya koydu. Açtığı kelebek bahçesiyle şehrimize önemli bir mekân kazandırdı, Gaziantep'te nereye baksanız çocukların, gençlerin ve kadınların vakit geçirecekleri mekânlar var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindekiler 'Tropik Kelebek Bahçesi'nin açılışını yapıp, alanı dolaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gaziantep Valisi Davut Gül konuşma

- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

- Kelebek Bahçesi görüntü

- Kelebek görüntüsü

- Kurdele kesimi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 432 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP-)

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Bingöl'de 23 Nisan coşkusu

Bingöl'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, öğrencilerin seslendirdikleri Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde, coşkuyla kutlandı.

Kentte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yeşilyurt Ortaokulu'nda yapılan törene; Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 49'uncu Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ali Olcay Küçüktepe, kurum müdürleri ile öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin'in konuşma yaptığı törende öğrencilerin seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkılar, ilgiyle dinlendi.

Görüntü Dökümü

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- Yeşilyurt İlköğretim Okulundan detaylar

- Etkinliklerden ve protokolden detaylar

- Milli Eğitim Müdürünün konuşması

- Yöresel halk oyunlarının sergilenmesi

- Türkçe ve zazaca türkülerle etkinlikler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 494 MB

Haber-kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,()

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4 aylık hamile eşini 2 çocuğunun gözleri önünde öldürüp, intihar etti (2)

SULTAN ÇINKIR TOPRAĞA VERİLDİ

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam malulen emekli uzman çavuş eşi Ali Rıza Çınkır tarafından 2 ve 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla öldürülen 4 aylık hamile Sultan Çınkır'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Sultan Çınkır'ın cenazesi daha sonra Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine getirildi. Tufanpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sultan Çınkır'ın cenazesi, Gökçeli Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber: İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), ()

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Çocuklar, bayramlarını lunaparkta geçirdi

Bursa'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilini fırsat bilen çocuklar, aileleriyle birlikte lunaparka akın etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenleri için okullarına giden çocuklar, ardından aileleriyle birlikte Bursa Reşat Oyal Lunaparkı'nın yolunu tuttu. Çocuklar güneşli havada lunaparkta gönüllerince eğlendi, çimenlerin üzerinde piknik yaptı. Çocuklar, Atatürk'ün kendilerine hediye ettiği bayram nedeniyle çok mutlu olduklarını belirtti. Havanın da güzel olmasından dolayı çocuklarını lunaparka gezmeye getirdiklerini belirten aileler ise "Birkaç gündür havalar yağmurlu geçmişti. Çocukların şansına bugün hava sıcaklığı normallerin üzerinde. Hem bize hem de çocuklarımıza bir değişiklik oldu" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Barklarda gezen insanlar

-Lunaparkta görüntüler

-Röpler

-Detaylar

Görünün Boyutu:956mb Süre:8:30 sn

2304Bursa_23Nisan_parklar

Haber-Kamera:Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()

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Antalya'da falezler üzerinden yamaç paraşütünü ceza

Antalya'da falezler üzerinde yamaç paraşütü yapan 2 kişiye polis tarafından cezai işlem uygulandı. Sahilde yamaç paraşütleriyle antrenman yapan 2 sporcuya da ceza yazıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı falezler üzerindeki varyantlarda meydana geldi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Antalya Valiliği'nin ambulans helikopter, Sahil Güvenlik ve polis helikopterlerinin uçuş güzergâhı olduğu gerekçesiyle yasakladığı varyantlar üzerinde yamaç paraşütü yapan 2 kişi, polis tarafından indirildi. Bu sırada sahilde yamaç paraşütleriyle eğitim çalışması yapan 2 kişi ile uçuş yapan diğer 2 kişi hakkında kabahatler kanunu uyarınca cezai işlem yapıldı.

Sahilde antrenman yapan Harun İğdeci, aynı sahilde yıllardır eğitim yaptığını belirterek, "Uçtuğumuza dair tutanak tutulacak. Uçan insanlar yüzünden eğitim yapan kişiler de ceza yiyor. Varyanttan uçuş yapmak yasak. Ama yer çalışması yapmak yasak değil. Burada uçuş yapanın yanında, yerde eğitimi yapan biz de ceza yedik. Gereken yerlere başvurumuzu yapıp, cezayı iptal ettirme yoluna gideceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Paraşütçülerden detay

- Polisten detay

- Polis ve paraşütçüler detay

- Paraşüt görüntüsü

- Röp: Harun İğdeci (paraşütçü)

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()-