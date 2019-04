DHA YURT BÜLTENİ-15

Tacizciye sütyen takıp etek giydirip gezdirdiler

Adana'da 2 kardeş, akrabaları genç kızı taciz ettiği gerekçesiyle 18 yaşındaki genci sütyen ve etek giydirip, sokaklarda gezdirdi. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaşan kardeşler, tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Halil K. (23) ve ağabeyi Hasan K. (25) akrabaları olan genç kızın C. isimli genç tarafından taciz edildiğini öğrendi. Öfkeye kapılan kardeşler, tacizle suçlanan gencin iş yerine gitti. Buradaki çalışanlardan A.D. (18), kardeşlere, C.'nin işyerinde olmadığını söyledi. Ancak kardeşler, A.D.'yi tacizciye yardım ettiği gerekçesiyle zorla otomobillerinin bagajına koyup, kaçırdı. Hasan K. ve Halil K. yol üzerindeki bir mağazadan etek ve sütyen alıp, A.D.'ye giydirdi. Ardından dan A.D.'yi sokak ortasında gezdirerek, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin ihbar edilmesi üzerine araştırma başlatan polis, Halil K. ve ağabeyi Hasan K.'yi yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Şırnak'ta evin damı çöktü

Şırnak'ın Balveren beldesinde etkili olan yağmur nedeniyle bir evin damı çöktü. Olayda yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi.

Balveren beldesinde etkili olan yağmir hayatı olumsuz etkilerken, Murat Şenses, eşi ve 3 çocuğuyla akşam yemeğine oturdu. Ancak bu sırada su biriken damdan sesler gelmeye başladı. Baba, eşi ve çocuklarıyla dışarı çıktı. Dam da gürültüyle çöktü. Gidecek yerleri olmayan aile, geceyi çatısı olmayan evde geçirmek zorunda kaldı. Murat Şenses, yetkililerden kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi.

Sertavul Geçidi kara teslim

Mersin'i İç Anadolu'ya bağlayan Sertavul Geçidi'ndeki yoğun kar yağışı nedeni ile araç geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor.

Yurdun belirli bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı, Akdeniz'in İç Anadolu'ya açılan kapılarından birisi olan Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'nde de etkili oldu. Bölgeyi kaplayan beyaz örtü karayolunda buzlanmayı da beraberinde getirdi. Zaman zaman tipinin görüldüğü bölgede araç geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor. Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaparken, güvenlik güçleri ise olumsuz hava koşullarının can ve mal kaybına yol açmaması için sürücüleri uyarıyor.

Kılıçdaroğlu'na saldırıya Bursa ve Yalova'da protesto

Ankara'nın Çubuk ilçesinde dün şehit cenazesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı Bursa ve Yalova'da protesto edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik dün Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde yapılan saldırı Bursa'da protesto edildi. Basın açıklamasını okuyan CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, bu türden saldırıların siyasilerin nefret söylemlerinden dolayı gerçekleştiğini ifade etti.

'ŞEHİDE YAPILMIŞ SAYGISIZLIK'

Şehit cenazesinde böyle bir olayın yaşanmasının öncelikle şehide saygısızlık olduğunu belirten Akkuş, "Sayın Genel Başkanımıza yapılan bu saldırı aynı zamanda şehidimize yapılmış bir saldırıdır. Biz arkadaşlarımızla birlikte Cumhuriyet Savcılığına İçişleri Bakanı Soylu ile ilgili ilamda bulunduk. Meydanlarda Cumhuriyetin kurucusu ve Atatürk'ün mirası Cumhuriyet Halk Partisi'ne kimler ağza alınmayacak laflar söylediyse, bu saldırının altyapısını hazırlayanlar da onlardır. Topluma kin ve nefret söyleminde bulunanlar bu olayda pay sahipleridir" dedi.

YALOVA'DA PROTESTO

Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya tepki için CHP Yalova teşkilatı, Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasına Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP'li belediye meclisi üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı. Saldırının organize bir eylem olduğunu belirten CHP İl Başkanı Nur Koçak, "Türkiye'yi korku ve terör ortamına sürükleyerek bulanık suda balık avlamaya çalışanlara karşı son derece uyanığız. Buna fırsat vermeyeceğiz. Gün kızgın demiri soğutma günüyse, herkes de buna göre davranmalıdır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na saldırı Şırnak'ta kınandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da şehit cenazesinde yapılan saldırı, Şırnak'ta basın açıklamasıyla kınandı.

CHP İl Başkanlığı'nca düzenlenen basın açıklamasında, CHP Genel Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramasına tepki gösterildi. Olayı sıradan bir protesto ve provokasyon olarak görmediklerini dile getiren CHP İl Başkanı Necat Aykut, şehidin cenazesine katılan tek siyasi parti liderinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Aykut, "Yapılan sıradan bir provokasyon değildir. Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Bu saldırının azmettiricileri bellidir. Toplumumuza kin ve nefret tohumu eken, bundan da siyasi rant bekleyen zehirli dil ve bu dilin sahipleri bugün yapılan bu hain saldırıda pay sahibidirler. Bunların ipini tutan odaklar aynıdır. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi olarak bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktaydık, ayakta durmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Çorum'da Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki

Çorum'da CHP'liler, dün Ankara'daki şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı protesto etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na dün Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yapılan saldırıyı, CHP Çorum İl Başkanlığı protesto etti. Kent Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, yaşananların sıradan protesto olmadığını, son derece organize bir eylem olduğunu ve sorumluların ortaya çıkarılmasını beklediklerini söyledi. Tüfekçi, şöyle dedi:

"Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Bu saldırının azmettiricileri bellidir. Kimler Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Cumhuriyet Halk Partilileri hedef gösterdiyse, Cumhuriyet Halk Partililerin şehit cenazelerine alınmaması için kim talimat verdiyse, meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine, Gazi Mustafa Kemal'in 'İki büyük eserimden biri' dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ne kimler ağza alınmayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa, bu saldırının altyapısını hazırlayanlar onlardır."

Freni boşalan TIR, pazara daldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, park halindeki TIR, freni boşalınca semt pazarına girdi. TIR, bir minibüs ile pazar tezgahlarına çarparak dururken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, sabah saatlerinde Haliliye Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yurteri'ye ait 42 FBM 06 plakalı TIR'ın park halindeyken freni boşaldı. Hareket eden gübre yüklü TIR, mahallede kurulan semt pazarına daldı. TIR, pazar tezgahları ile Mustafa Kaya'ya ait 63 N 6478 plakalı minibüse çarparak durabildi. Sabah saatleri olması nedeniyle pazarda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, pazarcı Mustafa Düzbayır, "Tezgahı kurduğumuz sırada TIR'ın geldiğini gördük ve kaçtık. Freni boşalmış. TIR bizim tezgah ile bir minibüse çarptı. Neyse ki yaralanan olmadı" dedi.

Tedavi gören çocuklar 23 Nisan'ı hastane bahçesindeki şenlikle kutladı

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 4. Behçet Uz Çocuk Şenliği gerçekleştirildi. Hastane bahçesinde bir araya gelen çocuk hasta ve yakınları, doya doya eğlenmenin tadını çıkardı. Down sendromlu çocukların dans gösterisi yaptığı etkinlikte, çocuklar yüzlerini boyadı, hediyeler aldı, melek, palyaço gibi renkli kostümler giyerek eğlendi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çocuk Şenliği, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde gerçekleştirildi. Tedavi gören çocukların 23 Nisan'ı hastanedeki şenlikle kutlamaları için düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlencenin tadını çıkardı. Kurulan stantlarda boyama kitapları ve çeşitli hediyelerin dağıtıldığı etkinlikte, çocuklar yüzlerini boyadı, melek, palyaço gibi renkli kostümler giyerek eğlendi. Down sendromlu çocukların yaptığı dans gösterisi ise yüzlerde tebessüm oluşturarak etkinliğin ilgi odağı oldu. Etkinlikte konuşma yapan Başhekim Tanju Çelik, "Bizim hastanemiz çocuk hastanesi. Hastanede kalmakta olan çocuklarımız yarın düzenlenecek olan 23 Nisan şenliklerine katılamayacaklar. Biz bu şenlikle birlikte eğlenceyi onların ayağına getirmeyi hedefledik. Hastanemiz bünyesinde bu şenliği düzenleyerek 23 Nisan kutlamalarını gerçekleştirmiş olduk. 23 Nisan 1923 tarihi hepimizin bildiği gibi ulusal bayram olarak kutlanmakta. Biz de katılımcılarımızla, palyaçolarımızla, müzik gruplarımızla bir şenlik oluşturduk. Burada hasta çocuklarımız için hediyeler dağıtılıyor. Okuyan, yazan çocuklarımız burada boyamalar yapıyor" dedi.

'İÇİM ŞENLİK OLDU BU ŞENLİK GİBİ'

Şenliğe katılan lösemi hastası 6 yaşındaki Rüzgar Eser'in annesi Özge Kuruoba, "Şenlik çok güzel geçiyor. Bugün tedamizi gördük, daha sonra eğlendik şimdi ayrılacağız. Bizim için çok güzel bir gün oldu çünkü uzun zamandır dışarıya çıkamıyorduk. Onlar için de büyük değişiklik oldu" diye konuştu. Şenlikte doyasıya eğlenen Rüzgar Eser ise, "İçim şenlik oldu bu şenlik gibi. 23 Nisan çocuklar için çok güzel bir gün" dedi. Lösemi hastası oğluyla beraber şenliğe katılan Emine Can, "Şenlik güzel geçiyor. Bugün hastanemize geldik tedavimizi aldık. Doktorlarımızdan biri şiir ezberleyip ezberleyemeyeceğimizi sordu. Biz de şiirimizi ezberleyip geldik. Tedavimizi de hemen hemen yarıladık. İnşallah hepsi geçecek" diye konuştu.

Pastanenin tanıtımında ücretsiz dondurmaya hücum ettiler

Denizli'nin en işlek yerlerinden Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yeni açılan bir pastane, tanıtım için 120 kiloluk Kahramanmaraş dondurmasını vince asarak ücretsiz dağıttı. Halk etkinliğe yoğun ilgi gösterirken, vince asılı dondurma yaklaşık yarım saatte tükendi.

Merkezefendi ilçesinin Altıntop Mahallesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bir pastane açılışında, tanıtım etkinliğinde Kahramanmaraş dondurması ücretsiz dağıtıldı. Vince bağlanan 1 metre uzunluğunda ve 120 kilo ağırlığındaki dondurmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çalışanlar tarafından satır ve bıçaklarla kesilen dondurmalar, külahlara koyularak ikram edildi. Bazı vatandaşların büyük parçalar halindeki dondurmayı ellerine alıp götürdüğü de görüldü. Vince asılı dondurma, yaklaşık yarım saat içerisinde tükendi.

Dondurma alan vatandaşlardan Mehmet Karaoğlu, "Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Dikkatimi çekti. Gidip bende bir külah dondurma aldım. Ücretsiz olduğu içinde insanlar ilgi gösteriyor. Dağıtanlara teşekkür ederim" dedi. Nuri Engin adlı vatandaş ise, "Bu kalabalıkta dondurma kaptığım için sevinçliyim. Elimdeki dondurma yaklaşık yarım kilo. Hepsini yemeyi düşünüyorum" diye konuştu.

İşletme sahibi İlhan Aydınlık, açılış için bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Yoğun bir ilgi oldu. Hem görsellik açısından hem de ağırlığından dolayı dondurmamızı vince bağlayıp dağıttık. Vince asınca dondurmayı kesmekte kolay oluyor" dedi.

Hırsızlar okuldan 4 LCD televizyon, para ve yiyecek çalındı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir okuldan 4 LCD televizyon, 3 bin TL para ve kantindeki yiyecekleri çaldı.

Olay, Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde okula gelen şüpheliler, okulun pencere camını kırarak içeri girdi. Okulun alarm ve güvenlik kamerası sistemini kablolarını keserek devre dışı bırakan şüpheliler, kapılarını kırdıkları müdür ve müdür yardımcısı odaları ile kantine girerek, 4 LCD televizyon, 3 bin TL para ve yiyecek çaldı.

Sabah saatlerinde okula gelen hizmetli ile kantin işletmecisi okula hırsız girdiğini fark ederek, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, ihbar üzerine girdiği okulda incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KİTVAK'tan hastanede 23 Nisan kutlaması

Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) üyeleri, Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde tedavileri devam eden çocuklar ve aileleri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Onkoloji hastası çocuklarla birlikte pasta kesen vakıf üyeleri, onlara çeşitli hediyeler vererek yüzlerini güldürdü.

İzmir'deki Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde tedavi görmekte olan çocukları ziyaret eden KİTVAK üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında, her biri masal kahramanı kostümü giymiş olan, özel bir liseden gelen 11 genç, KİTVAK üyesi, onkoloji hastası çocuklarla oyunlar oynayarak şarkılar söyledi. KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Soncul ve Yönetim Kurulu üyesi İklil Ulueren ile Genç KİTVAK Başkanı Nur Eraslan, çocuklarla beraber 23 Nisan pastasını kesti. KİTVAK yönetim kurulu üyeleri, çeşitli oyuncaklardan oluşan hediyeleri çocuklara vererek onları mutlu etti.

'HASTALIKLARINI BİR NEBZE UNUTABİLMELERİ İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ'

KİTVAK olarak milli ve dini bayramlarda çocukları yalnız bırakmamak için her türlü organizasyonu yaptıklarını söyleyen Başkan Ramazan Soncul, "Bu organizasyona değişik gruplar da destek verdi. Bugün bir kolejin öğrencilerinden Genç KİTVAK'lılar bu işi üstlendi. Çocukların eğlenebilmesi için, en azından hastalıklarını bir nebze unutabilmeleri için gereken her türlü girişimde bulunuyoruz. Allah onlara şifa versin, temennimiz budur" diye konuştu.

KİTVAK Yönetim Kurulu üyesi İklil Ulueren ise, "23 Nisan dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayramdır. Bu bilinci yaşamaları için her sene 23 Nisan'ı çocuklarımızla beraber kutluyoruz. Hem günün önemini ifade etmeye çalışıyoruz hem de çeşitli görsel etkinlikler, armağanlar ve pastayla onlara mutlu bir an yaşatabiliyorsak ne mutlu KİTVAK ailesine. Bu konuda bize destek veren her türlü bağışçımıza, gönül dostumuza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Genç KİTVAK üyelerimiz sürpriz bir etkinlik hazırladılar. Çocukların coşku içinde bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Bütün çocuklarımızın şifa bulmasını istiyoruz, dilerim ki bu hastalık hiç kalmaz" dedi.

Bahçe kapısına sıkışan 'Zeytin'i itfaiye kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, demir bahçe kapısının parmaklıklarına sıkışan 'Zeytin' isimli köpeği itfaiye ekipleri kurtarıp, özgürlüğüne kavuşturdu.

Bitez Mahallesi'ndeki bir villanın bahçesinden dışarı çıkmak isteyen 'Zeytin' adlı köpek, kapı kapalı olunca parmaklıkların arasından geçmeye kalkıştı. Başı ve ön ayaklarını dışarı çıkarmayı başaran köpeğin vücudunun geri kalanı, parmaklıklara sıkıştı. Zeytin'in kapıda sıkıştığı gören mahalle sakinleri, kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Mahalle sakinleri bunun üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri özel aletler kullanarak, parmaklık demirlerini genişletti. Sıkıştığı yerden çıkan köpek, rahatladı. Sağlıklı bir şekilde tekrar özgürlüğüne kavuşan köpek, sahibi Gülay Karabacak'a teslim edildi.

