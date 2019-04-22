DHA YURT BÜLTENİ-15

27 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 27 yaşındaki Mehmet Mustafa Uraz evinde ölü bulundu. Gencin şüpheli ölümü nedeniyle cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi 1847/3 sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın 2'nci.katında bulunan dairede meydana geldi. Çevre mühendisliğinden mezun olduğu ve KPSS'ye çalıştığı öğrenilen Mehmet Mustafa Uraz, ailesi ile birlikte yaşadığı evde yalnız olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı. Aydın'da bir yakınlarının düğününe giden Uraz'ın anne ve babası, eve döndüklerinde Uraz'ı koltukta hareketsiz şekilde otururken buldu. Bunun üzerine ailesi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Uraz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Uraz'ın şüpheli ölümü nedeniyle, polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Uraz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Mustafa Uraz'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Olay yeri inceleme ekiplerinden detay

-Binadan detay

-Yakınlarından detay

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR, ()

=================

İzmir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

İZMİR'in Kınık ilçesinde, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 53 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat öğlen saatlerinde (14.00) Kınık Kavşağı yakınında meydana geldi. Manisa'nın Soma ilçesindeki özel bir maden ocağında kepçe operatörü olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Şükrü Buran, iş çıkışı 16 AAS 64 plakalı yarış motosikletine binerek Bergama'daki evine dönmek için yola çıktı. Buran Soma - Bergama yolunda seyir halinde olduğu sırada, iddiaya göre Kınık Kavşağı yakınında kontrolsüz çıkış yapan Seyithan Y.(Yıldırım) (31) yönetimindeki 10 LL 834 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Buran, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada Buran ağır yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Buran, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Buran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Şükrü Buran'ın Soma Motorsiklet Severler Kulübü üyesi olduğu ve motosiklet tutkusu olduğu belirtildi.

Öte yandan, kazaya karışan otomobil sürücüsü Seyithar Y. Jandarma tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yapan otomobil ile motosikletten görüntü

Haber - Kamera:Cevdet ŞEN / KINIK, (İzmir) ()

===========================



