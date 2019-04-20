DHA YURT BÜLTENİ-15

Furkan'dan 4 gündür haber yok

ERZURUM'un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı köyünde, 17 Nisan günü kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'i arama çalışmaları sürüyor. Köy ve çevresi ile yakınından geçen Kocasu'da 4 gündür aranan küçük Furkan'a ait herhangi bir ize şu ana kadar ulaşılamadı.

Karaçoban ilçesi Budaklı köyünde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Babasının kapı önüne bıraktığı Furkan, 20 dakika içerisinde kayıplara karıştı. Aile kendi imkanlarıyla Furkan'ı bulamayınca, cami minaresinden anons yapılarak küçük çocuğun kaybolduğu duyuruldu. Köylüler de Furkan Yiğit'i bulmak için seferber oldu. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kalınca, aile bu kez jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Aynı gün köye, jandarma, AFAD ve köy korucuları sevk edildi. 100'e yakın jandarma, 20 köy korucusu ve 6'sı su altı ve su üstü arama ekibi olmak üzere 16 AFAD personeli arama çalışması başlattı. Üç gün boyunca sabah başlayıp, gece yarılarına kadar devam eden çalışmalarda, köydeki ev ve eklentileri tek tek kontrol edildi, çevredeki arazilerde arama yapıldı. AFAD ekipleri de Kocasu'da hem su altında hem de su yüzeyinde Furkan'ı aradı. Dere yatağı iş makinesi yardımıyla temizledi. Ancak dün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalarda, küçük Furkan'a ait bir ize rastlanmadı.

Çalışmalara, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. AFAD'a bağlı su üstü ve su altı arama ekipleri, Furkan Yiğit'in Kocasu'ya düşme ihtimaline karşın botlarla yine arama yaptı. Arama- kurtarma köpekleriyle köyün çevresindeki dağlık alanlar da kontrol edildi.

Oğlu kaybolduğu sırada Erzurum'da hastanede tedavi gören 6 yaşındaki oğlu Ferhat'ın yanında kalan anne Gülperi Yiğit de Furkan'ın kaybolduğunu duyunca köye geldi.

Acılı aile bir an önce çocuklarının bulunmasını isterken, Furkan Yiğit’i arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köyden detay görüntü

-Arama çalışmaları (Cep telefonu görüntüsü)

-Köy halkından detay

-Evin önünde bekleyen yakınları

-Furkanın babasından Fehim Yiğit'in olayın anlatması (arşiv)

-Ersin ışık ile röp

Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

SÜRE: 03.28 BOYUT: 388 MB

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Uyuşturucu için plastik bardağa kenevir ekmişler

KARAMAN'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın, 3 kişi gözaltına alınırken, 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin, uyuşturucu elde etmek için kenevir tohumlarını evlerindeki plastik bardaklara ektikleri ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Osman T. (27) ile Gamze Gül A.'nın (19) dün kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin uyuşturucuları getireceği aracı tespit eden ekipler, otomobili durdurmak istedi. Karaman-Mersin karayolu polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan iki şüpheliyle kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında polisin havaya ateş açmasıyla panikleyen Osman T. ve Gamze Gül A. yakalanıp gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 4 kilo 875 gram esrar ele geçirildi. Ekipler ardından Osman T. ve Gamze Gül A.'nın evlerinde arama yaptı. Osman T.'nin evinde, 120 plastik bardak ve saksıya ekilmiş kenevir, 40 gram esrar ve 62 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Osman T.'nin eşi Fadime T. de gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Adliyeden detay

-Plastik bardakların fotoğrafları

Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN,())

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Bolu Dağı'nda kar yağışı

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı etkili oldu.

D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişlerinde dün başlayan kar yağışı aralıklarla bugün de etkisini sürdürdü. Otoyolun Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2, ve 3. viyadükleri, tünel girişi, Elmalık ve Yumrukaya viyadükleri ile D-100 Karayolu Bakacak, Seymenler, Bolu Dağı ve Abant Kavşağı mevkiinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sürücüler de elektronik tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yollardan görüntüler

-Kar yağışı

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı, kaza anı kamerada

ADAPAZARI’nda, yolun karşısına geçmek isteyen Alperen Orta (9) otomobilin çarpması sonucu kaldırıma savruldu. Yaralanan çocuk tedaviye alınırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza öğle saatlerinde, Adapazarı Şeker Mahalle Ak Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 D 7191 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Alperen Orta’ya çarptı. Alperen Orta çarpmanın etkisiyle savrularak kaldırıma düştü. Yaralanan çocuk, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Alperen Orta’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası

Kaza anı

HABER: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()

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Jandarma, terör operasyonu sırasında bulduğu yaralı dağ keçisini kurtardı

TUNCELİ'nin Bali Deresi bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdüren Jandarma Özel Harekat ekipleri, doğada yaralı halde buldukları dağ keçisini kurtardı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat timleri, Bali Deresi bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdükleri operasyon sırasında, kayalıklardan düşme sonucu yaralanan 1 yaşındaki dağ keçisini buldu. Ekipler, arka ayaklarından yaralı halde buldukları dağ keçisini Tunceli Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Veteriner kontrolündeki dağ keçisinin tedaviden sonra yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Dağ keçisinin tedavisi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ()

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