DHA YURT BÜLTENİ -15

Madenci ailelerinden Can Gürkan'ın tahliyesine tepki

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanıklı davanın temyiz başvurusunu inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nin, mahkemenin verdiği kararı onayıp, 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ı tahliye etmesi, madenci ailelerinin tepkisine neden oldu. Şehit madencilerin ailelerinin avukatı Mehmet Aydın, İstinaf Mahkemesi'nin ciddi manada yanılgıya düştüğünü belirterek, "Daha Yargıtay süreci var. Yargıtay sürecinde bu kararın kaldırılacağını ve olası kast ile ilgili bir hüküm kurulacağını düşünüyoruz" dedi.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesi ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, 'Olası kastla öldürme', 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 51 sanık, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Geçen yıl 11 Temmuz tarihinde Salih Pehlivanoğlu başkanlığındaki mahkeme heyeti kararını açıkladı. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 15 yıl, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik'e 18 yıl 9 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy'a 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Bunun yanı sıra Can Gürkan, 3 yıl süreyle maden faaliyetlerinde bulunmaktan men edildi. Ayrıca tutuksuz sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik'e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'a 10 yıl 10'ar ay, yönetim Kurulu üyesi Haluk Sevinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın'a 8 yıl 4'er ay ve Murat Bodur'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Aralarında Alp Gürkan'ın da bulunduğu 37 kişi ise beraat etti.

Gerekçeli kararın açıklanmasından sonra hem sanıkların, hem de mağdur ailelerin avukatları, üst mahkeme durumundaki İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulundu. Davaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Kararla birlikte, tutuklu sanıklardan sadece, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan tahliye edildi.

'BÖYLE BİR KARAR ÇIKACAĞINI BİLİYORDUK'

Karar sonrası, şehit madencilerin yakınları bu duruma tepki gösterdi. Faciada yaşamını yitiren madencilerden Uğur Çolak'ın babası İsmail Çolak (54), olayın meydana geldiği madende kendisinin de daha önce çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

"Adaletin olmadığı bir ülkede, yaklaşık 4 yıl adalet için mücadele verdik. Bu Soma maden katliamı, dünyada son yüzyılların en büyük işçi katliamıdır. Verdiğimiz adalet mücadelesinde sorumlu insanların yargılanmasını beklerken, sorumluların bir bir serbest bırakıldığını gördük. 11 Temmuz 2018'de ödül gibi cezalar verilerek karara bağlanan bir dava süreci yaşadık. Biz bu olayları bir üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesi'ne taşıdık. Böyle bir kararın çıkacağını biliyorduk. Özellikle Can Gürkan'a tahliye kararı çıkacağını bekliyorduk. Çünkü Can Gürkan en az cezayı alan, ancak en sorumlu olan kişiydi. İstinaf Mahkemesi'nin verdiği kararı asla tanımıyoruz. Bu kararın yanlı ve taraflı olduğunu düşünüyoruz. Gerçek sorumlu Can Gürkan'ın kendisi olmasına rağmen, ödül gibi bir ara karar verildi. Yargıçların neye göre böyle bir karar verdiklerini merak ediyoruz. Nereye itiraz edilmesi gerekiyorsa, nereye gidilmesi gerekiyorsa gideceğiz."

Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak (52) ise gözyaşları eşliğinde, "Dün akşam üzeri aldığımız bir haberle, bize 301 madencinin öldüğü faciayı tekrar yaşattılar. Bu da Türkiye'de adaletin olmadığını gösteriyor. Adalet nerede? Artık bizim sesimizi Ankara duysun. Biz, adalet istiyoruz. 438 çocuk yetim kaldı, babalarını soruyor. Can Gürkan, dün akşam koşarak ailesine gitti. Bizim çocuklarımızın hayatlarından çaldılar" dedi.

'ÇEKTİĞİMİZ ACIYI ONLAR DA ÇEKSİN'

Şehit madencilerden Talip Şenlik'in babası Hasan Şenlik (65) ise adaletin olmadığı yerde hiçbir şeyin olmayacağını belirtip, "Çocuklarımız öldü gitti. Can Gürkan serbest bırakıldı. İtiraz etmek istesek kime gideceğiz, kime ne anlatacağız" diye konuştu.

Bir başka şehit madenci Ali Kavas'ın eşi Gülten Kavas (42) da şunları söyledi:

"Aradan 5 yıl geçti, bu ülkede adaleti aramamıza rağmen bulamadık. Gözle görülür bir adalet var ama akla mantığa sığacak bir adalet yok. Dilerim ki; Allah'tan bizim çektiğimiz acıyı onlar daha çok çeksin. Bizim eşlerimiz o maden içerisinde yanarak öldü ve biz ölüsünü bile 3 gün sonra aldık. Bu acının tarifi yok. Rabbim yardımcımız olsun. Acıları hala ilk günkü gibi taze."

'UYGUN BİR KARAR DEĞİLDİR'

Şehit madencilerin ailelerinin avukatı Mehmet Aydın da Can Gürkan'ın tahliyesinin çok bekledikleri bir karar olmadığını belirtip, "301 kişinin öldüğü, ciddi sayıda insanların mağdur olduğu bir davanın dosyası ocak ayı itibariyle İstinaf Mahkemesi'ne gitti. Biz incelemenin daha ilerleyen zamanlarda biteceğini zannediyorduk, ama karar kısa sürede verildi. Verilen karar, uygun bir karar değildir. İstinaf Mahkemesi, ciddi manada yanılgıya düşmüştür. Hatta İstinaf Mahkemesi Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu madencilik faaliyeti yapamaması, maden ocağı çalıştıramaması gibi cezaları da kaldırmıştır. Hem de tahliyesine hükmetmiştir. Biz bu işin takipçisi olacağız. Daha Yargıtay süreci var. Yargıtay sürecinde bu kararın kaldırılacağını ve olası kast ile ilgili bir hüküm kurulacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Tokat'ta bulunan yanık insan kemikleri, inceleme için İstanbul'a gönderilecek



TOKAT'ın Erbaa ilçesindeki Kelkit Çayı kenarında bulunan, insana ait yanmış kafatası ve kemik parçaları, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderil. Kedimiklerin bulunduğu yerde ayrıca yanık lastik parçalarına da rastlandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, ilçe merkezi yakınlarındaki Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan çoban, çay kenarında, insana ait yanmış kafatası ve kemik parçaları olduğunu gördü. Çobanın ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kemiklerin bulunduğu bölgede cumhuriyet savcısı eşliğinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından kemikler, polislerce toplanarak, Erbaa Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kemiklerin, buradan dün gece gönderildiği Tokat Devlet Hastanesi morgunda ilk incelemesi yapıldı. İncelemede kemiklerin, erkek ya da kadına ait olup, olmadığı belirlenemedi.

TABUTA KONULARAK GÖNDERİLDİ

Tokat Devlet Hastanesinde yapılan incelemenin ardından kafatası ve kemik parçaları tabut içerisine konuldu. Kemik parçalarının bulunduğu tabut Tokat Belediyesine ait cenaze aracı ile detaylı inceleme ve DNA tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AYNI BÖLGEDE YANIK LASTİK PARÇALARI

Öte yandan kemiklerin bulunmasının ardından polis ekipleri, ilçe genelinde kayıp başvurusu olup, olmadığını araştırdı. Yapılan araştırmada, güvenlik makamlarına ulaşan kayıp başvurusunun olmadığı tespit edildi. Kemiklerin bulunduğu yerde ayrıca yanık lastik parçalarına da rastlandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



===========================

Sinop’ta fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

SİNOP'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra Gerze ve Türkeli ilçelerinde fuhuşa teşvik ve yer teminine yönelik operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takipte bulunan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı basında bulundu. Operasyon sonucu 2’si kadın, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

==============================

Erzurum'da dolu, kenti beyaza bürüdü

ERZURUM'da aniden bastıran dolu yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü. Doludan korunmak isteyen vatandaşlar, iş yerlerine sığındı.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, saat 16.00 sıralarında yerini doluya bıraktı. Vatandaşlar, doludan korunmak için iş yerlerine sığındı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan, kenti beyaza bürüyen dolu, trafikte sürücülere de zor anlar yaşattı. Yazlık lastiklerini takan sürücüler kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, araçları iterek sürücülere yardım etti. Dolu yağışını fırsat bilen bazı gençler ise kartopu oynadı.

Vatandaşlar, nisan ayının ortasına gelinmesine karşın, yazın bir türlü gelmediğini söyledi.

Bu arada, Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, "Kar erimelerinin, dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli, tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

===========================

Diyarbakır'da fuarda 1,5 ton altın sergilendi

DİYARBAKIR'da üretici ve kuyumcuları bir araya getiren 3'üncü Mezopotamya Mücevher Fuarı'nda yaklaşık 1,5 ton altın ve mücevherat sergilendi.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası ile bir fuarcılık firması iş birliğinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 3 gün açık kalacak 3'üncü Mezopotamya Mücevher Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. Yaklaşık 30 firmanın katıldığı fuarda 1,5 ton altın ve mücevherat sergilendi. Kenti simgeleyen motifleri de işleyen bazı firmalar, alım gücünün düşük olması nedeniyle hacmi büyük gösteren düşük gramlı bu ürünleri sergiledi.

Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Yunus Öner, esnaf ve üretici firmaları fuara beklediklerini belirterek, "İstanbul, Şanlıurfa ve Türkiye'nin birçok ilinden katılan firmalarımız var. Diyarbakır'dan firmalarımız var. Esnafımızdan bu firmaları ziyaret edip, tanışmalarını bekliyoruz. 30'a yakın firmamız şu anda burada ve birçoğu dünyaya ihracat yapan firmalar. Yaklaşık 1,5 tona yakın bir altın şu anda fuarımızda sergileniyor. Birçok yeni model ve çeşitleri görmek üzere bölgemizdeki bütün kuyumcuları fuarımıza davet ediyoruz. Gelip gezsinler, görsünler" dedi.

'GÖSTERİŞLİ VE UCUZ ALTINA TALEP ARTTI'

Fuarda yerini alan bir firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İriç ise 20 yıldan bu yana bilezik imalatı yaptıklarını ifade ederek, "Son 2 yılda şarnelli bilezik üretimimiz başladı. Bu bilezik geniş enli, düşük gramlı, hem gösteriş var hem de ucuzluk var. Bu anlamda halkımız bunu talep ediyor. Son 2 yıldır Diyarbakır halkına bu hizmeti veriyoruz. Diyarbakır surlarını geleneksel ve modern bakış açısıyla harmanlayıp figürleri bileziklere döktük. Bilezikleri de fuarda sergiliyoruz. 'Hint' adını verdiğimiz setler ve takılar var. Onları da Dubai'den getirip halkımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Fuarda da bunların tanıtımını yapıyoruz. Diyarbakır'a özgü, Diyarbakır hasır bileziği var. Hasır bileziği, Diyarbakır yüzüğü, Diyarbakır motiflerinin işlendiği bileziklerimiz var. Normal 50 gramlık bir bilezik 11 bin civarı tutarken, şarnelli bileziği gösterişli ancak 30 gramdır. 6 bin 500 lira civarında tutuyor. Gösterişli ve ucuz olduğundan dolayı bu da halkımızın talebini arttırıyor" diye konuştu.



