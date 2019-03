DHA YURT BÜLTENİ-15

İzmir'de CHP'ye 500 yeni üye

CHP İzmir İl Örgütü, partiye katılan 500 kişi için Tarihi Havagazı Fabrikası'nda tören düzenledi. Yeni katılan isimlere rozetlerini takan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Biz CHP olarak İzmir'de kendimizle yarışıyoruz" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, partiye üye olan 500 kişi için tören düzenledi. Törende, temsili olarak yaklaşık 100 kişiye rozet takıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'nin İzmir'de 28 ilçede tertemiz, kendini ülkesine, yaşadığı kente adamış isimlerle seçime gittiğini söyledi. İki ilçede de İYİ Parti'nin adaylarını desteklediklerini kaydeden Yücel, "Geçmişte hangi siyasi partiden, düşünceden, inançtan olursa olsun yüreğinde vatan, millet, Cumhuriyet, demokrasi sevgisi olan tüm arkadaşlarımız bizim kardeşlerimizdir" dedi.

24 Haziran seçimlerinden sonra siyasetin geçmişe göre daha da kutuplaştığını savunan Deniz Yücel, "Biz de bizimle aynı düşüncede, çizgide olan Cumhuriyet, vatan, millet sevgisi olan İYİ Parti ile ittifak yaptık. CHP olarak İzmir'de 28 ilçede birbirinden değerli, kendisini Cumhuriyet'e, demokrasiye adamış isimlerle seçime gidiyoruz. Bizim için her şeyden önce insan, ülke, Cumhuriyet ve devlet önemli" diye konuştu. CHP'ye geçenlere, partiye verdikleri katkıdan dolayı teşekkür eden Yücel, şöyle dedi:

"Bizim mücadelemize katkı koyduğunuz için, 'Biz de bu mücadelede aktif rol alacağız' dediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seçimlere kısa bir süre kala partimiz ve mücadelemize bu gücü vermeniz, bize katılmanız bizim için çok önemli ve değerli."

İzmir'de CHP olarak kendileri ile yarıştıklarını dile getiren Yücel, şunları söyledi:

"Sizlerle daha güçlü ve kararlıyız. Bu seçim yerel seçim ama ülkemizin, Cumhuriyetimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini yönlendireceğimiz bir seçim. Biz bu olaya böyle bakıyoruz. Seçimlere kalan süre azaldıkça iktidar partisinin söylemleri daha da sertleşiyor, hırçınlaşıyor. İktidar partisi kendi iktidarını kaybetmenin telaşını yaşıyor. Bir beka meselesi ortaya attılar. Türkiye Cumhuriyeti'nin beka meselesi yoktur. Biz CHP olarak İzmir'de kendimizle yarışıyoruz. "

HDP'li Temelli: Kürt'üm, Türk'üm, Türkiyeliyim

VAN'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından nevruz kutlaması organize edildi. Burada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Cumhurbaşkanı, gittiği her yerde bize 'terörist' diyor. Bizi size şikayet ediyor. Diyor ki 'Kürt bile değil'. Ben de diyorum ki 'Ben Kürt'üm, Türk'üm, Türkiyeliyim'. Biz bir arada yaşayacağız" dedi.

HDP ve DBP tarafından Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda, nevruz kutlaması düzenlendi. Polisin güvenlik önlemi kapsamında, kutlama alanı, havadan drone ile denetlendi. Kutlamaya gelenler, alanda kurulan güvenlik barikatından geçirilirken, üst aramaları da yapıldı. Nevruz kutlamasına; HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'nin Van büyükşehir belediye başkan adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı, HDP'nin ilçe belediye başkan adayları, il ve ilçe eş başkanları ile çok sayıda kişi katıldı. Ateş yakılmasının ardından kutlamaya gelen bazı İranlı turistler de kol kola girerek, halay oynadı.

'BİR YANIM ŞANLIURFA, BİR YANIM TEKİRDAĞ'

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, eşiyle birlikte sahneye çıkıp, konuşma yaptı. Barış ve demokrasiden vazgeçmediklerini kaydeden Temelli, "Asla umudumuzu kaybetmeyeceğiz. 'Barış' dedik, 'demokrasi' dedik. Barış ve demokrasi mücadelemizden asla vazgeçmedik. 31 Mart'ta sandığa gidiyoruz. Bütün oylarımıza, siyasi irademize sahip çıkıyoruz. Biz asla bu sevdadan vazgeçmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmuyor. Olmadığı da bugün Cumhurbaşkanı'ndan belli oluyor. Bir cumhurbaşkanı; bütün halkları kucaklar, ayrımcılık yapmaz, insanları ötekileştirmez. Bugün bu ülkenin Cumhurbaşkanı bizi kovuyor. Bize 'terörist' diyor ve gittiği her yerde diyor ki 'Kürt bile değil'. Ben de diyorum ki 'Ben Kürt'üm, Türk'üm, Türkiyeliyim. Biz bir arada yaşayacağız. Birlikte ürettik, birlikte paylaştık'. Sen kimi kovuyorsun? Benim bir yanım Şanlıurfa, bir yanım Tekirdağ. O yüzden ben Türkiyeliyim. Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı gibi davransın; parti başkanı gibi davranmasın" diye konuştu.

Malatya'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

MALATYA'da 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 otomobilde sıkışan 3 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Maka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 44 DU 834 plakalı otomobil ile 44 DA 904 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada 2 otomobilde bulunan Ali Gül, Anıl Durak ve Ali Asker Salman, araç içinde sıkıştı. Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da nevruz; toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu (2)

ATEŞ YAKILDI, HALAYLAR ÇEKİLDİ

Diyarbakır'da düzenlenen nevruz kutlamasına katılanlar, valiliğin izin verdiği 11.00 ile 16.00 arasında baharın gelişini kutladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, HDP milletvekilleri ile yerli ve yabancı davetlilerin de katıldığı kutlamada nevruz ateşi yakılırken, alanda toplanan yaklaşık 30 bin kişi, müzik eşliğinde uzun süre halay çekti. Kutlamalar sırasında bazı gruplar zaman zaman terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları açtı. Görevliler tarafından uyarılan gruplar, sloganlara devam edince, sesleri artırılan müzikle bastırılmaya çalışıldı. Kutlamalarda HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ tarafından, başlattığı açlık grevini Diyarbakır'daki evinde sürdüren HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in yazdığı mektup okundu.

PERVİN BULDAN KONUŞTU

Konuşmaların yapıldığı platforma çıkan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise nevruzu kutladı. Buldan, partisinin tutuklu milletvekillerine de selam göndererek, şöyle dedi:

"Ben buradan, bu görkemli alandan, dünyanın dört bir yanındaki bütün Kürtlerin nevruzunu kutluyorum. Tüm Kürtlere, dünya halklarına ve Ortadoğu halklarına selam olsun buradan sesimizin ulaştığı bütün dostlara, bütün yoldaşlara. Selam olsun Selahattin Demirtaş'a. Selam olsun Figen Yüksekdağ'a. Selam olsun Gülten Kışanak'a, İdris Baluken'e. Selam olsun Sırrı Süreyya Önder'e. Selam olsun bugün 134 gündür bedenini açlığa yatıran sevgili Leyla Güven'e. Selam olsun zindanlarda ve dışarıda bedenlerini açlığa yatıran bütün yoldaşlarımıza. Bu nevruz sizin nevruzunuzdur. Yine yaşatmak için kendi yaşamını feda eden Zülküf Gezen'in anısı önünde saygıyla, minnetle eğiliyorum. Zülküf Gezen, Kemal Kurkut'a, Mazlum Doğan'a milyonların önünde sözümüzdür; yaşam kazanacak, barış kazanacak, çözüm kazanacak. 6 yıl önce Öcalan'ın mektubunu, yine bu meydanda ben okumuştum. 6 yıl önce bu meydanda hepimizin geleceğe dair barış umutları yeşermişti. O gün bu süreci bitirmeselerdi bugün bu meydanda sevgili Selahattin Demirtaş olacaktı, sevgili Leyla Güven olacaktı, sevgili Gültan Kışanak olacaktı. Bir kez daha bu halkın; barıştan, demokrasinden, özgürlüklerden vazgeçmeyeceğini söylüyoruz."

Buldan, 31 Mart seçimlerinde destek isteyerek, seçimlere halkın, emeğin, kadınların ve en önemlisi Kürtlerin ittifakıyla girdiklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Sevgili halkımız işte 21 Mart, işte 31 Mart. Evet seçimlere 10 gün kaldı. 31 Mart'ta bizler, seçimlere gireceğiz. Bizler AK Parti- MHP rejimine karşı seçimlere gireceğiz. Bizler kadınları her alanda, her yerde yok sayan, tekçi, erkek rejimine karşı seçimlere gireceğiz. Bizler, 'Tek dil, tek millet, tek ben' diyen zihniyete karşı seçimlere gireceğiz. Bizler biliyoruz ki halkımız 31 Mart seçimlerinde iktidara karşı bizimle beraber yürüyecek. Değerli halkımız, sevgili yoldaşlarım seçimlere halkın ittifakıyla, emeğin ittifakıyla, kadınların ittifakıyla ve en önemlisi Kürtlerin ittifakıyla giriyoruz. Bu ittifakın tarihsel bir önemi var. Binlerce yıllık öz topraklarımızdan bizi kovanlara, bize 'Defolun gidin' diyenlere karşı kurduğumuz bir ittifaktır. Buradan bir kez daha hep birlikte haykırıyoruz. Bu topraklara, bu ülkeye biz başka diyarlardan gelmedik, kimsenin buyruğuyla da bu toprakları terk edip gitmeyeceğiz. Bizlerden rahatsız olanlar varsa da buyursun gitsin, kapı açık, yol açık. Biz bir barış partisiyiz. Savaş kolaydır ama barış yürek ister, cesaret ister. Nevruz ateşi, bu karanlığı aydınlatacak bunu biliyoruz. Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Sevgili halkımız mutlaka kazanacağız."

Konuşmaların ardından alanda toplananlar , saat 16.00'ya kadar izin verilen alandan erken ayrılmaya başladı.

Mesir macunu baharatları karıldı, izdihamda kazana düşme tehlikesi yaşayanlar oldu

MANİSA'da 479'uncu kez saçılacak mesir macununun baharatları baharın gelişini müjdeleyen nevruzda karıldı. Ancak bu yıl geçmişin aksine karılan baharatlar macun haline getirilmedi. Karma işleminin ardından kazanlara hücum edenler mesir macunu yerine baharatları görünce hayal kırıklığı yaşadı. Ancak yine de vazgeçmeyip, yanlarında getirdikleri kavanoz ve poşetlere bu defa mesir yerine baharat doldurdu. İzdihamda kazana düşme tehlikesi yaşayanlar da oldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Nevruz kutlamalarının ardından mesir macunu karma töreni için Sultan Camisi'ne kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Kortejde temsili Hafsa Sultan, Merkez Efendi, Osmanlı sultanları ve şehzadeler, at üstünde halkı selamladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı güzergahını takip eden

kortej, Sultan Camibi Bimarhanesi'ne kadar mehteran takımı eşliğinde yürüdü. Vatandaşlar da kortej yürüyüşünde temsili sultan ve şehzadelerin fotoğraflarını çekti. Kortejdeki protokol üyeleri de vatandaşları selamladı. Yürüyüşün ardından Sultan Cami Bimarhanesi'nde yapılan mesir macunu karma töreninde Mevlithanlar Derneği tarafından mesir ilahisi okundu. Mesir karılması öncesinde konuşan Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, bu yıl 479'uncu kez kutlanacak Mesir Macunu Festivali'nde 6 ton mesir macunu saçılacağını söyledi. Festivalin bu yıl coşkulu kutlanacağını ve eğlencelerin olacağını ifade eden Tanık, mesir saçım törenin 28 Nisan'da yapılacağını kaydetti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün de mesir macunu geleneğinin yaklaşık 5 asırlık sürdüğünü hatırlatıp, Manisa'nın adını bu festival sayesinde şifayla duyurduğunu söyledi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ak Partili Ömer Faruk Çelik ve Manisa Valisi Ahmet Deniz de festivalin şifasına ve birleştiriciliğine dikkat çekti.

'BAHARATLARI DUALARLA KARIŞTIRILDI'

Konuşmaların ardından Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından mesir macunu karma duası okundu. Dua eşliğinde temsili 41 çeşit baharat, törene katılan protokol üyeleri Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa milletvekilleri Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, AK Partili Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu ve Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara tarafından kazana dökülüp, karıldı. Ancak, bu yıl geçmiş yılların aksine macun haline getirilmedi.

MESİR MACUNUNA NİYET BAHARATA KISMET

Karımın ardından mesir macununun hazır olduğunu düşünerek almak için kazanlara hücum eden vatandaşlar büyük hayak kırıklığı yaşadı. İzdiham yaşanırken, kazanda mesir macunu bulamayanlar bu defa baharatları kapıştı. Bazı vatandaşlar, o anlarda kazana düşme tehlikesi geçirdi. Şifalı olduğuna inandıkları mesir macunu baharatlarından almak için yarışanlar, yanlarında getirdikleri kap ve kavanozlara baharatları doldurdu. 479'uncu Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin diğer etkinlikleri ise 23- 28 Nisan arasında gerçekleştirilecek. Festivalin son günü olan 28 Nisan 2019 Pazar günü Sultan Camisi kubbe ve şerefeleri ile çevresindeki evlerin çatı ve balkonlarından toplam 6 ton mesir macunu halka saçılacak.

Nevruz ateşi Bursa’ya baharı getirdi

Her yıl 21 Mart’ta baharın habercisi olarak kutlanan ve Türklerin Ergenekon Destanına da konu olan Nevruz Bayramı Bursa’da coşkuyla kutlandı. Etkinlikte konuşan Türk Dünyası Yörük Birliği Genel Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, ‘’Nevruz anamızın ak sütü gibi Türklüktür, Türk kültürüdür, Türk bayramıdır’’ dedi.

Türk Dünyası’nın en büyük değerlerinden biri olan ve Ergenekon Destanı’na da konu olan Neruz Bayramı, Bursa’da düzenlenen tören ve etkinliklerle kulandı. Tarihi valilik binası önünde başlayan etkinlikte Bursa Valisi Yakup Canpolat'ın geleneksel yumurta tokuşturma seremonisi sonrası, mehteran takımı eşliğinde Kent Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü yapıldı..Burada devam eden etkinliklere Türk Dünyası Yörük Birliği Genel Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili ve Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın,Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldız, çok sayıda sivil toplum örgütü, Türki ülkelerden gelen öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

‘NEVRUZ TÜRK BAYRAMIDIR’

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada bayramın tarihi geçmişine değinip, ‘’Nevruz uyanış, diriliştir. Nevruz bolluk, berekettir. Nevruz anamızın ak sütü gibi Türklüktür, Türk kültürüdür, Türk bayramıdır. Ergenekon Destanı’na göre Türklerden 2 genç bir vadiye sığınmışlardır. Orada bunları dişi bozkut Asena emzirmiş ve korumuş. Zamanla burada çoğalan Türkler, vadiyi çevreleyen dağlar arasından demir madenini eriterek, yol açıp çıkmışlar. Nevruz ateşi demiri eritmiş. İşte bu sebeple sonraki zamanlarda Nevruz bir kurtuluş günü olarak kutlanmıştır’’ diye konuştu.

‘NEVRUZ’UN ANLAŞILMASI ÖNEMLİ’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili ve Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın, Nevruz’un anlamının kavranmasının önemli olduğuna değinip, ‘’Birlik, beraberlik, kardeşliğin ve 5 bin yıllık Türk geleneğinin Bursa’da da insanlar tarafından görünmesi, anlaşılması ve doğru yorumlanması açısından son derece önemli bir etkinlik oluyor. Katılan vatandaşlarımızın da bayramlarını tebrik ediyorum. Umarın daha binlerce yıl baharın gelişini kutlarız diyorum’’ şeklinde konuştu. Konuşmalar sonrası katılımcılar, yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlayarak Bayramı kutladı. Etkinlik plav dağıtımı ile son buldu.

Kaymakamdan down sendromlu çocuklarla halay

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, down sendromlu öğrenciler için düzenlenen etkinlikte Kaymakam Sezar Işıktaş, çocuklarla beraber halay oynadı.

Silopi Meslek Yüksekokulu'nda down sendromlu öğrenciler için etkinlik düzenlendi. Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş'ın da katıldığı etkinlikte, öğrenciler çeşitli kostümler giyerek, down sendromlu çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Kaymakam Işıktaş, etkinlikte, müzik eşliğinde oynanan halaya eşlik etti. Etkinlikte konuşan Şırnak Üniversitesi öğretim görevlisi Tuğçe Güzelyurt, down sendromluların mutluluğu için bu programı yaptıklarını dile getirerek, "Aslında bir günü dolu dolu geçirdik. Bizim umudumuz tek bir gün değil, bütün günleri onlarla birlikte geçirebilmek; aramızdaki bu birleşmeyi sağlayabilmek" dedi.

