DHA YURT BÜLTENİ -15

FUAT OKTAY: CHP GİBİ ARKASINI DÖNÜP GİDENLERDEN DEĞİLİZ

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Bursa programı kapsamında, Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan Alparslan Türkeş Caddesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Oktay, ''CHP gibi oy yoksa, hizmet de yok deyip arkasını dönüp gidenlerden değiliz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geldiği Bursa'da valiliği ziyaret etti. Heykel'deki tarihi valilik binasına gelen Oktay, Vali Yakup Canbolat tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan ve şeref defterini imzalayan Oktay, daha sonra valilik makamına geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, basına kapalı gerçekleşen ziyarette kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Oktay, daha sonra Osmangazi Belediyesi tarafından Yunuseli’nde yapılan Alparslan Türkeş Caddesi’nin açılışına katıldı. Programa, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve teşkilat mensupları ile çok sayıda kişi katıldı.

17 yılda en zorlu süreçlerden güçlenerek çıkıldığını belirten Oktay, “ 1 Nisan’dan sonra ülkenin hizmetleri bu ittifakla güçlü şekilde yaşayacak. Biz merkezde çalıştık, Bir ülkenin gelişmişliği, kalkınması sadece merkezden çalışma ile mümkün değil. Israrla yerelde diyoruz. Merkezde bizler, yerelde belediyelerimizle güç birliği yapacağız. Biz hizmetin, projenin, yatırımın vaadini verenlerden değiliz. Söz verdik mi yaparız. Konuştuk mu yaparız. Buna bütün Türkiye şahittir. 31 Mart’a konuşulan her neyse bizim sözümüzdür, yapılacaktır. Bunun yapılıp, yapılmadığının takipçisi olacağız. Biz öyle CHP gibi oy yoksa, hizmet de yok deyip arkasını dönüp gidenlerden değiliz. Hiçbir zaman öyle olmadık'' dedi.

''PKK VE FETÖ'YE DÜNYAYI DAR ETTİK''

Terör örgütlerinin oyunlarının bozulacağını söyleyen Oktay, "Hain terör örgütlerinin oyunlarını bozacağız, bozmaya devam edeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar nefes aldırmayacağız, onlara rahat verdirmeyeceğiz. Arkalarında kim olursa olsun meydan okuduk, okumaya devam edeceğiz. PKK, FETÖ’süne bu dünyayı dar ettik, dar etmeye devam edeceğiz. Ekonomik saldırılara karşı dimdik ayakta durduk. Oradan çok daha güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Türkiye’nin önüne kim engel çıkarırsa çıkarsın oradan güçlenerek çıkmayı öğrendik. Bize hiç kimsenin tehdidi bir şey ifade edemez, vız gelir. Ülkemiz, bugün bulunduğu noktaya kolay gelmedi '' diye konuştu

''ZİLLETE BULANMIŞ SİYASİ AKTÖRLER HEZİMETE UĞRAYACAKTIR''

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da açılışta yaptığı konuşmada, “Bugün bizim için tarihî bir gün. Bu anlamlı günü partimizin 50'nci kuruluş yıl dönümüne tesadüf etmesi ayrı önem katıyor. Gerçekten Bursa’da gelecek nesillere emanet edilecek, böyle güzel bir hatırayı önemsiyorum ve anlamlı buluyorum. Cumhuriyet tarihinin en kilit, en kritik milli beka açısından en stratejik seçimlerinden biri 22 gün sonra yapılacaktır. Türkiye’nin yıkımını dileyenler, zilletle kucak açanlar tarihin yanlış yerinde durduğunu anlamak zorunda kalacaklardır. Türk milleti bekasını sandıkta sahip çıktığı 31 Mart’ta gösterecektir. Zillete bulanmış siyasi aktörler hezimete uğrayacaktır. Türkiye’nin kuyusunu kazanlar bu kuyuya düşmekten kurtulamayacaklardır. Zilletin geleceği olmaz, milletimize hayrı dokunmaz. Cumhur ile Cumhuriyeti bir kez daha kucaklaştıracağız. Zilletin oyununu Allah’ın izniyle birlikte bozacağız'' dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Valilik ziyaretinden görüntüler

-Alparslan Türkeş Caddesinin açılışı ve miting alanından detaylar

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

-İsmet Büyükataman'ın konuşması

-Kurdele kesiminden detaylar

-Genel detaylar

Haber: Semih ŞAHİN - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()

===================

İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna ateş açıldı: 2 yaralı (2)

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne taksiden düzenlenen ve 2 partilinin hafif yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili olarak B.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Poliste çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen B.A.'nın, CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal ile görüşmek istediğini, randevu alamadığı için de ateş açtığını söylediği öne sürüldü.

İLÇE BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi;

"Bayraklı’da yakalamış olduğumuz sevgi, barış, hoşgörü ittifakı, bazı odakları son derece rahatsız etmiş olmalı ki 8 Mart Cuma gecesi CHP Bayraklı Gençlik Kolları üyesi genç kardeşlerimize yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından silahlı ve sopalı saldırı gerçekleştirildi. Yaralı 7 arkadaşımız Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi ile Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan arkadaşlarımızın tedavileri gerçekleşti, dinleniyorlar. Bu olayın hemen ardından 9 Mart Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında ise, CHP Yamanlar Seçim Büromu'za silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Olaydan birkaç saat önce seçim bürosuna gelerek, 'Başkan nerede, buraya gelsin' şeklinde açıklamalarda bulunan şahıslar, daha sonra bir ticari taksi ile seçim bürosunun önünden geçerek, büroya doğru 3 kurşun sıkmıştır. Kurşunlardan biri seçim bürosunun duvarına isabet etmiş diğer kurşunlardan biri kapıdan, diğeri de camdan içeri girerek, iki arkadaşımızın yaralanmasına neden olmuştur."

Tüm bu yaşananlarla ilgili yasal sürecin devam ettiği vurgulanan açıklamada "Konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu provokatif saldırıya karşılık vermemiz beklenmesin. Adalete güveniyoruz, adalet kurumunun gereğini yapacağını, bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenleri cezalandıracağını biliyoruz. Biz yine sevgiyi, barışı, hoşgörüyü anlatmaya devam edeceğiz. Her kapıyı çalacağız, her sofraya oturacağız, her eli sıkacağız, her vatandaşımızla kucaklaşacağız. Bayraklı’da yakaladığımız sevgi, barış ve hoşgörü ittifakını Bayraklı projelerimizle taçlandırıp daha güzel bir Bayraklı’nın geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz" denildi.

Nevra UÇKAÇ, Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

===============================

CHP'Lİ AĞBABA: MERAL AKŞENER'İN YANINDAYIZ



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Buradan söylüyoruz; Cumhurbaşkanının tehditlerine karşı Meral Akşener'in yanındayız, Meral Akşener'i destekliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partisinin Sivas Belediye Başkan Adayı Ali Akyıldız'ın proje tanıtım toplantısına katılmak üzere kente geldi. Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Sivas İl Başkanı Ahmet Turan Temel, il teşkilatı üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

AKŞENER'İN YANINDAYIZ

Toplantıda konuşma yapan Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Elazığ mitinginde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Birileri cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin" sözlerini hatırlatarak tepki gösterdi. Ağbaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'i hapisle tehdit ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, 'Senin dokunulmazlığın yok, kaçacak deliğin de yok, seni hapse atacağım' diye tehdit ediyor. Böyle bir cumhurbaşkanlığı, böyle bir siyaset olur mu? Sen bu tehdidi yapıyorsan hukuk askıya alınmıştır. Hukukun olmadığı yerde devlete devlet denmez, mafya organizasyonu denir. Böyle devlet, böyle cumhurbaşkanlığı olur mu? Hukukun olmadığı yerde can ve mal güvenliği de olmaz. Hukukun olmadığı yerde devlet de adalet de olmaz. Kendi makamından, kendi gücünü kullanarak bir siyasi partinin genel başkanını beğenmediği laflarından dolayı tehdit ediyorsun. Sana diz çöken, sana teslim olan alçak olsun. Senin lafından korkan namert olsun. Biz senin hapis tehditlerinle sana boyun eğecek değiliz. Buradan söylüyoruz; Cumhurbaşkanının tehditlerine karşı Meral Akşener'in yanındayız, Meral Akşener'i destekliyoruz."

Veli Ağbaba'nın ardından Sivas Belediye Başkan Adayı Ali Akyıldız, projelerini anlattı.

Görüntü Dökümü

-Toplantıdan görüntüler

-Veli Ağbaba'nın konuşması

-Genel Detay

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()-

(278 MB HD Görüntü)

==============================

FRANSA'DA ÖLEN FATİH'İN BABASI: OLAYDA POLİS İHMALİ VAR

FRANSA’nın Grenoble kentinde polis takibindeki motosikletin savrulmasıyla meydana gelen kazada 1'i Türk 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazada ölen ve memleketi Adıyaman'da defnedilen Fatih Karakuş'un (19) babası Mehmet Ziya Karakuş, "Oğlum ve arkadaşının ölümünde polisin ihmali var. Çocukların ölümünün ardından başlayan eylemlerin devam etmesini istiyorum" dedi.

Geçen hafta cumartesi günü Grenoble kentinde kafe işleten Mehmet Ziya Karakuş'un yanında çalışan oğlu Fatih ile Fas uyruklu arkadaşı Adam Soli, motosikleti ile dolaşırken, polis takibi sırasında meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Polisin, çalıntı olduğu için takip ettiği motosikletteki gençlerin kaçtıkları sırada otobüs ile bariyerler arasında sıkışarak öldüğü ileri sürüldü. Ancak, iki gencin polis takibi sırasında motosikletin kontrolden çıkmasıyla yola savrularak öldükleri gündeme gelince Fransa'da polise tepki için eylemler başladı. İki arkadaşın ölümünün ardından ülkede olaylar çıkarken, Fatih Karakuş'un cenazesi ise babası ve yakınları tarafından getirildiği memleketi Adıyaman'a defnedildi.

Kentte taziyeleri kabul eden baba Mehmet Ziya Karakuş, çocuğunun ölümünde polislerin ihmali olduğunu ve kazanın ayrıntılarının ortaya çıkarılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da kendilerine destek olmasını isteyen Karakuş, "Oğlum ve arkadaşı motosikletle dolaşıyor. Motosiklet oğlumun Faslı arkadaşına ait. Polis çalıntı olduğu iddiasıyla takip ediyor ve meydana gelen kazada oğlum ve arkadaşı can verdi. Biz oğlum ve arkadaşının ölümünde polisin ihmali olduğunu düşünüyoruz. Zaten bizim gibi düşünenlerin sayısı çok olduğu için Fransa'da eylemler başladı. Biz kırıp dökmeye, yakıp yıkmaya karşıyız ama hakkımızı savunmak adına gösterilerin devam etmesini istiyoruz. En büyük dileğim, olayın ayrıntılarının ortaya çıkarılarak oğlumu genç yaşta toprağa düşmesine neden olan suçluların cezalandırılmasıdır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Taziye yeri

- Baba Mehmet Ziya Karakuş ile röp.

- Taziyeleri kabul etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

===========================

YARALI BAHRİ KUŞU, TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA BIRAKILDI

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde yaralı halde bulunan bahri kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Pülümür'e bağlı Kırklar köyünde 2 gün önce bir kuş, yaralı halde bulundu. Kuş, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner hekimler tarafından yapılan kontrolde, bahri kuşununu ayağından yaralandığı belirlendi. Kuş, tedavinin ardından doğaya bırakıldı.

Batağangiller familyasından, tümüyle suya bağımlı, uzun boyunlu ve sivri gagalı kuş türü olan bahri, bataklıklarda ve sulak alanlarda yaşıyor. Renkli görüntüsüyle dikkat çeken bahri, Türkiye'de sıklıkla rastlanan bir kuş türü.

Görüntü dökümü:

---------

- Kuşun kafes içinde taşınması

- Kuşun suya bırakılması

- Kuşun suda yüzerek gitmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ferit DEMİR-Kamera:TUNCELİ,()

=========================

BURSA KİTAP FUARI 17’NCİ KEZ KAPILARINI AÇTI

Bursa 17’nci kitap fuarı, TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. 17 Mart Pazar gününe kadar fuarın açık kalacağını belirten TÜYAP Kültür Fuarları Kurumsal İletişim Müdürü Cemran Öder, ‘’Gayet güzel başladık. Geçen sene yine yoğun bir ziyaretçi katılımı vardı. 273 bin küsürdü ziyaretçi sayımız. Bu sene bu rakamın bir miktar üzerine çıkacağız gibi görünüyor’’ dedi.

Bursa’da düzenlenen 17’nci Kitap Fuarı TÜYAP Uluslar arası Fuar Alanı’nda vatandaşa kapılarını açtı. İlk günden vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği fuarda çok sayıda yayanevi stand açtı. Faara ilginin yoğun olduğunu ve ziyaretçi sayısının geçen yıllara oranla daha fazla olmasını beklediklerini ifade eden TÜYAP Kültür Fuarları Kurumsal İletişim Müdürü Cemran Öder, ‘’17’nci kez kapılarımızı açtık. Gayet güzel başladık. Pazar akşamına kadar fuarımız açık kalacak. Geçen sene yine yoğun bir ziyaretçi katılımı vardı. 273 bin küsürdü ziyaretçi sayımız. Bu sene bu rakamın bir miktar üzerine çıkacağız gibi görünüyor. Bu sene fuarda 90 etkinlik düzenliyoruz. Dün 8 Marttı. Biz de proğramımıza bu kapsamda çeşitli etkinlikler aldık. Belgesel gösteriminden, söyleşilere kadar. Bunun yanı sıra Türkiye’nin her yerinden 365 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu fuara katılıyor. Pazar akşamına kadar onlar da okurlarıyla buluşacaklar burada’’ diye konuştu.

600 KONUK YAZAR

Çok sayıda ünlü yazarın fuarda konuk edileceğini belirten Öder, ‘’Yaklaşık 600’ün üzerinde yazar konuğumuz var. İmza günleriyle birlikte bu rakam bini buluyor. Türkiye’nin çok önemli ve sevilen sayılan yazarları Bursa’da olacaklar. Tek tek hepsini saymak zor. Kısaca bahsedeyim; İlber Ortaylı, Yılmaz Özdil, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Canan Tan gibi Zeynep Oral gibi çok önemli isimleri fuar boyunca burada ağırlayacağız’’ ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Fuar alanı görüntüleri

-Cemran Öder röp

-Vatandaşın fuar görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera:Tahsin AYDIN/BURSA,()

=======================

EDİRNE'DE OSMANLI KADINLARININ KIYAFETLERİ DEFİLE İLE TANITILDI

EDİRNE'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikler kapsında Osmanlı kadınlarının giydiği kıyafetler, üniversite öğrencilerinin mankenlik yaptığı defile ile tanıtıldı.

Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Vali Ekrem Canalp'ın eşi doktor Ayten Canalp öncülüğünde hazırlanan Osmanlı kadınlarının giydiği kıyafetlerin defilesi düzenlendi. Edirne Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından Edirne Sarayı ile Balkan coğrafyasında yaşayan kadınların düğün, nişan ve özel günlerde giydikleri kıyafetlerden oluşan bir defile büyük ilgi gördü.

Osmanlı İmparatorluğu'na 88 yıl başkentlik yapan Edirne'de kadınların giydikleri kıyafetleri, Trakya Üniversitesi öğrencileri büyük bir ustalıkla sergiledi. Osmanlı desenlerinin göze çarptığı kıyafetler altın takıların ağırlıklı olması dikkat çekerken sarayda cariyelerin giydiği kıyafetler göz kamaştırdı. Osmanlı kadının gücünün kıyafetlerle sergilendiği defile Balkanlar'da Osmanlı kadının kırmızı ve kahve rengi tonlara olan tutkusunu gözler önüne serdi.

Yaklaşık 500 kişinin izlediği defilede konuşan Ayten Canalp, "Kadınlar dünyanın aynası, yok etmekten değil var etmekten yana olan, hemen her zaman emek sarf eden olan sevgi dolu şefkatli yüreği ile toplumun görülmeyen kahramanları, temel taşıdır. Bütün toplumlarda kadın yaşamdan yanadır. Çünkü doğurandır. İnsan yetiştirerek, üreterek önemli roller üstlenmişlerdir. Bu nedenledir ki bir kadın yetiştirirseniz toplumu yetiştirirsiniz sözü, herkesin birleştiği bir olgudur" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 'Gönül Elçiliği' projesinden ilham alarak, 'Bir dünya Kur Projesi' kapsamında defileyi düzenlendiklerini söyledi. Vali Canalp, "Hepiniz biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendi tarafından ön ayak olunan ve himaye edilen bir Gönül Elçileri projesi vardı. Pek çok ilde proje kapsamında gerçekleştirilen bazı etkinlikler oldu. Bizde Edirne Valiliği olarak bu projeden ilham almamız sebebiyle Bir Dünya Kur projesini gerçekleştirdik. Bu proje çerçevesinde çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, şehit ve gazi yakınlarımız ile gazilerimize yönelik pek çok alt projeyi gerçekleştirme imkanı bulduk. Bugün burada gerçekleştirilmiş olan etkinlikte yine aynı şekilde bu projenin alt etkinliklerinden bir tanesidir. Yapacağımız bütün projelerde sivil toplum kuruluşları ve Edirne halkıyla birlikte hareket edeceğiz. Ne yaparsak onlarla birlikte yapacağız. Bu etkinlik, sadece Edirneli kadınların dayanışmasını teşkil etmiyor, Edirneli kadınların aynı zamanda Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan gelen soydaşlarımızla da beraber dayanışmamıza da teşkil ediyor" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Canalp eşi ile birlikte Osmanlı kıyafeti giyerek podyum çıkan defilenin an yaşlı mankeni Nefise Güllüler'e(75), çiçek verdi. Halk oyunu gösterileri ve yerel dans grubu ekiplerinin gösterileriyle devam eden defilede, kıyafetleri büyük ustalıkla taşıyan mankenler izleyenlerden tam not aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

Defileyi izlemeye gelenler

Ayten Canalp'ın konuşması

Detaylar

Vali Ekrem Canalp'ın konuşması

Defileden detaylar

Mankenlerden detay

Kıyafetlerden detay

İzleyenlerden detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE;()

=============================

KÜTÜPHANE AÇILIŞINA YOĞUN İLGİ

DENİZLİ'de Merkezefendi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Merkez Kütüphane, törenle hizmete açıldı. Açılışa yaklaşık 5 bin kişi katılırken, vatandaşlar kuruma kayıt yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Menkezefendi Belediyesi tarafından yapımına geçen yıl başlanan, projesiyle Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği 'Sign Of The City Awards' organizasyonunda 'En İyi Hizmet Yapıları' kategorisinde, Altın Kelebek Ödülü'nü alan Merkez Kütüphane, bugün törenle açıldı. Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu ile çeşitli ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri törene katıldı. 7 bin metrekare kapalı alana sahip, 120 bin kitap kapasiteli kütüphanenin açılışına, vatandaşlar da ilgi gösterdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı açılışta, kütüphaneye kayıt yaptırmak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Farklı mimarisiyle dikkat çeken 4 katlı binayı incelemek isteyen vatandaşlar, kütüphanedeki bölümleri tıklım tıklım doldurdu. Bünyesinde çocuklar ve yetişkinler için kütüphanelerin yanı sıra konferans salonu ve açık hava tiyatrosu da bulunduran kütüphanede, engelliler için inşa edilen Aşık Veysel Kütüphanesi de dikkat çekti.

"ŞEHRİN GELECEĞİ EĞİTİMDEN GEÇİYOR"

Konuşma yapan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Çok farklı bir proje hayata geçirdik. Merkez Kütüphanesi 7 gün 24 saat halkımıza hizmet verecek. Bu tesis, kurdelesi kesildikten sonra asla kapatılmayacak. Merkezefendi ilçemizde 60 bin öğrencimiz var. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize kütüphanemiz için ücretsiz servis olanağı sağlayacağız. Bu kütüphanemizde geceleri ücretsiz çorba ikramı yapılacak, 24 saat ücretsiz çay ikram edilecek. Kütüphanemize 28 günde toplam 28 bin kayıt yaptırıldı. Biz bu şehrin geleceğinin eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Şehrimizin geleceğinde kitabın çok önemli bir yer tuttuğuna inanıyoruz. Bu şehirde yapılması gereken bize göre en önemli yatırım entelektüel sermaye yatırımıdır. Merkez Kütüphanemiz hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri Merkez Kütüphane'nin açılış kurdelesini kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kütüphaneden görüntü

- Kütüphanenin içerisinden kalabalık detayları

- Kitap inceleyen vatandaşlardan görüntü

- Kayıt için sıra bekleyen vatandaşlardan görüntü

- Törenden görüntü

- Merekzefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun konuşması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()