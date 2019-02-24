DHA YURT BÜLTENİ-15

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde köylerinden çıkan suyun ilçe merkezine dağıtılmak istenmesine tepki gösteren köylüler, seslerini duyurabilmek için Niğde- Çamardı yolunu trafiğe kapatmak istedi. Jandarma köyün çıkışına barikat kurarak köylülere izin vermedi.

Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ, Demirkazık ve Pınarbaşı köylerindeki vatandaşlar, tarım arazi sularının, ilçe merkezine götürülmesine tepki gösterdi. Köylerinden çıkan suyun dağıtılmasıyla kendilerinin su sorunu yaşayacaklarını belirten yaklaşık 200 köylü, seslerini duyurmak için Niğde-Çamardı yolunu trafiğe kapatmak istedi. Olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma köyün çıkışına barikat kurarak köylülerin yolu kapatmasına izin vermedi. Çamardı Kaymakamı Emrah Akduman olay yerine gelerek, köylüleri ikna etmeye çalıştı. Köylülere kendilerinin de yanlarında olduğunu ifade eden Kaymakam Akduman, “Hakkınızı savunuyorsanız her zaman devlet olarak sizin yanınızdayız. Bu konula ilgili Vali beyle görüşeceğim. Sizlere söz veriyorumö dedi. Kaymakam Akduman’ın konuşmasının ardından toplanan kalabalık olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Barikat kuran jandarmadan görüntü

-Köylülerden görüntü

-Konuşan Köylülerden görüntü

-Takviye gelen jandarma ekiplerinden görüntü

-Kaymakamın gelmesi

-Kaymakamın köylülerle konuşması

-Detay görüntü

- Köy Sakinlerinden Mustafa Karadağ ile röportaj

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BODRUM'DA KÖPEKLERİN ZEHİRLENMESİ, TRİBÜNLERDE PROTESTO EDİLDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, son 10 gün içerisinde, Leman Sam'ın konseri sırasında sahneye fırlayıp, havlarak adeta şarkılara eşlik etmesiyle sosyal medyada paylaşımlara konu olan 'Mobilya'nın da aralarında bulunduğu 9 sokak köpeğinin zehirlenerek telef edilmesi Gümüşlükspor - Dalyanspor arasında oynanan futbol maçı öncesinde, tribünler tarafından protesto edildi.

Bodrum Stadı'nda, bugün, Muğla Süper Amatör Lig'de mücadale eden Gümüşlükspor ile Dalyanspor maçı öncesi tribünler ilginç bir protestoda bulundu.

'Gümüşlük'te zehirlenerek öldürülen sokaktaki dostlarımızı unutmayacağız' yazılı pankart açıp, üzerinde telef eden köpeklerin fotoğrafları ve isimleri bulunan ve 'Beni neden öldürdün?', 'Sana bir şey olsa ilk ben koşardım', 'Burası benim de dünyam', 'Ne yaşatırsan, onu yaşarsın' yazılı dövizler taşıyan tribinleri dolduranlar, Bodrum'da son 10 günde yaşanan köpek ölümlerini protesto etti. Bazı taraftarlar tribüne köpekleri ile birlikte oturdu. Bodrum'da geçen yaz, Leman Sam'ın konseri sırasında sahneye fırlayan ve sanatçının mikrofon uzattığı 'Mobilya' isimli köpeğin de aralarında bulunduğu 9 sokak köpeğinin zehirlenmesinin kendilerini derinden yaraladığını belirten Behçet Ak, Gümüşlük Sokak Hayvanları Gönüllüleri adına yaptığı açıklamada, "Olayın tekrarlanmaması için elimizden geldiğince bilinç yaratmaya çalışıyoruz. Bizim buradaki düşüncemiz Gümüşlük'te bütün canlılarla tabiatıyla, ağacıyla, böceğiyle, köpeğiyle, kedisiyle bir sevgi içerisinde yaşamak. Böyle topluma zarar veren, Gümüşlük'e zarar veren zehirlenmeleri nefretle kınıyoruz. Bir an önce burada hayvanlara zarar veren insanların tespit edilerek kamuoyuna bildirilmesini ve Gümüşlük'ün daha yaşanabilir, daha birbirine seven insanlardan oluşan bir köy olması dileğimiz" dedi.

Zehirlenmelere tepki olarak Gümüşlüksporlu oyuncular Dalyanspor ile oynayacakları maç öncesi sahaya kucaklarında yavru köpeklerle çıkacaklardı ancak bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle maç iptal oldu. Gümüşlük'teki sokak köpeklerinin zehirlenmesine sosyal medyadan da tepkiler geldi. Şarkıcı Leman Sam'ın yanı sıra Jehan Barbur, Gözde Öney, Bora Duran ve Mehmet Çınar gibi tanınmış pek çok isim de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla köpek zehirlenmelerini kınadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hayvanseverlerin tribünde pankart açması

-Behçet Ak'ın Gümüşlük Sokak Hayvanları Gönüllüleri adına açıklama yapmasından görüntü

-Tribündeki köpeklerden görüntü

-Eyleme katılanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), ()

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