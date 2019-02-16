DHA YURT BÜLTENİ -15

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 31 Mart yerel seçimleri için partisinin İYİ Parti ile kurduğu 'Millet İttifakı'nın ruhunun, 'Kuvayı Milliye ruhu' olduğunu söyledi.

Malatya'da, İYİ Parti yöneticileri ile birlikte otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Millet İttifakı için Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e teşekkür etti. Yerel seçimler öncesi ülkede hiç yaşanmamış olayların yaşandığını, diğer taraftan ittifaklarına karşı sesler yükseldiğini belirten Ağbaba, "En son bu ittifaka 'terörist' denildi. Ben bilmiyorum, burada teröristlere benzeyen kimse var mı? Bu ittifakın ruhu Kuvayı Milliye'dir. Bu ittifakın lideri, birileri emperyalistlere diz çökerken, emperyalistlere meydan okuyan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu bir seçim, savaş değil. Birileri savaş ilan etmiş. 31 Mart'ta insanlar belediyenin kim tarafından yönetileceğine karar verecek. Biz kimseye karşı savaşmıyoruz, kimseye karşı savaş vermiş değiliz" diye konuştu.

Yerel seçime az süre kaldığını hatırlatan Veli Ağbaba, herkesin Millet İttifakı adaylarına destek vermesini istedi. Ağbaba'nın konuşmasının ardından ittifakın Malatya adayları tek tek tanıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katılanlar

- Saygu duruşu ve İstikilal Marşı'nın okunması

- Veli Ağbaba'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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'Dostluk ve Barış Festivali' başladı

ANTALYA'da, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Dostluk ve Barış Festivali, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Polonya ve Türk derneklerinin katılımıyla başladı.

Kepez ilçesindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen Dostluk ve Barış Festivali, 2 gün sürecek. Festivale, Rusya Dostluk ve Kültür Derneği, Azerbaycan Halklar Dostluğu, Kazakistan ve Avrasya Devletlerinin Dostluk ve Kültür Derneği, Kırgızistan ve Akdeniz Ülkeleri Kadınları ve İş İnsanları Derneği, Polonyalılar Kültür ve Eğitim Derneği ile Türk ve Dünya Kültürleri Sanat Platformu yöneticileri, üyeleri ve yerleşik yabancılar katıldı.

Geleneksel halk danslarının sahnelenmesiyle başlayan festivalde, Antalya'da yerleşik yaşayan Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Polonya vatandaşları yoğun ilgi gösterdi. Festivali anlatan fotoğraf ve yazıların bulunduğu pastanın kesilmesinden sonra her milletten ve devletten çocukların hazırladığı dans gösterileri izlendi. Festivale katılan dernek temsilcileri, ziyaretçilere kendi ülkelerine ait yöresel yemek ve içeceklerden ikram eti.

Dostluk ve Barış Festivali, yarın da dans gösterileri ve derneklerin ikramlarıyla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Festival alanından görüntü

-Kazakistan ve Avrasya Devletlerinin Dostluk ve Kültür Derneği başkanı ve üyelerinden röp.

-Festival pastasının kesimi

-Sahneden dans görüntüleri

Haber-Kamera: Berkay KUNT/ANTALYA-)

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Tire'deki ev yangınında 10 kişi dumandan etkilendi

İZMİR'in Tire ilçesindeki bir apartman dairesinde, elektrik kontağından çıkan yangında 3'ü çocuk 10 kişi dumandan etkilendi.

Fatih Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde yer alan 5 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan Mustafa Çıtak'a ait dairede, bugün saat 15.00 sıralarında, elektrik kontağından yangın çıktı. Evden yükselen dumanlar nedeniyle Çıtak, eşi Gülşah Çıtak ve 2 çocuğuyla birlikte dışarı çıktı. Yangın sırasında, apartmanda oturanlardan, Çıtak ailesinin fertlerinin de aralarında bulunduğu 3'ü çocuk toplam 10 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi,. Çalışma yapan ekipler yangını söndürdü. Dumandan etkilenenlere ise olay yerine gelen ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı. 3 çocuk ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ambulanstaki müdahale

Haber- Kamera: Yiğit SOYLU / TİRE (İzmir), )