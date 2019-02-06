DHA YURT BÜLTENİ-15

1)OKULUN ÖNÜNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

ERZURUM'da biri ortaokul öğrencisi çocuklar arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Muhammed Enes Çakal (16), toprağa verildi. Olay, dün saat 11.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki Hastaneler Caddesi'nde meydana geldi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu öğrencisi H.C.A. (13) ile Şair Nefi Ortokulu 2'inci sınıfından geçtiğimiz yıl ayrılan Muhammet Enes Çakal (16) arasında henüz bilinmeyen nedenden kavga çıktı. H.C.A., yanındaki bıçakla Muhammet Enes'i kalbinden bıçakla ağır yaraladı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammet Enes, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kavgada yüzünden hafif yaralanan H.C.A. ise tedavsinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. A.'nın ifadesinin tamamlanması ardından adliyeye çıkarılacak.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ömer- Tülay Çakal çiftinin 5 çocuğundan dördüncüsü olan Muhammet enes Çakal, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisi ardından cenazesi bugün sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Muhammed Enes, Yakutiye İlçesi Yerlisu Mahallesi'nde öğlen kılınan cenaze namazıyla ailesinin ve yakınlarının gözyaşları içinde toprağa verildi.Cenaze töreninde güçlükle ayakta duran ve gözyaşları hiç dinmeyen baba Ömer Çakal, "Oğlum eved oturuyordu. Arkadaşları çağırdı ve gitti. Sonra hastanede olduğunu duydum ve gittiğimde ölmüştü. Olay nasıl olmuş, kimler yapmış bilmiyorum. Canımdan can gitti. Allah böyle bir acıyı kimse vermesin" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Öldürülen Muhammed Enes Çakal'ın fotoğrafı

-Öldüren H.C.A'nın fotoğrafı

-Köy Camisinden detay

-Tabutun başında bulunan arkadaşlarındna detay

-Babası Ömer Çakal'ı teselli etmeye çalışan yakınları

-Cenaze Namazının kılınması

-Cenazenin omuzlarda köy mezarlığına götürülmesi

-Baba Ömer Çakal'ın konuşması

Haber: Turgay İPEK-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

SÜRE: 04.16 BOYUT: 477 MB

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2)FERHAT VE MEHMET GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde geçen Cumartesi Menderes Çayı'nın Akköy geçidi noktasında suya kapılarak sürüklenen otomobilde içerisinde cansız bedenleri bulunan Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1’inci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın (16) ve Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2’inci sınıf öğrencisi Ferhat Çil ( 16) gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.Ferhat Çil ve Mehmet Yalçın için Ezine Merkez Ulu Camiinde bugün öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Ferhat ve Mehmet’in yakınları ve okul arkadaşları katıldı.Cenaze töreni öncesi Ferhat Çil'in babası Murat Çil ile Mehmet Yalçın'ın babası Himmet Yalçın, taziye dileklerini kabul etti. Çil ve Yalçın ailesi ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Ulu Camiinde Çanakkale Müftüsü Arif Gökce tarafından Ferhat Çil ve Mehmet Yalçın için ayrı ayrı öğle namazına müteakip cenaze namazı kıldırıldı. Namazın ardından Ferhat Çil ve Mehmet Yalçın’ın cenazeleri İlçe Mezarlığına götürülerek, gözyaşları içerisinde defnedildi.

Öte yandan, araç içindeki gençlerden biri olduğu belirtilen Barış Kurt’u için bölgede arama çalışmaları halen devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Arama çalışmalarından görüntü

ÇANAKKALE/

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3)KAYMAKAM IŞIKTAŞ, YAYA VE SÜRÜCÜLERE BROŞÜR DAĞITTI

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Kaymakam Sezer Işıktaş, yaya geçitlerinde broşür dağıtarak sürücü ve yayalara broşür dağıtarak uyarılarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'nca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Silopi'de etkinlik yapıldı. Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Silopi ilçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ve beraberindekiler 2'nci Cadde'de bulunan yaya geçidine gelerek trafik polislerinin uygulamasına eşlik etti. Kaymakam Sezer Işıktaş, burada önce yayalara, ardından araç sürücülerine tanıtıcı broşür dağıttı.

Görüntü Dökümü:

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- Yaya geçidi

- Kaymakam Sezer Işıktaş

- Kaymakamın yaya ve sürücülere broşür dağıtması

- Genel ve detaylar görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 96 MB

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