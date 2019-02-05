DHA YURT BÜLTENİ -15

Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan liseli Buket öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde soğuk algınlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan lise öğrencisi Buket Bektaş (15), yaşamını yitirdi.

Milas'taki Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Buket Bektaş, soğuk algınlığı şikayetiyle ailesi tarafından 16 Ocak Çarşamba günü 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Bektaş, buradaki müdahalesinin ardından aynı gün ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ertesi gün Bektaş, yoğun bakım servisinde yer olmadığı gerekçesiyle Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Viral enfeksiyon teşhisiyle tedaviye alınan Buket Bektaş, bu sabah yaşamını yitirdi.

Bektaş'ın ölümü, ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarında büyük üzüntü yarattı. Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Aktaş, "Öğrencimiz rahatsızlığında haftanın öncesi ağır grip geçirmişti. Kendisi dünyalar tatlısı bir evladımızdı. Kimseyi kırmayan, güler yüzlü ve sıcakkanlı bir yapısı vardı. Acımız büyük" dedi.

Bektaş'ın cenazesinin bugün Milas'ın Alatepe Mahallesi'nde öğle kılınacak cenaze namazının ardından Alatepe Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği ifade edildi.

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Haber: Oktay ÇAYIRLI- Cavit AKGÜN/MİLAS (Muğla), ()-

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Tokat'ta geçici işçi alımı kura çekiminde gerginlik

Tokat'ta İŞKUR aracılığıyla çeşitli kamu kuruluşlarında 6 ay çalışacak kişileri belirlemek için yapılan kura çekiminde gerginlik yaşandı. Kurada ismi çıkmayan bazı kişiler görevlilere tepki gösterdi.

Tokat'ta çeşitli kamu kuruluşunda Toplum Yararına Çalışma Programı(TYÇP) kapsamında çeşitli branşlarda asgari ücretli olarak çalışacak bin 500 kişinin alınacağı işe 9 bin 217 kişi başvurdu. Başvuru sayısının yüksek olması üzerine kura çekimi 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Noter huzurunda bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen kura çekimine başvuru yapan binlerce kişi katıldı. Yoğunluk nedeniyle bazıları kura çekimini ayakta takip etti. Kura çekimi ekrana yansıtılarak ismi çıkan kişilerin adları okundu. Kurada ismi açıklanan kişiler büyük sevinç yaşadı. İsimleri kurada çıkmayanlar ise büyük üzüntü yaşandı.

KURA ÇEKİMİNE TEPKİ

Bu sırada kurada ismi çıkmayan bazı kişiler sahneye çıkarak, itirazda bulundu. Bilgisayar üzerinden yapılan kuraya itiraz edenler görevliler ile tartıştı. Kuraya tepki gösteren bir kişi görevlilere "Ben buna inanmıyorum. Sizi mahkemeye vereceğim" diye bağırdı. Bir kadın ise "Ben açım" diyerek tepki gösterdi. Çıkan tartışma üzerine salona giren polis ekipleri sahnede bulunan kişileri aşağı indirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Kura çekiminin yapıldığı salondan görüntüler

-Kura ile isimlerin belirlenmesi

-Kuraya tepki gösterenler

-Görevliler ile tartışmaları

-Polisin müdahalesi

(388 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

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Kamyon, taksi durağına daldı; facianın eşiğinden dönüldü

Konya'da freni tutmadığı iddiasıyla taksi durağına dalan kamyon, park halindeki durağa ait 2 otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki takside yanlarında park halindeki 2 araca çarparak hasar verdi. O sırada aracına binmek isteyen Osman Erdigan ise kamyonun geldiğini görünce kaçıp, son anda kurtuldu. Facianın eşiğinden dönülen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Bayram Çelik yönetimindeki 42 SY 476 plakalı kamyon, iddiaya göre freni boşalması sonucu yolun sağındaki taksi durağına dalıp, park halindeki durağa ait 2 otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki takside yanlarında park halindeki 2 araca çarparak hasar verdi. O sırada aracına binmek isteyen Osman Erdigan ise kamyonun geldiğini görünce, son anda kaçıp kurtuldu. Facianın eşiğinden dönülen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Çelik, frenin tutmaması sonucu taksi durağındaki araçlara çarptığını söylediği öğrenildi.

Taksi durağında bekleyen taksicilerden Ali Akbay, durağın ofisinin önünde park halindeki araçlar olmasıydı kamyonun, ofise girebileceğini söyledi. Akbay, kamyonun da frenlerinin arızalı olmadığını ileri sürerek, "Kazadan sonra taksi durağına gelen şoförler odasındaki bir arkadaşımızı kamyonu biraz geriye çekti. O sırada frenlerin tuttuğunu fark ettik. Büyük bir faciadan kıl payı kurtuldu. Çünkü arkadaşımız taksi durağı ofisinde oturuyordu. Çoğu zaman da durağın önünde çocuklar oynuyordu" dedi.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay anı güvenlik kamerası

- Kamyon ve araçlardan detay

- Genel ve detay

Haber: Kamera: İsmail AKKAYA KONYA ))

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Karaciğer nakli olan Şükran, ikiz bebek dünyaya getirdi

Samsun'da yaşayan ve 2003 yılında karaciğer nakli olan Şükran Kutbay (32), yapılan tedavi sonucunda hamile kalıp önceki gün ikiz kız bebeklerini dünyaya getirdi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkanı Prof. Dr. İdris Koçak, bu vaka ile dünyada ilk defa karaciğer nakli olmuş bir kadının ikiz bebek dünyaya getirdiğini söyledi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Şükran Kutbay, nadir görülen Wilson hastalığı sonucunda 2003 yılında hayatını kaybeden bir donörden bağışlanan karaciğer ile nakil oldu. Yaklaşık bir yıl önce İrfan Kutbay ile evlenen Şükran Kutbay, anne olmaya karar verdi. Genç kadın bunun için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’ne başvurdu. Bölüm Başkanı Prof. Dr. İdris Koçak ve ekibinin yaptığı yumurta güçlendirme tedavisi sonucunda genç kadın ikiz bebeklerine hamile kaldı. Önceki gün yapılan sezaryen ameliyatla Şükran Kutbay, biri 2 kilo, diğeri 2 kilo 100 gram ağırlığındaki ikiz kız bebeklerini dünyaya getirdi. Genç kadın bugün hastaneden taburcu olurken, 34 haftalıkken dünyaya gelen ve şu anda 2 günlük olan bebeklerin bir süre daha küvözde kalacağı ve hastanedeki tedavilerine devam edeceği belirtildi.

'DÜNYADA BİR İLK DİYEBİLİRİZ'

Karaciğer nakli olan hataların hamile kalıp bebek dünyaya getirebildiklerini söyleyen Prof. Dr. Koçak, "Yaptığım literatür taramasına göre karaciğer nakli olup da ikiz bebek dünyaya getiren başka bir hasta olmamış. Bu vakanın dünyada bir ilk olduğunu söyleyebiliriz. Hem bebeklerin hem de annenin sağlık durumu gayet iyi. Hastamız güzel bir hamilelik sürece geçirdi. Tabii aile için ikiz bebek sahibi olmak bir mucize gibi. Aile böyle bir ihtimali hiç bir zaman düşünmüyordu. Nedeni annenin karaciğer nakli olması ve ikiz olma ihtimali. Bunu süreci hep beraber birlikte yaşadık. Bu nedenle anne ve baba bize kızlarının birinin adını ‘Mucize’ diğerinin ise '‘Eylül’ koyacaklarını söylediler. Biz de aile de çok mutlu oldu. Çünkü tedavi sürecinde yola çıkarken bir takım ümitsizliklerimiz vardı 'Acaba başarılı olacak mıyız? Karaciğerle ilgili sorun yaşar mıyız?' diye düşündük. Sürekli hastamızı takip ettik. Son dönemde haftalık olarak takibini yaptık. Sonunda da hastamız ikiz bebeklerini sağlıklıca kucağına aldı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Doğum sonrasında bebeklerden ve annedem detay

-Servis dışından detay

-Röportaj

Haber-Kamera:Hüseyin KALAY/SAMSUN, ()

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Polis, parkta yaptığı aramada pala ve bıçak buldu

Kahramanmaraş'ta parklarda detaylı arama yapan polis, kameriye ve çalılıklar arasına saklanmış pala, bıçak gibi çok sayıda kesici alet buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü’nün, insanların zaman geçirme, dinlenme amacıyla kullandıkları parkları suçtan arındırıp daha huzurlu ortamlara kavuşturmak için oluşturduğu mobil park polisleri, Ağcalı Mahallesi'ndeki Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda uygulama yaptı. Parkta şüpheli gördükleri kişilerin kimlik sorgularını yapan polis, ağaç, çalılık ve kameriye çevrelerinde arama yaptı. Aramalarda palaların da olduğu 9 kesici alet bulundu. Ekipler, kesici aletleri parka gizleyen kişileri tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Park önündeki polisler

- Polislerin parka girmesi

- Gençleri aramaları

- Çalılıkta arama yapan polisler

- Ele geçirilen bıçaklar

- Kameriyede arama yapılması

- Polislerin pala ve bıçak bulması

- Pala ve bıçaklar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 320 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Ayvacık'ta 33 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen lastik bottaki 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Babakale köyü Deve boynu mevkisi açıklarında, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na balı 'TCSG 28' Bot Komutanlığı'nca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçakların getirilmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), ()

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Kreş açılışını Karalar ve Akay birlikte gerçekleştirdi

Adana'da Seyhan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yeşilyurt Kreşi Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal Akay tarafından birlikte gerçekleştirildi.

Seyhan ilçesinin en büyük mahallesi olan Yeşilyurt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kreşin açılışı için tören düzenlendi. Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal Akay, çok yurttaş ve partili katıldı. Tören alanına 'Halkçı Başkan' sloganları ve büyük bir coşkuyla giren Başkan Zeydan Karalar, Adana'yı Türkiye değil bir dünya markası yapacaklarını söyledi. Başkan Karalar, Seyhan'da değişimin ve dönüşümün kendilerine nasip olduğunu, Adana'da da değişim ve dönüşümü başlatacaklarını ifade etti. Yeşilyurt Mahallesine böylesine güzel bir kreş kazandıklarını ve 5 yılda mahalleye yaptıkları hizmetleri anlatan Başkan Karalar, "Biz halkımıza hizmet ettikçe mutlu oluyoruz. Tüm bu hizmetler halkımızın mutluluğu içindir. Biz Atatürk'ü kendine şiar edinmiş kişileriz. Ulu Önder Atatürk halkına hiç yalan söylemedi, ben de sizlere yalan söylemedim. Ne söz verdiysek yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanlığına oturduğumuz gün Seyhan'da başlattığımız değişim ve dönüşümü tüm Adana'da başlatacağız. Adana'yı Türkiye değil bir dünya markası haline getireceğiz. Sizlere buradan bunun sözünü veriyorum" dedi.

Başkan Zeydan Karalar'ın hizmet süresi boyunca Seyhan'da akıllara kazınacak hizmetler ürettiğini ifade eden Akif Kemal Akay da, "Burada başlayan hizmetler Adana geneline yayılacak. Çok başarılı çalışmalara imza atan Başkan Zeydan Karalar, Adana'nın şansı olacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar açıklaması

- Genel ve detaylar

SÜRE:01'26" BOYUT:160 MB

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