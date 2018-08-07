DHA YURT BÜLTENİ-15

1)ELMALI'DA SELİN YARALARI SARILACAK

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan selde 450 dekarlık sera alanı zarar gördü. Bölgeyi ziyaret eden Belediye Başkanı Ümit Öztekin ile milletvekilleri Mustafa Köse ve Atay Uslu, yaraların sarılacağını söyledi. Antalya'nın Elmalı ilçesinde dün akşam saatlerinde sağanak sonrası oluşan sel, bazı ev ve tarım arazilerinde zarara yol açtı. Sel, özellikle Salur, Yılmazlı ve Eskihisar mahallelerindeki sera alanlarına zarar verdi. 450 dikar sera alanının zarar gördüğü afette, 12 ev de su altında kaldı. Meteoroloji yetkilileri, dağ yamaçlarına ve vadilere kısa sürede 40 kilogram civarında yağış düştüğünü kaydetti. Bugün bölgede inceleme yapan Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ile Antalya Ak Parti Milletvekilleri Mustafa Köse ile Atay Uslu, selden zarar gören mahallelerde inceleme yaptı, vatandaşları dinledi. Başkan Öztekin ve milletvekilleri, selin yaralarının sarılacağını söyledi. Başkan Öztekin, seneye aynı afetin yaşanmaması için dere ıslah çalışması ve su kanalı yapılması gerektiğini belirterek, kanalın geçeceği arazi sahiplerinin de bunun için imza vermesini istedi. İş makineleriyle selin getirdiği molozlarla kapanan ara sokakların ulaşıma açıldığını aktana Başkan Öztekin, "Suların tahliyesi sağlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için çalışıyoruz. Allah bir daha bölgemize, ülkemize böyle şeyler yaşatmasın" dedi. Bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri afetten etkilenenlere gıda yardımında bulunurken, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de zarar tespit çalışmalarına başladı.

ÜRETİCİ: ZARARIMIZ BÜYÜK

Salur Mahallesi'nden üretici Osman Akar, dağdan gelen sel suları nedeniyle seralardaki domates, salatalık ve fasulyenin su altında kaldığını belirterek, "Zararımız çok büyük. Şu an yaraların sarılması için çalışıyoruz. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Doğal bir afet yaşadık. Ürün fiyatlarının normalin üstünde seyrettiği bu günlerde üreticimiz tam para kazanmaya başlamışken yaşanan bu felaket üreticinin moralini bozdu" dedi. Üretici Hilmi Akar ise “Dağlardan gelen selin yol açtığı zarar çok büyük. Devletimizin su giderlerini genişletmesini, bu tür afetlere karşı daha önlem almalarını istiyoruz" dedi. Hasan Kılıç, sel felaketinde yüzlerce dönüm seranın su altında kaldığını belirterek, "Devlet büyüklerinden isteğimiz buraya bir sel kapanı yapması. Selde zarar gören çiftçilerin zararının karşılanmasını istiyoruz. Tüm seralarımız kullanılmayacak durumda. Salur köyünün yüzde 70'i zarar gördü" diye konuştu.

SELDE EVİ ZARAR GÖREN ÇİFTİN ÜZÜNTÜSÜ

Antalya'nın Elmalı İlçesi'nde dün bir saat süren sağanak yağışın ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. İlçenin güneybatısındaki Salur, Yapraklı, Eskihisar ve Yılmazlı mahallelerinde selin beraberinde getirdiği ağaç dalları, taş ve kayalar 450 dönümü sular altında bıraktı. Bölgede, sera, ekili alanların yanı sıra 12 ev ile mahalle mezarlığı hasar gördü. Domates ve biber seralarında, elma, armut, şeftali bahçelerinde suyun 30 santimetreye kadar yükselmesi nedeniyle üreticiler büyük zarar gördü.Domates serasında çalışırken sel sularına fark eden Ali Can, "Yağmur sonrası büyük gürültü oluştu. Bir anda serayı su bastı. Ürünlerim büyük zarar gördü. Sel sularını engellemeye çalıştım ancak su basmasını önleyemeyince eve döndüm. Oğlumu yeni evlendirdim. Borcum var. Devletin bize yardım etmesini istiyoruz. Seramdaki dometes, biberim zarar gördü" dedi. Salur mahallesinde oturan 1 yıllık evli çift Alim ve Zeynep Dikici ise serada çalışırken bir anda yağmurun hızlandığını ve serayı su bastığını anlattı. Komşularının telefonla haber vermesi üzerine evinin sular içerisinde kaldığını öğrendiğini dile getiren Alim Dikici, "Her şey çok hızlı oldu. Serada önlem almaya çalışırken evimi su bastığını öğrendik. Eşim ile evimize geldiğimizde, suların eve girdiğini 40 santimetre yüksekliğine ulaştığını gördük. Çok üzgünüz, bir yıl önce evlendik. Koltuğum, halım bütün eşyalarım çamur oldu. Hem seralarımızdaki ürünlerimiz zarar gördü hem de evimiz. Bir yıl önce evlendik, borcumuz var, nasıl ödeyeceğimizi bilmiyoruz" diye konuştu. Zeynep Dikici ise ev eşyalarının zarar görmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ve temizlik yaparak eskisi gibi evini kullanmak istediğini belirtti.

BAKAN PAKDEMİRLİ: O BORÇLAR ERTELENECEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, twitter'dan yaptığı açıklamada, Elmalı'da yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların borçlarının erteleneceğini kaydetti. Bakan Pakdemirli açıklaması şöyle:"Antalya'mızın Elmalı ilçesinde aşırı yağıştan kaynaklı selden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Afetten zarar gören üreticilerimizin düşük faizli kredi borçları, ilçe müdürlüğümüze müracaatları halinde ertelenecektir."

Görüntü Dökümü

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-Seralardan ve evlerden görüntü

-Evi zarar gören çiftle röp Alim ile zeynep DİKİCİ

-Serası zarar gören Vatandaş Ali CAN

-Belediye ekiplerinden görüntü

-Mezarlıktan görüntü

-Muhabir Anons Aslı DURAN

Haber: Tolga YILDIRIM- Aslı DURAN Kamera:Emrah GÜL ANTALYA()

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2)BUHARKENT'TE YAĞMUR İNCİR KALİTESİNİ DÜŞÜRDÜ

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde mevsim normallerinin dışında 2 gün boyunca yağan yağmur ve şiddetli rüzgar, incirin kalitesini düşürdü.

Buharkent'te 20 bin 500 dönüm alanda incir üretimi yapılırken, geçen pazar ve pazartesi günü yağan yağmur ve şiddetli rüzgar, ürüne büyük ölçüde zarar verdi. Yağmurdan önce kilosu 2.5 ila 3 lira arasında değişen ürünün, yağmur sonrası kalitesi düşünce, alıcı bulunamadığı belirtildi.

Buharkent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar, "Mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmurlar, incir üreticilerimizin çok büyük zarara uğramalarına neden oldu. Olumsuz iklim şartlarına ve doğal afete maruz kaldık. İncirin en sevmediği şey, olgunluk döneminde lodosa ve neme maruz kalması. İşte bizim yaşadığımız budur. İncirde kalite ve rekolte kaybına uğramış durumdayız. Sadece Buharkent ilçesi olarak zararımız yaklaşık 37 milyon 500 bin lira civarında. Kuru incirde ise rekoltemiz yüzde 25'lere kadar düştü. Bununla birlikte toplam 64 milyon TL'lik bir zararımız var. Kaymakamlığımızın başkanlığında, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan incir üreticilerimizin borçları için komite kararı alındı. Ayrıca afet fonuna başvuru yapıldı. İncir üreticilerimizin, çiftçilerimizin zararlarının giderilmesi için bu çalışmalarımızın olumlu sonuç vereceğine inanıyoruz" dedi.

Bölgede inceleme yapan AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Rıza Posacı ise "Bu tür zararların TARSİM kapsamına alınmasını ve karşılanmasını istiyoruz. TBMM Tarım Komisyonunda üyeyim. Çalışma yapıyoruz. İncirimizin yağmur nedeniyle uğradığı zararların TARSİM kapsamına alınarak, karşılanmasını istiyoruz. İncir üreticilerimizin zararları için kanun çerçevesinde ne gerekiyorsa yapılacaktır. Zararlarının karşılanması için Tarım Komisyonumuzda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yaş incirlerden görüntü

- Buharkent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar açıklaması

- Başkan Özdamar'ın elinde incirlerden görüntü

- AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu üyesi Rıza Posacı'nın incir ile ilgili zarar ve TARSİM açıklamaları

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / BUHARKENT (Aydın), ()

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3)YAĞMA ŞÜPHELİSİNİN PARMAK İZİ CİNAYET BIÇAĞINDA

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde evine girdikleri Türkan Tuncer'in (65) ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlayarak bir miktar altın ve parasını yağmalayan 2'si Gürcü 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Tuncer ve yakınları, adliyeye gelişleri sırasında şüphelilere tepki gösterdi. Şüphelilerden Murat Ç.'nin parmak izinin, 2009 yılında işlenen bir cinayette kullanılan bıçaktaki parmak iziyle örtüştüğü belirlendi.

Olay, 2 Ağustos sabah saatlerinde Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde, tuvalete gitmek üzere uyanan Türkan Tuncer, evin içerisinde yüzleri maskeli 2 kişiyle karşılaştı. Tuncer, soygunculardan birinin maskesini çıkardı. Bunun üzerine şüpheliler, Tuncer'in ağzını koli bandıyla kapattı, elini ve ayağını da iple bağlayarak başına şal geçirdi. Evde altın ve paraların yerini soran soyguncular, cevap vermeyen Tuncer'i dövdükten sonra, yerlerde sürükleyip tekmeledi. Yaklaşık 2 saat boyunca işkence gören kadın, saldırganların elinden kurtulmak için, altın ve paraların yerini söyledi. Evin her yerini arayıp etrafı dağıtan soyguncular; 4 altın bilezik, 1 Cumhuriyet altını ve 300 lira parayı bulduktan sonra Tuncer'i yeniden dövüp kaçtı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin eşkalini belirleyerek Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma yaptı. Yağma olayını gerçekleştirenlerin Gürcistan uyruklu David G. (46) ve Genadi S. (38) olduğu tespit edildi. Polis, şüphelilerin Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otelde kaldığını tespit etti. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'yle yapılan bilgi paylaşımının ardından şüpheliler David G. ve Genadi S. ile onlara yardım eden Murat Ç. (39) otelde yakalanarak Manavgat'a getirildi.

'GENADİ HIRSIZLIKTA UZMAN' DEDİ

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler suçlarını itiraf etti. Murat Ç. polise verdiği ifadede, geçen yıl Çolaklı Mahallesi'ndeki çarşı yıkılıncaya kadar butikçilik yaptığını söyledi. David G. ile 15 yıl kadar önce Gürcistan'da tanıştığını söyleyen Murat Ç., “Ben David'i tanırdım. Genadi'yi tanımazdım. David, Genadi'yi 'Hırsızlıkta uzman' diye tanıştırdı. Benim bunların yaptığı hırsızlıkla ilgim yok. Ben sadece onlara araç kiralayıp şoförlük yapardım. Bana bu işten 2 bin lira verdiler" dedi. Murat Ç., Türkan Tuncer'in evinden alınan altınların, Mersin'de 13 bin 500 TL'ye bozdurulduğunu anlattı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

David G. ve Genadi S. ise Tuncer'in ellerini ve ayaklarını, bağırmasını önlemek için de ağzını bağladıklarını itiraf etti. Evden aldıkları para ve altınlarla Adana'ya gittiklerini söyleyen şüpheliler, altınları Mersin'de 6 bin 500 liraya bozdurduklarını iddia etti. David G. ve Genadi S., bir süre önce Antalya'da bir eve girerek 3 bin 300 lira çaldıklarını da itiraf etti.

MURAT Ç.'NİN PARMAK İZİ CİNAYET BIÇAĞINDA

Şüphelilerin Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan parmak izi eşleştirmesinde, 2009 yılında Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Kadir Özdal'ın öldürülmesinde kullanılan bıçaktaki parmak iziyle Murat Ç.'nin parmak izinin eşleştiği belirlendi. Murat Ç.'nin, Kadir Özdal cinayeti konusunda da sorgulanacağı belirtildi. Şüpheli Genadi S.'nin parmak izinin ise 2011 yılında Artvin'de hırsızlık yapılan bir evde bulunan parmak iziyle örtüştüğü belirlendi.

TÜRKAN TUNCER VE YAKINLARI SALDIRDI

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen Türkan Tuncer, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yumrukla bir vurmam lazım. Yeminim var. Terlikle bir vurmam lazım. Yeminimi yerine getireceğim" dedi. Türkan Tuncer ve yakınlarının şüphelilere saldırısı, polis tarafından engellendi.

Görüntü Dökümü

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Manavgat adliyesinden genel görüntü

Türkan Tuncer'in açıklaması

Türkan Tuncer ve yakınlarından detay görüntüler

Şüphelilerin getirilişi ve saldırı

Detay görüntü

Şüphelilerin güvenlik kamerası görüntüleri

02:21' - 264 MB

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()

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4)30 YIL ÖNCE EL KONULAN ARAZİ, KÖYLÜLERE CEVİZ BAHÇESİ OLARAK VERİLDİ

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesine bağlı Kızılcaoba bölgesi sakinleri arasında anlaşmazlığa yol açtığı gerekçesiyle 1988'de devlet tarafından el koyulan 75 dönümlük arazi, Orman Bölge Müdürlüğü'nce ceviz bahçesine dönüştürülerek, 49 yıllığına köylülere dağıtıldı. Andırın'ın kırsal mahallelerinden Hacıveliuşağı'nın Kızılcaoba bölgesindeki 75 dönümlük arazi yüzünden 1988 yılında köylüler arasında anlaşmazlık çıktı. Çok sayıda kişinin hak iddia ettiği araziye, devlet tarafından 'ormanlık alan' denilerek, el koyuldu. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nce 4 yıl önce arazinin Andırınlılara iadesine karar verildi. Bunun üzerine daha çok gelir getireceği düşünülerek, araziye 750 ceviz fidanı dikildi. Fidanlar, 4 yılda büyürken, ceviz vermeye başladı. Arazi ise 30 yıl sonra eşit 12 parsele bölünüp, kurayla Kızılcaoba sakinlerine dağıtıldı. Kura ise Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Andırın Orman İşletme Müdürü İdris Tetik ve orman işletme şeflerinin katıldığı törenle yapıldı.

'49 YILLIĞINA DAĞITTIK'

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Altındaş, törendeki konuşmasında, dağıtılan cevizlerin kaliteli olduğunu ve yöre halkına maddi yönden katkı sağlayacağını söyledi. Altındaş, "Gelir getirici tür olarak yaptığımız projemiz, bugün hayata geçecek, köylümüze dağıtımını yapacağız. Bu saha, daha önce köylülerimiz arasında sıkıntılı bir sahaydı, orman olarak tescil edilmişti. 75 dönüm olan bu sahaya 750 ceviz diktik, kura çekimiyle köylümüze dağıtıyoruz. Bir aileye yaklaşık 55 ceviz düşüyor. 49 yıllığına vatandaşlarımıza dağıttık" diye konuştu.

Tören sonrası çekilen kura ile 55 ceviz fidanının bulunduğu parseller, 12 aileye dağıtıldı.

Kızılcaoba sakinleri, arazinin kendilerine verilmesinden memnun olduklarını dile getirdi. Araziyi daha önce kullanamadıklarını belirten bir köylü, "Allah devletimize zeval vermesin. Bizler bu araziyi kullanamıyorduk. Orman Bölge Müdürlüğü'müzün yaptığı bu çalışma ile bu arazileri gelir olarak kullanacağız. Çok mutluyuz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Ceviz alanları görüntü

- Alpaslan Altındaş'ın konuşması

- Vatandaşlar röp.

- Kura çekilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 560 MB