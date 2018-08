DHA YURT BÜLTENİ 15

ÖZEL- Güvenç: ABD, bir CIA ajanı için Türkiye ile dalaşmaya çalışıyor

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, ABD'nin uzun zamandır Türkiye'ye karşı kendisine yakışmayan bir tutum içinde olduğunu belirterek, "Önce Suriye’de terör örgütleriyle iş birliği yaptı, arkasından Halk Bankası davası komplosunu kurdular. En son da bir CIA ajanı için Türkiye ile dalaşmaya çalışıyor" dedi.

Celalettin Güvenç, memleketi Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Dulkadiroğlu İlçe Nüfus Müdürlüğü'nü ziyaret eden Güvenç, burada vatandaşlar sohbet edip, hizmeti ne kadar sürede aldıklarını sordu, ardından Nüfus Müdürü Recep Gizlenci'den bilgi aldı.

"KENDİ BÜYÜKLÜĞÜNE YAKIŞMAYAN TAVIRLAR İÇERİSİNDE"

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Celalettin Güvenç, Türkiye'ye karşı yaptırım kararı alan ABD'nin yanlış yaptığını söyledi. Güvenç, şöyle devam etti:

"Bir hukuk devleti, müttefikine karşı böyle davranmaz ama uzun süredir Amerika kendi büyüklüğüne yakışmayan, NATO müttefikliğine yakışmayan tavırlar içerisinde. Önce Suriye’de terör örgütleriyle iş birliği yaptı bütün uyarılarımıza karşın, arkasından Halk Bankası davası komplosunu kurdular. En son da bir CIA ajanı için Türkiye ile dalaşmaya çalışıyor, yakışmayacak şekilde açıklamalarda bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamayı yaptı. Türkiye, bu tür işlere pabuç bırakmaz, bunu çok net bir şekilde ifade ediyoruz. Türkiye; Amerika’ya da, Avrupa’ya da şunu öneriyor. Herkesin kazanacağı karşılıklı saygıya dayalı ve herkesin kazancına dayalı bir sistem kurmamız lazım. Buna alışacaklar, bu noktaya gelecekler, buna gelmek zorundalar. Çünkü Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dünyaya şunu gösterdi. Türkiye, milli menfaatlerini kim olursa olsun onlara karşı korur, dostluklarını korur ama alternatif siyasetler, alternatif ilişkiler konusunda da kararlıdır."

"HER DİKTEYİ UYGULAYAN ESKİ TÜRKİYE ARTIK YOK"

ABD'nin kuru tehditlerle bir yere varamayacağını kaydeden Güvenç, şunları söyledi:

"Amerika'ya çağrımız şu; böyle boş ilerle, kuru tehditlerle bir yere varamazlar, dostluklara, ittifaklara zarar verirler ve sonuçta da kendileri kaybederler. Çünkü artık dünyada 'Kral çıplak' diyen bir lider var, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı var. Anlayacaklar diye düşünüyorum, onların yaptırımlarına karşı biz de yaptırım kararı açıkladık. Umarım, dilerim hep istediğimiz bu, Amerika'da da, Avrupa’da da sağ duyu galip gelsin . Yeni dünya düzenini anlasınlar, her dediklerini kabul eden, her söyledikleri dikteyi olduğu gibi uygulayan bir Türkiye yok. Artık o dönemler geride kaldı, biz kendi menfaatlerimizi savunmak zorundayız, halkımızın menfaatlerini savunmak zorundayız, bize saygı duymak zorundalar, işin özü bu."

Güvenç daha sonra partisinin Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı'na geçerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Celalettin Güvenç'in vatandaşlarla sohbet etmesi

- Nüfus Müdürlüğüne girmesi

- Recep Gizlenci'yi ziyaret etmesi

- Nüfus Müdürlüğü'nden ayrılması

- Açıklama yapması

- Partide vatandaşları dinlemesi

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ ()

İki ailenin silahlı kavgasında Sıla öldü, 6 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Sıla Demir (15) öldü, 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Karabacak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Sezai Demirci, yanında bulunan av tüfeğiyle iki katlı eve doğru ateş etti. Vücuduna tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği aynı aileden Sıla Demir ve Ziya Demir, Şerife Demir, İmdat Demir, Emrah Demir, Gökhan Demir ve Şenol Demir yaralandı. Olayın ardından mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Sıla Demir, Alaplı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın ardından Sezai Demirci ve yanında bulunan 2 yakınını gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü:

Polisin olay yerindeki incelemesi

Duvardaki saçma delikleri

Yakınlarının gözyaşları

Yerdeki boş kovanlar

Yaralıların ayakkabıları

Kan izleri

Olayda oğlu yaralanan Cengiz Demir ile röportaj

Hastane önünde bekleyen yaralı yakınları

Ölen 11 yaşındaki Sıla Demir’in vesikalığı

HABER-KAMERA: SİNAN KABATEPE -ZONGULDAK ()

Mermer ocağında tiner kazanı patladı: Kardeş 2 işçi yaralı

ADIYAMAN'da, mermer ocağındaki tiner kazanının patlaması sonucu kardeş 2 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kömür Beldesi'nde meydana geldi. Mermer ocağında bulunan tiner kazanı bilinmeyen nedenle patladı. Patlamada ocakta bulanan işçilerden Mustafa Yaren (26) ve Şükrü Yaren (38) isimli kardeşler yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralı işçileri ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansların acil servise girişi

- Yaralılar sedye üzerinde acil servise götürülmesi

- Yakınlarının hastaneye gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

Şanlıurfa'da alacak-verecek kavgası: 1 yaralı

ŞANLIURFA'da iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan, tekme- tokat ve pompalı tüfek kullanılan kavgada Nurettin Uğur yaralandı.

Olay, öğleden sonra Korukent Mahallesinde bulunan Oto Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, galericide karşılaşan iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme, tokat ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği belirsiz kişinin tüfekle peş peşe açtığı ateşle Nurettin Uğur yaraladı. Yaralanan Uğur, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Uğur'un hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis kavgaya karışan tarafların yakalaması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Polis ekiplerinin beklemesi

- Polis ekiplerinin vatandaşlardan bilgi toparlaması

- Yerde bulunan boş kartuşlar

- Olay yeri polisin inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

Van'da araçta 2 kilo eroin ile tabanca ele geçirildi

VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, ihbar üzerine durdurulan bir araçta 2 kilo eroin ile tabanca ve bu tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Muradiye ilçe jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri sırasında alınan ihbar üzerine Erciş'ten Muradiye'ye gelen 65 DD 420 plakalı aracı, kontrol noktasında durdurdu.Nakrotik köpek 'İbre' yardımıyla araçta yapılan aramalarda, aracın torpido bölümünde zulalanmış 2 kilo eroin ile bir tabanca ve bu tabancaya ait 32 fişek ele geçirildi. Araç sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: MURADİYE(Van),()

