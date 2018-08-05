DHA YURT BÜLTENİ 15

Artvin’de seyir halindeki otomobil yandı

ARTVİN’de seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Olayda otomobilde hasar meydana geldi.

Olay, Çarşı Mahallesi'ndeki Artvin Devlet Hastanesi önünde akşam saatlerinde meydana geldi. Ali Şahinbaş'ın kullandığı 55 AH 838 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücünün durdurarak indiği otomobilin motor bölümü bir anda alev aldı. Hastane güvenlik görevlilerinin yangın tüpleri ile müdahale ettiği otomobildeki yangın kısa sürede söndürüldü. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de otomobilde soğutma çalışması yaptı.Yangında otomobilde hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yanan otomobil detayları

Yangına müdahale edilmesi

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR / ARTVİN,()

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Özel güvenlik görevlisi, eski patronunu öldürüp intihar etti



ESKİŞEHİR'de, özel güvenlik görevlisi Fatih Toka (41), mali müşavir olan eski patronu Oğuz Erentürk'ü (53) çiftlik evinde tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde daha önce merkeze bağlı köy olan Alınca Mahallesi'ndeki Oğuz Erentürk'e ait çiftlik evinde meydana geldi. Daha önce Oğuz Erentürk'ün yanına çalışan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin (ESOGÜ) özel güvenlik görevlisi Fatih Toka, henüz belirlenemeyen bir nedenden çiftlik evi bahçesinde tüfekle Oğuz Erentürk'e ateş ederek sırtından vurdu. Toka, daha sonra eve girerek aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatih Toka ile Oğuz Erentürk'ün olay yerinde öldükleri belirlendi. Toka ve Erentürk'ün cenazeleri otopsi için ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jandarma ekiplerinin çiftlik evinin bahçesinde inceleme yaparken,

-Öldürülen mali müşavir Oğuz Erentürk'ün sağlık fotoğrafı,

-Oğuz Erentürk ile Fatih Toka'nın birlikte çekilmiş fotoğrafları

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,()

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Cinsel istismar şüphelisi, adliyede intihar etti



ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerinin cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına aldıktan sonra adliyeye getirdiği Mustafa K. (41), 3'üncü kattaki koridor başından aşağı atladı. Mustafa K., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi'ndeki Eskişehir Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Merkez Aşağı Çağlan Mahallesi'nde, cinsel istismar olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa K., jandarma ekiplerince Adalet Sarayı'na getirildi. Kelepçeli olan Mustafa K., nöbetçi savcılığın önündeki koridorda beklerken, jandarmaların arasından koşup, bankın üzerine çıkarak, 3'üncü kattan aşağı atladı. Kantinin karşısındaki beton zemine düşen Mustafa K., olay yerine hayatını kaybetti. Mustafa K.'nin cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,()

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Adıyaman'da piknik dönüşü kaza: 8 yaralı



ADIYAMAN'da, piknikten dönenleri taşıyan panelvanın uçurumdan yuvarlaması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mahmut El Ensari Piknik Alanı'nda piknik yaptıktan sonra kent merkezine dönenleri taşıyan Mahmut Durmaz (20) yönetimindeki 01 UC 025 plakalı panelvan, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Metrelerce yuvarlanan araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü Mahmut Durmaz ile birlikte Muhammed Yıldız (19), Beytullah Çelidçi (20), Doğukan Çetin (20), Yusuf Durmaz (18), Özgür Markaya (18), Abidin Durmaz (20) ve Hüseyin Durmaz (20) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Jandarma önlem alması

- Uçurumdan yuvarlanan otomobil

- Otomobilde sıkışınlar

- Yaralılar AFAD, itfaiye vatandaşların yardımıyla kurtarılması

- Yaralılar sağlık görevlilerine teslim edilmesi

- Toplanan kabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

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Aydın'da, rayların üzerinde oturan yaşlı adama tren çarptı



AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, rayların üzerinde oturan Bayram Bozok'a (78), Denizli-İzmir seferini yapan Anadolu Ekspresi treni çarptı. Kazada yaşlı adamın sağ bacağı koptu.

Kaza saat 18.00 sıralarında, Dallıca Mahallesi'ndeki demiryolu geçidinde meydana geldi. Ertan Güler (56) yönetimindeki Denizli-İzmir seferini yapan Anadolu Ekspresi treni, rayların üzerinde oturan Bayram Bozok'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam köprüden aşağıya düştü. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozok'u Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağ bacağı kopan yaşlı adam burada tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin de sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Trenden görüntü

- Olay yerinden görüntü

- Kalabalıktan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),()

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TIR 2 motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (3)

2 ÖLÜMLÜ KAZA KAMERADA

Turgutlu'da, TIR'ın 2 motosiklete çarptığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kendilerine yeşil ışık yanan motosikletlerin hareket ettiği ve hızla gelen TIR'ın, kırmızı ışıkta duramayıp motosikletlere çarptığı görülüyor.

+GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Haber: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa),()

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