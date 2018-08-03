DHA YURT BÜLTENİ 15

ESKİ MUHTAR, EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde eski muhtar Kemal Duyar (67), evinde otururken, pencereden tüfekle başından vurularak öldürüldü.

Olay, Kadirli'ye bağlı Hacıhaliloğlu köyünde meydana geldi. Köyün eski muhtarı Kemal Duyar'a, evinde otururken pencereden tüfekle ateş açıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan tarafından başından vurulan Duyar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki ambulans ve jandarma araçları

- Kalabalıktan görüntü

SÜRE 30" BOYUT: 49 MB

Haber-Kamera:Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), ()

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11 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖLETTE BOĞULDU

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),()-KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 11 yaşındaki Doğu Türkistanlı Abbdulkuddus Abdullah serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Olay bugün öğle saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Denizli Köyünde bulunan Denizi Göleti'nde meydana geldi. İstanbul Pendik'te yaşayan Doğu Türkistanlı 11 yaşındaki Abdulkuddus Abdulah isimli çocuk babası Ali Abdullah ve yakınlarıyla beraber piknik yapmak için gölet kenarına geldi. Serinlemek için gölete giren Abbdulkuddus Abdullah suyun bir anda derinleşmesiyle gözden kayboldu. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri gelerek kaybolan çocuk için arama kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiyenin balık adamları tarafından yaklaşık 1 saat süren arama çalışması sonucunda Abbdulkuddus Abdullah'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Olay yerinde bulunan acil servis ekipleri tarafından öldüğü tespit edilen Abbdulkuddus Abdullah'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mutlukent Mezarlıklar Müdürlüğü Morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları

- Balık adamların suda arama yapması

- Abbdulkuddus Abdullah'ın cansız bedeninin sudan çıkarılması

-Detaylar

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli)

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DİYARBAKIR'DA 9 KÖY VE MEZRADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında gerçekleştirilen operasyon için 9 köy ve mezrada dün geceden itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarına ve kullandıkları barınma ile sığınaklara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyon nedeniyle Lice ve Hani ilçelerine bağlı 9 köy ve mezrada dün saat 23.55'ten itibaren başlayan sokğa çıkma yasağı uygulaması hayata geçirildiği belirtilen valilik açıklamasında, sokağa çıkma yasağının bugün saat 17.00 itibariyle sona erdiği duyuruldu.

DİYARBAKIR,()-

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Kayıp Suriyeli Ahmet, havadan ve karadan aranıyor (3)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği'nce Nurdağı ilçesinde kayıp olarak aranan Suriye uyruklu Ahmet Salih'in (9) kuyuda cesedinin bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın sürdürüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Nurdağı ilçemiz Sakçagözü Mahallesi'nde tarım işçisi olarak çalışan Suriye Uyruklu C.S. adlı kadın, İlçe Jandarma Komutanlığına 01.08.2018 tarihinde müracaat ederek 9 yaşındaki A.S. adlı erkek çocuğunun kaybolduğu ihbarında bulunmuştur. Alınan kayıp ihbarı üzerine jandarma, AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlarımızın işbirliğiyle yoğun bir arama çalışması başlatılmıştır. Arazide yapılan arama çalışmalarında bugün saat 16.00 sıralarında kayıp çocuğun arazideki bir su kuyusundaki cesedine ulaşılmış olup, olayın adli tahkikatı devam etmektedir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gaziantep ()

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MERSİN'DEN SURİYE'YE 4 TIR'LIK YARDIM KONVOYU

MERSİN'den Suriye'ye 80 ton gıda ve yardım malzemesi götürecek 4 TIR, dualarla uğurlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın organizasyonu ile Pakistan Beytüsselam Vakfı tarafından hazırlanan gıda başta olmak üzere, içerisinde birçok insanı yardım malzemesi bulunan TIR'lar, Akdeniz ilçesi Tırmıl Sanayi Sitesi civarındaki bir antrepodan yola çıktı.

Düzenlenen törende konuşan İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi, "Dünya üzerindeki mazlum ve mağdur kardeşlerimize Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığımız, Kızılayımız ve Türkiye'den hayırsever kardeşlerimiz yardım gönderiyorlar. Bugün buradan gönderdiğimiz Pakistan Beytüsselam Vakfı'nın 4 TIR dolusu yardımını Türk Diyanet Vakfı kanalı ile Hatay Cilvegözü'nden Suriye'deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmış olacağız. Biz; inananların kardeş olduğunu, müslümanların inanan herkesin sıkıntısını paylaşması gerektiğini, kim bir müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da onun sıkıntılarını gidereceğini beyan eden dinin mensuplarıyız" dedi.

Konuşmanın ardından yardım malzemelerini taşıyan TIR'lar dualar eşliğinde Suriye'ye doğru yola çıktı.

Görüntü Dökümü

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- Tırların farklı açılardan genel görüntüsü

- Tır şoförü ve araç önüne asılan pankartın detay görüntüsü

- Araçtaki yardım kolilerinin genel ve detay görüntüsü

- İl Müftüsü Şaban Kondi'nin açıklaması

- Dua edilmesinden genel ve detay görüntüler

- Tırların hareket etmesinden farklı görüntüler

- Tırların yola çıkışından görüntüler

SÜRE: 03'02" BOYUT: 360 MB

Haber-Kamera:Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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