DHA YURT BÜLTENİ-15

ZABITADAN MENDİL SATAN ÇOCUĞA DAYAK İDDİASI

BURSA'da, zabıta görevlileri tarafından dövüldüğü iddia edilen çocuğun ağlarken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu tepki çekti.

Merkez Osmangazi ilçesi Fomara Meydanı'nda meydana geldiği iddia edilen olayda, belediye zabıta görevlileri, mendil satan 9-10 yaşlarındaki Suriyeli çocuğu iddiaya göre dövdü. Olayın ardından bir köşeye çekilerek ağlayan çocuğa, çevredekiler yardım etti. Eli yüzü şiş olan çocuk ağlarken çekilen video, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüde, mendil sattığını, zabıta görevlilerinin kendisini dövdüğünü söyleyen çocuğa uygulanan şiddet, sosyal medyada tepki çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dayak yiyen çocuğun ağlarken çekilen görüntüsü

SÜRE: 0.39 sn

BOYUT: 1.39 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()

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Samsun'da sağanak su baskınlarına yol açtı (2)

MAHALLE YOLUNDA ÇÖKME OLUŞTU

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Bazlamaç mahalle yolunun bir kısmı çöktü. Mahallerine ulaşım yolunun büyük zarar gördüğünü belirten 50 yaşındaki İsmail Parlak, "İlçe merkezine giden Bazlamaç yolumuz yoğun yağmurdan dolayı çöktü. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Bazı yollarda ve tarım alanlarında hasarlar oluştuğunu belirten Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ise "Terme ilçemizde bu gece sabaha karşı başlayan meteorolojinin bilgilerine göre metrekareye 100-200 kg düşmesi beklenen yağış yoğun bir şekilde başladı. Şuana kadar yollarımızda ve bazı tarım alanlarımızda hasar oluştu ama can kaybımız yok. Yağışların yarına kadar devam etmesi bekleniyor. Terme’nin merkezinde geçen sene yaptığımız altyapının yararını şimdi görüyoruz. Şuanda Terme merkezde fazla bir sorun yaşamadık. Ancak ırmak ile ilgili başlamış olan projeler maalesef gerçekleşemedi. Özellikle Salıpazarı Barajı kamulaştırma sorunları nedeniyle henüz başlayamadık. Terme sürekli sel taşkın tehlikesi altında bulunuyor. Her yağmurda bu korkuyu biz yaşıyoruz. Yaklaşık 75 bin nüfusu olan bir ilçede bunu biran önce çözüme kavuşturmamız gerekiyor" diye konuştu.

Ani sel baskınlarına karşı teyakkuz halinde beklediklerini ifade eden Başkan Kul, "Şuanda bana ulaşan bilgilere göre özellikle Bazlamaç mevkiindeki bazı yollarda ulaşımı aksatacak şekilde çökmelerin olduğu, Sakarlı-Evci arasındaki yol su altında kalmış durumda, ürünlerde ciddi anlamda zarar gördü. Gerekli zarar tespit çalışmaları da kurumlar tarafından yapılacaktır. Bizde şuanda teyakkuz halinde bekliyoruz. İnşallah can kaybı olmadan bunu atlatırız diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü-HD

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-Çöken yoldan detay

-Tarım alanlarından detay

-Mahalle esnafı İsmail Parlak ile röportaj

-Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ile röportaj

(SÜRE: 02.24 Dk) (BOYUT: 269 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/TERME (Samsun),

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URLA’DA OTLUK VE MAKİLİK YANGINI

İZMİR’in Urla ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Rüstem Mahallesi Şehitlik Tepesi Mevkisi'nde otluk ve makilik alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden çıkan alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 2 helikopter, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale etti. Yangın kısa sürede yerleşim birimlerine ulaşmadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Helikopterlerin su almasından görüntü

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: İZMİR, ()

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GAZİANTEP'TE BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

GAZİANTEP'te, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü'nün de içerisinde yer aldığı 6 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü'nün de içerisinde bulunduğu 6 katlı binanın çatısında duman yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla sevk edilen itfaiye ekipleri çatıdaki bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Hasar meydana gelen yangının nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Yükselen duman

- İtfaiyenin yangına müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI- Kamera: GAZİANTEP-)

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ZİHİNSEL ENGELLİ OĞLUNUN DÖVÜLDÜĞÜ İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

ÇORUM'da 23 yaşında yüzde 70 zihinsel engelli raporu bulunan Alperen K.'nın kimliği belirsiz kişi veya kişilerce darp edildiğini iddia eden anne Güler K., polise giderek şikayette bulundu.

Olay, Çorum kent merkezindeki Gazi caddesinde meydana geldi. İdidaya göre 52 yaşındaki iki çocuk annesi Güler K. akşam eve gelmeyen zihinsel engelli oğlu Alperen K.'yı aramak için dışarı çıktı. Hürriyet Meydanı'na giden anne yüzde 70 zihinsel engelli oğlunu kanlar içinde yerde yatarken buldu. Oğlunun kimliği belirsiz kişi veya kişilerce darp edildiğini iddia eden anne polise giderek şikayette bulundu. Güler K. "Aklı başında değil, rahatsız bir çocuk. Kime kızıyorsan git ondan hıncını al. Benim oğluma neden saldırıyorsun? Oğlum, bana 'Ayakkabılarımı istedi, vermeyince beni dövdü. Arabaya bindirip, karanlık bir yere götürdü, dövdü' diyor. Bir de kolunu tutmuşlar, kendini savunamasın, o da vurmasın diye. Böyle vicdansızlık olur mu? Ağızındaki yaralar nedeniyle üç gün yemek yiyemedi benim çocuğum. Onun vebalini kim verecek, günahını kim çekecek?" diye konuştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Anne Güler K. ile röportaj

-Detaylar

(SÜRE: 3 Dk) (BOYUT: 374 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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