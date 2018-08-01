DHA YURT BÜLTENİ -15

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İDAM PARLEMENTODAN GEÇTİĞİ ANDA ONAYLARIM



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Nurcan Karakaya ve bebeğinin Sivas'taki cenaze törenine katıldı. Erdoğan, terörle mücadaleye değinerek, "Bunların inine girdik, girmeye devam edeceğiz. Peşini bırakmak yok. Bunlarla mücadelemiz son terörsit kalıncaya kadar devam edecek. İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz Parlamentoya geldiği zaman, Parlementodan geçtiği anda onaylamamak diye bir şey yok onaylarım. Bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz. Bunlar bu yaptıkları katliam ile bunun bedelini aynen ödemek durumundadırlar. Bununla ilgili de inşallah atacağımız adımlar yakındır" dedi.

Görüntü dökümü

-Erdoğan'ın açıklaması

-Detaylar

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SİLOPİ'DE ELEKTRİK DAĞITIM EKİPLERİNE ENGELLEME, JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI (2)

ŞIRNAK'ı Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesine abone tespiti yapmak için giden Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, tespit yapılmasını istemedikleri ileri sürülen bir grup tarafından engellenerek, saldırıya uğradı. Saldırıyı geçekleştiren grubu, jandarmalar ancak havaya ateş ederek ve TOMA'larla tazyikli su sıkarak engelleyebildi.

Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak elektrik enerjisi kullananları tespit etmek üzere 4 bin 500 nüfuslu Görümlü beldesine gitti. Jandarma ekiplerinin de eşlik ettiği kontrol uygulamasında, DEDAŞ ekipleri sabah saatlerinde beldenin bir kısmındaki çalışmalarını tamamladıktan sonra öğlen saatlerinde Yukarı Görümlü kesimine gitmek istedi. Beldeye giden yol üzerinde toplanan ve ekiplerin kayıt dışı elektrik kullandığını belirleyecek olan tespitin yapılmasını istemeyen yaklaşık 100 kişi, ekiplerin beldeye girerek çalışma yapmasını engelledi. DEDAŞ ekiplerinin önünü kesen ve taşlarla saldırırak araçlarına hasar veren vatandaşları durdurmak için asker havaya ateş açtı, TOMA'lardan tazyikli su ile müdahale yapıldı.

Olayla ilgili DEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, engellemeye rağmen beldeye ekiplerin girmeye çalıştığı belirtilerek, "DEDAŞ ekipleri, jandarmalara rağmen bu gurubun taşlı saldırısına uğradı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, kalabalığın arasında kalan bazı araçlar atılan taşlar ve tekmeler sonunda adeta hurdaya döndü. Jandarmalar, kalabalığı ancak havaya ateş ederek durdurabildi. Büyük bir şans sonucu ekiptekilerden yaralanan olmadı. Beldeye getirilen jandarmaya ait TOMA ise toplanan kalabalığı, tazyikli su sıkarak dağıttı. Yaşanan gerginlik sebebiyle 431 aboneli kullanıcının yanında 400'ü aşkın abonesiz kullanıcının bulunduğu beldedeki tespit çalışmaları şimdilik durdurulurken, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından çalışmalara yeniden başlanacak.Kısa süre önce de Batman'ın Balpınar beldesine kaçak elektrik kullanımını önleyecek olan Dicle Elektrik yatırımının gerçekleştirilmesini engellemek isteyen belde sakinleri, jandarmaya mukavemet edince biber gazı, tazyikli su ve plastik mermilerle dağıtılmışlardır" denildi.

Görüntü Dökümü:

-Belde sakinlerinin yolu kapatması ve DEDAŞ araçlarına taşlarla saldırması

-Askerin havaya ateş açması

-TOMA'lar ile kalabalığa su sıkılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞIRNAK,()-

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DİA VE BONCUK'UN SEVİMLİ HALLERİ

MANİSA'nın Salihli ilçesinde koyun koyuna yatan kedi ve köpeğin sevimli halleri tebessüm ettirdi.

Salihli ilçesine bağlı Kemer Mahallesi'nde Hasan Akcan'a ait 'Dia' adlı av köpeği ile 'Boncuk' adlı sevimli kedi, koyun koyuna yatıyor. İki sıkı dost görüntüsü veren Dia ve Boncuk'un sevimli halleri, görenlerin içini ısıtıyor.

Hayvanların sahibi Hasan Akcan, özellikle kedi ve köpeklerin arasında yaşanan dostluğun tüm insanlığa ders olması gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Koyun koyuna yatan kedi ve köpeğin görüntüsü

Haber- Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

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BACAĞINA OLTA DOLANAN MARTIYI TEKNE KAPTANI KURTARDI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bacağına dolanan olta nedeniyle denizde çırpınan martıyı tekne kaptanı kurtardı.

Alanya'da günübirlik tekne turları düzenleyen kaptan Turgay Meşe, teknesiyle açıldığı sırada su yüzeyinde çırpınan bir martı olduğunu fark etti. Deniz yüzeyine bırakılan ve 'sarma' adı verilen oltaya takılmış haldeki martıyı kurtarmak için suya atlayan Turgay Meşe, hayvanı tekneye çıkardı. Hayvanı bacağına saplanan kancalardan kurtaran Meşe, daha sonra martıyı serbest bıraktı.

Turgay Meşe'nin hayvanı kurtardığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (cep telefonu dik kadraj)

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- Turgay Meşe'nin tekneden atlaması

- Martının yanına gitmesi

- Martıyı kurtarması ve tekneye getirmesi

- Martının ayaklarındaki kancayı kesmesi

- Martıyı kaldırması

- Martıyı kurtardık ve alkış sesi

Haber: Engin ANAK- Kamera: /ALANYA (Antalya), () -

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DEDAŞ ÇUKURUNA DÜŞEN GÖRME ENGELLİNİN KOLU KIRILDI

MARDİN'in Derik ilçesinde, annesiyle birlikte yaşayan 44 yaşındaki görme engelli Cebrail Dağ, Dicle Elektrik A.Ş.'nin (DEDAŞ) direklerdeki elektrik kablolarını yeraltına almak için açtığı ve üzeri açık çukura düşerek sol kol dirseğini kırdı.

Derik ilçesi Cevizpınar mahallesi'ndeki evlerinden, fotoğraf çektirmek için dün akşam saatlerinde çıkan Cebrail Dağ (44), fotoğraf çektirdikten sonra evine geri döndüğü sırada, DEDAŞ'ın elektrik kablolarını yeraltına almak için açtığı ve üstü açık olduğu iddia edilen çukura düştü. Düşme sırasında kafasını da taşa çarpması sonucu baygınlık geçiren Dağ, çevredekiler tarafından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşadığı olayı detaylarıyla anlatan Dağ, "Görme engelliyim ve dün akşam fotoğraf çektirmeye gittim. Eve dönerken önümde çukur olduğunu farketmeden ayağımı atar atmaz düştüm ve şuurumu kaybettim. Gözümü açtığımda hastaneye kaldırmışlardı ve ne olduğunu bilmiyordum. Hastanede yapılan incelemelerde kolumda bir kırık olduğu tespit edilmiş ve kolum şimdi alçıdadır. Kolumun acısı ayrı ama bağlama çalamadığım için çok üzgünüm. Annemle birlikte yaşıyoruz. Devlet yetkililerinden şunu istiyorum; Bir çalışma olduğu zaman, en azından bir işaret yada güvenliğin tam olarak sağlanmasını istiyorum. Ben engelli olduğum için nerede çukur kazıldığını nerden bileyim? Sürekli evde de hapis kalamıyorum. Ben göremiyorum ama normal insanlar gibi dışarı çıkmak yürümek istiyorum, buna hakkım da var. Sonradan öğrendim ki DEDAŞ kablolama çalışması için çukur kazmış. Bir tarafı bitirmeden, öteki tarafa geçiyorlar. Sürekli buna sitem ediyorum. Hem sinir bozucu, hem de ahlak bozucu bir şey. Binlerce engelli var. Bırakın engellileri, sağlam olan insanlar da farkında olmadan bu çukurlara düşebiliyor. Bu çukurların açık olmaması gerekiyor. Ben sazımı bir türlü elime alamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Bağlamam benim hayatımın tamamıydı. Bunun için bir beste çıkardım" dedi.

Görme engelli Cebrail Dağ, DEDAŞ çukuruna düşmesi sonucu yaptığı bestenin sözleri ise şöyle:

"Ben gittim foğtoğraf çektirmeye, dönerken çukura düştüm of. Görüyorsun ne haldeyim, kolum gitti ne yapayım bilemiyorum. Sazımı çalamaz oldum, buna yandım, buna yandın ne yapayım bilemiyorum. Çukur benim bir kanadımı kırdı, artık uçamaz oldum dostlar uçamaz oldum."

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan 66 yaşındaki anne Nadile Dağ da, oğlunun doğuştan görme engelli olduğunu belirterek, "44 senedir oğlum görme engellidir. Düştüğü çukurda kolunu kırmış. Sazını çalamıyor artık, sıkıntısını sazıyla geçiştiriyordu. Sazını çalamadığı için çok üzülüyor. Ne yapabiliriz? Kimseden davacı da olmadık. Çukur kazıları bizler için yapılıyor ama dikkatli olmaları lazım" diye konuştu.

Dicle Elektrik yetkilileri, yeraltı şebeke çalışması yapılan bölgede, mevzuaatlara uygun olarak gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Yetkililer, görme engelli olan ve yanında refekatçi bulunmayan Cebrail Dağ'ın, bu tedbirlere rağmen kablo döşemek için açılan çukura kazaen düştüğünün belirlendiğini, buna rağmen her türlü gerekli müdahalenin zamanında yapıldığını söyledi. Düşmede kurumun herhangi bir kusurunun olmadığını belirten aynı yetkili, aile bireylerinin de bu yüzden şikayetçi olmadığını anlattı.

Görüntü dökümü

-Cebrail Dağ kaldığı evin dış görüntüsü

-Cebrail Dağ, yaşadığı evde konuşurken

-Dağ, yaptığı besteyi okurken

-Cebrail Dağ'ın 66 yaşındaki annesi Nadile Dağ'ın Kürtçe konuşması

-Cebrail Dağ'ın düştüğü çukurlar, kazı yerlerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), ()-

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