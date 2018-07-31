DHA YURT BÜLTENİ-15

PKK'DAN HAİN TUZAK: ASKER EŞİ ÖLDÜ, BEBEĞİ AĞIR YARALANDI



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya yaşamını yitirdi, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı.

Olay, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Üs bölgesinde görevli astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ve yanındaki 11 aylık oğul Mustafa Bedirhan Karakaya'nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada, Nurcan Karakaya olay yerinde yaşamını yitirdi, bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı.

Olayın haber alınması üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı bebek, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, annesi Nurcan Karakaya'nın cansız bedeni aynı hastanenin morguna alındı. Bölgede, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

HAKKARİ, ()-

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ÜNİVERSİTEYİ KAZANDIĞINI ÖĞRENDİĞİ GÜN İŞ KAZASINDA ÖLDÜ

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi’nde kanala beton boru döşeme işinde çalışan 18 yaşındaki Mehmet Sıddık Baybarz, 200 kilo ağırlığındaki beton baca büzünün başına çarpması sonrası hayatını kaybetti. Talihsiz gencin iş arkadaşlarına üniversiteyi kazandığını bugün öğrendiğini söylediği öğrenildi.

Olay bugün 15.45 sıralarında Darıca Bağlarbaşı Mahallesi, Özbay Sokak’ta meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin alt yapı çalışmalarını yapan müteahhit firma, sokakta kanal açıp beton boru döşeme çalışmaları yaparken, iş makinası kepçesine zincirle 2 adet beton baca büzünü bağlanıp havaya kaldırıldığı sırada zincirden kurtulan 200 kilo ağırlığındaki bir beton baca büzü Mehmet Sıddık Baybarz isimli müteahhit çalışanının başına çarptı.

Başında baret olmasına boynuna aldığı darbeyle bir anda kanlar içerinde yere yığılan Mehmet Sıddık Baybarz'ı gören mesai arkadaşları 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Baybarz ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan talihsiz genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, kepçe operatörü M.S.’yi ifadesini almak üzere gözaltına alırken, hayatını kaybeden, Mehmet Sıddık Baybarz’ın üniversite sınavlarını kazandığını bugün öğrendiğini ve bunu mesai arkadaşlarıyla paylaştığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hayatını kaybeden gencin olay yerindeki bareti

- Başına düşen beton büz ve büzlerin bağlandığı zincirler

- Büzleri kaldıran iş makinası

- Olay yerinin farklı açıdan görüntüsü

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli)()-

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KAPIKULE'DEN BİR AYDA 727 BİN GURBETÇİ YURDA GİRİŞ YAPTI

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek için kara yolu ile ana vatana gelen gurbetçilerin, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girişleri sürüyor. Edirne Valisi Günay Özdemir, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişlerde, geçen yılın Temmuz ayına göre 111 bin artış olduğunu belirterek, "Bu Temmuz ayında 727 bin vatandaş geçiş yaptı" dedi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Avrupalı Türklerin yoğun olarak yurda giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Ana vatana giriş yapan gurbetçilerle sohbet edip, sorunlarını dinleyen Vali Özdemir, Edirne'nin ünlü badem ezmesi ikramında bulundu. Edirne'yi tanıtmak amacıyla kurulan tanıtım standını gezen Özdemir, "Özellikle bu sene gurbetçi vatandaşlarımıza Edirne'yi de tanıtmaya çalışıyoruz. Edirne'deki tarihi turistik yerleri gezip, burada dinlenmelerini en azından sağlamaya çalışıyoruz. Bu da son 1 ay içerisinde hissedilmeye başlandı. Edirne'ye gelen misafirlerimiz memnun olmaya başladı. Esnaflarımız da bu konudan memnun. Onlar da gelen misafirlerimize iyi davranış gösteriyorlar ve bu bizi sevindiriyor" diye konuştu.

Hem esnafın hem de gelen misafirlerin memnuniyetini artırmak için çalışmalarının devam ettiğini belirten Özdemir, "Bildiğiniz gibi il merkezinde 3 tane tanıtım merkezimiz var. Selimiye'de, Kapıkule'de ve Pazarkule'de tanıtım merkezi kurduk. Böylelikle Edirne'yi daha iyi tanıttığımızı, ilimizi daha iyi tanıttığımızı düşünüyoruz ve turizm anlamında şehrimize çok iyi bir avantaj sağladığımızı düşünüyoruz" dedi.

Vali Özdemir, bu yıl gurbetçi sezonunda yoğun bir dönem geçirdiklerini fakat sıkıntı olmadan iyi hizmet verildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu sene hem yoğun bir sezon geçirdik hem de gurbetçilerimizle ilgili sıkıntı olmadan iyi bir hizmet verdik. Öncelikle tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz geçen yıllarda bazı tedbirler alınmıştı, elektronik sistemle müracaatlar ve daha sonra buradaki görevlilerin artırılması, kamera sistemleri, plaka tanıma sistemleri gibi birçok sistem devreye sokuldu. Bunlarla beraber bu sene Temmuz ayında 727 bin vatandaş geçiş yaptı. Bu rakam geçtiğimiz yıl 616 bin civarındaydı. Bu yıl oldukça arttı. Böyle olmasına rağmen herhangi bir yoğunluk, yığılma görmedik. Bu da bizim bu bölgede aldığımız tedbirlerin ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kapıkule'den detaylar

Giriş yapan gurbetçiler

Vali Özdemir'in karşılaması

Özdemir'in gurbetçilerle sohbeti

Badem ezmesi ikramı

Vali Özdemir'in açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera:Ali Can ZERAY/EDİRNE, ()-

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HAVAYA RASTGELE ATEŞ AÇAN KİŞİ YAKALANDI

ADAPAZARI'nda belinden tabancayı çıkarıp havaya rahat tavırlarla ateş eden O.D yakalandı

Olay Güllük Mahallesi'nde dün gece 03.00 sıralarında yaşandı. Sokakta yürüyen O.D (32), belindeki tabancayı çıkarıp havaya rast gele bir kaç el ateş ettikten sonra, silahı beline koyup yürümeye devam etti.

Tabancadan çıkan 3 kurşun, sokaktaki binada bulunan bir dairenin camına isabet etti. Evde yaşayanlar gece yarısı, camdan içeriye giren kurşunlarla korku dolu anlar yaşadı.

Vatandaşların şikayeti sonrası harekete geçen polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. O.D, bir kaç saat içinde yakalandı.

Görüntülerde, şüphelinin yürürken belinden tabancayı çıkarıp rahat bir şekilde ateş ettiği ve daha sonra silahı beline koyup hiç bir şey olmamış gibi yürümeye devam ettiği görüldü.

Emniyette sorgusu tamamlanan O.D daha sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamera görüntüleri

-Ateş etme anı

-Şüphelinin adliyeye sevki

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()

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İZMİR'DE, MOTOSİKLET TAMİRHANESİ YANDI

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Bugün (Salı) saat 18.30 sıralarında Umurbey Mahallesi 1512 sokakta bulunan bir motosiklet tamirhanesinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde alevleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Çevrede paniğe neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yanan işyerinden görüntü

- İtfaiye ekiplerinin müdahelesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

