DHA YURT BÜLTENİ-15

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

CHP Milletvekili Bircan, beyin kanaması geçirdi (EK)

1)ANKARA'YA SEVK EDİLECEK

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, kurultay çalışmaları için bulunduğu Iğdır'da beyin kanaması geçirip, ameliyat edilmesi üzerine Grup Başkanvekili Engin Altay, kente geldi. Iğdır Valisi Vekili Kemal Duru ve Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Raşit İlhan ile görüşen CHP'li Altay, yoğun bakım ünitesinde geçerek, ameliyata giren beyin cerrahi uzmanlarından da Bircan'ın sağlık durumuyla bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altay, "Sayın Vali Vekili'mize, Başhekim'e ve ekibine teşekkür ediyorum. Genel Başkan'ımız bizi buraya gönderdi. Milletvekilimize gereken müdahaleyi doktorlarımız yapmışlar. Kanaması yok. Şu anda uyutuluyor. Durumu iyi görülüyor. Uçak ambulansla Ankara İbni Sina Hastanesi'ne sevk edilerek, orada tedavisi yapılacak. Sağlık Bakanı'mıza ve herkese teşekkür ediyorum. Tıbbın yapacağı bütün müdahaleler yapılmıştır. Doktorlarımız, sevk edilmesini uygun görmüştür. İnşallah milletvekilimiz, bu hastalığı atlatacaktır" diye konuştu.

'KANAMA DURDURULDU'

Başhekim Raşit İlhan ise "Milletvekilimiz, saat 11.00 gibi hastaneye getirildi ve anında müdahale edilerek, ameliyata alındı. Beyin kanaması teşhisi konuldu. Doktorlarımız kanamayı durdurdu. Kanamalı bölgeyi boşalttık. İbni Sina Hastanesi'ne sevk edeceğiz. İnşallah iyileşerek, aramıza dönecektir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-CHP Gurup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklaması

-Hastaneye gelişi

-Yoğun bakım ünitesien girişi

-Başhekimin odasında oturmaları

(Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR, ()

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

2)ŞEHİT POLİSİN CENAZESİ, ELAZIĞ'A GÖNDERİLDİ

Malatya'da, karakolda tartıştığı sivil memur tarafından boğazı kesilerek şehit edilen polis memuru Şerif Dağ için Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.Törene; Malatya Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Mehmet Celal Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, askeri yetkililer ile şehit polisin eşi Dilek, çocukları Kevser, Aysima ve Hamit ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Emniyet Müdür Vekili Yücel Başar, üzücü olayın ardından meslektaşlarının şehit olduğunu belirterek, "24 yıl özverili şekilde teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza hizmet eden şehidimize rahmet diliyorum" dedi.

İl Müftüsü Ümit Çimen'in dua ettirmesinin ardından şehit polis memurunun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine gönderildi.



Görüntü Dökümü

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- Şehit Dağ'ın yakınlarının gelmesi

- Şehitin getirilmesi

- Duanın okunması

- Yakınlarından ve katılanlardan görüntüler

- Şehit Dağ'ın cenaze aracına bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Taha AYHAN- Kamera:MALATYA-)

380 MB

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3)ISPARTA'DA 'HAYVANLAR AÇ, SUSUZ BIRAKILIYOR' İDDİASINA SUÇ DUYURUSU

ISPARTA Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın tarafından sosyal medyadaki paylaşımlarında tabakhane bölgesine atılan sokak hayvanlarının aç ve susuz bırakıldığı iddialarına yer veren dernek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve Isparta Belediyesi, kentin tabakhane bölgesine bırakılan 400'den fazla köpeğin hastalık ve açlıktan birbirlerini yiyecek kadar çaresiz olduğu ve ölüme mahkum edildiği yönünde sosyal medyada iddialara yer veren dernek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Isparta Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tabakhane bölgesine Isparta Belediyesi tarafından hiçbir sokak hayvanı atılmamıştır. Isparta Belediyesi kendisine ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'nde sokak hayvanlarının gerekli bakım ve aşılama işlemlerini yaptıktan sonra kanunun emrettiği şekilde sokak hayvanını aldığı yere geriye bırakmaktadır. Tabakhane bölgesinde bulunan hiçbir hayvanımız aç ve susuz değildir. Isparta Belediyesi bu bölgelere beslenme ve su odakları yerleştirmiş ve Veteriner İşleri Müdürlüğü aracılığıyla da besleme yapmaktadır" denildi.

'HUKUK ÖNÜNDE GEREKEN AÇIKLAMAYI ELBETTE YAPACAKLARDIR'

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerin çok eski ve bazı bölümlerinin Isparta'ya bile ait olmadığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Görüntülerde tabakhanedeki bir keçi derisini ısıran yavru köpek bile 'Ölü kardeşini yiyor' şeklinde servis edilerek saptırılmıştır. Sonuç olarak; Isparta Belediyesi il genelindeki tüm sokak hayvanlarımıza olduğu gibi tabakhane bölgesinde yaşayan hayvanlarımıza besleme, aşılama, hasta olanlara tedavi hizmeti verme hizmetlerini aralıksız sürdürmektedir. Söz konusu bu olayla ilgili 2 gün önce hem yazılı hem de görüntülü açıklama yapılmış olmasına rağmen ilgili derneğin yapılan açıklamayı sayfasında yayınlamayarak iftira ve yalanlarına devam etmesi üzerine Isparta Belediyesi ve Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Günaydın dernek yetkilileri hakkında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Amaçlarının ne olduğunu bildiğimiz dernek ve ilgililer hukuk önünde gereken açıklamayı elbette yapacaklardır."

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4)SİVAS'TA KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

SİVAS'ta iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza saat 16.00 sıralarında Kayseri Caddesi üzerindeki üniversite kavşağında meydana geldi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir yakınını tedavi ettirdikten sonra Kangal istikametine gitmekte olan Eren Yılanlıdağ yönetimindeki 05 AU 280 plakalı otomobil kavşaktan dönerken Sivas merkezde yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra Altınyayla ilçesine gitmekte olan Fatih Polat yönetimindeki 38 EJ 552 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası Fatih Polat idaresindeki otomobil menfeze uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Polat ile birlikte eşi Sariye, oğlu Muhammet Sait (8), yakınları Zeycan Dinç ile diğer araçta bulunan Meliha Deliboyraz (58) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görnütüler

-Ekiplerin görüntüsü

-Yaralılara müdahele edilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

(193 mb)



