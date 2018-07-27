DHA YURT BÜLTENİ 15

APARTMANDA 'KÖTÜ KOKU' OPERASYONU

ANTALYA'da bir apartmanda 'kötü koku' ihbarı üzerine polis, itfaiyenin yardımıyla pencereden daireye girdi. Kokunun, bir süre önce tatile giden ailenin buzdolabının fişini çekmesi nedeniyle çürüyen yiyeceklerden kaynaklandığı anlaşıldı.

Polisi alarma geçiren olay, saat 15.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Üçgen Mahallesi 103 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Polisi arayan apartman sakinleri, binadan kötü kokular yükseldiğini söyledi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, kötü kokuyu bulmak için harekete geçti. Binada bulunan bazı daire sahipleri kendi evlerini kontrol ederken, kokunun 5 numaralı daireden geldiği tespit edildi. İtfaiye yardımıyla pencereden eve giren polis, kokunun kaynağına ulaştı. Kokunun, bir süre önce tatile giden ailenin buzdolabının fişini çekmesi nedeniyle çürüyen yiyeceklerden kaynaklandığı anlaşıldı.

Kokunun kaynağının bulunmasına sevinen bina sakinlerinden Özlem Yanık, "Çevreye kötü koku yayılıyordu. Komşumuzu da göremeyince aklımıza başka şeyler geldi. Polisi arayıp ihbarda bulunduk. Kokunun kaynağı buzdolabıymış" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

- Polis ve vatandaşın kokunun kaynağını araması

- İtfaiyenin olay yerine gelmesi

- İtfaiye ve polisin merdivenden tırmanması

- Polis ve itfaiyenin pencereden eve girmesi

- İtfaiye ekibinden görüntü

- Pencerelerden bakan meraklı vatandaş görüntüsü

'432 MB// 2 DK 20 SN'

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============

HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin olay yerinde kartonla yağmurdan korumaya çalıştığı yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Enes M. yönetimindeki 16 ABP 500 plakalı motosiklet, Cihan K.'nın kullandığı 16 KHP 99 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Motosikletle birlikte yola savrulan Enes M. yaralandı. Sürücüye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Bir kişi elindeki bezle başındaki kanamaya tampon uyguladı. Yağmurdan ıslanmaması için üzerine karton tutulan Enes M., daha sonra gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yerdeki yaralıya çevredekilerin müdahalesi

-Kartonla yağmurdan korunmaya çalışılması

-Sağlık ekibinin müdahalesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========

BURSA'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR, VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

BURSA'da, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentte saat 16.30 sıralarında şiddetli rüzgar etkili oldu. Saatteki hızı 30 kilometreye ulaşan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Çöpler etrafa saçıldı, tabelalar devrildi. Rüzgar, cadde ve sokaklarda yürümeyi güçleştirdi. Rüzgarın hafiflemesiyle birlikte yağmur etkili oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tepeden genel görüntü

-Vatandaşların görüntüsü

-Detaylar

Görüntü Boyutu: 163 MB

Gürkan DURAL/BURSA, ()

=========================

TUNCELİ'DE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINAMIYOR

TUNCELİ'nin Pertek ilçesi Çataksu köyü bölgsinde bulunan ormanlık alanında dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını giderek geniş bir alana yayılırken, ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen kontrol altına alınamadığı öğrenildi.

Pertek ilçesine bağlı Çataksu köyü ormanlık alanında henüz nedeni öğrenilmeyen bir şekilde meşe ardıç ağaçlarının yoğunlukla bulunduğu ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla köy sakinleri olayı yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çataksu köyü dağlık alanındaki ormanda başlayan yangının bölgede bulunan 2 mezrayı tehdit ettiği ve ekiplerin yangının mezralara ulaşmaması için yoğun çaba gösterdiği öğrenilirken, Tunceli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 arazöz ile bir yangın müdahale aracı 1 iş makinası ve 20 kişilik ekiple, yolların engebelli olduğundan dolayı yangına müdahalede güçlük yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

-Orman yangınından görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()

=================

SARAY'DA SAĞANAK, SU BASKINLARINA SEBEP OLDU

TEKİRDAĞ’ın Saray ilçesinde, öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev, işyeri ve kümesi su bastı, tavuk ve horozlar telef oldu.

Hava sıcaklığının 23 derece olduğu Saray'da, öğle saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Bir anne ise çocuğunu yağan yağmurdan üzerine poşet örterek korumaya çalıştı.

Yağış özellikle Çukuryurt Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev, işyeri ve kümesler sular altında kalırken, birçok tavuk ve horoz telef oldu. Yardım için bölgeye giden Tekirdağ Büyük Şehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı da çukura düştü. Araç, iş makineleriyle kurtarıldı. Evinde mahsur kalan 1 kişi de kepçe yardımıyla tahliye edildi. Bölgedeki tarım arazileri de sular altında kaldı.

Mahalle sakinlerinden Birol Bilgin, geçen hafta yağan yağmur sonrası da benzer bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ancak belediyenin önlem almadığını belirterek, eşyalarının sel sularından zarar gördüğünü söyledi. Bölgeye sevk edilen belediyeye ait çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makineleri suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Su basan yollar

-Çukura saplanan itfaiye aracı

-Su basan ev ve kümesler

-İtfaiye ve iş makinelerinin çalışması

-Birol Bilgin röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ),()-



