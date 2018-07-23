DHA YURT BÜLTENİ 15

Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi (3) Yeniden



TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yaylada kaybolan Evrim Atış'ın (3,5) adliyeye sevk edilen anne-babası Dilek ve Burhan Atış çifti, sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Babaanne Satı Atış ise serbest bırakıldı.

Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Satı Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Satı Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Satı Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca komşulardan da yardım istenirken, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bugün de süren arama çalışmalarında küçük Evrim'e ait hiç bir ize rastlanamadı.

Bölgede arama çalışmaları sürerken Evrim'in annesi Dilek Atış, baba Burhan Atış ve amcası Niyazi Atış, babaanne Sati Atış ve köy sakinlerinden Ali Hin önceki gün gözaltına alındı. Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından babaanne Satı Atış ve Ali Hin, ardından da dün akşam saatlerinde amca Niyazi Atış serbest bırakıldı.

Gözaltında tutulan Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış ise Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Babanne Satı Atış da sorgu için yeniden yayladan alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan anne-baba Dilek-Burhan Atış tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilirken, babaanne Satı Atış ise ifadesinin ardından salıverildi.

Haber: Hüsnü Ümit AVCI-Fatih YILMAZ /TURHAL(TOKAT),()

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Antalya OSB'de izolasyon malzemesi fabrikasında yangın (4)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları

- Enkazın görüntüsü (DRONE)

- Bir uçağın havadan su bırakması (DRONE)

HABER- KAMERA: HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI- İbrahim LALELİ- Tolga YILDIRIM- Alparslan ÇINAR- Emrah GÜL/ANTALYA, ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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DP'li Uysal: Meral Hanımın görevi bırakmayacağına bütün kalbimle inanıyorum

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, "Parti teşkilatlarımızın Sayın Meral Akşener'in görevi bırakmaması hususunda büyük kararlılığını, büyük bir memnuniyet içerisinde görüyorum. Bırakmayacağına da bütün kalbimle inanıyorum" dedi.

DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da Saadet Partisi (SP) İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Adnan Şenel ve partililer tarafından karşılanan Uysal'a, İYİ Parti ve DP'li yöneticiler de eşlik etti. Ziyarette bir gazetecinin İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da yaptığı toplantıda yaşananları sorması üzerine Gültekin Uysal, şunları söyledi:

"Hem Meral Akşener hem de partinin yetkili kurulları gerekli açıklamaları yaptı. Her seçim sonrası siyasi partilerde elbette her birimiz farklı değerlendirmeleri meşru zeminlerde yaparız. Türkiye'nin çok dramatik bir döneminde, olağanüstü şartları içerisinde, siyasetin mecrası içerisinde işleyememesi adına yapısal engellerin koyulmaya çalışıldığı bir dönemde bu mücadeleyi vermenin de elbette birtakım sancılara zaman içerisinde sebep olabilir. O açıdan elbette biz hem bu birlikteliğimiz vesilesiyle Sayın Genel Başkanı karşıladım hem de şehrimizden ayrılacağı için de ben program çerçevesince ziyarette bulundum."

'MERAL HANIM MİLLETİMİZİN TEVECCÜHÜNÜ KAZANDI'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in insanların teveccühünü kazandığını vurgulayan DP Lideri Uysal, "Gönlümüzden hiçbir şekilde Türkiye'de eğer rekabete açık bir seçim iklimi oluşmuşsa burada en büyük paylardan birisi Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile Sayın Meral Akşener Hanımefendidir. Başta Sayın Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'dur. İnsanların teveccühünü kazanmış liderler olarak konjonktürel birtakım dalgalanmalarla değil milletimiz önündeki iddiaların yerli yerinde durup durmadığıyla alakalıdır bizim duruşumuz. O açıdan ben hiçbir şekilde görevden ayrılmasını beklemiyorum ve ümit de etmiyorum" dedi.

'GÖREVİNE DEVAM ETMELİ'

Meral Akşener'in görevine devam etmesi gerektiğini söyleyen Uysal, "Türkiye'de gelenekleri oluşturmanın siyasette ne kadar önemli bir şey olduğunu, geleneklere sahip bir insan olarak çok fazlası ile önemsediğimizi ifade etmek isterim. O açıdan bütün bu değerlendirmeler yapılır. Meşru çizgiler içerisinde partiler genel kurullarını yapar. Ben hiçbir şekilde bu kadar teveccühe ulaşmış ve teveccüh göstermiş milletimizin hem de parti teşkilatlarımızın Sayın Meral Akşener'in görevi bırakmaması hususunda büyük kararlılığını, büyük bir memnuniyet içerisinde görüyorum. Bırakmayacağına da bütün kalbimle inanıyorum. Bırakmaması gerektiğini de kendi düşüncem olarak kamuoyu huzurunda ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uysal'ın karşılanması

- Uysal SP İl Başkanı ile el sıkışırken

- Partililerden detay

- Uysal'dan detay

- Uysal konuşması

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ /AFYONKARAHİSAR,()

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Serinlemek için girdiği sulama göltinde boğuldu

ELAZIĞ’da, 4 arkadaşıyla birlikte serinlemek için sulama göletine giren 17 yaşındaki Hüseyin Sancar, boğularak hayatını kaybetti.

Elazığ merkeze bağlı Tadım köyünde sıcak havalardan bunalan 5 arkadaş, öğlen saatlerinde serinlemek için sulama göletine girdi. Ancak 17 yaşındaki Hüseyin Sancar bir anda sulama göletinde kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve emniyet müdürlüğü dalgıç ekipleri sevkedildi. Sulama göletine giren dalgıçların kısa süre süren arama çalışmalarının ardından, Hüseyin Sancar'ın cesedini sudan çıkardı.

Hüseyin Sancar'ın cansız bedeni, ceset torbasına konularak, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,()

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Evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

ADIYAMAN'da, Suriyelilerin yaşadığı evde mutfak tüpünden çıkan yangında 1 kişi dumandan etilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle kaçarak Türkiye'de Adıyaman'a yerleşen Suriye uyruklu 6 kişinin yaşadığı evde mutfak tüpünden yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri tarafından mutfak tüpünden çıkan tüpler patlamadan söndürüldü. Dumandan etkilenen Fethiye Hasin, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- İtfaiye ve sağlık görevlileri

- Dumandan etkilenen kadın ambulansa götürülmesi

- İtfaiye ekipleri müdahale etmesi

- Yanan mutfak tüpleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

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Antik kent üzerindeki AVM için 'imar barışı' başvurusu protesto edildi

BURSA'nın Mudanya ilçesinde 2700 yıllık tarihi kalıntılara sahip ‘Myrleia Antin Kenti’ üzerine inşa edilen ve yargı süreci devam eden alışveriş merkezi (AVM) için ‘imar barışı’ başvurusu yapılarak yapı kayıt belgesi alınması, basın açıklaması ile protesto edildi.

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 3'üncü derece arkeolojik sit alanı ilan ederek imara açtığı Mudanya liman mevkiinde 2012 yılında AVM inşaatına başlandı. AVM'nin temel kazıları sırasında M.Ö. 7'nci yüzyıla ait antik kentin duvarlarına ve taş heykellere rastlandı. Kurul, inşaatın devam etmesine izin verirken, antik kente ait tarihi kalıntıların da cam çerçeve içinde koruma altına alınarak AVM'nin alt katında sergilenmesini kararlaştırdı. Sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Myrleia Antik Kent Platformu, Bursa 1'inci İdare Mahkemesi'nde, kurul kararının iptali istemiyle dava açtı. Danıştay'ın 2 kez bozarak yerel mahkemeye geri gönderdiği dosyada yargı süreci devam ediyor.

İMAR BARIŞI'NA KARŞI KAMULAŞTIRMA KARARI

Yargı sürecinde el değiştiren AVM'nin yeni sahibi şirket, otoparkla birlikte 9 bin 312 metrerakelik alana inşa edilen tesisi işletmeye açabilmek için 'imar barışı' başvurusu yaparak yapı kayıt belgesi aldı. Mudanya Belediyesi ise şirketin AVM'yi işletmeye açma girişimine, söz konusu alanla ilgili acele kamulaştırma kararı alarak cevap verdi.

EYLEM YAPTILAR

İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının temscileri, şirketin AVM'yi işletmeye açma girişimini protesto etti. AVM önünde toplanan kalabalık, ellerindeki dövizler ve sloganlarla tepkilerini gösterdi. Doğayı, Çevreyi Koruma Derneği Başkanı Caner Gökbayrak, şirket sahibine tepki göstererek, "Bursalıların teveccühüyle büyüyen söz konusu şirket, AVM'yi açma ısrarıyla kendini var eden topraklara ihanet etmektedir. Kazandığımız ilk davada olduğu gibi adalet yerini bulacak, tarih katledilerek yapılan AVM’nin haksızlığı hukuk tarafından da onaylanacaktır. Myrleia Antik Kenti’nin yok edilmesine bundan sonra da izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI: BURAYA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise, Myrleia’nın M.Ö. 7. yüzyılda kurulan Mudanya’nın ilk kurulduğu şehir olduğun belirterek, "Buraya sahip çıkarak, burayı geleceğe taşımak, insanlığa kazandırmak için mücadele verdik. Bundan sonra bu mücadelemiz devam edecek. Mudanya doğal sit alanlarıyla, arkeolojik sit alanlarıyla dünyanın en şanslı kentlerinden. Bizler de bu kentin bütün değerlerini ortaya çıkararak insanlığa kazandırabilmek için mücadeledimizi veriyoruz" dedi.

Mudanya’nın sanayi değil, turizm kenti olması gerektiğini ifade eden Başkan Türkyılmaz, “Mudanya doğasını koruyarak üreticisini de kalkındırmalı. Böylesine bir değerin yok olmasına asla izin veremezdik. Söz konusu yer sahibi ile konuştuk. Kendisine 'takas yapalım' dedik. 'Size başka bir yer verelim, siz AVM’nizi ya da otelinizi oraya yapın; ama Mudanya'yı başka bir yere taşıyamayız, başka bir Mudanya yok' dedik. Bu inancımızla da yolumuza devam ediyoruz. En son görüştüğümüzde imar barışından faydalanarak yapı kayıt belgesini almış. Hemen aldığımız karar doğrultusunda hukukçularımız ve teknik ekibimizle birlikte kamulaştırma kararı aldık. Mryleia insanlığa kazandırılacaktır. Mryleia, Mudanya’nın değeri olarak tüm ülkemize tüm dünyaya duyurulacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Toplanan kalabalık

-Açılan pankartlar, dövizler

-Caner Gökbyarak açıklama

-Hayri Türkyılmaz açıklama

-AVM görüntü

SÜRE: 3.50 BOYUT: 401 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURAL /MUDANYA(Bursa),()

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Otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı

KÜTAHYA'da meydana gelen trafik kazasında, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu 3'ncü kilometresinde TOKİ üst geçidi altında meydana geldi. Kütahya istikametinden Tavşanlı istikametine giden ve henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 43 PL 046 plakalı otomobil, önünde ilerleyen arpa yüklü Abdurrahman Çınar idaresindeki 43 AK 375 plakalı traktöre arkadah çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobil içinde bulunan sürücü ile birlikte 3 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin 20 dakika süren çalışmanın ardından otomobilden çıkarılarak, ambulansa alındı.

Kazada yaralananlar ambulanslarla DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralanan 3 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden,

-Yaralılar otomobilden çıkarılırken,

-Yaralılar ambulansa konulurken,

-Traktör sürücüsü Abdurrahman Çınar'ın konuşması

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,()

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