DHA YURT BÜLTENİ 15

GÜMÜŞHANE'DE ÇEMBERE ALINAN PKK'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA ÇIKTI

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçe kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmanın devam ettiği bölgeye takviye askeri birlikler sevk edildi.

Gümüşhane'de önceki gün gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde 4 milyon lira ödül ile Kırmızı Kategori'de bulunan PKK'lı terörist, 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan etkisiz hale getirildiği operasyondan kaçan terörist grubun yakalanması için bölgede sürdürülen operasyonlarda sıcak temas sağlandı. Kürtün ilçesi Günyüzü tünelleri mevkiinde akşam saatlerinde kıskaca alınan PKK'lı grupla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmanın devam ettiği bölgeye takviye askeri birlikler sevk ediliyor. Çatışma bölgesini çembere alan güvenlik güçlerinin, PKK'lı teröristlere 'teslim olun' çağrısında bulunduğu ancak grubun bu çağrılara ateşle karşılık verdiği öğrenildi. 6 kişi olduğu belirlenen grupta, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi Yeşil Kategori'de 1 milyon lira ödül ile aranan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in de yer aldığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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- Operasyon görüntüleri

- Operasyondan dönen askerlerin halk tarafından çiçeklerle karşılanması

Haber: İnan KALYONCU - Kamera: GÜMÜŞHANE -

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KIRIKKALE'DE YEREL GAZETELERİN BULUNDUĞU BİNADA YANGIN ENDİŞE YARATTI



KIRIKKALE’de yerel medya grubuna ait 5 katlı işhanında çıkan yangın endişe yarattı. Toplantı odası ve gazete arşivlerinin bulunduğu binanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Yenidoğan Mahallesi Bankalar caddesi 596 sokak da bulunan Kale Medya Grubu'na ait 5 katlı binanın 5'inci katında bugün akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, Kale ve Mavi Dünya gazetelerinin bulunduğu binadaki yangın ise itfaiye ekibinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Can kaybı ve yaralanın olmadığı yangında 5'inci katta bulunan toplantı odası ile gazete arşivlerinin yer aldığı bölümlerde kısmen maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarını gözyaşları içerisinde takip eden Kale Medya Grubu sahibi Ercihan Çakmak, "Neden çıktığı henüz bilmiyoruz. Araştırmalar sonrası ortaya çıkacak. Yaralanma ve ölüm olmayı olmaması derece sevindirici" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye araçları

- Yangın söndürme çalışmaları

- Olayı izleyen vatandaşlar

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()

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İZMİR Bayındır'da ormanı yangını (2)

25 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN YANDI

İzmir'in Bayındır ilçesinde yol kenarında başlayan yangın, sınırı aşıp şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye İzmir, Çanakkale, Antalya, Muğla, Aydın ve Balıkesir'den destek ekipleri sevk edildi. Alevlere 10 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz ve 10 dozer ile müdahale edilirken, havanın kararması nedeniyle alevlere havadan yapılan müdahale durduruldu. Yangında şimdiye kadar 25 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangın söndürme helikopteri

- Yükselen dumanlar

- Genel ve detay

Haber: Faruk ÇARK / BAYINDIR (İzmir), ()

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Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, anızda başlayıp ormana sıçrayan ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter ve 2 uçakla havadan, ayrıca çok sayıda yer ekibinin ise karadan müdahalesiyle yaklaşık 2 buçuk saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Sedat ÜNAL / SEYDİKEMER (Muğla), ()

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Yalova’da, 21'inci Türk Boyları Kültür Şöleni başladı

YALOVA Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin, bu yıl 21’incisini gerçekleştirdiği ‘Türk Boyları Kültür Şöleni’ kortej yürüyüşü ile başladı.

Azerbaycan, Bulgaristan, KKTC, Romanya, Başkurdistan, Kosova, Kabardin, İran, Saha Yakut ve Adigey’den gelen halk oyunu ekiplerinin katıldığı 21’inci Türk Boyları Kültür Şöleni, renkli görüntülerle başladı. Yaklaşık 220 dansçının katıldığı şölenin ilk gününde halk dansları ekipleri Gazipaşa Caddesi güzergâhından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Grupların kortej sırasındaki gösterileri ilgiyle izlendi. Yabancı turistler ve vatandaşlar da hem halk dansları gruplarının oyunlarına eşlik etti hem de hatıra fotoğrafı çektirdi. Şölenin 21 Temmuz tarihine kadar devam edeceği, bu süre içerisinde ekiplerin Yalova’nın ilçeleri ve çeşitli noktalarında gösterilerde bulunacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin kortejle geçişi

-Halk oyunları ekiplerinin gösterileri

-Çevredeki kalabalık

-Halk oyunları ekiplerinin danslarına eşlik edenler

-Detaylar

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA, ()

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