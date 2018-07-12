DHA YURT BÜLTENİ-15

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1)EMRAH SERBES'E 13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

İZMİR-Aydın otoyolunda, aracıyla önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan ve hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık yazar Emrah Serbes, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Serbes'in ehliyetine de 2 yıl 6 ay süreyle el konuldu.Kaza, 22 Eylül 2017'de saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın yolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik (59) yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik (51) ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle yaşama döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada ölen baba, anne ve kızları, Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.

Kazanın ardından otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklandı. Ancak bu aşamada; babasını, annesini ve kız kardeşini kazada yitiren Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, savcılığa dilekçe vererek, sürücünün değişme ihtimali olduğunu, bu nedenle soruşturmanın Emrah Serbes yönünde genişletilmesi ve bu yönde delillerin toplanması talebinde bulundu. Savcılık tarafından talep kabul edilerek, soruşturma genişletildi ve yeni delillerin toplanmasına karar verildi. Delillerin toplandığı süreçte 'Behzat Ç.' kitaplarının yazarı Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak, sürücünün kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek, teslim oldu. İfadesinin alınmasının ardından Emrah Serbes tutuklanırken, Kenan Doğru ise tahliye edildi.

Soruşturma devam ederken, hazırlanan bilirkişi raporunda da Emrah Serbes'in asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Serbes'in aracı alkollü olarak kullandığı, aşırı hızlı olduğu için şerit ihlali yaptığı ve takip mesafesine dikkat etmediği yer aldı. Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Ayhan Özçelik'in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı hazırlanan raporla soruşturma dosyasına eklendi.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

Yazar Emrah Serbes hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık ayrıca, Serbes'in üç yıla kadar araç kullanmaması için ehliyetine el konulmasını da talep etti. Kaza sırasında Emrah Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını ileri süren arkadaşı Kenan Doğru için de 'suçu üstlenmek' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianameye kabul eden İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaya başlamadan yeniden bilirkişi incelemesi yaptırdı. Mahkemenin istediği incelemeyi yapan bilirkişi, raporunda Emrah Serbes'in tam kusurlu olduğunu belirtti.Emrah Serbes hakkında, Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler'in talebi doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 3, Erciyes Üniversitesi'nden de 1 öğretim üyesi tarafından yeni bir bilirkişi raporu daha hazırlandı. Raporda Serbes'in kaza yaptığı sırada, sürüş yeteneğini olumsuz etkileyen ve sara nöbetlerini önleyici bir ilaç kullandığına dikkat çekildi. Ayrıca, kaza sırasında Serbes'in aracının hızının 130 kilometrenin çok üstünde olduğunun değerlendirdiği de belirtildi.

İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, Menemen Cezaevi'nde bulunan tutuklu sanık Emrah Serbes, kazada babası, annesi ve kız kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada karar öncesi son sözü sorulan Serbes, ailenin geride kalan tek üyesi Ahmet Mert Özçelik'ten özür dileyerek, "Ben bugüne kadar mahkemenin prosedürlerini bilmediğim için aileden özür dilemedim. Burada Ahmet Mert Özçelik'ten özür dilerim. Benim yüzümden ailesini kaybetti. Keşke o üç insanın yerine ben ölseydim. Benim bunu düşünmediğim bir anım bile yok. Tekrar söylemek isterim ki bu bir kazaydı. Yol karanlık ve yağışlıydı. Bir saniyem daha olsa kurtarabilirdim. Bu kaza herkesin başına gelebilir. Ben kesinlikle alkollü değildim. Bilincim yerindeydi. Mahkemenin karar verirken bunu göz önünde bulundurmasını istiyorum. Ben mahkemenin adaletine güveniyorum" dedi.

Emrah Serbes'in avukatı da müvekkilinin tahliyesini ve beraatini talep etti. Kenan Doğru'nun avukatı da müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. Mağdur ailenin avukatı ise sanıklara en üst sınırdan, indirim yapılmadan ceza verilmesini talep etti. Duruşma savcısı da geçen duruşmadaki mütalaasını tekrar edip, iddianamede olduğu gibi Emrah Serbes'in 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan cezalandırılmasını istedi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Serbes'e taksirle öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası verirken, bilinçli taksirle öldürme hükümlerini uygulayıp cezasını 13 yıl 4 aya çıkardı. Mahkeme, Serbes'in sürücü belgesine de 2 yıl 6 ay süreyle el konulmasına karar verdi. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı. Kazada ilk önce sürücü olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Kararın açıklanmasının ardından arkasına doğru dönen Serbes salondakilere, "Kendinize iyi bakın dostlar, beni düşünmeyin. Su akar yolunu bulur" dedi. Bunun üzerine karşı tarafın yakınları "Senaryo yazarsın" diyerek Serbes'e tepki gösterdi.



Görüntü Dökümü

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- Adliyeden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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2)BOĞULAN POLİS MEMURUNUN CENAZESİ ANKARA'YA UĞURLANDI

MERSİN'de yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memuru Ekrem Taşar'ın (27) cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Ankara'nın Mamak ilçesine gönderildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ekrem Taşar, 6 Temmuz'da, oturduğu sitedeki yüzme havuzuna girdi. Boğulma tehlikesi geçirip sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Taşar, tüm müdahalelere rağmen, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini bugün sabahın erken saatlerinde kaybetti.

TÖREN DÜZENLENDİ

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene genç polis memurunun acılı ailesi, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve şube müdürleri ile mesai arkadaşları katıldı. Buradaki törenin ardından Taşar'ın cenazesi, karayoluyla ailesinin yaşadığı Ankara'nın Mamak ilçesine gönderildi. Taşar'ın tabutu İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve polis müdürlerince taşınırken, Mersin'in ilk görev yeri olduğu ve kendisinin de bekar olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Tören mangasının genel görüntüsü

- Yaşamını yitiren polisin fotoğrafı

- Cenazenin polisler tarafından taşınması

- Ekrem Taşar'ın yakınlarının görüntüsü

- Annesinin detay görüntüsü

- Tabutun genel görüntüsü

- Dua edilmesinden detay görüntüler

- Cenaze namazından görüntü

- Tabutun İl Emniyet Müdürü ve Ekrem Taşar'ın silah arkadaşları tarafından taşınması

- Tabutun cenaze aracına konulması

BOYUT: 147 MB SÜRE: 01.18 DK

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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3)SİLAH KAÇAKCILARINA DRONE DESTEKLİ OPERASYON: 5 GÖZALTI



ERZURUM'da silah kaçakçılarına yönelik drone destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde dün operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin drone desteğiyle Erzurum il merkezi, Pasinler ilçesi ile Rize'nin Çayeli ilçesinde belirlenen 7 eve operasyon yapıldı. Şüphelilerden T.K., İ.A., M.B. ve Ş.B. yakalanarak gözaltına alındı. Silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen M.Ç. isimli şüphelinin başka bir suçtan E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olduğu belirlenirken, şüphelilerden M.T.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Operasyonlarda ele geçirilen muhtelif markalarda 9 mm 4 tabanca, tabancalara ait 5 şarjör ve 14 adet 9 mm dolu fişek, 2 av tüfeği, 3 adet silaha ait dolu kartuşa el konuldu.



Görüntü Dökümü

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-İl Emniyet Müdürlüğü

-Özel harekatın eve girmesi

-Operasyon bölgesinin drone ile görüntülenmesi

-Eve girilmesi

-Arama yapılması

Haber-Kamera: ERZURUM, ()

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4)KAYSERİ'DE TRAFİK KAZASI: 1'İ AĞIR 6 YARALI

Kayseri-Sivas karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza 11.30 sıralarında Kayseri-Sivas karayolu Sarımsaklı mevkiinde meydana geldi. Mehmet Nuri Demir yönetimindeki 45 UY 296 plakalı kamyonet, Mesut Darıcı yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı. Feci kazada çarpışmanın şiddeti ile kamyonet içinde bulunan Gülcihan, Nimet Demir, Ömer, Mehtap ve Emirhan Güzel kardeşler ile yabancı otomobilde bulunan Hezime Çelik çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Otomobil içinde sıkışan yaralılar, Sarıoğlan İlçesinden kent merkezine giden Sarıoğlan Belediye Başkanı Yusuf Akbulut, sağlık görevlileri ve trafikteki diğer vatandaşlar tarafından çıkarılarak Şehir Hastanesine gönderildi. Kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yerinden sıcak görüntüler

- Yerde müdahale bekleyen yaralılar

- Diğer detay ve genel görüntüler

Haber -Kamera:KAYSERİ()

110MB

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5)BANKAMATİĞE KART KOPYALAMA CİHAZI YERLEŞTİRİRKEN YAKALANDI

DÜZCE'de, bankamatiklere kart kopyalama cihazı yerleştiren 3 kişiden biri, polisin operasyonu ile suçüstü yakalandı.

Düzce'de, polisi arayan vatandaşlar bankamatiklerin önünde bulunan 3 kişi hakkında ihbarda bulundu. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu 3 kişinin bankamatiklere kart kopyalama cihazı yerleştirdiğini belirledi. Bankamatiklerin güvenlik kameralarının incelemesi sonucunda kimlikleri belirlenen şahıslardan A.B., bir bankamatiğe kart kopyalama cihazı yerleştirirken suçüstü yakalandı. A.B. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Görüntü güvenlik kamerası görüntüsü

Şahısların bankamatiklere kart kopyalama aparatı yerleştirirken görüntüsü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () -

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6)MICIR TAŞI SERİLEN YOLDA KAZA: 4 YARALI

BATMAN"ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü bölgesindeki, mıcır taşı seriminin yapıldığı yol güzergahında otomobilin takla atması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün mıcır taşı serimini yaptığı Beşiri-İkiköprü karayolunun 7'inci kilometresinde 56 KA 484 plakalı özel otomobil takla attı. Kazada, araçta bulunan 11 yaşındaki Mustafa Efe Kaçmaz'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Batman'daki hastanelerde tedavi altına alınan 3 yaralının durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Mıcır taş seriminin sürdüğü yolda araçların hız yapmaması için sürücüler uyarılırken, Batman Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Yardımcısı Hıfzullah Özoğul, karayolları yetkililerinin çağrıda bulunarak, "Bir grup yatırımcı arkadaşımızla Karayolları Şubesi'ni uyardık. Tekrar uyarmayı da görev biliyoruz. Lütfen artık bu yolda kazaya neden olacak uygulamadan kaçınılsın. Uyarı levha sayısı da artırılsın. Mıcır taşları da sıkıştırılsın, aksi takdirde bu güzergahta daha çok kaza kaçınılmaz olur."

Görüntü Dökümü

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-Kazadan görüntü

-Yaralılara müdahale ederken

-Mıcırlı yoldan görüntü

-Röportaj

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()