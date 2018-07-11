DHA YURT BÜLTENİ-15

1 - Kazanın ardından ilk tren 2 yolcuyla hareket etti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi'nde meydana gelen 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin de yaralandığı tren kazasının ardından Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yeniden başlayan seferde Uzunköprü-Halkalı treni sadece 2 yolcusuyla hareket etti. Yolculardan Remziye Kabadayı, ölümden korkmadığını belirterek, Ölümden korkulmaz, biraz endişeliyim ama sonuçta diğer araçlara da binsen kaza olacaksa oluyor dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Uzunköprü ilçesinden pazar günü hareket eden yolcu treni Sarılar Mahallesi yakınlarında devrilmiş, meydana gelen kazada 24 kişi hayatını kaybederken, 341 kişi de yaralanmıştı. Sarılar mevkiindeki onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Uzunköprü-Halkalı tren seferi kazanın ardından bugün ilk kez 15.40'ta hareket etti. İlk sefere Uzunköprü ilçesinde oturan Remziye ve ablası Tülin Kabadayı geldi. Boş trenin bir vagonuna oturan kız kardeşler, uzun süredir trenle yolculuk yaptıklarını söyledi. Kaza nedeniyle biraz endişeli olduklarını anlatan Tülin Kabadayı, Belki daha çok önlem almışlardır diye trene geldik. Kontroller çoğalmıştır. Onu düşünerek geldik, korku yaratmasın diye trene hemen binmeyi tercih ettik. Hep yağmur oluyor, kış oluyor, kar yağıyor. Toprak yerine istinat duvarı yapılabilirdi dedi.

'ÖLÜMDEN KORKULMAZ'

Remziye Kabadayı ise diğer araçlarda da kaza riskinin olduğunu ve ölümden korkmadığını belirterek, Koca trende 2 kişiyiz. Tren kazası bir facia ama yapılabilecek bir şey yok. Bence daha dikkatli olmaları gerekiyormuş. Ben çocukluğumdan beri tren yolculuğu yapıyorum. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. İnsanlar trene gelmedi, endişe duyuyorlar ve bence haklılar ama yapacak bir şey yok. Sadece yağmura bağlanmasın, ihmal mutlaka vardır. Oyuncak gibi ray döşemişler. Ölümden korkulmaz, biraz endişeliyim ama sonuçta diğer araçlara da binsen kaza olacaksa oluyor şeklinde konuştu.

Kazanın ardından ilk seferine çıkan Uzunköprü-Halkalı treni, 5 vagon ve 2 yolcusuyla hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Uzunköpr-Halkalı treni

-Trenden detaylar

-Uzunköprü garı

-Raylardan detay

-Oturma banklarının boş hali

-Tren görevlisi

-Uzunköprü yazısı

-Trenin içinden görüntü

-Boş koltuklar

-İmdat çekici detay

-Trene binen yolcu

-Remziye ve Tülin Kabadayı

-Kadınlarla röp.

-Vagonda sadece ikisinin görüntüsü

-Trendeki Halkalı-Uzunköprü yazısı

-Trenin hareket etmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera Engin ÖZMENUZUNKÖPRÜ(Edirne),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2 - Seyir halindeyken yolcu ile kavga eden 'o' şoför konuştu



ANTALYA'da hareket halindeki halk otobüsünde şoförle kavga eden yolcu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Antalya'da 7 Temmuz'da, özel halk otobüsüne binen yolcu ile şoför arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yolcuya karşılık vermek için şoförün yerinden kalkması üzerine araç kendi kendine yol almaya başladı. Araç içinde kavga sürerken, yolculardan biri otobüsü durdurmayı başardı. Otobüsteki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, yolcu ile şoförün kavga anı, aracın kendi kendine ilerleyişi ve başka bir yolcunun otobüsü durdurma anları yer aldı.

ŞOFÖR ŞİKAYETÇİ OLDU

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, güvenlik açısından otobüslerin 4 ile 6 adet kamerayla online izlendiğini söyledi. Otobüslerde ses kaydı yapıldığını da belirten Arslan, “Bu gibi olayları tasvip etmiyoruz. Ayrıca hiç kimse de şoförümüze bu şekilde davranamaz. Şoförümüz savcılığa suç duyurusunda bulundu. Biz de oda olarak konunun takipçisiyiz. Hiç kimsenin yaptığı yanına kalmayacak, savcılık gereğini yapacaktır dedi.

KAVGAYA KARIŞAN ŞOFÖR FARKETSEYDİM ONU DÜŞÜRÜRDÜM

Antalya'da hareket halindeki yolcu otobüsünde kavgaya karışan otobüs şoförü Aydın Usta (53), 30 yıldır toplu taşımada çalıştığını, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Vatandaşın gitmek isteği yerleri 3 defa ısrarla sorduğunu belirten Usta, bu yerleri bilmediğini söylediğini belirtti. Aynı anda başka bir kadının daha güzergah sorduğunu aktaran Usta, durak harici indiremeyeceğini söylediğini kaydetti. Bu kişinin sorularını sürdürdüğünü belirten Usta, vatandaşa 'şoförle konuşulmaz' yazısını gösterdiğini söyledi. Usta, “Siz bilmiyorsanız yapmayın, diye söylenmeye devam etti. Ağzından küfür çıktı ama ilk etapta bir şey demedim. Yerine oturduktan sonra konuşmaya devam etti. Ben de karşılık verince arkadan geldiğini fark etmedim ve yumruk atmaya başladı. İtiraf ediyorum, eğer onun bana yumruk atmaya geldiğini fark etseydim ani frene basar onu düşürürdüm dedi.

DUDAĞINA VE KAŞINA 7 DİKİŞ

Darbelerden sonra kaşına ve dudağına 7 dikiş atıldığını aktaran Usta, başında ağrıların devam ettiğini söyledi. “Araç refüje vurmasa, yolcu bana yardımcı olmasa otobüs durmayacaktı diyen Usta, “Araç yan da yatabilir, karşı yola geçebilirdi. Otobüs durduktan sonra ben de aşağıda kovaladım. Biz de kusursuz değiliz ama yorucu bir işte çalışıyoruz. Günde ortalama bin insan taşıyorum. Herkes soru sorsa benim durumumu siz anlayın. Hukuki olarak peşini bırakmayacağım. Tatlı dille gelse her soruya cevap veririz. Ben otobüste insan taşıyordum, o insanlara zarar gelse ne cevap verecektik Özrünü belki kabul ederim ama hukuki olarak yoluma devam edeceğim dedi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan da şoförün de vatandaşın hatası olabileceğini söyledi. Ancak bu durumun kimsenin bir başkasına hakaret izni vermediğini, özellikle şiddeti hiç hoş görmediklerini belirten Arslan, “Araçlarımızın içerisinde şikayet hatlarımız var. Vatandaş bize şikayette bulunmuş olsa kameralardan tespit ederek şoföre gereken cezayı veriyoruz. Konunun sonuna kadar hukuksal mücadelesini vereceğiz. Henüz bu vatandaşın yakalandığına yönelik bilgi almadık diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Oda başkanı Yasin Arslan ın açıklaması

-Şöför Aydın Usta nın açıklaması

-şöförün yüzünden detay görüntü

-Yaşanan kavganın güvenlik kamera görüntüsü

HaberHasan DEMİRBAŞ- KameraEmrah GÜLANTALYA, ()

558mb 4.59sn HD

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3 - Trabzon'da yeni kabinede 4 bakan sevinci

TRABZON'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede 4 Trabzonlu bakanın olması, Trabzon’daki vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Kent sakinleri, hemşerilerinin bakan olarak kabinede yer almasını memnuniyetle karşılarken, 4 bakanının, kent sorunlarının yanı sıra bölgedeki yatırım ve projelere de büyük ölçüde katkı sunmasını beklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeni Bakanlar Kurulu'nu açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinede, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı, Mustafa Varank'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Cahit Turhan’ın da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev alması, bakanların memleketleri Trabzon'da sevinçle karşılandı. Kabinedeki bakanların 4'ünün Trabzonlu olması, kentteki vatandaşları da hayli memnun etti. Trabzonlu vatandaşlar, yeni kabinede yer alan bakanların, kent için büyük bir şans olduğunu dile getirirken, kent ve bölgeye yapılacak yatırımların daha da artacağını ve yeni projelerin hızla hayata geçeceği görüşünde bulundu. Kent sakinleri, Trabzon’da en büyük sorunun işsizlik olduğuna da dikkat çekerek, seslendikleri yeni kabinedeki hemşerilerinden, istihdama yönelik yeni çalışmalar başlatılmasını beklediklerini anlattı.

'TRABZON İÇİN SEVİNDİRİCİ’

Trabzon'da yarım kalan projelerin 4 bakanla birlikte çözüleceğini düşünen kent sakini Turan Arslan, yeni kabinede Trabzonlu isimlerin yer almasını sevinçle karşıladıklarını söyledi. Arslan, “Trabzon'a 4 bakanın verilmesi Trabzon için sevindirici bir olay. İcraat olarak yarım kalan projeler var Trabzon'da mesela Kanuni Bulvar yolu var, güney çevre yolu var, demiryolu var bunlar için sevindirici bir haber. Tabi bir de Trabzon'da bir trafik sorunu var şehir içerisinde, işsizlik var bunlar içinde bir çözüm olur inşallah" dedi. 4 Trabzonlu bakanın Trabzon için bir şans olduğunu ifade eden Halil Akgök ise, "Kabinede 4 Trabzonlu bakanın olması çok güzel oldu. Artık yüz yüze de görüşebiliriz ve 4 bakanın Trabzon'a verilmesi Trabzon için bir şans. Trabzon'u inşallah iyi günler bekliyor" ifadelerini kullandı.

İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM İSTEDİLER

Bakanların ve milletvekillerinin vatandaşla sürekli irtibat halinde olması gerektiğine dikkat çeken Günay Kurtuluş da “Bakanlarımızı tanıyalım evvela, milletvekillerimizi tanıyalım. Kapılarına gittiğimiz zaman bir irtibatımız olsun. Kapılar yüzümüze kapanmasın. Benim torunlarım işsiz, istihdam yok. Mesleklerini yapamıyorlar, atamaları yok 4-5 senedir" diye konuştu. Trabzon ve ülke genelinde tarım, hayvancılık ve sanayiye önem verilmesi gerektiğini dile getiren Mustafa Bıyıklıoğlu ise, gençlerin istihdam edilmesinin önemli olduğunu belirtti. Bıyıklıoğlu, "Trabzon için fabrika şart, iş yeri şart. Fabrika kurulsun, bu gençler fabrikada ekmek sahibi olsun. Asgari ücrette olsa bunlar ekmek yiyecekler. Bu bakanlar kendilerine bir çeki düzen versinler, sadece Trabzon için değil ülke için başta Cumhurbaşkanı olmak üzere düzgün bir şekilde tarıma, hayvancılığa ve sanayiye önem versinler" şeklinde konuştu.

'FINDIĞIMIZ DAHA GÜZEL PARA ETSİN'

Öte yandan vatandaşlar, Trabzon ve Karadeniz Bölgesi’nde önemli geçim kaynağı olan fındık ve çay konusunda da olumlu düzenlemeler beklediklerini aktardı. Fındık konusundaki sorunların çözülmesi ve fiyatların artması talebinde bulunan üretici Bahar Tonbul “Fındığımıza biraz daha ikram yapsınlar. Fındığımız daha güzel para etsin. Köyümüzün halkı çocuklarını fındıkla okutuyor, kiminin hastası var kiminin yaşlısı var hayırlısı olsun. Güzel işler yapsınlar" diyerek kabinenin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vatandaş röportajları

Kent detayları

HABER:Aleyna BAYRAM KAMERA: UĞUR AYDIN TRABZON, () -

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4 - Samsun'daki park kavgası ve cinayet anı güvenlik kamerasında



SAMSUN'da önceki gün park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmada polis memuru Adem Y.'nin tabancasından çıkan kurşun ile bir kişinin öldüğü bir kişinin de ağır yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi Pazar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre İlyasköy Polis Merkezi’nde görevli polis memuru Adem Y. ile iş yeri sahibi Rasim Sabah (34) ve Fatih Ç. (36) arasında park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine darp edildiği iddia edilen polis memuru Adem Y., beylik tabancası ile Rasim Sabah ve Fatih Ç.'ye ateş etti. Rasim Sabah kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı olan Fatih Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. Olaydan sonra bir cep telefonu mağazasına sığınan polis memuru emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Önceki gün saat 19.25 sıralarında meydana gelen olay ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kemarası tarafından saniye saniye kaydedildi. Adem Y.'nin kırmızı otomobilini park etmesi ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Kırmızı aracın dükkan önüne park etmesi (Güvenlik Kamerası)

-Rasim Sabah (yeşil pantalonlu) ile araç sahibinin tartışması (Güvenlik Kamerası)

-Rasim Sabah’ın aracın kapısını açması (Güvenlik Kamerası)

-Vatandaşların Rasim Sabah’ı sakinleştirip oturtması (Güvenlik Kamerası)

-Rasim Sabah’ın vurulması (Güvenlik Kamerası)

-Vatandaşların Rasim Sabah’ın başına toplanması (Güvenlik Kamerası)

-Olay yerinden detay

Haber-Kamera Gökhan İÇKİLLİSAMSUN, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5 - Midesine kelepçe takılan genç avukat öldü

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kilolarından kurtulmak için ameliyat olup, midesine kelepçe takılan avukat Selin Selem (23), oluşan enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdi. Selin Selem gözyaşlarıyla toprağa verilirken, cenaze aracına gelin duvağı konuldu.

Sapanca'da fazla kilolarından kurtulmak için doktora giden avukat Selin Selem'e, geçen hafta Düzce'deki özel bir hastanede mide kelepçesi takıldı. Operasyondan bir süre sonra Sapanca'ya dönen Selin Selem, durumu kötüleşince tekrar hastaneye yatırıldı. Enfeksiyon oluştuğu belirlenen Selin Selen, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Selin Selem'in cenazesi, bugün Sapanca'ya getirildi. Selen Selem için Buhara Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza, Sakarya Barosu Başkanı Zafer Kazan, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından cenaze, Sakarya Erenler Mezarlığı aile kabristanlığına götürülürken, cenaze aracına gelin duvağı konuldu. Ayakta durmakta zorlanan Burhan Selem'e yakınları destek oldu. Selin Selem gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sapanca Vergi Dairesi'nde gelir uzmanı olan Burhan Selem'in bir süre önce avukat olan kızı Selen Selem için Serdivan ilçesinde avukatlık bürosu açma hazırlıkları içerisinde olduğu öğrenildi.

ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE AMELİYAT OLMUŞ

Midesine kelepçe takılmasının ardından yaşamını yitiren Selin Selem'in, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyat olduğu, geçen hafta Cuma günü hastanede dikişlerinin alındığı, pazartesi günü rahatsızlanması üzerine hastaneye gittiği, yoğun bakımda yaşamını yitirdiği belirtildi. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yöneticileri konunun adliyeye yansıması nedeniyle şu an açıklama yapamayacaklarını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenaze namazından görüntü

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6 - Kamu bankasını 20 milyon lira dolandırdılar

ADANA'da polis yaptığı operasyonda bir kamu bankasını 20 milyon lira dolandıran 15 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında bankanın çalışanı ve eski müdüründe bulunduğu şüphelilerin, 120 kişiye çiftçi kredisi çektirdiği ortaya çıktı.

İmamoğlu ilçesinde bulunan bir kamu bankasının Genel Müdürlüğü, şubelerinde 120 kişiye çiftçi kredisi kullandırıldığı ve geri ödemelerinin yapılmadığını tespit etti. Şubeye müfettiş gönderen yetkililer, inceledikleri hesaplarda toplam zararın 20 milyon lira olduğunu saptadı. Krediyi tek bir kişinin onayladığını ortaya çıkaran yetkililer, polise bilgi verdi.

PARALARI HESAPLARINA GEÇİRMİŞLER

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. İlçeye giden ekipler, aralarında banka personeli ve eski şube müdürünün de bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı. Polis yaptığı araştırmada, şüphelilerin işbirliği yaptığı kişilere çiftçi kredisi çektirdiği, anlaşma sonunda ise paraları kendi hesaplarına geçirdi anlaşıldı. Şüphelilerin ise bu yöntemle bankayı 20 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Emniyete götürülen 15 kişinin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Birimi önünden genel görüntü

- Zanlıların araçtan indirilmesi

- Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi tabelası

SÜRE:01'01" BOYUT:62 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

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7 - Ebabil kuşları, yavru leylek ve porsuk tedaviye alındı

KARABÜK,() - KARABÜK'te, vatandaşlar tarafından hareketsiz bir şekilde bulunan 5 ebabil kuşu ile yavru leylek ve porsuk veteriner gözetiminde tedaviye alındı.

Vatandaşlar tarafından kentin farklı noktalarında uçamayacak durumda bulunan 4 ebabil kuşu ve bir ebabil kuşu yavrusu ile yavru leylek ve Ovacuma Köyü Kadıoğlu Mahallesi ormanlık alanda vatandaşlar tarafından dere yatağında hareketsiz bulunarak muhtara götürülen porsuk, haber verilmesiyle gelen Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gelen ekipler hayvanları alarak Safranbolu'daki bir veteriner kliniğine götürdü.

'SU BULAMADIKLARINDAN MÜŞKÜL HALE DÜŞÜYORLAR'

Veteriner hekim İlker Başdağ, ebabil kuşlarının bölgede çok sayıda olduğunu belirterek, "Kanatlı hayvanların su ihtiyaçları çok fazladır. Sürekli su bulmaları gerekir. Ebabil kuşları genellikle su bulamadıklarından müşkül hale düşüyorlar ve vatandaşlar ile görevliler tarafından bize kadar ulaştırılıyorlar. Burada bir süre bakımlarını üstlendikten sonra doğaya salınacak. Herkes duyarlı olursa bu hayvanlara kolaylıkla bir şey olmayacaktır. Balkonlarınızın, pencerelerinizin önlerine küçük su kapları koyarsanız bu hayvanlarda bu hale düşmez." dedi.

Yavru leyleğin herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını ifade eden Başdağ, "Fakat bir süre aç ve susuz kalmış. Kliniğimizde misafir. Yabani olduğu için zorla da olsa besliyoruz. Yanında kardeşi varsa eğer çekişme sonucu aşağıya atılmış olabilir. Kendisinin düşmüş olma ihtimali de var. Çünkü yetişkin bir leylek değil. Antrenman yaptırıp kanatlarının açılmasını sağlayacağız. Özgürlüğüne kavuşacak duruma geldiği zamanda doğaya bırakılacak." diye konuştu.

Başdağ porsuğun durumuyla ilgili ise, "İnanılmaz bir enfeksiyon var ve uyuz olmuş. Damar yolunu açtık ve ilaç tedavisi başladı." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ebabil kuşları

-İlker Başdağ'ın açıklaması

-Yavru leyleğin beslenmesi

-İlker Başdağ'ın açıklaması

-Porsuğun tedavisi

-İlker Başdağ'ın açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

