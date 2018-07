DHA YURT BÜLTENİ-15

1)POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ARAÇTAKİ 3 KİŞİYE BİBER GAZLI MÜDAHALE

ZONGULDAK'ta polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, 50 metre sonra durarak arkadaşını direksiyon başına geçirmeye çalıştı. Polisin durumu fark etmesi üzerine otomobili polis memurunun üzerine süren sürücü ve yanında bulunan 2 kişi, biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.Olay, saat 15.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Uzun Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, ihbar üzerine Ali D. yönetimindeki 55 ACY 95 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin uyarılarına rağmen kaçan sürücü 50 metre sonra durdu. İddiaya göre alkollü Ali D., yanında oturan arkadaşı Mustafa D.'yi direksiyon başına geçirmeye çalıştı. Durumu fark eden polis ekipleri, araçtakilerin aşağıya inmesini istedi. Bu sırada aracı hareket ettiren Ali D., otomobili polis memurunun üzerine sürdü. Otomobil, çok fazla ilerleyemeden diğer ekipler tarafından tekrar durduruldu. Polis bu sefer, kendilerine zorluk çıkarak sürücü ve yanındaki 2 kişiyi araçtan indirerek gözaltına almak istedi. Direnen 3 kişi, biber gazı ve cop ile etkisiz hale getirilerek yere yatırıldı. Yaşanan arbede sırasında bazı polislerde biber gazından etkilendi. Çevrede toplanan meraklı vatandaşların arasında sürücü Ali D., Mustafa D. ve Bayram D., güçlükle gözaltına alındı. 3 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Soğuksu Polis Merkezi'ne götürüldü. Yapılan incelemede Ali D.'nin 100 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca ehliyetine de 6 ay önce el konulduğu belirlendi. Olaya karışan şahıslardan birinin oğlu olduğu öğrenilen ve gözyaşları içinde kalan küçük çocuk babasından ayrılmak istemeyince aynı araçla polis merkezine götürüldü.

İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, sosyal medya hesabından otomobilin mobese kamerasıyla çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Arabası kuş, sürücü belgesi boş, egzozunda bağırtı hoş, koş polis koş. Oh ne güzel. Bu işe ilaç şahin var, yetmezse yunus da var." açıklamasında bulundu.

2)YOL KENARINDA 5 DOMUZ ÖLÜSÜ BULUNDU

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde karayolu kenarında 4'ü yavru 5 domuz ölüsü bulundu.

Konya'nın Beyşehir ilçesi yakınlarındaki karayolunda 4 yavru ve 1 yetişkin domuz ölüsü bulundu. Yolun toprak olduğu bölümündeki hayvanların yoldan karşıya geçerken araç çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

3)KAYIP YUSUF İÇİN SİLVAN'DA ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI



DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 1 Temmuz tarihinde hayvan otlatmaya giden, bir daha kendisinden haber alınamayan, ancak 4 Temmuz'da İstanbul'da görüldüğü açıklamaları üzerine kaybolduğu yerde aramalara son verilen Yusuf Yılmaz'ı (14) bulmak için Silvan'da arama başlatıldı. Silvan Kaymakamı Adem Çelik, İstanbul'da görüntülenen kişinin henüz bulanamadığını, bu nedenle ailenin isteği doğrultusunda her ihtimale karşı Yusuf'u arama çalışmalarına yeniden başladıklarını söyledi.Silvan ilçesine bağlı Çatakköprü köyünde 1 Temmuz'da hayvan otlatmaya giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Yusuf Yılmaz'ı ilçede arama çalışmaları, çocuğun 4 Temmuz'da İstanbul Beylikdüzü'nde görüldüğü ihbarı ve ortaya çıkan görüntülerden sonra sonlandırıldı. Ailenin İstanbul'da Yusuf Yılmaz'a ait olduğu iddia edilen görüntüler üzerine çelişkili konuşması nedeniyle çocuğun Silvan'da kaybolduğu söylenen bölgede arama çalışmalarına dün yeniden başlandığı belirtildi.Silvan Kaymakamı Adem Çelik, Yılmaz Ailesi'nin İstanbul'da Yusuf'a ait olduğu söylenen görüntüleri önce teyit ettiğini sonra ise 'olmayabilir' dediğini belirterek, şunları söyledi: "Biz de ailenin talebi üzerine Yusuf Yılmaz'ın kaybolduğu söylenen yerde dünden bu yana yeniden arama çalışması başlattık. Çalışmalara asker ve güvenlik korucuları gerekli bütün ekipmanlar ve iz takip köpekleri ile katılıyor. İstanbul'da görüntülenen ve Yusuf olduğu söylenen kişiye ulaşılamadı. Söz konusu görüntülerdeki kişi bulunmadığı için de her ihtimale karşı burada arama çalışmalarına yeniden başladık. Ayrıca İstanbul'da önce bir fırında ardından bir minibüste görüntülenen kişiye ait net görüntülerin bulunması için çalışmalar sürüyor. Biz her türlü ihtimali değerlendirmek için ailenin de isteği ile çalışmalara yeniden başladık."

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMAŞTI

Diyarbakır Valiliği'nden 4 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, Yusuf Yılmaz ile ilgili kayıp başvurusundan sonra 4 gün süresince Jandarma Komando ve Jandarma İç Güvenlik birlikleri, güvenlik korucuları, AFAD ve UMKE görevlilerince bölgede gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetleri yapıldığı belirtilerek, şöyle denilmişti: "Anılan çocuğun Batman sulama kanalına düşmediği yönünde bilgiler elde edilmiş, konu ile ilgili olarak ulusal düzeydeki basın yayın organlarında yer alan haberlere istinaden İstanbul ili Beylikdüzü ilçesindeki ticari işletmede çalışan duyarlı bir vatandaş tarafından AFAD'ın sosyal paylaşım sitesinde bahse konu çocuğun 3 Temmuz 2018 Salı günü Beylikdüzü-Beykent Minibüs durağında görüldüğü ve bir pastaneden yiyecek aldığı yönünde yazılı beyanda bulunulmuştur. İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi mülki sınırları içerisindeki bahse konu ticari işletmenin kamera kayıtlarının, kayıp müracaatında bulunan anne Fatma Yılmaz'a izlettirilmesi neticesinde, Yusuf Yılmaz'ın 3 Temmuz 2018 Salı günü saat 11.30 itibarıyla Beylikdüzü ilçesinde bulunduğu, anne teşhisi ile sabit olarak tespit edilmiştir. Kayıp çocuk Yusuf Yılmaz'ın Silvan ilçesi Çatakköprü köyü ve mücavir alanında aranması çalışmalarına son verilmiş olup, güvenlik güçlerince bulunmayı müteakip, ailesine teslim edilmesi hususunda ilgili makamlarla koordine kurulmuştur."

Burak EMEK/SİLVAN (Diyarbakır), ()-



=======================================================

4)ÇUKUROVA HEDİYELİK EŞYA TASARIM YARIŞMASI’NIN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

ADANA’da Çukurova Kalkınma Ajansı’nın (ÇKA) düzenlediği Çukurova Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması’nın dereceye girenr eser sahipleri ödüllerini aldı.

Yeni Müze Kompleksi’nde yapılan ödül törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ÇKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu’nun yanı sıra yarışmacılar ve davetliler katıldı. Yarışmada birincilik ödülünü 149 eserin arasından 'Çukurova Toprağı' adlı eseriyle Elif Erdoğdu kazandı. Törende konuşan ÇKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, hediyelik eşya alanında faaliyet gösteren sanatçılarda heyecan uyandırmak amacıyla yarışmayı düzenlediklerini belirterek, “Birinci olan eser, halk arasında ‘Adam diksen biter’ sözüyle verimliliği anlatılan, dünyanın en önemli 3 ovasından biri kabul edilen Çukurova toprağının geri dönüştürülebilir saksı ve insan şeklindeki biber tohumuyla sunumudur. Bu yarışmayı bir başlangıç olarak görüyoruz. Geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz bu yarışma neticesinde unutulmaya yüz tutmuş birçok sanat ve zanaatımızın tekrar canlanacağı ve bölgemiz tanıtımı için güzel bir vesile olacağı düşüncesindeyiz" diye konuştu.Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödüllerini Vali Mahmut Demirtaş ve Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan verdi. Ödül töreninden sonra davetliler yarışmaya katılan sanatçıların eserlerini inceledi.

5)TOPLUM DESTEKLİ POLİS, HASTA ÇOCUKLARI MUTLU ETTİ

HAKKARİ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Devlet Hastanesi Çocuk Servisi’nde yatan hasta çocukları ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube ekipleri, yaptıkları bilgilendirme ve önleyici faaliyetler kapsamında Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi. Hastanenin Çocuk Servisinde yatan çocuklara, 200 oyuncak araba ve 250 bebek dağıtan polis ekipleri, bu tür çalışmaları sürdüreceklerini bildirirken, hediyeleri polislerden alan hasta çocuklar ise, oldukça mutlu oldu.

