DHA YURT BÜLTENİ-15

TREN KAZASINDA 2 KIZI, 2 TORUNUNU KAYBETTİ (2)- GENİŞ HABER EK GÖRÜNTÜLERLE

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında, 3 kız babası Remzi Güvenç en büyük acıyı yaşadı. Remzi Güvenç, kızı Derya Kurtuluş (30), onun kızı 5 aylık torunu Beren Kurtuluş, büyük kızı Emel Duman (36) ve diğer kızından olan torunu 14 yaşındaki Bihter Bilgin'i kaybetti. Bihter Bilgin'in cenazesi öğlen saatlerinde Çorlu Garaj Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Derya Kurtuluş ile kızları Beren ve Emel Duman ise aynı camide kılınan ikindi namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze aracından 5 aylık Beren'in minik tabutunu babası Melih Kurtuluş aldı. Kurtuluş kızının tabutunu musalla taşına gözyaşları içinde bıraktı.

KIZININ TABUTUNU TEK BAŞINA TAŞIDI

Çorlu'da dün meydana gelen tren kazasında Derya Kurtuluş, kızı Beren, ablası Emen Duman ve yeğeni Bihter Bilgin yaşamını yitirdi. Remzi Güvenç, kazada en büyük acıyı yaşanlardan biri oldu. Güvenç, kazada kızı Derya Kurtuluş, torunu Beren Kurtuluş, büyük kızı Emel Duman ve torunu Bihter Bilgin'i kaybetti.

İLK KEZ TRENE BİNDİ

Kazada ölenlerden Bihter Bilgin, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki yakınlarını ziyarete gitti. Ziyaretin ardından Çorlu'ya dönmek için ilk kez akrabalarıyla trene binen Bilgin, feci kazada hayatını kaybetti. Bilgin, Çorlu Merkez Camii'nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

KIZININ TABUTUNU TEK BAŞINA TAŞIDI

Kazada ölen Derya Kurtuluş, kızı Beren Kurtuluş ve ablası Emel Duman'ın cenazeleri hastaneden alındıktan sonra evlerinin önüne götürülerek helallik alındı. Evin önünde toplanan aile yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Helalliğin ardından cenazeler Çorlu Garaj Cami'ne getirildi. Cenaze aracından 5 aylık Beren'in minik tabutunu babası Melih Kurtuluş aldı. Kurtuluş kızının tabutunu musalla taşına gözyaşları içinde bıraktı.

'TRENE BİNMEK İÇİN GEZMEYE GİTTİLER'

Kazada eşini ve 5 aylık kızını kaybeden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nda çalışan Melih Kurtuluş "Kazada oğlum 4 yaşındaki Kemal sağ olarak kurtuldu, içim yanıyor, eşimi kaybettim, dünyalar güzeli kızımı kaybettim. Şimdi tek tesellim oğlum Kemal, sağlık durumu iyi, şükürler olsun" dedi. Kurtuluş, "4 tane cenazemiz var. Birini defnettik, diğer üçünü şimdi defnedeceğiz. Tren yolculuğu yapmak için gezmeye gittiler. 4 cenazemiz var, kızım, eşim baldızım ve diğer baldızımın kızı Bihter" diye konuştu.

TORUNUN TABUTUNA UZUN UZUN SARILDI

Acılı baba Remzi Güvenç camide göz yaşları içinde torunun tabuta sarıldı. Güvenç, "Söyleyecek bir şeyim kalmadı, yanmışım zaten" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Dede Güvenç kızlarının tabutu başında, "Yaktılar bizi" diyerek ağladı.

ÇELENK GÖNDERDİLER

Cenaze namazına CHP milletvekilleri Ali Şeker ve Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Cenazeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi.

Cenaze namazlarını Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek kıldırdı. Cenazeler, Çorlu Vakıflar Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Tabutların getirilmesi

- Ailenin görüntüsü

- Melih Kurtulmuş ile röportaj

- Baba Remzi Güvenç ile röportaj

- Babanın görüntüsü

- Evin önünde helallik alınması

- Cenaze namazından görüntüler

- Tabutların taşınması

- Çelenklerin görüntüsü

- Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN - Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - Yılmaz BEZGİN /ÇORLU(Tekirdağ),()-

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Kamyonun dehşet saçtığı kazada ölen iki kardeş toprağa verildi

UŞAK'ta, freni boşaldığı iddia edilen kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 7 ayrı araca çarptığı kazada, hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybeden 3 yaşındaki Mustafa Eren Temel ile ablası 8 yaşındaki Melek Temel, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. İki kardeşin, aynı kazada yaralanan ve hastanedeki tedavileri süren anne ve babaları ise ambulansla cenaze törenine getirildi.

Geçen 7 Temmuz'da, Uşak'tan İzmir yönüne giden Sedat Topuz (48) yönetimindeki 41 SH 730 plakalı kamyon, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Gediz Kavşağı'nda hızla, kırmızı ışıkta bekleyen 7 aracın arasına daldı. Çarptığı araçları tek tek yol kenarlarına fırlatan kamyon, yaklaşık 5 kilometre ileride durdu. Kamyonun freninin boşaldığını ve duramadığını iddia eden kamyon şoförü Sedat Topuz, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kamyonun çarpıp hurdaya çevirdiği araçlardan birinde bulunan 3 yaşındaki Mustafa Eren Temel olay yerinde, ablası 8 yaşındaki Melek Temel ise kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazada 17 kişi de yaralandı. Jandarma tarafından gözaltına alınan kamyon şoförü Sedat Topuz, bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hayatlarının baharında yaşamını yitiren Mustafa Eren Temel ve ablası Melek Temel için bugün öğlende, Uşak'ın merkeze bağlı Eskisaray Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Köydeki Eskisaray Camisi'ndeki cenaze törenine, aynı kazada yaralanan ve hastanedeki tedavileri süren anne Ümmühan Temel (28) ve baba Bayram Temel (34) ambulansla getirildi. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Kılınan namazın ardından 2 kardeş Eskisaray Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

İki kardeşten geriye ise daha önce çekilen fotoğraflar ve görüntüleri kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenaze töreninden görüntü

-Cenazenin evin önünde helalleşmesi

-Cenaze namazıın kılınmasından görüntü

-Kazada yaralanan baba Bayram Temel'in görüntüsü

-Ölen Mustafa Eren Temel'den daha önce çekilen görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, )

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GAZİANTEP'TE 5 KAPKAÇ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

GAZİANTEP'te, şapka ve kar maskesi takarak 6 kapkaç olayına karıştıkları belirlenen 5 şüpheli, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte son günlerde şapka ve kar maskesi ile yüzlerini gizleyerek 6 kapkaç olayına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kapkaç mağdurlarının ifadelerini alıp, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonunda kapkaç olaylarına karıştığı belirlenen 5 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Polis ekipleri daha sonra çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarda şüpheliler R.T., B.H., M.A.Y., A.R.U. ve T.C.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarında suçlarını itiraf eden şüpheliler, daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sokakta telefonla kouşan vatandaş (Güvenlik Kamerası)

- Motosikletli kapkaççıların telefonu çalması (Güvenlik Kamerası)

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ -Kamera: GAZİANTEP -)

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TAVUKÇU DÜKKANINDA DEHŞET ANLARI KAMERADA

ADAPAZARI'nda, R.K. aralarında husumet bulunan İ.T.'yi tavukçu dükkanında bacağından tabancayla ateş ederek vurdu. Bu sırada, iş yeri sahibi çift ile oğulları, korunmak için dolabın arkasına saklanıp birbirlerine sarılırken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Adapazarı Bosna Caddesi'nde bir tavukçu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre caddede yürüyen R.K., aralarında bilinmeyen bir nedenden husumet bulunan İ.T.'yi marketten çıkarken fark edince takibe aldı. R.K., tavukçuda saklanarak İ.T.'ye beklemeye başladı. R.K., İ.T. yaklaşınca dışarı çıktı ve aralarında kavga çıktı. Kavga sırasında taraflar tavukçu dükkanına girdi. R.K. burada üzerindeki tabancayı çıkarıp İ.T.'yi bacağından vurdu. Yaralanan İ.T. kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. R.K. olayın ardından polise teslim oldu.

Silahlı saldırı anı, tavukçu dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavga ve R.K.'nın İ.T.'yi tabancayla bacağından vurduğu anlar yer aldı. Ayrıca, R.K.'nin vurduğu İ.T.'ye bir şeyler söylediği görülürken, bu anlarda iş yeri sahibi çift ile oğullarının yaşadıkları korkuyla dolabın arkasına saklanıp birbirlerine sarılmaları da kameraya yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaralının hastaneye kaldırılması

Olay sonrası dükkanda inceleme

Silahlı saldırı anı güvenlik görüntüsü

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI (Sakarya), () -

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KADIN OTOBÜS ŞOFÖRÜ, FENALAŞAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

MANİSA Büyükşehir Belediyesi denetimli halk otobüsünün şoförü Fatma Güngör, yolculardan Fatma Gül Fidan'nın (70) aniden fenalaşması üzerine, otobüsü yolcularla birlikte en yakın hastaneye sürdü. Güngör, korna çalıp selektör yaparak Fidan'ı hastaneye yetiştirerek hayatını kurtarırken, o anlar otobüsün güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Geçen 7 Temmuz sabahı, Yeni Garaj- Laleli güzergahında çalışan 6 numaralı halk otobüsüne, Manisa Lisesi önündeki duraktan binen Fatma Gül Fidan, bir süre sonra aniden fenalaştı. Fidan'a diğer yolcular yardımcı olmaya çalıştı. Bu sırada otobüste panik yaşandı. Otobüs şoförü Güngör, bunun üzerine yolun sağında durup, paniği yatıştırıp, yolcularla birlikte Fidan'a ilk müdahaleyi yaparak yardımcı olmak istedi. Ancak, durumun ciddiyetini farkeden Güngör, tekrar direksiyona geçip, korna çalıp, selektör yaparak Fidan'ı Manisa Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Tansiyonu yükseldiği belirlenen Fidan, tedaviye alındı. Yaşananlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Yolcusunu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtaran otobüs şoförü Fatma Güngör, "Eski Garaj Durağı'na geldiğimde bir yolcu fenalaştı. Durup, baktığımda, yolcunun bilinci yerinde değildi. Gözleri kapalıydı. Biraz su içirdik. O an ellerimi başıma koyup, 'Rahatsızlanan yolcuyu hastaneye nasıl yetiştiririm' diye düşündüm. Aklıma Devlet Hastanesi geldi. Dörtlüleri yaktım. Çevre yoluna 'U' dönüşü yaptım. Yolcuların hiçbirini indirmedim. Diğer yolculara sakin olmalarını, teyzeyi hastaneye yetiştireceğimizi söyledim. Kırmızı ışıklarda da durmayıp, mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde geçtim, ters yöne girmek zorunda da kaldım. Fakat, rahatsızlanan yolucuyu hastaneye yetiştirdim. Hemen sedyeye alıp, tedavisi için içeri götürdüler. Daha sonra seferime kaldığım yerden devam ettim" dedi.

Yaşanan olayın ardından ilk fırsatta Fatma Gül Fidan'ı hastanede ziyaret edip, elini öptüğünü belirten şoför Fatma Güngör, "Sağlık durumu iyiydi. Duygu dolu anlar yaşadım" diye konuştu.

Otobüsü evi olarak gördüğünü de dile getiren Güngör, yaşanabilecek benzeri olaylar için yolculardan ve meslektaşlarından sakin olmalarını ve öncelikle hastayı nasıl en kısa sürede hastaneye yetiştirebileceklerini düşünmelerini tavsiye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay anı otobüsün güevinlik kamerası görüntüleri

Haber: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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İzmit'te kazada ölen anne, oğlu ve torunu toprağa verildi

İZMİT'te, 4 aracın çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Erkan Doğru, annesi ve oğlu toprağa verildi. Erkan Doğru'nun ikiz çocukları cenaze namazında büyük üzüntü yaşadı.

Kaza dün akşam saatlerinde, İzmit-Kandıra yolu Tekkeköy mevkiinde meydana geldi. Alkollü bir sürücünün hatalı sollama yapması sonucu 4 otomobilin çarpıştığı kazada 37 yaşındaki Erkan Doğru yaşamını yitirirken, 15 kişi yaralandı. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Erkan Doğru'nun annesi Remziye Doğru ve Erkan Doğru'nun 2 yaşındaki oğlu Ertuğrul Hamza Doğru bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada ölen Erkan Doğru, Remziye Doğru ve Ertuğrul Hamza Doğru'nun cenazeleri İzmit Bekirdere Merkez Fatih Camii'ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan namazda Erkan Doğru'nun kardeşi Ergün Doğru taziyeleri kabul ederken, Erkan Doğru'nun 8 yaşındaki ikiz çocukları Eren ve Erdem Doğru da babaları, babaanneleri ve kardeşlerinin tabutlarının başından bir an bile ayrılmadı. Kaza sırasında otomobili kullanan Erkan Doğru'nun ağabeyi Ali Doğru cenazede gözyaşlarına engel olamadı. Kazada yaralanan Ali Doğru, yaraları nedeniyle ayakta duramadığı için sandalyede oturarak cenaze namazını kıldı. Cenaze namazları kılınan aile üyeleri Kandıra ilçesinde bulunan Kayıplar Köy Mezarlığı'na defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenazelerin camiye taşınması

-Taziyelerden görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Detay

İZMİT(Kocaeli),() -

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Elektrikçiyi öldürüp gömen 4 kişi adliyede (3)

TUTUKLANDILAR

İzmit'te Erman Kızıltan'ı öldüren A.G., T.A., C.Ö. ve H.S. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN ()