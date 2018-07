DHA YURT BÜLTENİ - 15

Bitlisli minibüsçülerden çocuk istismarına tepki

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde 17 no'lu Bitlis-Tatvan Taşıma Kooperatifi'nde taşımacılık hizmeti veren minibüs sürücüleri, çocuk istismarı, cinayeti ve kaçırma olaylarına tepki gösterdi.

Bitlis'te Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan sürücüler, basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Bitlis-Tatvan Taşıma Kooperatifi Başkanı Servet Bayram, önce Ankara Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül, ardından Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla'nın acı haberinin tüm Türkiye gibi kendilerini de derinden yaraladığını belirterek, şöyle dedi:

"Önce Ankara Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül ve akabinde Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den vahşet kokan acı haberler aldık. Kayıp çocuk vakaları artıyor, çocuk istismarı çoğalıyor ve çocuk cinayetleri sıradanlaşıyor ve sosyal medya tepkisinin dışında hiçbir adım atılmıyor. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan bu üzücü ve menfur olaylar bizi derinden yaralamaktadır. Bu olayların sonucunda yetkili tüm kuruluşları ve STK'ları bu gerçeği bir daha düşünmeye davet ediyor ve geleceğimiz için acil tedbirler alınmasını, suçlulara hak ettiği cezanın verilmesini ve bu tür üzücü ve ciğerimizi yakan olaylar için önleyici ve koruyucu nitelikte uzun vadeli politikalar belirlenmesini istiyoruz."

'ÇOCUKLARIN YÜZÜNE BAKINCA EYLÜL VE LEYLA'YI GÖRÜYORUZ'

Çocuklara yapılanların ardından toplumun derinden yaralandığını belirten Bayram, "İki masum evladımız Leyla ve Eylül'ün arka arkaya gelen ölüm haberlerinin tüm ülkede ve toplumun her kesiminde yarattığı üzüntü ve öfke, hepimize bazı gerçekleri çok net bir şekilde gösterdi. Savunmasız masum çocuklara dönük her türlü şiddet, istismar ve katledilme olayları yitirdiğimiz bu evlatlarımızla birlikte toplumdan iyilik, merhamet ve vicdanın da eksildiği gerçeğidir. Çocuklarımızın yüzüne baktığımızda Ankara'daki Eylül'ün, Ağrı'daki Leyla'nın yüzünü görüyoruz. Bu vakalar artık son bulsun istiyoruz. Başka aileler evlat acısı çekmesin istiyoruz. Aynı şey bizim evlatlarımızın başına gelir mi korkusuyla yaşamak istemiyoruz. Yarınımıza umut olan çocuklarımızın korunması için her türlü çabanın bir parçası olduğumuzu söylüyor ve bu olayların bir daha yaşanmaması için önleyici tedbirlerin etkin bir şekilde çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Minibüs sürücüleri, açıklamanın ardından araçlarıyla kent içinde tur attı.

Kızına istismarda bulunmaya çalışanın serbest bırakılmasına tepki gösterdi

SAMSUN'da V.D. (40), 7 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunmaya çalıştığını iddia ettiği Ş.A.'nın (65) gözaltına alındıktan sonra aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığını belirten baba V.D., "Eylül'ler, Leyla'lar gitti, benim kızım gitmesin" dedi.

Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde esnaf, 3 çocuk babası V.D., 5 Haziran'da saat 16.30 sıralarında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bisiklet süren kızının yanına yaklaşan Ş.A.'nın bir şeyler söylediğini ve ardından kızını tenha bir yere götürmeye çalıştığını ileri sürdü. V.D., mahallede kasaplık yapan kuzeninin durumu fark etmesi üzerine Ş.A.'nın fazla uzaklaşmadan kızının peşini bıraktığını söyledi. Olayın ardından mahalledeki güvenlik kameraları ile birlikte Çarşamba ilçesinde savcılığına şikayette bulunduğunu ifade eden V.D., şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığını anlattı. V.D., savcılığın tutuklama talebiyle 20 Haziran'da Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen Ş.A.'nın aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

Olayla ilgili konuşan V.D., "Kızım mahallede bisikletiyle dolaşırken o şahıs kızımı takibe alıyor. Kızımı yalnız bulduğu bir anda yanına geliyor ve bir şeyler söylüyor. Kızımı yol tarafına doğru çekmeye çalışıyor. Kızımı önden gönderip, kendisi de arabasıyla arkadan takip etmeye çalışıyor. 100 metre ilerde kızımı arabasıyla geçiyor ama dikiz aynasından da takibe devam ediyor. Bu arada bizim esnaf bir akrabamız var ve olayı fark ediyor. Kendi çocuğunu kızımın peşine yolluyor. Kızım akrabasını görünce fazla uzaklaştığını anlıyor ve korkarak geri dönmeye başlıyor. O şahıs da kızımı arabasına alamayınca geri dönüyor" dedi.

Ş.A.'nın daha önce cinsel istismar suçundan 8 yıl cezaevinde kaldığını iddia eden V.D., şöyle konuştu:

"Bu şahıs daha önce tecavüz suçundan 8 sene yattı. Biz tüm kayıtları, belgeleri savcılığa verdik. Savcılık tutuklama talebiyle bu şahsı mahkemeye sevk etti. Mahkeme de bu şahsı aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Niye serbest bıraktı? Bu şahsın suçu belli, yapmak istediği belli. Bu adam durmayacak. Ben susmuyorum, konuşuyorum ama çok susanlar var. Bu adam özürlü bir kadına tecavüzden 8 sene içeride yatmış. Her gün mahallemizde dolaşıyor, mahalle halkı huzursuz. Bu şahıstan sebep, çoğu insan çocuklarını okula göndermeyeceğini söylüyor. Yetkililerden biz yardım bekliyoruz."

Şüphelinin serbest bırakılmasına bir anlam veremediğini belirten V.D., "Eylül'ler gitti, Leyla'lar gitti ama benim kızım gitmesin. Bu şahıs durmayacak. Yalnız insanları takip ediyor. İcraata geçiyor, eğer kandırabilirse yapacağını yapıyor. Her şey ortada, kayıtlar var, şahitler var. Bu adamın belli ki bir korkusu yok. Her şeyi kamera altında yapıyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’ndan Eylül Yağlıkara’nın ailesine taziye ziyareti



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Polatlı ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Eylül Yağlıkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Polatlı’nın Uzunbeyli Mahallesi’nde oturan Eylül Yağlıkara’nın acılı ailesine taziye ziyaretleri sürüyor. Bugün Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ailezi ziyarete ederek başsağlığı dileğinde bulundu. Bir süre baba Yağlıkara ile sohbet eden Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Kur’an-ı Kerim tilavetini dinledi. Dua edilmesinin ardından Kılıçdaroğlu taziye evinden ayrıldı. İbrahim Yağlıkara, CHP Liderine kapıya kadar eşlik ederek uğurladı. Kılıçdaroğlu, ziyarete ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Bakan Yılmaz: Millet bize hangi rotayı çizerse, o rotada ilerleriz



KONYA'nın Çeltik ilçesinde ziyaretlerde bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a bir vatandaşın "Çocuk istismarcılarına idam istiyoruz" demesi üzerine "Millet bize hangi rotayı çizerse, o rotada ilerleriz. Hiç merak etmeyin" dedi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenecek olan 59'uncu Uluslararası Nasrettin Hoca Şenliği için kente gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz', ilk olarak Çeltik ilçesinde partililerle bir araya geldi. 24 Haziran seçimini değerlendiren Bakan Yılmaz, Avrupa'da hiçbir ülke de görülemeyecek bir katılımla seçim yapıldığını belirterek, "Bu aziz millet, yüzde 86 gibi bir katılımla Avrupa ülkelerinin hiçbirinde görülmeyecek bir katılım gösterdi. Bu da milletin demokrasiye olan tutkusunu, sevdasını, problemlerde çözümün demokraside olduğunu gösteriyor" dedi.

MİLLET HÜKÜMETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir oy oranıyla desteklendiğini ifade eden Yılmaz, "Ben buna ‘millet hükümeti’ diyorum. Hükümeti kim kurarsa hükümetin adı odur. Eğer parlamento kurarsa parlamenter hükümet olur. İngiltere’de olduğu gibi kral veya kraliçe kurarsa majestelerinin hükümeti olur. Buradaki hükümet de millet hükümetidir. Hükümeti millet kurdu. Sabah oy kullandık, akşam sandığı açtık, hükümeti kimin kuracağını bildik" diye konuştu.

MECLİSTE HER KESİM TEMSİL EDİLİYOR

Mecliste, her kesimin temsil edildiğini söyleyen Bakan Yılmaz, “Türkiye üzerine söz söyleyeceğim diyenlerin hepsine parlamentoda temsil imkanı verildi. Azerbaycanlı kardeşlerimizin güzel bir sözü var, ‘Halkın gözü terazidir' diye. Bu terazide bize hak ettiğimizi veren aziz milletimize çok teşekkür ediyorumö dedi.

MİLLETİN ÇİZDİĞİ ROTADA İLERLERİZ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz konuşmasının ardından salondan ayrıldığı sırada bir kişi "Çocuk istismarcılarına idam istiyoruz" diye bağırması üzerine Bakan Yılmaz, "Millet bize hangi rotayı çizerse, o rotada ilerleriz. Hiç merak etmeyin" diye konuştu.

GÖLE MAYA ÇALDI

Çeltik ilçesinin ardından Yunak ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi açılışı ve öğretmenevi temel atma törenine katılan Bakan Yılmaz, Akşehir ilçesine geçerek 59'uncu Uluslararası Nasrettin Hoca Şenliği kapsamında Nasrettin Hoca'yı temsil eden Metin Şentürk ile birlikte göle maya çaldı.

Kanyonda 5 gün önce kaybolan tur rehberine ulaşılamadı



SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda 5 gün önce girdiği suda kaybolan tur rehberi Selçuk Korkut'u (26) arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı. Korkut'u 20 kişilik özel ekip arıyor.

Vezirköprü ilçesinde özel bir tur şirketinde rehberlik yapan Selçuk Korkut, 1 Temmuz'da Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda tekne gezisi sırasında serinlemek için suya girdi. Teknede kıyafetleri bulunan Korkut'tan haber alamayan arkadaşları durumu polise haber verdi. Polis yaptığı incelemenin ardından durumu deniz polisine ve AFAD ekiplerine bildirdi. Suyun derinliğinin yaklaşık 100 metreyi bulmasından dolayı çalışmalar için Ankara'daki Jandarma Arama ve Kurtarma'dan (JAK) yardım istendi. Bugün ise İstanbul'dan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Kurtarma Grup Komutanlığı dalgıç ekipleri olay yerine gelerek ROV (Remote Operated Vehicle) Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı ile çalışmalarını yürütürken, Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma Timi ise sonar cihazı ile arama yaptı, ancak bugün de bir sonuç alınamadı.

BARAJDA OLMADIĞINA KANAAT GETİRİLİRSE, ARAMALAR KARADA SÜRDÜRÜLECEK

Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner ve Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis olay yerine gelerek çalışmalar hakkında ekiplerle görüştü. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kaymakam Altıner, "Bu gün çalışmaların 5'inci günü Selçuk kardeşimiz için devletimiz bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma tüm ekipler elinden gelen gayreti sarf ediyor. Şuanda bölgede nokta tespiti yapıyoruz görüntü alınan ve şüphelenen yerlere dalış gerçekleştiriliyor. Allah ailesine ve yakınlarına sabırlar versin, umut ediyoruz ki kendisine sağ olarak ulaşacağız ama barajda kaybolduğundan beri geçen süreyi göz önüne aldığımızda vefat etmiş olabilir diye düşünüyoruz. İnşallah 'belki yüzmüştür ve karaya çıkmıştır şuanda yaşıyordur' diye umut ediyoruz. Eğer barajda olmadığına kanaat getirirsek karada arama çalışmalarımız devam edecek" dedi.

